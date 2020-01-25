DHA YURT BÜLTENİ-12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım, bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 18 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'a geldi. Yanında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahalleleri'nde yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi aldı. Bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARINI, TÜM KURUMLARIYLA BERABER SÜRDÜRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıkımın olduğu Sürsürü ile Mustafa Paşa mahallelerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk etapta gerek Sağlık Bakanım, İçişleri Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım İstanbul'dan buraya hareket ettiler. Bugünde Meclis Başkanım, Savunma Bakanım, şahsım ve genel başkan yardımcılarım, hep birlikte buradayız. Bütün mesele şu anda çalışmaları yürüten AFAD, UMKE, Kızılay, jandarmamız, yaptıkları çalışmayla, hamdolsun çok sayıda insanımızı enkaz altında kurtardı. Maalesef 20 ölümüz var. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bine aşkın yaralımız var. Fakat yoğun bakımda hasta olanların sayısı çok az. Kendilerine rabbimden şifalar diliyorum. Şu an enkazdaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlarım aldıkları ses üzerine gidiyorlar. Bunun yanında köpeklerle olsun, teknik cihazlarla olsun, ses dinleme cihazlarıyla olsun çalışmaları sürdürüyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle de devam edilecek. Bakan arkadaşlarım sonuna kadar bunun takipçisi olacaklar. Devletimiz tüm imkanlarını, tüm kurumlarıyla beraber sürdürecek. Bu gayretler neticesinde de ama yaralı ama canlı insanımıza ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi burada hatırlatmam lazım bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara bizler asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. Açıklamayı yaptık. AFAD ile yapılır, Kızılay ile yapılır. Burada toplanarak, dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Bu fırsat kollayıcılarına da fırsat vermeyelim. Adımlarımızı buna göre atalım."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

LAR GEÇİLDİ

Haber: Elazığ

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Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ELAZIĞ'daki depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanlardan birinin enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem nedeniyle yıkılan bibirlerine 50 metre mesafadeki 2 apartmanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir apartmanın enkazında saat 17.30 sıralarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Hasan KIRMIZITAŞ/ ELAZIĞ,

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Burdur'da, Elazığ için yardım kampanyası (2)

MALZEMELER YOLA ÇIKTI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Burdur'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan battaniye, ısıtıcı ve kışlık kıyafet gibi yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi. Malzemeler belediyeye ait bir kamyon ve kapalı kasa kamyonete yüklenerek yola çıkarıldı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Vatandaşımıza yaptığımız çağrı neticesinde kuru bakliyat, hazır yiyecek, battaniye, ısıtma aletleri çok kısa süre içinde belediyemizin eski hizmet binamızın önünde toparlanarak, araçlarımıza yüklendi ve deprem bölgesine gönderiyoruz. Sabah saatlerinde Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanımızla irtibata geçmiştik. İhtiyaç olduğunu söylemişti. Kendisiyle irtibat halindeyiz. Aynı şekilde AFAD merkezine de bilgi verildi ve bu yardımın deprem bölgesine ulaştırılmak istendiği ifade edildi. Amacımız öncelikle yaraların sarılması. Vefat eden yurttaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda da yaralar sarılmış olur. Bir daha da böyle bir depremi yaşamayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Malzemelerin yüklenmesi

Ercengiz'in açıklamaları

Kamyonların gidişi

Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (1)

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öğleden sonra, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan bir ahşap palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yanan paletleri söndürmek için çalışıyor. Söndürme çalışmalara devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan fabrikadan görüntü

Söndürme çalışmaları

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Adana Valiliği deprem bölgesine yardım malzemesi gönderdi

ADANA Valiliğinden, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 3 TIR yardım malzemeleri gönderildi.

Yardım kampanyasına, Adana Valiliği, Kızılay, Seyhan Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi. İçerisinde, battaniye, gıda, soba, ilaç ve temel yaşam malzemesi olan 3 TIR, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandık yola çıktı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, " Tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Dün geceden beri herkes seferber oldu. Bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın ilk etapta ihtiyaç duyduğunu yaşam malzemelerini yola çıkarıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz" dedi. Törene

Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı ve STK temsilcileride katıldı.

Hazırlanan TIR'lar bölgeye uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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Yardım tırlarından görüntü

Vali Mahmut Demirtaş'ın il protokolü ile selamlaşması

Vali Demirtaş'ın konuşması

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'nın konuşması

Yardım tırlarının gidişi

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Edirne'de, Elazığ depremi için kampanya başlatıldı

EDİRNE'de Belediye Başkanlığı tarafından,merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi ola lar için yardım kampanyası başlatıldı.Kampanya kapsamında Edirneliler kısa sürede çok sayıda giysi ve battaniye yardımında bulunurken, Belediye Başkanı Recep Gürka, toplanan malzemelerin bölgeye gönderileceğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve 22 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlar için Edirne'de yardım kampanyası başlatıldı. Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında belediyeden sosyal medya aracılığıyla yapılan duyuruda vatandaşlardan battaniye, yorgan, mont, kaban ve kışlık eşya gibi malzemelerin getirilmesi istendi. Depremden yaklaşık 2 saat sonra başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda yardım malzemesi belediye binasında toplandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi. Bölgenin, mevsim nedeniyle oldukça soğuk günler yaşadığını belirten Gürkan, "Kış olması nedeniyle soğuk, o bölge daha da soğuk. Sabah bir ara eksi 11 dereceydi. Biz de Edirneliler olarak dün akşam depremden yaklaşık 2 saat sonra bir yardım kampanyası başlattık. Edirneliler her zaman olduğu gibi büyük bir duyarlılıkla her türlü giysi yardımı yapıyorlar, destek oluyorlar. Biz de belediye olarak hem bunu koordine ediyoruz, hem de bizim Dost Eller Dayanışma Evi'nde birikmiş olan giysi ve diğer eşyalarla destakte bulunacağız. En kısa sürede toparlayıp, ambalajlayıp Pazartesi sabahı erken saatlerde, Edirne halkı adına Elazığlılarla dayanışmayı göstermek amacıyla buradan yardım TIR'ımızı çıkarıp oraya göndereceğiz" dedi.

Deprem için battaniye ve giysi yardımında bulunan vatandaşlardan Figen Yıldız, çok üzüldüklerini ve yardımda bulunmak istediklerini söyledi. Yıldız, "Çok üzüldük. Birçok insan göçük altında kaldık. Biz de bu nedenle yardım yapmak istedik elimizden geldiği kadar. Kışlık kıyafetler getirdik. Umarız yardımcı olur" diye konuştu.

Yardımda bulunan Süleyman Korkut ise, "Evde ne kadar kışlık eşyamız varsa buraya getirdim. En temiz, hiç giymediğimi kışlık eşyalarımı da aldım getirdim. Üzüntümüz çok büyük. İnşallah en kısa zamanda en az zayiatla atlatılır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vatandaşların yardım malzemelerini getirmeleri

Vatandaşlarla röp.

Yardım malzemelerinden detaylar

Başkan Gürkan'ın açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,