DHA YURT BÜLTENİ- 12

Yoğun bakımdaki Ata'nın giyemediği kıyafetleri depremzedelere gönderdiler

Antalya'da doğuştan epilepsi ve mikrosefali teşhisi konulup, 3 ay ömür biçilmesine rağmen 2 yaşını dolduran Ata Özdemir'in kıyafetleri depremzede çocuklar için Elazığ 'a gönderildi.

Antalya'da oturan turizmci Tarık ve Ceylan Özdemir çifti, 2017 yılı Aralık ayında ilk çocukları Ata'yı kucağına aldı. Birinci ayında bebeklerinin hareketlerinde anormallikler gözlemleyen Özdemir çifti, Ata'yı doğumun gerçekleştiği özel hastaneye muayaneye götürdü. Doktorlar Ata'yı sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, evine gönderdi. Ancak içi bir türlü rahat etmeyen aile bu kez Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yolunu tuttu. Buradaki muayenede minik Ata'ya, epilepsi ve tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhisi konuldu. Bebeğin yalnızca 3 ay yaşayabileceği söylendi.

Aile, özel hastane hakkında doğumda ihmal olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Bu sürede defalarca nöbet geçiren minik Ata, 7 kez yoğun bakıma alındı. Ata'yı yalnız bırakmak istemeyen anne Ceylan Özdemir işinden ayrıldı. Geçirdiği nöbetler nedeniyle hastalığı ilerleyen Ata, görme, duyma ve yutkunma yetilerini yitirdi. Ağızdan pipetle beslenen Ata, 2 yaşını doldurdu. Durumu kritik olan minik Ata, halen yoğum bakımda tutuluyor.

Hukuki süreç devam ederken, baba Tarık Özdemir, zor günler geçirdiklerini ifade etti. Doğumdan önce kendilerine bilgi verilseydi hazırlıklı olacaklarını anlatan baba Özdemir, "Çocuğumuzun beyinciğinin olmadığını öğrendik. Çocuğum göremiyor, duyamıyor ve yutkunamıyor. 1,5 aylıkken öğrendik, çok ağır rahatsızlığı olduğunu. Hastaneyle davalığız. Kimse bize çocuğumuzun durumuyla ilgili doğmadan önce bilgi vermedi" dedi.

2 yıldır Ata'nın kıyafetlerini sakladıklarını ve kimseye vermediklerini belirten anne Ceylan Özdemir, "Ata'nın çok sayıda kıyafeti var. Saklamıştık, kimseye vermedik. Ancak Elazığ'daki depremden sonra kıyafetleri, depremzede çocuklar, bebekler giyinebilsin diye oraya gönderiyorum" diye konuştu.

Depremde yaralanan kediyi, Başkan Böcek sahiplendi

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle hem arama kurtarma, hem de mobil aşevi hizmetleriyle yaraların sarılmasına destek veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremde sahibini kaybeden bir kediyi de sahiplendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elazığ'daki bir gazetecinin, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde yıkılan Kalay Apartmanı'nda yaşayan bir kedinin yaralı kurtulduğu ve çevrede sahiplerini aradığı yönündeki paylaşımı sonrasında harekete geçti. Sosyal medya hesabında kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceklerini duyuran Muhittin Böcek, 'Depremde yaşam alanlarını kaybeden küçük dostlarımız da var. Sahibini bulamayan bu küçük kediyi Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sahipleneceğiz. Ekiplerimiz arıyor, görenlerin iletişime geçmesini rica ediyoruz' çağrısında bulundu.

Başkan Böcek'in çağrısından kısa süre sonra kedi bulunarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Başkan Böcek, "Ekiplerimiz yaralı kediyi buldu ve tedavisini yaptı. Minik dostumuza üzülen hayvanseverler merak etmesin. O artık bize emanet" notunu paylaştı.

Hayriye nine, emekli aylığından depremzedelere 100 lira bağışladı

TOKAT'ın Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Hayriye Kaya (85), Elazığ'daki depremzedeler için battaniye alınması amacıyla emekli aylığından 100 lira bağışta bulundu.

Elazığ-Sivrice merkezli yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında AFAD'ın yaptığı çağrılar doğrultusunda tüm ülkede yardım toplanmaya başlandı. Tokat'ın Reşadiye Kaymakamlığı, Reşadiye Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen yardım kampanyasına ise ilçe merkezinde yaşayan 6 çocuklu annesi Hayri Kaya da katıldı. Kaya depremzedeler için battaniye alınması amacıyla emekli maaşından 100 lirasını görevlilere teslim etti.

1939 Erzincan depremine çocukken yakalandığını ifade eden Hayriye Kaya "Ben 3 yaşındaymışım büyük deprem olduğunda. O zaman Yolüstü köyünde yaşıyorduk. Şimdi de bu depremi görünce duygulandım. Onlara tespih çektim, dua ettim. Belediye anons verdi. Etkilendim buraya geldim. Allah kabul etsin, azımı çoğa tutsunlar, battaniye alın diye 100 lira verdim. Onları görünce duygulandım. Cenabı Allah yardım etsin. Duygulandım geldim buraya, azdan, çoktan yardım yaptım" dedi.

Kaya'nın torunu Ayşe Can ise çok duygulandıklarını ifade ederek, "Elazığ'ya ve Malatya'ya geçmiş olsun. Babaannem depremle ilgili haberleri izlediğinde ağladı. Bize abdest alacağını ve onlar için namaz kılacağını söyledi. Çünkü kendi de yaşamış depremi. Sonra da bağışını yaptı" diye konuştu.

Bitlis 'ten Elazığ'a yardım

ELAZIĞ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar Elazığ'a gönderilmek üzere kamyonla yola çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar bölgeye gitmeye başlarken, Bitlis Belediyesi de, Elazığ için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya katılan vatandaşlarda, oluşturdukları yardım kolilerini belediye ekiplerine teslim etti. Bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşların gönderdiği yardım kolilerini belediye ekipleri paketleyip, kamyona yükledi. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, toplanan yardım kolilerini kamyona yükleyerek, Elazığ'a gönderdiklerini söyledi.

Elazığ'da meydana gelen depremin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirten Arslan, "Ülkemizin genelinde başlatılan yardım kampanyasına Bitlis'te destek verdi. Bizim topladığımız bu malzemeler bazı tedarik edilemeyen malzemelerin yüzünden bugüne kaldı. Bugün bu malzemeleri kamyona yükleyip gönderiyoruz. Deprem tüm ülkeyi derinden üzdüğü gibi Bitlis'i de derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bitlis'in duyarlı insanları aynı zamanda nakdi yardımlarda da bulundu. Gerek AFAD'a gerekse bizler aracılığıyla gönderilen nakdi yardımları oradaki yetkililere teslim edeceğiz. Yardımlara katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ'a yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırdı

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından İzmit 'te başlatılan yardım kampanyasında toplanan kolilerinden çıkan notlar okuyanları duygulandırdı.

İzmit Belediyesi tarafından Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Dün toplanmaya başlanan yardımlara halkın ilgisi yoğun olurken, bazı yardım kolilerinden çıkan notlar ise okuyanları duygulandırdı. "Sizleri en iyi biz anlarız. İzmit'ten sevgilerleö, "Aklımız, kalbimiz sizinle. Siz rahat uyumadan biz de uyumayızö ve 17 Ağustos 1999 depremini yaşadık. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yanınızdayız. Acınız acımızdırö gibi sözlerin bulunduğu notlar, birlikte geldikleri eşyalarla birlikte Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek.

ÇOCUKLAR OYUNCAKLARIN ARASINA NOT YAZDI

Toplanan yardımlar hakkında açıklama yapan İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, "2 gündür İzmit halkının çok yoğun bir ilgisiyle karşı karşıya kaldık. Bu kadar ilgiyi bekliyorduk ama bu kadar duygu dolu, bu kadar gözyaşlarıyla geçireceğimiz zamanlar olduğundan biz de habersizdik. Özellikle küçük çocuklarımızın yazdığı mektuplar, oyuncakların arasına, kitapların arasına iliştirdikleri mektuplar bizi çok duygusallaştırdı. Her birinin verdiği mesaj, 'Biz de bunların hepsini yaşadık. Sizi çok iyi anlıyoruz. Benim bugün oyuncağa ihtiyacım varsa, eminim senin de ihtiyacın vardır. Ben bugün gülüyorsam, senin de gülmeye ihtiyacın vardır' mesajıydı. Ben kendi açımdan olaya şöyle baktım, hakikaten İzmit'te iyilik virüs gibi yayılıyor. Hepimize bulaşıyor. Sevgi dilini kullanmaya başladık. Gölcük depremini çok yakından yaşayan bir kent olarak İzmit'in bu kadar duyarlı bir kent olması bizi şaşırtmamalı. İyi organize olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki tekrar böyle bir afet yaşamayalım, ama eğer yaşanırsa da kendimizi de test etmiş oldukö dedi.

'ZOR BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Depremin her şeyin sonu olmadığını söyleyen Kültür ve sosyal İşler Müdürü Alp, "Aslında depremi ilk yaşadığımız anda dünyanın sonunu ve her şeyin bittiğini düşünüyoruz. Ama bundan belli bir zaman sonra, geçtikten sonra fark ediyoruz ki insanoğlu o kadar kuvvetli ki her şeye dayanabiliyor. Tekrar felaketin üzerine bile bir düzen kurabiliyor. Eminim onlar da tekrar toparlayacaklar. Artılarıyla, eksileriyle hayatlarımızı hepimiz gözden geçirirken onlar bir kademe daha fazla geçirecekler. Zor bir dönem başlayacak onlar için ama geçmeyecek ya da bitmeyecek bir dönem değil. Bugün burada, 20 yıl sonra, belki o günleri tekrar anarak biz geçiriyoruz. Bu depremi daha deneyimli ve daha bilinçli olarak atlatacağımızı düşünüyorum. Onlar da geçireceklerö şeklinde konuştu.

