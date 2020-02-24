DHA YURT BÜLTENİ - 12

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, aynı aileden 3 ölü 1 yaralı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Denizli-Muğla Karayolu Medet Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi. Mehmet Sönmez yönetimindeki 34 3749 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz olarak karayoluna çıkan Osman Güven (52) idaresindeki 48 L 4091 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücünün eşi Güldane Güven (52) ve kayınvalidesi Fatma Cabbar (78) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Güven ile oğlu Engin Güven ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Güven doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinde kazayı görenlerden İbrahim Çavuşlu, otomobilin hurdaya döndüğünü, içerisindeki 3 kişinin can verdiğini söyledi. Kazanın yaşandığı noktada sık sık kazaların yaşandığını kaydeden Çavuşlu yetkililerin bölgede önlem almasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolcu otobüsünden detaylar

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Otomobilden görüntüler

-İbrahim Çavuşlu ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli'de (2)

SİYASET AKEDEMİSİNDE İLK DERSİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Necip Filiz tarafından karşılanan Oktay, partililerle bir araya geldi. Oktay, burada AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından başlatılan Siyaset Akademisi'nde ilk dersi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Denizli programı kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan esnaf buluştu. Esnafı ziyaret eden Oktay, hayırlı işler diledi. Gezisi sırasında Tatlı ve şekerleme satışının yapıldığı bir işyeri çalışanlarının "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız çaya bekliyoruz" yazılı pankartını gören Oktay, personellerin davetini kırmadı. İşyerine konuk olan Oktay'a çay ve tatlı ikramı yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Oktay, esnaf ziyaretinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından çiçekle karşılanan Oktay, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'ndaki eserleri inceledi. Başkan Osman Zolan'ın makamına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son olarak Polis Evi'nde düzenlenen STK Buluşması'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Oktay, kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fuat Oktay için açılan pankarttan detay

-Fuat Oktay'ın tatlıcı esnafını ziyaret etmesi

-Fuat Oktay'ın esnafları gezmesi

-Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmesi

-STK Buluşmasından detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Uşak' ta Galatasaray - Fenerbahçe taraftarları gerginlik yaşadı

UŞAK'ta Galatasaray'ın İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Kutlama sırasında iki taraatra grubunun karşılıklı sözlü tartışma yapması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Uşak' ta bulunan İsmet Paşa Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarının kutlamaları sırasında iki taraftar grubunun birbirine karşılıklı olarak sözlü tacizde bulunması sonucunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında iki taraftar grubunun da birbirine ses bombası atmasıyla bölgede bulunan vatandaşlar korku yaşadı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olayların büyümesinin önüne geçildi.

Emniyet amirinin taraftarları uyarmasıyla yaşanan kısa süreli gerginlikler son buldu. Emniyet güçlerinin aldığı geniş güvenlik önlemlerinin ardından taraflar, olaysız bir şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Galatasaray taraftarlarının kutlama yürüyüşü genel detaylar

-Polis ekiplerinin olaya müdahalesi genel detay

-Polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemlerinden genel detaylar

-Polis amirinin taraftarlara uyarısı genel detay

-Galatasaray taraftarlarından röportalar yakın detay

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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