DHA YURT BÜLTENİ - 12

Yunus Emre Enstitüsü'nden Diyarbakır 'da bilim sınıfları

YUNUS Emre Enstitüsü'nce Diyarbakır'ın merkez Sur ve Bağlar ilçelerindeki 2 okulda bilim sınıfı açıldı. Açılışına katılan Enstitü Başkanı Prof. Şeref Ateş, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında bu sınıfları oluşturduklarını belirterek, amaçlarının, kültürü ve bilimi ülkenin gündemine taşımak, dünya halklarıyla iletişimi geliştirmek olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Köprübaşı Ortaokulu ile Bağlar ilçesi Bağcılar Anadolu Lisesi'nde, TABİP kapsamında, Yunus Emre Enstitü tarafından robotik kodlama sınıfları oluşturuldu. Sınıfların açılışını gerçekleştiren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye'yi tanıttıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TABİP ile bilim diplomasisi yürüttüklerini aktaran Ateş, projenin amacının, kültürü ve bilimi ülkenin gündemine taşımak ve bunun aracılığıyla dünya halklarıyla iletişimi geliştirmek olduğunu vurguladı.

'BU COĞRAFYADA BİLİMİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 ay önce açtıkları bilim sınıfına gençlerin ilgi göstermesinin, kendilerini ikinci adımı atmaya teşvik ettiğini belirten Ateş, "Yurt dışında yaptığımız kitap satışlarından elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla böyle bir yatırım yapma kararı aldık. Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın ve Milli Eğitim Bakanı'mızın da üzerinde durduğu bu coğrafyada, yeniden bilimin, aklın ve kültürün merkeze alındığı bir yaklaşımı yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

Dünyada ilk robotu icat eden El Cezeri'nin bu topraklarda yetiştiğini vurgulayan Ateş, "Diyarbakır'daki sınıfın adını da ona atfettik. Bu sınıfta da çocuklarımız ve gençlerimiz, dünyayla rekabet edebilecek bir duruma gelebilsinler. Bunun altyapısını oluşturmak için bilim sınıfını açtık. Ümit ediyoruz ki tekrar bu topraklar, bir dönem olduğu gibi bilimin, entelektüel gelişimin, düşünce hayatının merkezi olur" diye konuştu.

Bilim sınıflarını ilk kez gören öğrenciler ise daha önce kitaplarda okudukları bilimsel aletleri ilk kez gördüklerini ve bunlarla deney yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bilim sınıfı

-Öğrencilerle röpürtaj

-Ateş'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Kendilerine polis süsü veren İranlı gasp çetesi yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde kendilerine polis süsü vererek, durdukları araçtakileri gasp eden 4 İranlı, Tekirdağ jandarmasının düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Sultanköy mevkiinde 6 Aralık 2019 ve 14 Şubat 2020 tarihlerinde yağma ve gasp ile Makedonya plakalı 2 ayrı araç yolda durdurularak turistlerin paraları ve kontak anahtarlarının gasp edildi. Olaylarla ilgili kapsamlı araştırma başlatan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada gasp olaylarında 34 SA 9842 plakalı otomobilin kullanıldığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren jandarma, otomobilin izini İstanbul'da bulup, takibe aldı. Park halinde bulunan otomobili 36 süren takibin ardından, otomobili almaya gelen İran uyruklu bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinin ardından 3 İranlı daha İstanbul'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.İranlı 4 şüpheli Tekirdağ'a getirilerek, soruşturmalarına başlandı. Şüpheliler,gasp ettikleri kişiler tarafından teşhis edildiği belirtildi.

'KONTAK ANAHTARLARI ALIP KAÇTILAR

Olayın mağdurlarından Makedonyalı iş insanı Kaniye Selimi, "Gümrükten çıktıktan sonra Marmara Ereğlisi bölgesinde 4 kişi polis süsü verip önümü kesti. Fakat bunlar Türk vatandaşı değiller. İran vatandaşı teşhis edildi. Yolda ışık yaktılar ve kimlik gösterdiler. Kimlikte de ne olduğu belli değildi. Rutin polis kontrolü, işte uyuşturucu var mı sizde falan diyerek aceleci ve panikle davranandılar. Bizde korktuk. O esnada cüzdanları ve pasaportları istediler. Bütün topladıklarıyla beraber araç anahtarını da beraber alıp kaçtılar" dedi.

Selimi, aynı bölgede başka olayların da yaşandığını öğrendiklerini ifade ederek, "Aynı senaryo ile aynı şekilde ve aynı kişiler yine Makedon vatandaşı olan bir gruptan 8 bin Euro almışlar. Bir Makedon vatandaşı olarak 156 jandarmayı aradıktan sonra hızlı bir şekilde gelmeleri, ilgi ve alakaları ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı operasyon düzenlendi ve 24 saat içerisinde suçluları yakaladılar. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarmadan detaylar

-Mağdurlar ile röp.

-Zanlıların karakola getirilmeleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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Uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından intihar etti

DİYARBAKIR'da, Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu gün oturduğu bir kafeteryada telefonla görüştüğü kişiyle yaşadığı bir tartışmanın arından silahıyla yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Diyarbakır görevli Uzman Çavuş Kadir T., izinli olduğu günde geldiği bir kafeteryada ismi öğrenilemeyen bir kişiyle telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın ardından uzman çavuş, tabancasıyla intihar etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadir T.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Toskar'ın intiharıyla ilgili Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Kadir T., günlük izinde bulunduğu esnada 17 Şubat 2020 günü saat 14.30 sıralarında telefonda yaşadığı bir tartışma sonucu girdiği bunalım neticesinde kendi silahı ile intihar teşebbüsünde bulunmuştur. Ağır yaralanan personelimize Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen saat 15.30 sıralarında vefat etmiştir. Olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli, Jandarma Bölge Komutanlığınca idari tahkikat başlatılmıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Emniyet şeridi

-Olay yeri inceleme ekibi

-Güvenlik önlemleri

-Toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Gıda dedektifleri denetimde

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, her türlü ürüne yönelik yapılacak olan 6 günlük denetimler, bugün başlatıldı. Kentte 7 kişilik ekip, bugün denetlemek üzere süt ve süt ürünlerini işleyen 20 merkezden numuneler aldı.

Türkiye'de son yıllarda gıda ve süt ürünlerinde taklit ve tağşişin (ürüne başka ürün karıştırılması) yaşanması, firma ve ürünlerin bakanlık sitelerinde açıklanmasının ardından, denetimlere hız verildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine bugünden itibaren 81 il ve ilçede, 6 gün boyunca gıda denetimleri yapılacak.

Bakanlığın Antalya İl Müdürlüğü, Gıda Kontrol ekipleri de kentte 20 farklı süt üretim tesisinde denetimler yaptı. Demirören Haber Ajansı, gıda kontrol ekipleri ile birlikte denetimlere katıldı. Gıda mühendisleri, Döşemealtı ilçesinde günlük 600 ton sütten, ayran, peynir, tereyağı başta olmak üzere 10 farklı kalemde üretim yapan tesisin, paketleme, işleme, saklama bölümlerini tek tek gezdi. Ürünlerden, yağ oranı, bitkisel yağ ve koruyucu tespiti için numuneler alındı. Numuneler, bakanlığın laboratuvarlarında incelenecek.

'ÜRÜNÜN AMBALAJI VE ONAYINA BAKARIM'

Tesisin Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü Alper Daşkaya, bakanlığın gıda mühendislerine eşlik etti ve üretim hakkında bilgi ve numuneler verdi. Daşkaya, bakanlığın bu uygulamasından memnun olduklarını belirterek, "Çiğ sütten, nihai ürüne kadar yüzlerce kontrol yapıyoruz. Bu denetimleri bakanlık yöneticilerine sunmak bizi memnun ediyor. Ben de satın almak istediğim ürünün ambalajına ve bakanlık onaylı firma olmasına dikkat ediyorum" dedi.

'ALO 174'E İHBAR EDİN'

Yetkililer, üretim, satış, tüketim noktalarında denetimlerin aralıksız süreceğini, şikayetlerin ALO 174 veya CİMER'e iletilmesini istedi. Antalya'daki denetimler, yarın et ile devam ederken, fırın ve satış yerleri denetimleri ile sürecek. Bakanlık geçen haftalarda 74 firmanın 99 ürününü ifşa etmişti. Gıdada taklit ve tağşişe yönelik, işletmeden men ve maddi para cezalarına ilişkin mecliste devam eden kanun taslağı çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekibin il müdürlüğünden araçla çıkması

-DHA Muhabiri Ahmet İstek'in anonsu

-Ekipleri denetim ile ilgili tesis yetkilisine bilgi vermesi

-Gıda ekibinin tesis içinde gezmesi, numune alması, inlemecesinden

-DHA Muhabiri Ahmet istek anonsu

-RÖP: Alper Daşkaya ile röportaj

-Numunelerin tutanakla teslim alınması

-DHA muhabiri Ahmet istek'in anonsu

-Aracın gidişi

Haber: Ahmet İSTEK - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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MSKÜ'de şüpheli zarfta şarbon korkusu

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Meslek Yüksekokulu'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak'ın makam odasının kapısının altından bırakılan zarf, şarbon şüphesiyle tedirgin etti.

MSKÜ Muğla Meslek Yüksekokulu'nda bugün korkulu anlar yaşandı. Üniversitenin Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Kozmetik Teknolojileri Programı'nda görevli Doç. Dr. İbrahim Kıvrak, öğle yemeği için dışarıya çıktı. Doç. Dr. Kıvrak, makam odasına geri döndüğünde, kapısının altından zarf bırakıldığını fark etti. Zarfı açıp kontrol eden ve içerisinde beyaz toz gören Kıvrak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen AFAD görevlileri incelenmek üzere zarfı aldı. Sağlık ekipleri ise Kıvrak ile odaya giren 2 kişiye, maske ve koruyucu elbise giydirdi. 3 katlı binadaki diğer görevliler, tahliye edildi.

Binanın tamamı bir süre karantinaya alındı. Giydirilen özel kıyafetleri MSKÜ Hastanesi'ne getirilen 3 kişiden, kan ve idrar numuneleri alındı. 3 kişinin tahlilleri temiz çıkarken, tedbir amacıyla hastanede kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Binadaki karantina ise kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulansın olay yerine gelişi

-Üniversite binasından genel görüntü

-Bahçedeki kişilerden görüntü

-Özel kıyafet giyen AFAD ekiplerinin görüntüsü

-AFAD ekiplerinin binadan ayrılışı

Haber: Cavit AKGÜN- Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttu

EDİRNE'de tarihi yerleşim bölgesi Kaleiçi semtinde, açık unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında iki katlı evin üst katı hasar gördü. Mahallede paniğe yol açan yangına kısa sürede müdahale eden İtfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı bir evin ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Açık unutulan elektrikli battaniyenin alev aldığı belirtilen yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Dumanları fark eden mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

C.B. isimli vatandaşın kiracı olarak yaşadığı öğrenilen dairede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar da tedirgin gözlerle müdahaleyi izledi. Polisin güvenlik önlemi aldığı evin Doğalgaz ekipleri tarafından da önlem amaçlı gazı kesildi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangın çıkan evden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Evin bulunduğu sokak

-Polisin güvenlik önlemi

-İtfaiyenin çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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İzmit'te iki fabrikanın bulunduğu alana iskele yapılacak

İZMİT'te, yeni liman yapılacağı iddiasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, iki fabrikaya ait iskelenin ortasına liman değil yeni bir iskele yapılacağını, herhangi bir dolgu yapılmayacağını söyledi.

Kocaeli'nin Derince ve İzmit ilçelerinin birleştiği noktada, yan yana bulunan Koruma Şirketler Grubu ve Aktaş Kimya'ya ait kimyasal madde fabrikalarının tam orta noktasında kalan alanda yeni bir liman yapılacağı iddiası mahalle halkı ve sivil toplum kuruluşlarının tepkilerine neden oldu. Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, fabrikada basın toplantısı düzenlendi. Belirlenen bölgede yeni bir liman yapılacağı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Aracı, 2 firmaya ait su üstü iskele ve boru hatlarının şu anda çalışmakta olduğunu ve yapılacak olan çalışma ile kurulacak tek iskelenin 2 firmaya da hizmet edeceğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Kocaeli İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları görüşmelerde bölgede dolgu yapılmaması konusunda ortak bir karara vardıklarını söyleyen Aracı, şu an küçük olan iskelelere sadece küçük gemilerin yanaşabildiğini ve bunun gemi trafiğini arttırdığını savundu. Yapılacak büyük iskele ile 2 firmaya da daha büyük gemilerle yük geleceğini belirten Aracı, bu şekilde İzmit Körfezi'ndeki gemi trafiğine de olumlu yönde katkı sunacaklarını söyledi.

İKİ İSKELENİN ARASINA YENİ İSKELE YAPILACAK

İskelenin yapılacağı alanı gösteren Aracı, "Burada bir iskele var. Aktaş firmasına ait boru iskelesi de karşısında duruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Burada açığa sağlam bir yanaşma platformu bağlansın, 2 firmaya da hizmet etsin' diyor. Konu bundan ibaret. Herhangi bir dolgu yapılmayacak. Hiçbir şey yapılmayacak burada. Yeni yapılan iskele, tam iki iskelenin ortasında olacak. Zaten yeni iskele yapıldığında diğer ikisi atıl kalacak. Daha sonra bakanlık bize 'Bu iskeleyi yıkın' derse, yıkacağız." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Basın toplantısından görüntüler

-İbrahim Aracı'nın basın mensuplarına fabrikayı gezdirmesi

-Aracı'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),