DHA YURT BÜLTENİ-12

Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü

TRABZON'un Hayrat ilçesinde, sağanak, yatılı okulunun bahçesini çevreleyen istinat duvarının çökmesine neden oldu. Okulun, geçen yıl istinat duvarındaki risk nedeniyle tahliye edilmesi, olası faciayı önledi.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İMKB Bölge Yatılı Bölge Okulu'nun bahçesini çevreleyen beton istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın yanında bulunan binada oturanlar da panik yaşadı. 4 katlı okul, istinat duvarı risk taşıdığı gerekçesiyle geçen yıl valilik tarafından tahliye edilmişti. Okulda, öğrenci ve öğretmen bulunmaması can kaybı yaşanmasını önledi.

ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Öte yandan duvarın çökme ihtimaline karşı Cumhuriyet ve Taşcılar mahallerine giden yol da tedbir amaçlı kapatılmıştı. Ulaşıma kapanan ve önlem alınan yol, çökmenin ardından taş ve toprak ile doldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okuldan görüntüler

Duvardan görüntüler

Anosns ve detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/HAYRAT ( Trabzon ),-

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Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, trafik kazası sonrası yüzüne saplanan demir çubukla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirilen, itfaiye ekibi ve plastik cerrahların ameliyathanede birlikte çalışarak, yaşama döndürdüğü Emre Gündoğan (21), 13 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı.

Alanya ilçesinde, 1 Ocak günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yüzüne bariyerin demir çubuğu saplanan Emre Gündoğan, Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demirin sol göz kenarından girip, yüzünden çıktığı Gündoğan, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Gündoğan'ın ameliyatı için hazırlık yapan AÜ Tıp Fakültesi Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, saplanan demir çubuğun çok büyük olması dolayısıyla itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ameliyathaneye giren itfaiye ekibi, Gündoğan'ın yüzüne saplanan demirin dışta kalan kısmını kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, 13 gün yoğun bakımda tutulan Emre Gündoğan'ın servise alındığını söyledi. Özkan, "1 Ocak günü talihsiz bir olay yaşayan Emre'nin tedavi süreci gayet iyi gitti. Bilinci açık, ağızdan besleniyor. Beyin ve gözündeki sorunlarıyla ilgili doktorları gerekli müdahaleleri yapacak" dedi.

Demirin tek noktadan girdiğini, hastanın bu yüzden şanslı olduğunu, sol göz çukurundan boynuna kadar giren demirin ağırlığını hafifletmek için itfaiye ekiplerinden destek aldıklarını belirten Prof. Dr. Özkan, "İtfaiyeci arkadaşların ameliyathanede titiz çalışmalarından sonra ameliyata devam ettik. Çünkü bölgede bulunan büyük damarların demir tarafından yırtılmış olma ihtimali çok yüksekti. Aldığımız önlemlerden sonra demiri daha güvenli çıkardık. Yoğun bakım sürecini de atlatmış durumda. Her şey yolunda bundan sonraki takiplerde hastanın durumu daha da netleşecek. Beyin ve gözünün son durumunu da gözlemlenecek" diye konuştu.

'KAZAYI HATIRLAMIYORUM'

AÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde tedavisine devam edilen Emre Gündoğan ise "Hastanede tedavim devam ediyor. Trafik kazası geçirdiğimde aracı ben kullanıyordum. Fakat ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Kazayı nasıl yaptık, hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erol AKKIR/ANTALYA,

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Erdoğan ile görüşen görme engelli çocuklar: Büyük mutluluk yaşadık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ederek görüştüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileri büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Öğrencilerden Zehna Çamcı, "Çok iyi bir duygu hissettik. Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek güzel bir duygu. Ankara çok güzeldi. Bizimle çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nun görme engelli sınıfı öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Braille alfebesi ile mektup yazarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kendilerini ziyaret etmek istediklerini dile getirdi.

Öğrenciler, Zehra Çamcı, tarafından Braille alfabesi ile yazılan mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımızsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. En büyük arzum arkadaşlarımla yanınıza gelerek ellerinizden öpmek. Allah size, sağlık ve uzun ömürler versin" denilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, o tarihi beklemeden çocukları kabul ederek, 10 Ocak günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'na okul müdürü Murat Kocabaş ile müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner'in gayretleri ile kazandırılan görme engelliler sınıfında öğretmen Fahriye Kaygın'dan eğitim alan görme engelli öğrenciler Yiğit Ömer Çetin, Taha Çakır, Zehra Çamcı ve Emine Akgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmelerini anlattı. Zehra Çamcı, CumhurbaşkanıErdoğan'ın kendilerine çok yakın ilgi alaka gösterdiklerini söyledi. Çamcı son derece ilgiyle karşılandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine görme engelliler için özel olarak hazırlanan saatten hediye ettiğini söyledi. Çamcı, "Çok iyi bir duygu hissettik. Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek güzel bir duygu. Ankara çok güzeldi. Bizimle çok ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim. Saat hediye ettiler"dedi.

Okulun müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner, çocukların inanılmaz bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Meclis başkanımıza 23 Nisan tebriği kartları yazmıştık. Onlar bizi aradılar. Çocuklarımıza Barielle alfabesi mektuplarını gönderdiler, hediyelerini gönderdiler. Ardından Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdık.Onlarda o kadar ilgili davrandılar ki bir hafta gibi kısa bir sürede çağıralım dediler ve Görme Engelliler Haftası'nda çağıralım dediler ve sağolsunlar hemen organize ettiler. Çocuklarım da bizde bulutların üzerinde uçtuk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerden görüntü

-Yazı yazmaları

-Mektup okumaları

-Öğrenciler ile röp.

-Öğretmen ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 4 üniversite arasında protokol

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile kentteki 4 üniversite arasında, Ar-Ge ve İnovasyon iş Birliği Protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ndeki protokol imza törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ile üniversite öğrencileri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Şahin, öğrencilerin yapacağı projeleri destekleyeceklerini belirterek, "Sanayi ve ticaret şehri olduğu kadar üniversiteler şehriyiz. Büyük bir genç nüfusumuz var ve aynı zamanda binlerce öğrencimiz burada kendini hayata yetiştiriyor. Bu protokol ile teori ile pratiği birleştiriyoruz. Öğrenci kulüplerinde sosyal sorumluluk projelerinin altyapısını güçlendirmek adına destek veriyoruz. Birlikte kuvvet var anlayışı ile gençlerin yapacağı her türlü yeniliği destekliyoruz" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı ise Gaziantep'in inovasyonu seven ve yeniliklere açık şehir olduğunu belirterek, üniversitelere destek veren herkese teşekkür etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gür de protokolden sonra yapılacak projelerin diğer illere örnek olmasını dilediğini kaydederek, "Ar-Ge ve inovasyon alanında büyük adımlar atıldı. Üniversiteler ile belediyenin ortak akıl yürütmesi gerçekten takdir edilecek bir durumdur. Umarım çok güzel projeler çıkacak ve diğer şehirlere de örnek olacaktır" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sözen ise Gaziantep'in yeni ekosistemin temsilcisi olduğunu söyledi. Sözen, imzalanan protokol ile Ar-Ge konusunda birlikte çalışmayı daha fazla hızlandıracaklarını dile getirdi.

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu ise "Üniversitelerin görevlerinden biri yeni formasyonlar ile yeni hizmet alanları açmaktır. Akla gelmeyen yenilikleri de hayata geçirmek üniversitelerin görevleri arasındadır. İnşallah bu protokol ile bunu başlatmış oluruz. 4 üniversitemiz ile böyle güzel faaliyetlerde bulunur hayırlı işler yaparız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokolün imzalanması

Fatma Şahin'in konuşması

Ali Gür'ün konuşması

Güner Dağlı'nın konuşması

Edibe Sözen'in konuşması

Nihat Hatipoğlu'nun konuşması

Hediye takdimi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)