DHA YURT BÜLTENİ - 12

Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı Sabaha kadar bekledim

DEMİR Grup Sivasspor'un deplasmanda 2-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından kentte sokaklara dökülen taraftarlar arasındaki görüntüsü ve kente özgü şivesiyle söylediği, 'Sabaha kadar buradayız' sözleriyle sosyal medyada fenomen olan simitçi Ahmet Yaşin(40), Sözümü tuttum. O gün sabah 06.30'a kadar bekledim. Sonra videoyu izleyen herkes beni aradı. Sabaha kadar uyutmadılar dedi.

Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin büyük ilgi görüyor. Videonun kısa sürede binlerce paylaşılmasıyla tanınır hale gelen ve geçimini sokakta simit satarak sağlayan Yaşin, o gün yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Yaşin, 15 yaşımdan beri simit işindeyim. Simit fırınında çalıştım, boyacılık yaptım, dağıtıcılık yaptım, kömür çektim. Alnımın teriyle çalıştım. Sonra Sivasspor'un peşine düştüm. Sivasspor'un Beşiktaş maçını izledim meydanda. Baktım kalabalık vardı, aralarına katıldım ve ben de sabaha kadar bekleyeceğimi söylemek istedim. Yönetime, Mecnun başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımla, futbolcularla ve hocalarımla görüşmek istiyorum dedi.

SABAHA KADAR UYUTMADILAR

Sivas'ın çocuğu olduğunu belirten Yaşin, O videodan sonra çok fazla arayan oldu. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden çok arayan oldu. Sabaha kadar beni uyutmadılar dedi.

Demir Grup Sivasspor'un bu sene şampiyon olmasını çok istediğini belirten Yaşin, Sivasspor çok iyi gidiyor. Rıza hocamız bu sene şampiyonluğu kazandıracak bize inşallah. Başkanımızla, takımımızla gurur duyuyoruz. Yeter ki bu sene Anadolu takımlarından bir şampiyon çıksın diye konuştu.

Şimdi kendisini gören herkesin durdurup birlikte fotoğraf çektirdiğini vurgulayan Yaşin, Sivas halkına teşekkür ederim. O gün Beşiktaş galibiyetinden dolayı çok coşmuştuk. Sabah 06.30'a kadar bekledim. Sadece ben kaldım, sabaha kadar bekledim ve sözümü tuttum ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN DA ONU TAKLİT ETTİ

Öte yandan Ahmet Yaşin'in ilgi çeken videodaki sözleri Demir Grup Sivassporlu futbolcuların da diline düştü. Takımın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın da antrenman öncesinde Yaşin'in sözlerini tekrarladığı görüntüleri büyük ilgi çekti.

Uğur Acar, yüz naklinin 8'inci yılını pasta keserek kutladı

TÜRKİYE'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar (27), yüz naklinin 8'inci yılını, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile pasta keserek kutladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 35 kişilik ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (37) bağışlanan yüzü, Türkiye'de ilk defa yapılan ve 11 saat 45 dakika süren operasyonla Uğur Acar'a nakledildi.

PASTA KESEREK KUTLADI

Uğur Acar, yüz naklinin 8'inci yılını, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ile pasta keserek kutladı. Nakilden sonra hayatının değiştiğini, hastanede iş sahibi olduğunu, girdiği ortamlarda ilgi gördüğünü anlatan Uğur Acar, çocukların kendisini sevmesinin, arkadaşlarının artmasının sevincini yaşadığını söyledi. 5 Haziran 1993 tarihinde dünyaya geldiğini belirten Acar, "Asıl doğduğum gün 21 Ocak 2012. Nakil oluncaya kadar ne yaşımı ne de hayatımı yaşadım. Sürekli toplumdan kaçarak yaşadım. Türkiye'nin ilki oldum. İş sahibi oldum, yeni arkadaşlar edindim. 8 yıl önce 21 Ocak günü yeni yüzümle yeni bir hayata başladım" dedi.

Mutlu olduğunu, bundan sonrasında daha mutlu olacağına inandığını aktaran Uğur Acar, "Benden sonra yüz nakli olan beşinci yüz nakilli Recep Sert'i bana benzettikleri için beni evli zannediyorlar. Bunu tek başıma dolaşırken daha iyi anlıyorum. Akdeniz Üniversitesi ailesi ve basın mensubu arkadaşlar bekar olduğumu biliyor ama sokaktaki insanlar bunu bilmiyor. Her genç insanın isteği evlenmek, ben de bunu istiyorum" diye konuştu.

DÜNYANIN EN GENÇ YÜZ NAKİLLİSİ

Prof. Dr. Ömer Özkan ise Uğur Acar'ın ameliyattan sonra üniversite kampüsü içinde iş sahibi olduğunu, bu sayede sürekli takipleri altında olduğunu söyledi. Süreci yakın takip ettiklerini, kendisinin de konuyla çok yakından ilgilendiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Uğur ilk hastamız. İşin aslına bakarsanız Uğur Acar dünyanın en genç hastası. Halen şu ana kadar da en genç hasta, 19 yaşındaydı. Zaten 18 yaşından sonra bu tür ameliyatlara izin veriliyor. En genç yüz nakilli hastamız olan Uğur Acar o güne kadar birçok ameliyat geçirmiş. İnsan ömrünün yüzde 10'u, Uğur'un ömrünün yüzde 33'ünü tamamladık, sağlıcakla bugünlere geldik. Uğur'a bundan sonraki hayatında sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz. Güzel bir aile hayatı kurmasını diliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise "Uğur Acar bazı heyecanlar yaşatsa da bizim için onu tanımak da çok güzeldi. Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur, kompozit doku nakli için çok kıymetli. Bu bizim ilk naklimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yüz nakli sonrasında sadece ilaç tedavisiyle değil her şeyiyle ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Uğur o yüzden ailemizin bir üyesi gibi oldu. Ona yeni yüz nakil yaşında güzel bir yıl diliyorum. İnşallah sevdiği biriyle sevdiği işiyle güzel bir yıl olsun" dedi.

Büyükelçi Berger, Kilis'te hastane inşaatında inceleme yaptı

AB Büyükelçisi Christian Berger, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen 520 yataklı yeni Kilis Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

AB Büyükelçisi Christian Berger'e ziyareti sırasında Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık eşlik etti. İnşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi alan Büyükelçi

Berger, çok sayıda Suriyeli'ye ev sahipliği yapan bölgedeki projeyi önemsediklerini ifade etti.

Sağlık alanında Kilis ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hastane yapıldığını, bunların dışında da klinikler inşa ettiklerini anlatan Berger, "Eğitim başlığı altında yürüttüğümüz proje kapsamında ise Türkiye genelinde 400'e yakın okul yapımına destek veriyoruz. Mültecilere ev sahipliği yapan yerlerde belediyelerin üzerinde alt yapı yükü var. Bunu hafifletmeye çalışıyoruz. Çok sayıda başarılı işbirliği yaptığımızı söyleyebiliriz. Hem bakanlıklar düzeyinde hem de belediyeler ile işbirliğimizi yürütüyoruz. Bu da gösteriyor ki herkesin işbirliği yapma istediği var" dedi.

Prof. Dr. Turna: Fidanların kuruduğu iddiası gerçek değil

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, geçen yıl 11 Kasım'da düzenlenen 'Geleceğe nefes' kampanyasıyla dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Turna, "Bu dönemde bunların tutup tutmadığını, ölüp ölmediğini anlamanız mümkün değil" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde 'Geleceğe nefes' kampanyasıyla 81 ilde, 2 bin 23 noktada ve 3 saat içinde dikimi gerçekleştirilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu yönündeki iddiaların gündeme gelmesi üzerine KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Prof. Dr. Turna, "Öncelikle şuna cevap vermemiz lazım, 11 Kasım fidan dikim zamanıyla ilgili de basında birtakım laflar çıkmıştı. En uygun dikim zamanının 11 Kasım olduğunu, yani 11 Kasım demeyelim, en uygun zamanın sonbahar olduğunu, gecikmesi durumunda da ilkbaharın başlangıcında dikimlerin yapılabileceğini hepimiz biliyoruz. Bunun ana nedeni vejetasyon dönemi dışında hem fidanların sökümü, taşınması ve dikilmesi bu dönemde yapılır. Peki, vejetasyon dönemi dediğimiz nedir? Fidanın tutup tutmadığını neye göre belirlersiniz? Vejetasyon dönemi başlar; sürgün vermeye başlıyorsa fidanlar tuttu, demektir. Çünkü toprakla bir uyum, dikim şokunu atlatmış olması gerekiyor" diye konuştu.

'KESİNLİKLE YANLIŞ VE MÜMKÜN DEĞİL'

Kış döneminde bütün bitkilerin vejetasyon dönemi dışında olduğunu ve uyku halinde bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Turna, şöyle konuştu:

"Bu dönemde bunların tutup tutmadığını, ölüp ölmediğini anlamanız mümkün değil. Ne yapabilirsiniz? Fidanların başına gidersiniz, kırarsınız sürgününü, canlı olup olmadığını ancak kabuk ve kambiyum tabakasından anlayabilirsiniz. Biz bunu böyle yapmıyoruz. Dışarıdan bakıyoruz, yaprakları kurumuşsa 'Bu ağaç kurumuş' diyoruz. Kesinlikle böyle bir şey yanlış ve bu mümkün değil. Bunun en uygun zamanı nedir? Vejetasyon dönemi başladığı zaman. Kaldı ki buna hemen karar veremezsiniz. Fidanların kışı geçirip bir yılı atlatabilenlere biz fidan yaşama yüzdesi, diyoruz. Devamına tutma başarısı diyoruz. Yani bu sosyal medyadaki yazı, bu haber biraz aşırı ve uydurma bir haber olduğunu çok net olarak söyleyebiliriz. Bunun için de arazide incelemeler yapılabilir. Kaldı ki kuruma olduğu zaman bile yüzde 10'a kadar kurumayı zaten kuruma saymıyoruz. Bu yapılan dikimler, ağaçlandırmalardaki her türlü etkinliği başarılı saymamız gerekiyor. Bu bilimsel veridir. Başka hiçbir şey söyleyemeyiz bunun için."

'TÜRKİYE YEŞİLLENİYOR'

Dikimlerin sayı olarak çok başarılı olduğuna değinen Prof. Dr. Turna, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğü özellikle orman işletmesindeki teknik elemanlar bundan çok daha fazlasını zaten dikiyorlardı. Buradaki sadece bir rekor denemesidir, sembolik yönü çok önemlidir. Biz orman teşkilatı olarak her yıl milyonlarca fidanı zaten dikiyoruz. Bir de şunu çok kaçırıyorlar, her fidan her yere dikilmez. Fidanın tipi, fidanın şekli, türü, dikim yerinin ekolojik özellikleri, orman mühendisliği diplomasına sahip herkes bunu dikkate alır. Dolayısıyla eğer biz diktiğimiz 11 milyon fidanın hepsinin kuruması ya da bırakın hepsinin kurumasını yüzde 15'in üzerinde kuruma olduğu zaman onun dikimini yapan, o fidanı yetiştiren kişi hakkında soruşturma açılır. Yani böyle bir şey olamaz. Bu tarihi başarıları yok saymak, görmezlikten gelmektir. Türkiye'nin orman alanlarının arttığını, ağaçlandırmalarda yüzde 90'lara varan başarıların olduğunu herkes görüyor zaten. Hani laf olsun veya slogan olarak söylenmiyor, 'Türkiye yeşilleniyor', dünyada orman alanları azalırken, Türkiye'de orman alanları artıyor. Sadece alan olarak artmıyor, verimlilikleri de artıyor. Bunun nedenleri; çok fazla nedeni sayılabilir ama bunların bir nedeni de dün bozkır olan açık alanların bugün yemyeşil olduğunu görmemiz gerekiyor. Birazcık gözünü açıp etrafa bakılsa bunu çok rahat görebilirler. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani orman teşkilatı için bu başarının ötesinde bir başarıdır ama eskiden de bunun çok net başarıları vardı, bu da tekrarıydı. Sadece dediğim gibi önemli olan kısmı böyle bir rekora sahip olmuş olmamız. Ülkemizi bu anlamda da tanıtımına katkı vermiş olmamızdır. Bu konuda da çalışan teşkilatımızın elemanlarını da bir akademisyen olarak tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu başarılarının da devam edeceğinden eminiz. Bu fikri biz onlara zaten fakültelerde veriyoruz."

AK Parti'li Dağ: AK Parti iktidarları uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Birileri birtakım hayaller kursalar da 2023, 2024, 2028 yine inşallah AK Parti iktidarlarıyla hayata geçecek. AK Parti iktidarları bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek" dedi.

AK Parti genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, Antalya'nın Manavgat ilçesini ziyaret ederek, parti teşkilatının toplantısına katıldı. Genel başkan yardımcıları Kandemir ve Dağ'a, AK Parti Akdeniz Bölge Koordinatörü Abdulkadir Özel, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik ile İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve diğer yetkililer eşlik etti. Toplantıdan önce İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu'nun odasında açıklama yapan Hamza Dağ, partisinin yeni kongre sürecine girdiğini hatırlatarak, "Bizde kongre süreçlerinde bir kültür oluştu. Gerçekten de siyasi partiler oluşan kültürlerine göre devam ediyor. Bu kültürde kongre sürecinde kavgaların değil, sandalye uçuşmalarının değil daha çok istişarenin ön planda olduğu, istişareyle beraber alınan kararların sahada icra edildiği bir siyasi partiyiz. O açıdan kongre sürecinden daha da güçlenerek, daha da büyüyerek heyecanımızdan bir an bile bir eksilme hissetmeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin önünde seçimsiz dönem olduğunu belirten Dağ, "Bu seçimsiz dönemi parti olarak da önemsiyoruz. Aynı zamanda da iktidar olarak önemsiyoruz. Parti olarak bu seçimsiz dönemde, arka arkaya geçirdiğimiz çok sayıda seçimler oldu. Bir yandan bu seçimlerin muhasebesini, muhasebesinden sonra da yeni seçimlerin mücadelesini ortaya koyacağız. Mücadele edeceğimiz siyasi rakiplerimizin de kimler olduğunu biliyoruz. Buna göre planımızı yapıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni hükümet sistemiyle birlikte ortaya çıkmış bir tablo var. Bu tabloda bir tarafta ülkesine daha iyi hizmeti nasıl yaparız, ülkenin geleceğini nasıl büyütürüz, diye hayal eden, bu hayali hayata geçiren, realist politikalar ortaya koyan ve politikayı da kendi bağımsız düşüncesiyle fikriyle ortaya koyan bir yapı var. Diğer tarafta ise bu yapıya karşı birtakım mihrakların, küresel sermayenin, emperyalist güçlerin, bu ülkeyle ilgili ortaya koymuş olduğu stratejiyi ortaya koyma noktasında olan bir kanaat ve yapı içinde olanlar var. Aslında 4 benzemez, 5 benzemez bir araya gelir noktada, esasında buluştukları yegane husus da bu noktada. Bu durumu masaya yatırıp, bu durumu görüp, bu duruma göre önümüze bir strateji koyuyoruz. Onun için de birileri birtakım hayaller kursalar da 2023, 2024, 2028 yine inşallah AK Parti iktidarlarıyla hayata geçecek. AK Parti iktidarları bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmeye devam edecek."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

