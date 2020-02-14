DHA YURT BÜLTENİ - 12

Suriye 'ye tank sevkiyatı (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılmak üzere Türkiye 'nin çeşitli illerindeki birliklerden çıkan, askeri araçlar ile tankların sevkiyatı sürüyor. Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve tankları taşıyan TIR'lardan oluşan 20 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'in İslahiye'ye ulaştı. Araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep),

===============================

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 kişi adliyede

KAYSERİ'de, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Suriye'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. 3 gün önce belirlenen adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, dijital malzemelere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edilirken, 2'si İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Zanlıların adliyeye girişleri

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ

===============================

Otoyolda durdurulan otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan otomobilde yapılan aramada 303 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 303 gram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri, araç içinde bulunan İ.B. (31) ve F.D.'yi (46) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından İ.B. ve F.D. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Adliyeden detaylar

-Ele geçirilen maddelerin fotoğrafı

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

===============================

Erkek arkadaşının 5 yerinden bıçakladığı Gülden, hayati tehlikeyi atlattı

DENİZLİ'de ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zeki Ö. (27) tarafından, 5 yerinden bıçaklanan Gülden Kıras'ın (26) hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Zeki Ö. ise, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan Zeki Ö., dün saat 23.00 sıralarında, ilişkisini bitirmek isteyen kız arkadaşı Gülden Kıras'ın Sümer Mahallesi 2264 Sokak'taki evinin önüne geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Zeki Ö., yanında getirdiği bıçak ile ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Gülden Kıras'ı 5 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gülden Kıras, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alındı. Genç kadının hayati tehlikeyi atlattığı bildirilirken, olaydan sonra kaçan zanlı, polis tarafından Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

İfadesinde Gülden Kıras'ı kendisinden ayrılmak istemesi üzerine çıkan tartışmada bıçakladığını itiraf eden Zeki Ö., "Pişmanım" dedi. Zeki Ö., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

-Zeki Ö'nün adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Yaralanan Gülden K.'nin fotoğrafı

-Adliyeden görüntü

-Denizli Devlet Hastanesi'nden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

================================

Mezrada mahsur kalan 7 öğrenci, askeri helikopterle ilçeye getirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki çeşitli okullarda eğitim gören ve yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için gittikleri Kandilli mezrasında, kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrenci, helikopterle alınıp ilçe merkezine getirildi. Okullarına ve arkadaşlarına kavuşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Yüksekova merkezinde yatılı eğitim gören 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleriyle birlikte geçirmek için 21 Ocak günü Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasına gitti. 3 Şubat günü okulların ikinci eğitim dönemine başlamasına rağmen, öğrenciler mezradan çıkamadı. 11 gündür kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada mahsur kalan öğrenciler, 2 gün önce aileleriyle birlikte yürüyerek okullarına gitmeyi denedi. Ancak bölgede, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve çığ tehlikesi bulunması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Öğrenciler, o anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedip, seslerini duyurmak için DHA muhabirine ulaştırdı.

Biri lise 6'sı ilkokul öğrencisi olan çocuklar, derslerinden geri kaldıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Yardım talebi üzerine yetkililer harekete geçti ve mezrada mahsur kalan 7 öğrenci için helikopter hazırlandı. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Efeler Taburu helikopteri, bugün öğlen saatlerinde havalanarak Kandilli mezrasına ulaştı. 7 öğrenci evlerinden alınarak helikoptere bindirildi ve Yüksekova ilçe merkezine ulaştırıldı. Helikopterle Yüksekova'ya gelen ve okullarına kavuşan öğrencilerden Sevda Şahin, yetkililere teşekkür ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 haftadır okulumuzdan ve arkadaşlarımızdan uzak kalmıştık. Bizi helikopterle aldıran tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Uzunca bir aradan sonra okulumuza, öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza kavuştuk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Helikopterin mezraya inmesi

-Askerlerin öğrencilerle sohbet etmesi

-Öğrencilerin ve askerlerin helikoptere gitmeleri

-Helikopterin kakması

-Öğrencilerden Sevda Şahin'in konuşması

-Öğrenciler ve askerlerden detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

==================================

Bakan Yardımcısı Kacır: Oyun geliştirme pazarı başarımızı üst noktalara taşıyacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de 4 oyun geliştirme şirketinin birkaç yüz çalışanla milyar doların üzerinde ihracat yaptığını açıklayarak, "Gençlerimizin bu alandaki heyecanı ve kabiliyetleri çok ümit verici. Dünyada çok büyük bir pazar ve büyümeye devam eden bir pazar, oyun geliştirme pazarı. Dolayısıyla bu alanda halihazırda başarımızı da çok daha üst noktalara taşıyabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, kamu ve özel sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, son dönemlerde Türkiye'nin teknoloji alanında önemli bir aşama kaydettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bilişim Vadisi önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu etrafında gelişecek olan ekosistemle beraber ve bugün kampın da konusu olan oyun geliştiricilerin ve başlıca diğer alanda faaliyet gösteren tasarımcı, girişimci birey ve kurumların bir arada olacağı işleri hayata geçirmeyi sürdürüyor olacak. Ben Türk Patent ve Marka Kurumu'nun burada, bugünden itibaren gerçekleştireceği bilgi ve doküman birimi hizmetinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini yolculuğunda son 10-15 yılda bütün göstergelerde çok büyük bir ivmeyle bir artış kaydediyoruz. Türkiye'de araştırma-geliştirme alanında insan kaynağı sayımız sadece 12 yılda 3 mislinden fazla gelişti. 2006'da 54 bin Ar-Ge personeli olan bir ülkeyken Türkiye, 2018 yılında 172 bin Ar-Ge personeline erişen bir ekosistemi inşa etmiş oldu. Türkiye'de patent başvuruları sayısı da benzer bir şekilde hatta daha da büyük bir hızla arttı. 2000'lerin başında tüm Türkiye'de yapılan yıllık patent başvurusu sayısı yaklaşık olarak 300'lerdeydi, 2018'e geldiğimizde bu sayı 7 binin üzerine çıktı. Bu dünyada eşine az rastlanır büyük bir ivme. Elbette bu ivmeyi daha da yukarılara taşımak milli teknoloji hedeflerimize ulaşma yolculuğumuzda fikri ve sınai hakların da etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi anlamında çalışmalar yapmak önümüzdeki dönemde önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Bu anlamda Türkiye'nin 81 ilinde 168 noktada faaliyetlerini sürdüren bilgi ve doküman birimleri girişimcilerimize, tasarımcılarımıza, yenilikçi birey ve kurumlarımıza hizmet sunmaya önümüzdeki dönemde devam edecektir."

'YAZILIM GELİŞTİRİCİ SAYISINI 500 BİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Teknolojinin gelişmesi ve pazarda maddi gelir elde edilebilmesi için yazılım geliştirmenin son derece kıymetli olduğunu ifade eden Kacır, şunları söyledi:

"Biz 2023 yolculuğunda Türkiye'deki yazılımcılarımızın hem sayılarını hem de niteliklerini artırmayı hedefliyoruz, bunu ilk kez bir kamu strateji belgesinde, 2023 Sanayi ve Strateji Belgesi'nde somut bir hedef olarak da koyduk ve Türkiye'de halihazırda yaklaşık 170 bin olarak öngördüğümüz yazılım geliştiricisi sayısını büyük bir hızla 2023'te 500 bine çıkarmayı hedeflediğimizi kamuoyuyla da paylaşmış olduk. Bu çok etkin, çok yaygın ve yenilikçi uygulamalar gerektirecek, şimdiden çok ipucu vermeyeyim ama 2020 yılı içerisinde çok farklı eğitim uygulamalarının Türkiye'de hayata geçirmeyi planladığımızı hep birlikte görmüş olacağız. Bunlardan birisi de Bilişim Vadisi'nde olacak. Bilişim Vadisi'ni biz artık önümüzdeki dönemde pek çok işimizin öncü adresi olarak görüyoruz görmeye de devam edeceğiz."

'AÇIK KAYNAKLARI DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM'

Yerli yazılımın geliştirilmesiyle kamu ve özel sektörde ithal yazılımlardan kaynaklı oluşan yükün hafifleyeceğini belirten Kacır, "Yazılımcı sayımızı artırırken Türkiye'de milli yazılımların geliştirilmesi de en önemli önceliklerimizden olacak. Biz bu alanda açık kaynağı bir fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsatla Türkiye açık kaynak platformunu bakanlığımız, özel sektör firmalarımız ve TÜBİTAK enstitülerimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu platformun öncü projeleri başlatılmış olacak ve bu platform bir yandan açık kaynak yazılımların Türkiye'de geliştirilmesinin yaygınlaşmasını sağlarken, bir yandan da lisanslı yazılımlara verdiğimiz ödeneklerin hem kamuda hem özel sektörde oluşturduğu yükü hafifletmeye dönük farkındalık, eğitim çalışmaları ve ekosistem geliştirme çalışmaları yürütüyor olacak. Türkiye'den küresel açık kaynak ekosistemine yapılmakta olan katkının da kat be kat artırılmasına da bu anlamda katkı sağlıyor olacağız" diye konuştu.

'OYUN GELİŞTİRME KAMPLARINI ÖNEMSİYORUZ'

Son dönemlerde popüler hale gelen oyun geliştirme şirketlerinin Türkiye'de de aktif olduğunu kaydeden Kacır, şu açıklamada bulundu:

"Oyun geliştirme kampı, Türkiye'nin çok enteresan bir başarı hikayesi ortaya koyduğu bir alan. Sadece küçük bir istatistik verecek olursam, Türkiye'de 4 oyun geliştirme şirketi halihazırda birkaç yüz çalışanla yani 300-400 çalışanla, milyar doların üzerinde ihracat yapıyor. Bu şirketler aslında fiili değerler olarak bazıları milyar doların üzerinde görülüyor. Bu anlamda biz gençlerimizin ciddi bir yetkinliğe sahip olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu alanı geliştirmeyi de önümüzdeki dönemde önemsiyoruz ve bakanımızla birlikte bu oyun şirketlerinin bazılarını ziyaret ettik. Gerçekten çok heyecan verici. Gençlerimizin bu alandaki heyecanı ve kabiliyetleri çok ümit verici. Dünyada çok büyük bir pazar ve büyümeye devam eden bir pazar oyun geliştirme pazarı. Dolayısıyla bu alanda halihazırda başarımızı da çok daha üst noktalara taşıyabileceğimize inanıyoruz, oyun geliştirme kamplarını da bu açıdan çok önemli buluyoruz."

'DÜNYADA FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET KAVRAMLARININ ÖNEMİ ARTIYOR'

Son yıllarda ülkemizde patent ve tasarım sayılarında ciddi artışlar olduğunu belirten Türk Patent Başkanı Prof. Dr. Habip Asan da "Teknolojinin hızla ilerlediği, küreselleşen ve rekabetin geliştiği dünyamızda fikri ve sınai mülkiyet kavramlarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemizde son yıllarda ortaya konulan teknoloji hamlelerinin etkisiyle üniversite ve sanayi kesimi başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde farkındalık sınai mülkiyet hakları açısından başarıya dönüşmüştür. Türk Patent ve Marka Kurumu, 2019 yılında yüzde 11 artışla 8 bin 126 yerli patent olmak üzere toplam 19 bin 916 patent, yüzde 12 artışla 134 bin 353 marka ve yüzde 11 artışla 46 bin 188 tasarım başvurusu yapılmıştır. Bu sayıları 2020 yılında da artırmayı planlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi'nin açılışı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Tören salonunda görüntüler

-Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

=================================

Pankartla sevgili aradı

GAZİANTEP'te, animasyoncu Reşat Yaşar (51), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girince ilginç bir yönteme başvurdu. Yaşar, üzerine 'Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti' yazılı pankart giyerek kent merkezinde dolaştı.

Yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşından ayrılan Reşat Yaşar, Sevgililer Günü'ne yalnız girmemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kentin en noktalarından birisi olan Yeşilsu Parkı'na gelen Yaşar, üzerine 'Acil bir sevgili arıyorum, canıma tak etti' yazılı pankart giyerek dolaşmaya başladı. Yaşar, kendisiyle ilgilenenler için de pankarta cep telefonu numarasını da yazdı. Kent merkezinde pankartla yürüyen ve 'Bekarlık canıma tak etti' diye bağıran Reşat Yaşar, "Bir ay önce sevgilimden ayrıldım. Ona nispet olarak böyle bir şey yaptım. Bana, 'Artık yaşlandın kimse seni beğenmez' dedi. Ben de onu protesto ediyorum. 'Nasıl bulurum' diye düşündüm ve böyle bir fikir aklıma geldi. Bugün de sevgililer günü olduğu için öksüz bir çocuk gibiyim. Sokaklarda parklarda sevgili bulmak için geziyorum. Sevgililer gününde bir sevgili bulmayı umut ediyorumö dedi.

Çevredeki bazı kişiler, önce şaşırarak baktığı Yaşar'ı ardından cesaretinden dolayı kutlayarak fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Pankart

Reşat Yaşar'ın pankartla dolaşması

Vatandaşların fotoğraf çekmesi

Reşat Yaşar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI - Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP

=================================

Sevgililer Günü'nde toplu nikah töreni

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçe belediyesi tarafından Sevgiler Günü'nde 15 çifte toplu nikah töreni düzenledi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, nikahlarını kıydığı çiftlerle karşılıklı roman havası oynadı.

Lüleburgaz Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde toplu nikah töreni düzenledi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, törenle daha önceden başvuran 15 çiftin nikahlarını kıydı. Çiftleri tebrik edip, mutluluklar dileyen Gerenli, nikahların ardından davul zurna eşliğinde çiftlerle karşılıklı roman havası oynadı.

Başkan Gerenli, her şeyin sevgi ile başladığı çağdaş Cumhuriyet kenti Lüleburgaz'da böylesine anlamlı bir günde güzel bir etkinlik için bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gerenli, "Hayat sevince güzel. Gerçekten bunu içten samimi olarak söyleyebilen ve bunu hayatına geçirebilen herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Bir insanı sevmek ile başlayacak her şey, dünyayı güzellik kurtaracak. Az önce sevgili İsmet'in söylediği gibi şair öyle söylemişti Sait Faik Abasıyanık. Evet gerçekten bu böyle olacak. Kin nefret asla insanlar arasında gelişmeye ilerlemeye engel olamayacak. Kinin nefretin olmadığı sevginin ve dostluğun barışın huzurun egemen olacağı bir dünya için sevgi tohumları ekmeye devam edeceğiz ve hep birlikte bunun için mücadele edeceğiz. ve bugün çok güzel bir etkinlik için bir aradayız. Bugün sevgi tohumlarının ekildiği ve sevginin yeşerdiği en önemli şey insanların birleşerek bir araya geldiği aile kurumunun kurulması için resmi nikahların kıyılmasını sağlayacağız ve bunun için bir aradayız. ve en önemli şey insanların birbirine saygı duyması ve sevgi ortamları içinde bu aile ortamlarında eşit yurttaşlar olarak geleceğe ilerlemeleri ve ülkemize güzel şeyler katmaları. Hepinizi tekrardan selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Lüleburgaz Belediye Gerenli'nin belediye önünde çiftleri tebrik etmesi

-Murat Gerenli'nin konuşması

-Gerenli'nin nikah kıyması

-Çiftlerin imza atıp evlilik cüzdanlarının verilmesi

Gerenli ve çiftlerin çeşitli roman havası oynaması

-Kemancı çocuğun keman çalıp oyun havası oynaması

-Eğlenceden detaylar

Haber-Kamera: Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli),

=================================

Nikahta Türk bayrağını öperek, 'evet' dediler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nde görevli Abdulkadir Küsen (25), Aslıhan Ensaroğlu (21) ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendi. Ensaroğlu ve Küsen çifti, nikahı kıyan Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın hediye ettiği Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek 'evet' dedi.

Sosyal medyadan 1.5 yıl önce tanıştığı Jandarma Uzman Çavuş Abdulkadir Küsen ile hayatını birleştiren Aslıhan Ensaroğlu, nikahta eşine üniforma sürprizi yaptı. Nikaha eşi gibi askeri üniforma giyerek katılan Aslıhan Ensaroğlu, böylesine kutsal bir kıyafeti hayatının en güzel gününde giyinmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Evliliklerinin tesadüfen 14 Şubat'a denk geldiğini vurgulayan Aslıhan Ensaroğlu, "Eşimin nikaha askeri üniforma ile katılacağını öğrenince ben de ona eşli etmek için askeri üniforma giydim. Çok mutluyum. Allah askerimizi, polisimizi, vatanımızı korusun. Böylesine kutsal bir kıyafeti giymenin gururu içindeyim" diye konuştu.

Bir çağrı merkezinde çalışan eşini nikah salonunda askeri üniforma ile görünce şaşırdığını söyleyen Jandarma Uzman Çavuş Abdulkadir Küsen ise, "Bana güzel bir sürpriz oldu. Eşime askeri kıyafet çok yakıştı. Çorumluyum, Şırnak'ta görev yapıyorum. 2 yıllık askerim. 14 Şubat'ta dünya evine girmemiz de anlamlı oldu" dedi.

Nikahını kıyan merkez Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, bir ömür boyu mutluluk dilediği genç çifte hediye olarak Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Abdulkadir Küsen ve Aslıhan Ensaroğlunun Nikah dairesinde askeri kıyafetle beklemeleri

-Plalandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın nikah dairesine gelmesi

-Nikahın kıyılmasından detay

-Belediye Başkanının çifte Kuran-ıKerim ve bayrak hediye etmesi

-Çiftin Türk bayrağını öperek hatıra fotoğrafı çektirmeleri

-Abdulkadir Küsen ile röp.

-Aslıhan Ensaroğlu ile röp.

Haber: Tuırgay İPEK - KAmera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

================================

Karabük'te Sevgililer Günü'nde evlendiler

KARABÜK'te, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 4 çiftin nikahı kıyıldı. Ömer Şen ve Seda Bakırcık her zaman özel olarak kutlanabilecek bir gün olmasını istedikleri için 14 Şubat gününü tercih ettiklerini söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak Karabük Belediyesi Nikah Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve unutulmamasını isteyen Ömer Şen ve Seda Bakırcık çiftinin nikahı Karabük Belediyesi Nikah Salonunda kıyıldı. Heyecanlı olan genç çiftin mutlulukları gözlerinden okundu.

Bugünü özellikle seçtiklerini söyleyen Ömer Şen, "Bugün evlenmeyi özellikle seçtik. Bizim için hatırlanabilecek, her zaman özel olarak kutlanabilecek bir gün olsun istedik. Bu yüzden bugünü tercih ettik." dedi. Seda Bakırcık ise, "Evlendik, mutluyuz ve mesuduz. Özel bir gün bilerek seçtik." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Nikah salonundan görüntü

Çiftin salona girişi

Nikahtan görüntü

Gelinin damadın ayağına basması

Çift ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,