DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na (28) bagaj kapağının çarpıp, Munzur Çayı'na düşerek ölmesine neden olan otobüsün 2 şoförü hakkında 15'er yıldan 20'şer yıla kadir hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ovacık ilçesinde geçen 15 Haziran günü yaşanan olayda, hayvanlarını otlatan Engin Eroğlu'na Ovacık- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün hareket halindeyken açık olan bagaj kapağı çarptı. Munzur Nehri'ne düşen Eroğlu'nun 19 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Acı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Ovacık Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı. Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuksuz otobüs sürücüleri Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer hakkında 'görevden kaynaklanan yükümlülüğü yerine getirmeyerek, ihmal suretiyle kasten öldürme' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

'OTOBÜS SÜRÜCÜLERİ TUTUKLANMALI'

Tunceli Barosu'nda açıklama yapan Engin Eroğlu'nun ailesinin avukatı Barış Yıldırım, Erdal Samoğlu ve Mesut İçyer'in tutuklanmaları için taleplerini yenilediklerini söyledi. Yıldırım, "Anayasa'nın 19'uncu maddesi ve CMK'nın 100'üncü maddesi gereğince sanıkların tutuklanması gerekmektedir. Tutuklama talebini yeniledik. İki sürücünün tutuklanması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurumuzu yaptık. Mahkeme henüz kararın açıklamadı. Soruşturma aşamasında da müteakip defalar sanıkların tutuklanması gerektiğini, soruşturmanın tutuklu yürütülmesi gerektiğini belirtmiştik. Suçun işlendiğini gösteren kuvvetli deliler iddianamede açıkça belirtilmiştir. Delillerin yok edilmesi, ortadan kaldırılması durumu mevcuttur bu nedenle haklarında dava açılan 2 otobüs sürücüsü derhal tutuklanmalıdır" dedi.

Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin de davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tunceli Barosu'nda yapılan açıklama

Baro Başkanı Kenan Çetin'in açıklamaları

Avukat Barış Yıldırım'ın açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Siirt'te, 104 köy yolu kardan kapandı

SİİRT'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle kardan kapanan 104 köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Siir'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçelerde kar yağışı sürerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı 104 köy yolunun kardan kapanmasıyla, Siirt İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "104 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Yolların açılması için geceden bu yana yoğun bir mesai harcamaktayız. Ancak yollardan önce önceliğimiz köylerimizde bulunan hasta ve yaralılardır. Gelen ihbarları anında değerlendiriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapanan köy yolları

Ekiplerin gece çalışması

Karla kapanan yolların açılması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KİLİS'te, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda 2 otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şıhmahsur kavşağında meydana geldi. A.K. yönetimindeki 74 BS 36 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 07 NPC 21 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde bulunan E.Y., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

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Yüksekova'da 10 araç tipiye yakalandı

HAKKARİ'de, 10 araç ile köye hasta kurtarmaya giden bir ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden 2 saat boyunca yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından vatandaşlar ve sağlık ekipleri kurtarılarak, köye ulaştırıldı.

Yüksekova'ya 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler Köyü'nden yola çıkan 10 araç ile köye hasta kurtarmaya giden sağlık ekiplerinin bulunduğu ambulans, köye 5 kilometre yakın mesafedeki Ova mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ile sağlık ekipleri, telefonla kaymakamlığa ulaşarak yardım istedi. Kaymakamlığa bağlı karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için iş makinalarıyla hemen yola çıktı. Yaklaşık 1 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından vatandaşlar ve sağlık ekipleri kurtarılarak köye ulaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tipiye mahsur kalan araçlar

-İş makinesinin çalışmasından detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Prof. Dr. Tosun: Damak yarığı hastalığı 18 aydan önce ameliyat edilmese çocuk bir daha konuşamıyor

GAZİANTEP'te Türk Plastik, Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği ve Damak Dudak Yarıkları Derneği tarafından 'Damak Dudak Yarıkları Tedavisi' konulu toplantıda konuşan Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Zekeriya Tosun, damak yarığının görüldüğü bebeklerin 18 aydan önce ameliyat edilmesi gerektiğini aksi takdirde çocuğun konuşma özelliğini yitireceğini belirtti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Plastik Cerrahlar dudak ve damak yarığı rahatsızlığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda hastalığın tedavisi başta olmak üzere erken teşhisin önemi vurgulandı.

Toplantıya Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Metin Yavuz ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen doktorlar ile basın mensupları katıldı.

Dudak Damak Yarıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Zekeriya Tosun, dudak ve damak yarığının anne karnında teşhis edildiğini ifade ederek, çocuk doğduktan sonra 18 aylık olmadan ameliyat edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

18 aylıktan sonra ameliyat edilse bile çocuğun konuşma özelliğini kaybettiğini ifade eden Tosun, "Özellikle damak yarığı belli bir süre içerisinde tedavi edilmesi gerekiyor. Bebek doğduktan sonra çocuk 18 aylık olmadan önce mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyor. Çünkü bu aydan sonra yapılacak damak yarığı ameliyatında çocuklarımız konuşmayı öğrenemiyorlar. Sonrasında oradaki yarık kapatılmış olsa bile konuşamayacağı için zamanı kaçırdığımız için bu çocuklarımız toplumda yer bulmakta zorlanıyorlar. O nedenle damak yardığı olan bireylerin bir an önce ameliyat olması gerekiyor. Anne babalar çocuklarının narkozu kaldıramayacağını düşünerek bu ameliyatları geciktirebiliyorlar. Ama bu düşünce çocukların hayatlarına mal olmuş oluyor o nedenle bir an önce bu hastaların ameliyat olmalarında yarar var" dedi.

Hastalığı yaşayanların birçok problemle karşılaştığına değinen Tosun, bu hastalığın ailelere sosyolojik ve psikolojik yükler getirdiğini aktardı.

Bu anomalinin oluşumunda birçok etkili faktör bulunmasına rağmen, kesin sebebinin tam olarak bilinemediğini vurgulayan Tosun, anne karnındayken bilinçsiz ilaç kullanımı, yüksek radyasyona maruz kalınma ve vitamin eksikliği gibi durumların hastalığı tetiklediğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Zekeriya Tosun'un açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dili boğazına kaçan 2 aylık Muhammed Baykan, trafik polislerince hastaneye yetiştirildi. Tedaviye alınan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde oturan Zafer Baykan (33), birlikte vakit geçirdiği 2 aylık oğlu Muhammed'in nefes alamadığını fark etti. Baykan, bebeğini kucağına alıp, yardım istemek için yola çıktı. Bu sırada tesadüfen bölgede bulunan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, Baykan ve oğlunu ekip otosuna aldı. Aracın sireninin açıp zamanla yarışan ekip, Muhammed bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Dili boğazına kaçtığı belirlenen minik Muhammed'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bebeğin polis aracıyla acil servise getirilmesinden görüntü

-Emniyet müdürünün telsiz anonsuyla teşekkür etmesinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli genelinde 1 haftadır süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Merkez ve ilçelere bağlı 200 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Tunceli- Erzincan Karayolu'nun Pülümür Cankurtaran Tepesi'nde fırtına, tipi ve yoğun buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandığı, zincirsiz araç geçişine izin verilmediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tunceli kent merkezi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 580 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 580 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 1 metre 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde 1 metre 70 santimetreyi bulan kar, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 580 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde araçlar ve tek katlı evler kara gömülürken, ağaçlar da beyaz örtü ile kaplandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada, 287 köy ile bu köylere bağlı 293 mezranın yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı, 9 ayrı şantiyede bulunan 90 personel ve 70 iş makinesi ile aciliyet sırasına göre yol açma çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla pazartesi gününe kadar devam edeceğini, yağışlı havalarda acil olmadığı sürece dışarı çıkılmamasını uyarısı yaptı.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise çığ uyarısı yapıldı. Eğimi fazla olan bölgelerde vatandaşlardan dikkatli olunmasının istendiği açıklamada, ağır tonajlı araç sürücülerine, zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından ve sokaklardan detay

-Kar altında kalan araçlardan detay

-Karda ilerlemeye çalışan vatandaşlardan detay

-Yolda ilerleyen araçlardan detay

-Yolları açmaya çalışan iş maknelerinden detay

-Vatandaşlarla röportaj

-Muhabir anonsu

-Araçlarını temizleyen vatandaşlardan detay

-Özel ve genel detaylar

Haber- kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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