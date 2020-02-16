DHA YURT BÜLTENİ-12

Sağlık ekibi, kara saplanan paletli ambulansı elleriyle kazarak kurtardı

ŞIRNAK'ın Yeniaslan köyünde rahatsızlanan 1'i çocuk 2 hastayı almaya giden sağlık görevlilerinin paletli ambulansı kara saplandı. Sağlıkçılar, karlı alanı elleriyle kazarak, 2 saatlik çalışmayla ambulansı çıkardı. Yola devam eden sağlık ekibi, hastaları alıp, hastaneye ulaştırdı.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslan köyünde rahatsızlan Nesime Fidan (35) ile Sakine Adanır'ın (16) yakınları, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine sağlık ekibi, paletli ambulansla köye hareket etti. Sağlıkçıların bir süre ilerlediği paletli ambulans, kara saplandı. Bunun üzerine sağlık görevlileri, paletli ambulansı saplandığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Köydeki hastaları almak amacıyla zamanla yarışan sağlıkçılar, olumsuz hava şartlarına rağmen karlı alanı elleriyle kazarak, 2 saatlik çalışma sonucu ambulansı çıkardı. Sağlık görevlileri, daha sonra yola devam edip, ulaştıkları 2 hastayı alarak, ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nesime Fidan ile Sakine Adanır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Sekvan KÜDEM/ŞIRNAK,

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Yoğun bakımdaki sosyal medya fenomeninin beyin ölümü gerçekleşti

ANTALYA'da, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18), yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı. Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Şehmuz Özdemir'i darbettiği gerekçesiyle V.E. ve oğlu K.E.'yi gözaltına aldı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba- oğul, ifadelerinde, H.E.'yi mesajla taciz ettiği gerekçesiyle Şehmuz Özdemir'i dövdüklerini, sosyal medya fenomeninin kızın uygunsuz fotoğraflarını elde edip, buluşmaya zorladığını ileri sürdü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in, bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Hastanenin organ nakil koordinatörlerinin, organ bağışı konusunda aileyle görüştüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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AÜ Hastanesi dış plan görüntü

Şehmus Özdemir'in sosyal medya videoları

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER: Hasan ALAYBEYOĞLU- KAMERA: ANTALYA,

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Parkta Afganistanlı 2 kişi bıçakla saldırdı: 2 yaralı

AKSARAY'da parkta otururken iddiaya göre tanımadıkları Afganistan uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik (16) ve arkadaşı Mustafa Şahin (19) yaralandı. Yaralı gençler ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1411 Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Doğukan Çelik ile arkadaşları Mustafa Şahin ve İbrahim Bahceçi ile parkta otururken, iddiaya göre tanımadıkları Afganistan uyruklu 2 kişi geldi. Aralarında çıkan kavgada yabancı uyruklu 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Doğukan Çelik'i karınından, sırtından ve kalçasından, Mustafa Şahin de sırtından ve kalçasından yaralandı.

Kanlar içinde kalan 2 genç, saldırganlardan kaçarak yaklaşık 50 metre uzaklıkta yol ortasına yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerin devam ettiği belirtildi.

İbrahim Bahceçi polise verdiği ilk ifadesinde "Biz parkta oturuyorduk. Şahıs bir şey içmiş gelip bize vurdu. Ondan sonra bıçağı çekip saldırdı."dedi. Polis saldırganların kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ağır yaralanan 2 arkadaşın hastaneye getirilmesi

-Olayın yaşandığı yerden detaylar

-Olayın görgü tanığı arkadaşları İbrahim Bahceçi röp.

-Polis ekipleri kaçan sahısları araması

Haber-Kamera: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY/

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5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

YALOVA'da kamyonetin yolcu minibüsüne çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yalova-Altınova arasında E-130 karayolunda meydana geldi. Kadir Özdemir idaresindeki 16 LSB 731 plakalı kamyonet, Altınova'dan merkez yönüne giden Osman Çampınar yönetimindeki 77 AF 143 plakalı yolcu minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2'si ağır olmak üzere 4 yolcu ile kamyonet sürücüsü Çampınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı ve sonrası güvenlik kamera görüntüsü

-Olay yeri amatör kamera görüntüleri

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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CHP'li Özkoç: İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (2)

ADAYLIĞI DÜŞEN PARTİLİ KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİ

Kongrede mevcut Başkan Adil Aktay ve Alptekin Eser yarışacaktı ancak Eser'in listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düştü. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşandı. Bir grup partili İl Başkanı Adil Aktay, Belediye Başkanı Vahap Seçer ve milletvekillerinin olduğu bölgeye doğru yöneldi. Adaylığı düşen Eser ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un başkanlığını yaptığı divana itirazda bulundu. İtirazları sonuçsuz kalan Eser, kürsüyü işgal ederek yaşananları protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kongrenin yapıldığı salondan görüntü

-Gerginlikten görüntü

-Kürsü işgalinden görüntü

Haber-Kamera: Soner AYDIN/ MERSİN,

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CHP'li Özkoç İktidara yürümek için birleşme zamanıdır (3)

ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN PARTİLİ, 3 SAAT SONRA KÜRSÜDEN İNDİ

Mersin'de düzenlenen CHP İl Kongresi'nde, listesindeki 45 delegenin imzasını geri çektiği iddia edilince adaylığı düşürülen ve bir grup partili ile yaklaşık 3 saat kürsüyü işgal eden Alptekin Eser, oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sahneden indi. Partililerle tek tek tokalaşan Eser, yaşananlara tepki gösterdi. Alptekin Eser'in adaylığının düşürülmesinin ardından tek liste ile seçime giden mevcut başkan Adil Aktay, 459 geçerli oyun 428'ini alarak, yeniden başkanlığa seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alptekin Eser, kürsüden inerken

-Alptekin Eser, partililerle tokalaşırken

Haber-Kamera: Soner AYDINMERSİN,

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Antalya'da şubat ortasında güneşli hava keyfi (2)

GÜNEŞLİ HAVAYI PİKNİKLE DEĞERLENDİRDİLER

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir süredir etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından bugün güneş açtı. Havanın ısınmasını fırsat bilen Kumlucalılar, deniz kenarına akın etti. Yakınları ve çocuklarıyla sahile gelen bazı aileler, piknik yaparken, bazı kişiler de yürümeyi tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kırlarda açan çiçeklerden görüntüler

Çiçek açan badem ağaçlarından görüntü

Deniz sahilinde çocukları ile vakt geçiren aileler

Piknik yapan vatandaşlarala röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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