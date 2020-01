DHA YURT BÜLTENİ- 12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan depremzedelere çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası depremzedeler için devam eden çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Bakan Soylu, barınma meselesinin en acil konu başlığı olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

"BARINMA VE BESLENME BUGÜNLERİN EN ACİL MESELESİDİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evleri hasar gören veya endişe nedeniyle evlerine giremeyen depremzedeler için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle bugünden sonraki en önemli mesele barınma ve beslenme. Elbette ki hasar tespiti ardından da insanların ağır hasarlı binalardan hemen ayrılması ve bu binaların yıkılması, yerlerine ortaya koyacağımız yeni sürecin başlaması. Barınma ve beslenme bugünlerin en acil meselesidir. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz. Benim Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza söyleyeceğim şudur. Biz bu gecede dahil olmak üzere battaniye ve çadır sevkiyatını sürekli yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Soğuk çünkü. Aynı zamanda sıcaklığı da aynı şekilde sağlayacağız."

TOPLAM 45 TOPLU BARINMA ALANI VAR

"Arzu ettiğimiz toplu barınma alanlarımız var" diyen Bakan Soylu, bu alanlarda yürütülen çalışmalarla ilgili şu mesajları verdi:

"Spor salonlarımız, okullarımız. Toplam 43 yer belirledik. İki tane daha çadır alanı kurduk, 45 oldu. Bu 45 yerin içerisinde okul var. Dört cami var. Aynı zamanda iki tane cemevi var. Yine bunun yanı sıra spor salonları var ve çadırları kurduğumuz alanlar var. Bu toplu alanlarda olabilirse çok iyi. Biz köylere çadır gönderiyoruz ve göndermeye devam edeceğiz. Ama şehrin içerisinde her evin önünde bir çadır yapamayabiliriz. Onları kuramayabilirler. Çünkü biz yemek ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Biz yatak ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Biz sıcaklık ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bizim arzumuz ve isteğimiz ortak alanlar var. Bu ortak alanların kullanılması. Çünkü onların önünde AŞ evleri var. Elazığ'da özellikle merkezdeki vatandaşlarımıza bizim istirhamımız, ricamız mümkün olduğu ölçüde bu ortak alanların kullanılmasıdır. Spor salonları, okullar, camiler hatta taziye evleri bütün bunların tamamıyla ilgili biz bunları yönetebiliriz. Çadırın kurulacağı yer var. Riskli yer var, risksiz yer var. Ana çadır alanları ve ana barınma merkezleri hepsi tespitli."

"BATTANİYE, YATAK, ÇADIR, ISINMA BUNLARIN HEPSİ GELİYOR"

Depremden etkilenen bölgeye yardımlar devam ediyor. Soğuk havanın etkili olduğu Elazığ'a, Uşak'tan battaniye yardımı yapıldığını belirten Bakan Soylu, "Battaniye, yatak, çadır, ısınma bunların hepsi geliyor. Zaten 10 binin üzerinde çadır var. 40 bin civarında battaniye var. 15, 20 bin civarında battaniye de Uşak'tan geliyor. 60 bin battaniyemiz var. Biz bunu 200 bine çıkarabiliriz. Önemli olan bunu planlı bir şekilde gerçekleştirmek" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu: Spor salonlarımız, okullarımız toplam 43 yer belirledik

İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Altınyol'da ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Altınyol Bayraklı üst geçidi yakınında meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Özdemir Alp T. yönetimindeki 35 FT 806 plakalı otomobil, iddiaya göre aynı yönde giden Yılmaz T.'nin kullandığı 35 EA 7573 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonet çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki Mehmet Ş. yönetimindeki 35 ULR 85 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Yılmaz T.'nin kullandığı kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet Ş.'nin otomobili ise refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Yılmaz T. ve Özdemir Alp T. ve kamyonetteki Deniz M. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralıları yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akışı tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

=========================

Annesi namaz kılarken kendisini tavana iple astı

KAHRAMANMARAŞ'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen evli ve 3 çocuk babası Duran K. (40), annesi namaz kıldığı sırada kendisini tavana iple asarak yaşamına son verdi. Oğlunu hareketsiz halde gören Perihan K., ipi kesti ancak Duran K.'yı kurtaramadı.

Olay, akşam saatlerinde Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'da meydana gelen ve Kahramanmaraş'ta da hissedilen 6.8'lik depremin ardından eşi ve 3 çocuğuyla, Üngüt Mahallesi'ndeki evlerinden annesi Perihan K.'nın yanına gelen Duran K., evde annesi ile yalnız kaldı. Perihan K. namaz kıldığı sırada iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Duran K., kendisini tavana iple astı. Perihan K., namazının ardından Duran K.'yı hareketsiz halde görünce ipi kesip, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Duran K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Perihan K., ölüm haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

Duran K.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen uzman çavuş, toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR'da Sinanpaşa ilçesinde görev yapan ve temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), Aydın'ın Kuyucak ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öztürk kurtarılamadı. Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ün naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi, burada yapılan işlemlerin ardından memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öztürk, Horsunlu Mahallesi Zekibey Camisinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Horsunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı AK Parti'li Metin Ertürk, Aydın MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Uzman Jandarma Çavuş Gökhan Öztürk'ün babası Muhterem Öztürk ve eşi Esma Öztürk ile yakınları katıldı. Gökhan Öztürk'ün 5 ay önce evlendiği öğrenildi.

==============================

Amasya'dan depremzedelere yardım

ELAZIĞ merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için Amasya'da toplanan sebze ve meyve yüklü 2 TIR, bölgeye gönderildi.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Yapılan çağrıların ardından kentteki hal esnafı ve bir iş adamının desteğiyle temin edilen sebze ve meyve dolu 2 TIR, Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen programla deprem bölgelerine uğurlandı.

'KENETLENME NOKTASINDA ORGANİZE OLDUK'

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye olarak depremden etkilenen bütün vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Geçmiş olsun dileklerimizi arz ediyoruz. Cenabı Hak inşallah bizleri böyle imtihanlarla sınamasın. Cenabı Hak kazadan beladan muhafaza eylesin diyoruz. Biz de zaten hazır bekliyorduk, daha önce hem valiliğimiz kanalıyla deprem bölgesiyle irtibatları kurmuştuk. Dedik ki onlara biz her türlü yardıma hazırız. Araçlarımızı hazırladık, itfaiye araçlarımız, yardım ekiplerimizin hepsini hazırlamış bekliyorduk. Bu işin Amasya Valiliği, AFAD, Kızılay ve vatandaşımızın el ele tutuşması, kenetlenmesi noktasında biz de ona göre organize olduk. Tüm duyarlı halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'HEP BİRLİKTE DAYANIŞMA İÇİNDE OLDUK'

Amasya Valisi Dr. Osman Varol da, afetin ardından ülkenin her türlü tartışmayı bir kenara bırakıp, kenetlendiği bir süreci yaşadıklarını söyleyerek, "Çok üzücü, hepimizi derinden sarsan bir afetin, bir doğa olayının arkasından tüm ülkemizin her türlü tartışmayı bir kenara bırakarak, kenetlendiği birkaç günlük bir süreç yaşıyoruz birlikte. Artık devletimizin imkanları milletimizin devletle bütünleşme gücü çok yüksek ve bu anlamda çok hızlı bir müdahale başladı. Sonrasında harekete geçmemizle beraber sürekli dayanışma içerisinde hep birlikte güzel çalışmalar yürüttüğümüz belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu işin içerisine dahil oldular ve bu güzel tablo ortaya çıktı. Bu güzel tablonun her daim bu şekilde ben devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

'ALLAH BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN'

Kendi imkanlarıyla yardım çadırına bağışta bulunan 77 yaşındaki Semiha Yancı ise "Elimden geldiği kadar yemem yediririm, giymem giydiririm. Allah'ım bir daha böyle bir acıyı Türk milletimize yaşatmasın" dedi.

=================================

Van'da ev yangını: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (3)

CENAZELERİ AYNI TABUTTA, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Erciş ilçesinin Yukarı Işıklı Mahallesi'ne getirilen iki kız kardeşin cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından, aynı tabuta konulup mezarlığa getirildi. Hevanur ve Hiranur kardeşlerin cenazesi tabuttan çıkarılıp, aynı mezarlıkta yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.

=======================================