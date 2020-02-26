DHA YURT BÜLTENİ-12

Bakan Soylu: Turizmcinin sonuna kadar yanındayız

ANTALYA'da turizm sektörü temsilcileriyle buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, turizmde rekorlar kırıldığını ve turizmcilerin sonuna kadar yanlarında olduklarını belirterek, "Size her konuda destek vermek, hükümetimizin en önemli anlayışlarından biridir" dedi.

Antalya 'da 2020 Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, ATSO Başkanı Davut Çetin, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, ilçe belediye başkanları, turizm sivil örgütleri temsilcileri ve sektörden çok sayıda isim katıldı.

Bakan Süleyman Soylu, turizmcilerin, ülkenin yarınlarını hazırlayan, dünya barışı ve sevgiye, kardeşliğe, dünyanın tüm kültür mirasına sahip çıkan ve bunu bütün dünyayla paylaşan, memleketi, işini, insanını, ailesini seven ve çantası elinde dünyanın her tarafında hem ay yıldızlı bayrağı, hem de milleti temsil etmeye çalışan, ülkenin yüz akı olduğunu söyledi. Bakan Soylu, Türkiye'yi turizmde liderliğe taşımakta büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

21'İNCİ YÜZYIL BEKLENTİLERİN ALTINDA

2020 yılının turizmcilere hayırlı olmasını dileyen Bakan Soylu, 21'inci yüzyılı hiç kimsenin böyle beklemediğine işaret ederek, "20'nci yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'nın estirdiği birleşme, dünyayla bütünleşme, barış, özgürlük, yüksek demokrasi, bütün bunların tamamı hepimizi etkilemişti. Neredeyse 21'inci yüzyıl ilk çeyreğinde işimize uçakla gidip gelebilmeyi hayal etmeye başlamıştık. Çünkü 20'nci yüzyılın bize verdiği intiba tamamen bu şekildeydi. 21'inci yüzyıl başladı ve her birimiz bırakın mesleklerimizi, insan olarak beklentilerimizin çok dışında, altında bir tabloyla karşı karşıya kaldık" dedi.

PARİS VE LONDRA ÖRNEKLERİ

Hiç kimsenin Paris'te sokaklarda ağır makineli tüfeklerle donanmış özel harekat polislerini görebileceğini tahmin edemeyeceğini anlatan Soylu, "20'nci yüzyılda bize sorulsa, böyle bir tahminim olmazdı. Aynısı Londra metrosunda. Bunun bir sebebi var. Çünkü bu bir sonuç. Bir tarafta dünyadaki gelir eşitsizliği, batının doğunun yükselişini engellemek için ortaya koyduğu politik anlayış. Aynı zamanda ABD, Rusya arasında son 35-40 yılın gerilimlerinden birinin devreye girmiş olması ve bu vekalet savaşlarının özellikle büyük devletlerin hoşuna gitmesi. Özellikle dünyanın doğusunda adalet, eğitim, sağlık ve tüm bunlarla gıda ve suya erişimdeki maalesef hepimizin şahit olduğu gelişimdeki yoksunluk 21'inci asırda dünyada hiç beklemediğimiz göçleri tetikledi" diye konuştu.

REKORLAR KIRAN TÜRKİYE TABLOSU

"Bizi sınamayın" uyarısında da bulunan Bakan Soylu, şu anda Avrupa'nın can simidinin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "455 bin kaçak göçmen yakaladık, sadece 2019 yılında. Bu ne demektir, dünyanın hangi ülkesinde böyle bir çalışma vardır. 192 ülkeden insan bugün benim ülkemde yaşıyor. Bir tarafta kaçak göçle mücadele eden, bir taraftan uluslararası uyuşturucu networkü tam anlamıyla kesmeye çalışan, bir taraftan kendi iç güvenliğini oturtan, bir taraftan da turizmde rekorlar üzerine rekorlar kıran bir Türkiye tablosundan bahsediyoruz" dedi.

'TURİZMDE DAHA İŞİN BAŞINDAYIZ'

Türkiye'nin turizmde daha işin başında olduğunu belirten Soylu, "Bir vizyon, bir gelecek ortaya koymak açısından söylüyorum. Belki sizin kadar değil ama Türkiye'nin birçok ilçesinde, birçok vilayetinde, Türkiye'nin birçok kültürünü, geleneğini, yörenin birçok alışkanlığını hisseden, dokunan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Türkiye daha kapıları açılmamış bir hazine olarak durmaktadır. Hem bizim, hem dünya için. Dünyada iki peygamberin yan yana yattığı başka bir ülke yoktur. Dünyanın başka gelişmiş ülkesinde böyle bir imkanı verin, orayı turizm cenneti hale getirirler. Size böyle onlarca, yüzlerce örnek verebilirim. Ülkemizin güzellikleri açısından, siz binlerce örnek verebilirsiniz bana" ifadelerini kullandı.

2016'YI HATIRLATTI

2016 şartlarında nasıl ayakta kalabilmenin hesapları yapılırken, şimdi de ne kadar uzun sıçrama yapabilirizin hesabının yapıldığını söyleyen Soylu, Mardin'de turizmin geçen yıldan bu yıla yüzde 200 arttığını, otellerde bu yıl yer olmayacağını kaydetti. Diyarbakır'ın neredeyse tam kapasite dolduğunu, Tunceli'de yüzde 60 artış yaşandığını anlatan Soylu, "İstanbul yükselerek devam edecek, Antalya liderliğindeki açık ara anlayışını devam ettirecek, bunu hep beraber göreceğiz" dedi.

TURİZMCİLERE DESTEK SÖZÜ

Turizmcilerin sonuna kadar yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Size her konuda destek vermek, hükümetimizin en önemli anlayışlarından biridir. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımızın kabinede sunduğu her adıma tüm arkadaşlarımızın destek verdiğini görüyorum. Çok fazla iş yapacağız. Turizm elbetteki ekonomi bir taraftan gelişme ama bizim için en önemli şekilde yumuşak güçtür. Bu gücü bütün dünyaya birleştirme konusundaki en önemli stratejimizdir" şeklinde konuştu.

2020'DE İKİ HANELİ BÜYÜME

Her yıl sezon öncesinde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sezona yönelik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Vali Münir Karaloğlu ise Antalya'nın 2019'da bütün zamanların rekorunu kırarak, 15 milyon 644 bin yabancı turist ağırladığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı istatistiklere göre Antalya'ya geçen sene yerli ve yabancı 23 milyon 100 bin insanın giriş yaptığını kaydeden Karaloğlu, "94 milyon geceleme ile Türkiye'nin en çok geceleme yapılan şehri. Sektörümüzdeki herkes, Antalya'daki huzur, güvenlik ve gelenlerin esenliğine bağlı olduğunun farkındayız. Antalya'nın güvenliği için İçişleri Bakanlığı olarak insan kaynağı, araç ve gereç noktasında en üst düzeyde desteklediniz. Bundan dolayı Antalya Valisi olarak şükran duyuyorum. 2020'de yine iki haneli büyüme ile yeni rekorlar kıracağımız bir sezonu hep birlikte sağlayacağımıza inanmaktayım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Toplantı salonundan detay görüntüler

Bakan Soylu'dan detay görüntü

Bakan Soylu'nun konuşması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=========================

Uyuşturucu şüphelisi: Hapları çöpte bulup, ağrı kesici sandığım için aldım

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, 4 kilo 493 gram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Tülay A. (51) ile oğlu ve 3 akrabası gözaltına alındı. Tülay A.'nın polisteki ifadesinde uyuşturucu hapları çöpte bulduğunu, ağrı kesici sanıp aldığını söylediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hastane ve Kadifekale mahallelerinde uyuşturucu imalatı yapıldığı istihbaratını aldı. Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan evlerin Tülay A. ile oğlu Feridun A. ve akrabaları Kani A., Hikmet A. ve Doğukan K.'ya ait olduğunu belirledi. Adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 493 gram sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu haplar, uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tülay A. ile oğlu ve 3 akrabası gözaltına alındı.

'HAPLARI AĞRI KESİCİ SANDIM'

Evinde uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilen Tülay A.'nın polise verdiği ifadesinde, maddeleri çöpte bulduğunu ve hapları ağrı kesici sandığı için aldığını söyledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tülay A., ise adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Uyuşturucu maddeleri neden evinizde bulundurdunuz?' sorusuna, 'Sen daha iyi bilirsin, okumuş adamsın' dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------

Tülay A.'nın gazeteciye cevap vermesi

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Emniyetten detaylar

Narkotikten detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

======================

Okul bahçesindeki heyelanı fark eden servis şoförü faciayı önledi

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle, toprak ve taş kütleleri istinat duvarını yıkarak okulun bahçesine doldu. Okulun tatil edildiği olayda, düşen küçük kaya parçalarını önceden fark edip öğrenci ve öğretmenleri uyararak tahliyelerini sağlayan servis şoförü Yaşar Meral'in (43) dikkati olası faciayı önledi. Heyelan anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 15: 30 sıralarında, Kürtün ilçesinde meydana geldi. Üçtaş Ortaokulu'nun bitişiğindeki yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelanda kayan toprak ve taş kütleleri okulun bahçesine doldu. Heyelan istinat duvarının yıkılmasına neden olurken, çevredekiler büyük panik yaşadı. Olay yerine Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgede teknik inceleme yaparak, alınacak önlemleri belirledi. Heyelan önleme çalışması tamamlanıncaya kadar okul tatil edildi. Öte yandan, heyelan anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SERVİS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Öğrencilerin çıkış saatine yakın meydana gelen heyelanda önceden yamaçtan düşen küçük kayaları fark eden servis şoförü Yaşar Meral okulun bahçesindeki öğrenci ve öğretmenleri uyararak uzaklaşmalarını sağladı, yatılı pansiyondaki öğrencilerin tahliye etti. Bu uyarılardan bir süre sonrada yamaçta büyük bir gürültü ile heyelan meydana geldi. Servis şoförünün dikkati sayesinde okulda olası facia önlendi.

'ÖĞRENCİLERİ HEMEN ÇIKARDIK'

Servis şoförü Yaşar Meral, öğrencileri almak için okula geldiğini belirterek "Okulun kapısına geldiğimde yamaçtan taş geldiğini gördüm. Kayaların koptuğunu ve okulun bahçesine indiğini gördük. Okulun bahçesindeki duvarları yıktı. Heyelan geldiğinde okuldaki öğretmenleri çağırarak buradaki yatılı öğrencileri hemen çıkarttırdık. Şükürler olsun ki can kaybı ve yaralanan olmadan atlattıkö dedi.

KAYMAKAM: İLAVE TEDBİRLER ALACAĞIZ

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze de heyelanda herhangi can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirterek "Bahçe duvarı bir kısmını önledi. Dün akşamdan itibaren ufak tefek gelmeler devam ediyor. AFAD ekipleri geldi, drone çekimi yaptılar. Bugün de arazide çalışmalar yapıldı. Dün tedbir olarak pansiyonumuzu boşalttık. Bugün itibariyle eğitim öğretime bir gün ara vermiştik. Teknik raporu bekliyoruz. Rapor gelene kadar muhtemelen burada eğitime devam etmeyeceğiz. Öğrencilerimizi ilçe merkezine yönlendirme ihtimalimiz var. Rapor en geç yarın çıkacak. Rapor geldikten sonra alınacaksa ilave tedbirleri de alacağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Heyelan anı görüntüsü (cep telefonu kamerası)

Heyelanlı bölge detayları

Kaymakam Mehmet Göze açıklaması

Servis şoförü Yaşar Meral'in açıklaması

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE-DHA

===============

Van Büyükşehir Belediyesi koronavirüse karşı toplu taşıma araçlarını ilaçlıyor

VAN'da her gün on binlerce vatandaşı taşıyan toplu taşıma araçları, olası koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ediliyor.

Çin'de baş gösteren ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları devam ederken, bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezi ve 13 ilçeyi kapsayan ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Özellikle toplu taşıma hizmeti veren belediyeye ait otobüsler, halk otobüsleri ve minibüsler tek tek ilaçlanıyor. Temizlik çalışması yapıldıktan sonra özel kıyafet giyen ekipler, özel maddeler ile korona virüsü başta olmak viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yapıyor.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SIKLAŞTIRILDI

Kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığına Bağlı Vektörle Mücadele Merkezi Mesul Müdürü Senem Erol, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşlarda korona virüsü ve viral enfeksiyonlara karşı ciddi tedirginlik olduğunu anlatan Erol, "Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda, son aylarda Çin başta olmak üzere diğer ülkelerde de görülen korona virüsü, viral enfeksiyon ve diğer virüslere karşı belediyemize ait otobüsler, özel halk otobüsleri ve minibüslerde ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfekte işlemini geçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirlerö dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden 4 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Yusuf Siyahkaya ise "Yolcularımız son zamanlarda tedirginlik yaşıyorlardı. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı. Bu son derece önemli bir çalışmadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorumö Şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

VAN, -

===========

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 53'üncü gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları 53'üncü günde de sürüyor.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan arama çalışmaları 53 günde de sürdü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısında ile Sarısaltuk Viyadüğü'nde yapılan arama çalışmaları AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alan içinde devam etti. Su altı araması görüş uzaklığı sıfır olduğu için bugün de yapılamadı. Ekipler, botlarla su yüzeyinde ve kıyıda arama çalışmalarını sürdürdü. Kayıp Gülistan'dan bugün de ize rastlanılmadı.

Görüntü Dökümü

----------

Uzunçayır Baraj Gölü

Arama çalışmalarına katılan ekipler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜM KANALLAR

============================

Osmaniye'de 4 bin 616 şişe kaçak alkol ele geçirildi

OSMANİYE'de polis tarafından baskın yapılan 3 ayrı adreste, 4 bin 616 şişe sahte içki, 30 adet boş şişe, 240 adet alkol şişesi kapağı ve kaçak alkol yapımında kullanılan 120 şişe içerisinde anason aroması ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ve kaçak alkollerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, il merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda, 4 bin 616 şişe içerisinde 5 bin 202,5 litre kaçak alkol, kaçak alkol yapımında kullanılan 120 adet şişe içerisinde anason aroması, 240 adet alkol şişesi kapağı ve 30 adet boş şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Ele geçirilen kaçak alkol şişeleri ve kutuları

KOM Şube Tabelası

Kutulardan detaylar

Ele geçirilen alkol kutularından şişelerin çıkartılması

Alkol şişesi üzerinden bandrolün sökülmesi

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

==========================

Hatay'da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

HATAY'da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran'a buradanda kara yoluyla Suriye'ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-MKÜ Araştırma Hastanesi'nden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

============================

Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor(2)

BAKAN YARDIMCILARI DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte depremde can kaybının ve yıkımın olduğu Başkale İlçesi'nin Özpınar Mahallesi'ne geldi.

Çadırların kurulduğu bölgede depremzedeleri ziyaret eden Bakan yardımcıları, depremde hayatını kaybedenler için kurulan taziye çadırında acılı ailelere başsağlığı diledi. Burada açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, yaraları sarmak, acıları en aza indirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Acılar sarılıncaya kadar devletin her türlü imkanının vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Mehmet Ersoy, "Şundan emin olun. Ülkemizin neresinde olursa olsun, bu aziz topraklarda başımıza nerede bir felaket gelirse gelsin, o saat itibarıyla devletimizin bütün unsurları milletimizin emrindedir. Yaraları sarmak, acıları en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Hayatın bir an önce normale dönmesi için bütün gücümüzle seferber olmak boynumuzun borcudur. Şundan eminiz ki depremin ertesi günü, bu köyümüzde aç ve açıkta hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Soba, battaniye ve yatağa ihtiyacı olan kimse kalmamıştır. Allah devletimize zeval vermesin."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu ise zararları tek tek tespit etmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Aksu, "Zararların hepsini tespit etmek için gayret içerisindeyiz. Detaylı ve ayrıntılı bir şekilde çalışıyoruz. Şu an mevcutta 100'ün üzerinde hayvan çadırını kurduk. 200 çadırımız bölgeye geldi. Bunları fiziki imkanlar ölçüsünde kurup sizlere teslim edeceğiz. Akabinde de desteklerimizi devam ettireceğiz. Hayvanların besin noktasındaki destekler için de sizlerleyiz" diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise depremden hemen sonra destek amacıyla Erzurum ve Diyarbakır'dan ekiplerin bölgeye gönderildiğini söyledi. Depremin yaşandığı gün arama faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Güllüoğlu, "Depremin üzerinden 12 saat geçmeden enkaz altında kimse kalmamıştı. Daha sonra iyileştirme çalışmalarına başladık. Barınma anlamında ilk günden itibaren çadır dağıtımını gerçekleştirdik. Depremin yaşandığı mahallelerde çadırları kurduk. Sıcak çorba, yemek ve kuru gıda dağıttık. Bu çalışmaların tamamını depremin ilk iki gününde yaptık" dedi.

Bölgede hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğunu hatırlatarak, hayvanların barınması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda bölgeye sevk edilen ahır çadırların kurulduğunu söyledi. Yardımların bölgeye gelmeye devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "Yardımlar gelmeye devam ediyor. Bölgede don var. Hava sıcaklığı eksi derecelere düşüyor. Bir yandan da dona karşı faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza çadır, yatak, battaniye ve soba dağıttık. Hasar tespit raporlarına göre konteyner dağıtacağız. Her deprem sonrası vurguladığımız bir konu var. Depremler değil, bina öldürür diyoruz. O yüzden yapı stokları önemli. Köylerde kerpiç evler, kötü malzeme kullanılmış ve mühendislik almamış evler var. Yine şehirlerde de eski evler var. Depremlerde bizi en çok tedirgin eden, vatandaşlarımızın mal ve can kaybına sebep olan bu etkenlerdir. Burada yaşadığımız en büyük zorluk eski yapılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Başkale - Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN -VAN DHA