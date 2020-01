DHA YURT BÜLTENİ - 12

Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor

ÇANKIRI'da yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz'ün (30) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, olayın hemen ardından asılı bulunduğu su borusu ve odanın görüntüleri ortaya çıktı.

Çankırı merkezde yalnız yaşayan ve özel okulda edebiyat öğretmeni olan Tuğba Açıkgöz, geçen 14 Ocak'ta yalnız yaşadığı evinde su borusuna asılı halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğba öğretmenin öldüğü belirlendi. Tuğba Açıkgöz, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi. Ancak daha sonra Tuğba'nın intiharına inanmayan yakınları, konuştuğu erkek arkadaşı M.M.'den şüphelenerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.M. polise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma sürdürülüyor.

'KOVAYI KOYUNCA BORUYA DEĞER'

Tuğba Açıkgöz'ün yakınlarının olaydan hemen sonra evde asılı bulunduğu su borusu ve odadan çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Açıkgöz'ün asılı bulunduğu su borusu ve altına koyduğu kovayı gösteren bir yakını, "Buranın yüksekliği 2 metre ya var ya yok. Elini kaldırmasına bile gerek yok. Altına kovayı koyunca Tuğba'nın kafası su borusuna değer" dedi. Görüntüyü çeken kişi ise, "Tuğba ablamın da boyu uzundu" diye konuştu.

'O GECE SES DUYMADIK'

Bu arada Tuğba Açıkgöz'ün oturduğu apartmandaki komşularından Ayten Mutlu, olay günü yakınlarının eve gelip, Tuğba'ya seslendiklerini söyleyerek, "Sonra apartmanın içine girip kapıyı çaldılar. 'Telefon sesi geliyor evden' dediler. Çilingir geldi kapıyı açtı, olayla karşılaştılar. Pazartesi günü kız Orta'ya gitmiş, sonra geri gelmiş. Salı günü de bu olayla karşılaştık. Tuğba öğretmen hanım bir kızdı. İşe giderken sesini duyuyorduk. Biz o gece bir ses duymadık" dedi.

Erkek arkadaşına kızan kadın direksiyonu kırdı, kaza anı kamerada

BURSA'nın İznik ilçesinde, "Seni sevmiyorum" diyen sevgilisine kızan kadının direksiyonunu kırdığı otomobilin, karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.T. (39) ile G.A. (44) seyir halindeki otomobil içinde tartışmaya başladı. G.A., kendisinden 5 yaş küçük olan M.T.'nin "Seni sevmiyorum" sözleri üzerine çılgına döndü. Öfkelenen kadın, M.T.'nin kullandığı 34 VLG 14 plakalı otomobilin direksiyonunu sola kırdı. Otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki 16 H 1579 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazada ağır yaralanan G.A. "Bırakın ölmek istiyorum" diye bağırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü M.T.'nin 112 promül alkollü çıktığı kaza anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

KADININ DURUMU AĞIR

Kazada ağır yaralan ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen G.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan M.T.'ye ise 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye atmak' suçundan işlem uygulandığı öğrenildi.

Otomobilin gizli bölmesinden 10 kilo eroin çıktı

BOLU'da, bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada otomobilin bagajındaki gizle bölmede bulunan 10 kilo 158 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobili durdurdu. Araç Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Otomobilin bagaj kısmındaki gizli bölmelere saklanmış 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.D. (25) ve üniversite öğrencisi kadın A.A.(24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D. ve A.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Okulda sosyal market açtılar

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Sart Mahmut Ortaokulu'nda, yardıma muhtaç kişiler için okul bünyesine 'Sosyal Market' açıldı. İhtiyaç sahipleri, 'Sosyal Market'ten gıdadan giyeceğe kadar pek çok ürünü ücretsiz olarak alabiliyor.

Yoğun olarak göç alan Sart Mahallesi'ndeki Sart Mahmut Ortaokulu'nda sosyal sorumluluk kapsamında 'Giymiyorsak Giydirelim, Yiyorsak Yedirelim' sloganı ile 3 hafta önce sosyal market oluşturuldu. Öğrenciler ve veliler, evlerindeki kullanmadıkları kıyafetleri, ihtiyaç fazlası gıda ürünlerini, kırtasiye ürünlerini, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerle paylaşmak için sosyal markete bağışladı. Sosyal Market'e, ihtiyaç sahipleri kısa sürede ilgi göstermeye başladı.

Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, Sosyal Market Projesi'nin ortaya çıkış hikayesini, "2 yıldır okulumuzda 'Paylaşsana Projesi' yürütüyoruz. Bu proje daha çok kuru gıda üzerineydi. Bu yıl okulumuzda kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencilerimiz ve temsilci öğretmenimizin talebi üzerine ihtiyaca istinaden okulumuzda bir sosyal market oluşturmayı düşündük. Çünkü bu yönde çok talep geliyordu. Burası göç alan bir bölge. Başka yerde tutunamayan ailelerin çok olduğu bir yer. Bunu gördüğümüz için burada bir market oluşturup, ihtiyacı karşılamak istedik. Bunun için kuru gıdadan kıyafette, kırtasiye malzemesinden ayakkabıya kadar birçok alanda ürünleri okulumuzdaki bir odada topluyoruz. Burada amacımız aynı zamanda evlerimizdeki az kullanılmış olsun, temiz düzgün kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerinin de değerlendirilmesi sağlamak" dedi.

Kaba, bugüne kadar Sosyal Market'ten 10 ailenin faydalandığını söyledi.

'OKULLAR GÜVEN İNŞA EDEN KURUMLARDIR'

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Sorumlusu İngilizce Öğretmeni Aylin Gezdir, "Okulların eğitim öğretim yuvası olması dışında toplumu birbirine bağlayan güven inşa eden ve sosyal sorumlulukları olan bir kurum olması nedeniyle, Sosyal market projemiz içinde kollarımızı sıvadık. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve kurum öğretmenlerimizin desteği ile marketimizdeki tüm ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunuyoruz. Hedefimiz çocuklarımızın birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Öğrenci Temsilcisi Sezen Mut ise "Kulüp olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyoruz. Birilerine faydamız dokunuyorsa ne mutlu sizlere" dedi.

Sosyal Market'ten ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanı sıra muhtarlıklar tarafından yönlendirilen yardıma muhtaç kişiler de yararlanabiliyor.

Erciyes yolunda kar güzelliği

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte Erciyes yolu ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde Kayseri'de yağmaya başlayan kar yağışı, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes'te de etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Erciyes yolunda ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

If Wedding Fashion İzmir 2020 kapılarını açtı

İZMİR'de modaya yön verecek fuarlardan biri olan If Wedding Fashion İzmir 2020, hem yurt içi hem de yurt dışından on binlerce profesyoneli Fuar İzmir'de buluşturdu. Fuarın yerli ve yabancı katılımcılarla bir moda şölenine dönüşeceğini belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılışta yaptığı konuşmada "Gücümüzü İzmir'den dünyaya sunuyoruz. İzmir dünyanın en iyi moda fuarını yapmaya muktedirdir ve bunu yapmaya çok az kaldı. Bu fuar ile 2020'ye güzel bir başlangıç yapıyoruz" dedi.

İzmir'de 21-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapılarını açtı. Türk gelinlik sektörünün dünyaya açılan kapısı IF Wedding Fashion İzmir -14'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile deri sektörünün en önemli buluşmalarının başında gelen Leather & More - 3'üncü Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, dolu dolu bir hafta yaşatacak. IF Wedding Fashion İzmir Fuarı 24 Ocak Cuma, Leather&More Fuarı ise 23 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek. Kent turizmine büyük hareket getirmesi beklenen ve 2007 yılından itibaren düzenlenen fuar, yurt içi ve yurt dışından birçok sektör temsilcisini ağırlıyor. Kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü olarak görüldüğü söylenen fuarda 2020 ile 2021 modasına yön verecek gelinlik, damatlık ve abiye tasarımları sergileniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen fuarın açılışına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, çeşitli siyasi partilerden İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, ünlü modacı Zuhal Yorgancıoğlu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın 14'üncü kez sadece gelinlik değil abiyenin de temsil edildiği bir ortam sunduğunu belirterek İzmir'in bu sektörde lokomotif olmasından büyük gurur duyduklarını dile getirdi. Fuara 20 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin gelmesini beklediklerini anlatan Soyer, "Fuarımız moda şölenine dönüşecek. Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Erzincan gibi çok fazla ilden katılımcımız var. Sektöre yeni tasarımcılar kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Uluslararası pazarlarda özgün tasarımları ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi. Tasarımcılar arasından belirlenecek 15 finalist arasındaki ilk 3 kişiye çok özel ödüller verileceğini açıklayan Başkan Soyer, kente hem ekonomik hem de kültürel açıdan katkı sağlanacağını söyleyerek şöyle devam etti:

"İzmir'i İzmir yapan tarihsel olarak dünyanın en gelişmiş limanlarından biri olmasını sağlayan özelliği ticaretin gelişmesidir. İzmir'i dünya kenti yapma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Gücümüzü İzmir'den dünyaya sunuyoruz. İzmir dünyanın en iyi moda fuarını yapmaya muktedirdir ve bunu yapmaya çok az kaldı. Bu fuar ile 2020'ye güzel bir başlangıç yapıyoruz."

HAZIR GİYİM İLE İHRACATA KATKI

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, fuarın 14'üncü açılış töreninde yaptığı konuşmada 203 katılımcı ile birlikte gerçekleşen fuarın sektöre yön vereceğini vurguladı. Moda ve hazır giyim sektörünün ihracatını arttırmak için katma değeri yüksek ürünlere yöneldiğini ifade eden Ertuğrul, "İzmir ve Türkiye gelinlikleri tasarımı ve kalitesiyle Avrupa ve dünyada aranılır hale gelmiştir. Bu fuar dünyanın önde gelen fuarlarından birisidir. Fuarımızı 2019 yılında 85 ülkeden 21 binden fazla alıcı ziyaret etti. Bu yıl da 80'den fazla ülkeden profesyonel alıcı geliyor. Türkiye'nin ihracatı 2019 yılında 180 milyar 468 milyon oldu. Hazır giyimde ise 17 milyar 700 milyon ihracat yapıldı. İhracatta gelinlik sektörüne de büyük önem veriliyor. Bu fuar ülkemize her yönüyle katkı sağlıyor" dedi. Ertuğrul, tasarımcıyı teşvik ederek sektöre tasarımcı kazandırmak istediklerini söyledi.

Türkiye Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk de bir üst çatı kuruluşu olarak 15 ilde örgütlendiklerini belirterek şunları belirtti: "Birlikte hareket ederek sektöre katkı sağlamak istiyoruz. Bu fuar sektörün katma değerini arttırıyor. Hazır giyimin petrolü gelinliktir, abiyedir yani İzmir'dir. İzmir hazır giyimde kendisini aşmış ve birçok yerde kümelenmeye katkı sağlamıştır."

GELİNLİK ÜRETİMİNDE İZMİR FARKI

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, fuarın sektörün itici gücü olduğuna dikkat çekerek yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın önemli bir fuarı olarak kabul edildiğini dile getirdi. 14 yılda dünyadaki örnekleriyle yarışır hale gelen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'na ABD, Almanya, İngiltere, Rusya ve Lübnan'dan katılımcılar geldiğini ifade eden Özgener, defileler ve tasarım yarışmaları ile sektörün kalbinin İzmir'de atacağını söyleyerek "200'den fazla katılımcı yeni tasarımlarını beğeniye sunacak. Fuarlarımızı güçlendirmek ve sektörün gelişimine katkı koymak önceliğimizdir. İZTO olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ülkemizdeki 4 bin gelinlik üreticisinin bine yakını İzmir'dedir. 40'tan fazla ülkeye gelinlik üretiyoruz. Milano ve Barselona gibi önemli gelinlik merkezlerinin arasında yer alıyoruz" diye konuştu. İZTO olarak önümüzdeki eylül ayında büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını kaydeden Mahmut Özgener, "Akdeniz Tekstil Forumu'na 20'nin üzerinde Akdeniz ülkesinden katılım sağlanacak. Rekabet gücümüze katkı sağlayacak bu organizasyona hepiniz davetlisiniz" dedi. İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson da fuarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından 11. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda finale kalan 15 tasarımcının tasarımları sergilendi. 15 yarışmacı arasından üçüncülüğe İstanbul'dan Betül Tezcan layık görüldü. Tezcan'a 7 bin 500 lira para ödülü verildi. İzmir'den Ece Dörtköşe ise tasarımıyla 10 bin liralık ikincilik ödülünün sahibi oldu. 125 tasarımcı arasından birincilik ödülü ise İstanbul'dan Zehra Zayrek'e verildi. Zayrek'e 12 bin 500 liralık para ödülünü Başkan Tunç Soyer takdim etti. Tasarımların fuar süresince A Holü içinde ziyaret edilebileceği öğrenildi.

DOLU DOLU 4 GÜN

14. IF Wedding Fashion İzmir'de A ve B Holü buluşma noktaları olacak. A Holü'nde gelinlik ve damatlık tasarımları, B Holü'nde ise abiye giyim sektör profesyonellerini karşılayacak. Görkemli stantlar ve birbirinden özel tasarımların görücüye çıkacağı fuarda, 202 katılımcı yer alacak. Yabancı katılımcılar ile fuarın olmazsa olmazı tasarımcılar da, A Holü'nde yer alacak. Defileleri, sergileri, tasarımcı platformları, atölyeleri, söyleşileri, uygulamalı saç ve makyaj tasarımı etkinlikleri ile Fuar; İzmir'in gelinlik, damatlık ve abiye sektöründeki yükselişini sürdürecek.

MARKALAR İŞ GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK

85 ülke ve 81 ilden 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen IF Wedding Fashion İzmir, 2020 ile 2021 koleksiyonlarını ilk kez görücüye çıkarıyor. Satışları aylar öncesinde biten fuara bu yıl ilk kez daha önce hiç yer almamış sektörün öncü markaları katılacak. İzmir başta olmak üzere Ankara, Bursa, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep ve İstanbul'dan yerli katılımcının yer alacağı IF Wedding Fashion İzmir'e; Amerika, Almanya, İngiltere, Lübnan ve Rusya'dan da katılım olacak. Fuar, Türkiye'nin 2019 yılında sırasıyla en fazla ihracat yaptığı Almanya, İngiltere, İtalya, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, Hollanda, Rusya ve İsrail'den gelecek alım heyetlerini ağırlayarak 2020'nin ilk ihracat rakamlarına büyük katkı sağlayacak. 2019 yılında en çok ihracat alan ülkelerin yanı sıra 85 ülkeden 2 bine yakın yabancı alıcının geleceği fuar, sektörün ticaret hacmini ve kalitesini geliştirerek ticari anlaşmalara imza atacak.

ÜNLÜ MANKENLER FUARİZMİR'DE

Stantlardaki görsel şölene en büyük katkıyı, önemli isimlerin podyuma çıkacağı 11 defile verecek. B Holünde düzenlenecek defilelerde Özge Ulusoy, Deniz Pulaş, Şebnem Schaefer, Itır Esen, Tuğba Melis Türk, Günay Musayeva, Sema Şimşek, Elif Ece Uzun, Anastasia Guseva ile New York Moda Haftası'nda podyuma çıkmış dünyaca ünlü mankenler; 2020-2021 modasına yön veren tasarımlarla boy gösterecek. Defilelerin sürpriz isimleri ise; LMFAO, Afrojack ve will.i.am gibi müzisyenlere yaptığı vokallerle tanınıp Policeman, Bludfire, Escape from Love gibi şarkılarıyla milyonlara ulaşan Hollandalı söz yazarı, şarkıcı ve dansçı Eva Simons ile ülkemizde 'Sugar&Brownies' şarkısıyla tanınan Dharia olacak. Dünyaca ünlü şarkıcılar, birbirinden özel tasarımların sergileneceği defilede birlikte sahne alacak. Defileler, geçtiğimiz yıl düzenlenen 10. Gelinlik Tasarım Yarışması birincisi Yasemin Dikerel'in Performans Defilesi ile sona erecek. Defilelerin yanı sıra modaya yön veren etkinlikleri, önemli isimlerin yer aldığı söyleşileri, atölye çalışmaları, uygulamaları ve sergileriyle fuar ziyaretçilerine dolu dolu bir dört gün yaşatacak. Etkinlikler, 22 Ocak'ta Locca Salon & Wella Professionals Turkey tarafından gerçekleşecek uygulamalar ile başlayacak. 11.00 ile 12.00 saatleri arasında Uygulamalı Make-Up Söyleşisi profesyonelleri buluşturacak. Hemen ardından 12.00 ile 13.00 saatleri arasında Uygulamalı Saç Tasarım Etkinliği gerçekleşecek. Aynı gün saat 16.00 - 17.00 arasında Modacılar Yiğit Eryendi, Taner Tabaklı, Sinem Mardi, Uygulamalı Drapaj Çalışması'nda moderatör olarak yer alacak. Fuarda, araştırmacılar ve sürdürülebilir moda uzmanlarının desteği ile İsveç Enstitüsü tarafından organize edilen 'Moda Devrimi Sergisi', moda endüstrisinin maruz kaldığı çevresel zorlukları vurgulamak amacıyla fuar süresince B Fuaye alanında sergilenecek. İsveç'in bu zorluklar karşısında ne gibi çözümler ürettiği konusunda farklı örnekler veren sergi, daha sürdürülebilir bir dünya için tekstil üretici ve tüketicilerine bilgi verecek.

MODA KONUŞULACAK

22 Ocak Çarşamba günü dolu dolu geçecek. IF Wedding Fashion İzmir'de pek çok sektör profesyonelini yakından ilgilendiren moda konusu gündeme gelecek. 'Türkiye'de Sürdürülebilir Moda Mümkün mü?' konulu söyleşi 22 Ocak'ta 14.30'da başlayacak. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkan Yardımcısı Mukadder Özden'in moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide; Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Tekstilci Mukaddes Başkaya ve MQ Retail Türkiye Genel Müdürü Yasemin Yalçınkaya yer alacak Geleceğe dair moda önerileri, 2020 ile 2021 trendleri söyleşide gündeme gelecek. 23 Ocak'ta 14.30 ile 15.00 saatleri arasında Nihat Özdal moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Kesişimlerin Tasarımı' adlı söyleşide, Hatice Gökçe ve Şakir Özüdoğru konuşmacı olarak yer alacak. 16.00 ile 16: 30 saatleri arasında Nazlı Terzioğlu moderatörlüğünde, Şaziment Aybars'ın modada '2020 Trendleri' hakkındaki söyleşisi moda severleri buluşturacak.

DERİ FUARI PROFESYONELLERİ BULUŞTURUYOR

Her yıl güçlenerek devam eden Leather & More, IF Wedding Fashion İzmir - 14. Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşecek. Hem katılımcı hem de gerçekleşen alan bakımından yüzde 40'ı aşan bir büyüme sağlayan Fuar, yılın ilk iş birliklerine de ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, EİB ve İZTO partnerliğinde İZFAŞ tarafından C Holünde gerçekleşecek Leather & More - 3. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, önemli iş bağlantılarına da fırsat tanıyacak. Yurtdışıdan gelecek satın alımcılar, fuar katılımcılarıyla görüşmeler yapma şansı yakalayacak. Başta İzmir, İstanbul, Aydın ve Manisa illerinden olmak üzere 40'ın üzerinde katılımcı firmayı ağırlamayı hedefleyen Fuar'a, Türkiye'nin çeşitli noktalarından gelmesi beklenen satın alımcıların yanında; Almanya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İspanya, Kosova, Montenegro, Pakistan, Rusya, Tunus, Ukrayna, Vietnam ve Yunanistan'dan sektör profesyonelleri geliyor.

TASARIMCILARA DESTEK

Birbirinden renkli etkinliklerin ve atölye çalışmalarının yer alacağı Leather & More'da, tasarımcılar yeteneklerini sergileyecek. 'Deriden Hayaller' adıyla gerçekleşecek workshoplarla deri kullanılarak yepyeni tasarımlar ortaya çıkacak. Deriler ile bitki, yaprak ve çiçekler karıştırılarak motifler ortaya çıkacak. Ecoprint adı verilen teknikle özel tasarımlar deriyle buluşacak. Fuar ziyaretçileri de çalışmalara katılabilecek. Ayrıca Fuar İzmir C Holü, firmaların ürünlerinden oluşacak özel defilelere de ev sahipliği yapacak. Sektör profesyonelleri, dolu dolu bir üç gün yaşayacak. Fuar girişinde üç gün boyunca yer alacak -30 derecelik Soğuk Oda ise, ziyaretçilere ilginç bir deneyim yaşatacak. Leather & More Fuarı, ödül törenine de ev sahipliği yapacak. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Derin Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması Finali, fuar kapsamında gerçekleşecek. Ayrıca deri sektöründe, yılın en fazla ihracat yapan firmalarına ödülleri verilecek.

