DHA YURT BÜLTENİ- 12

Rejimden Halep'e saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

SURİYE'de rejimin, Halep'in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Saldırıdan sonra Kafr köyünde arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Halep'in batısındaki köyde, ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Haber, Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Göçmenler, İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

AVRUPA ülkelerine gitmek içen Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve bu ülke tarafından kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından İpsala ilçesindeki İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önündeki yoğunluk her geçen saat artarken, bekleyenler soğuk havada ateşler yakarak ısınmaya çalışıyor.

Edirne'ye akın eden göçmenler, Yunanistan'a açılan ve kapalı bulunan Pazarkule Sınır Kapısı'nın ardından diğer gümrük bölgesi olan İpsala Sınır Kapısı'na yöneldi. Aileleriyle birlikte Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na açılan İpsala Sınır Kapısı önünde toplanan göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Soğuk hava şartlarının daha da kuvvetlenmesiyle ateş yakarak ısınmaya çalışan göçmenler, kapılar açılana kadar bekleyişlerini sürdüreceklerini söylediler. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor.

SICAK ÇORBA VE EKMEK DAĞITILDI

İpsala Sınır Kapısı'na akın eden göçmenlere Türk vatandaşlarının insani yardımları da gecikmeden geldi. Birçok vatandaş, göçmenlere yiyecek ve içecek dağıttı. Özel bir firma ise İpsala Sınır Kapısı'na gelerek göçmenlere sıcak çorba ikramında bulundu. Sıraya girerek çorba alan göçmenler, "Türklerden Allah razı olsun. Onlar olmasa açlıktan herkes ölecekti burada" dedi.

DAVUD KADİM: YUNAN ASKERLERİ HER ŞEYİMİZİ ALDI

Sınır kapısındaki üçüncü gününü geride bıraktığını söyleyen Afganistan uyruklu Davud Kadim, sınırı yüzerek geçtiğini ve orada Yunan askerlerinden şiddet gördüğünü ifade etti. Kadim, "Yüzerek karşıya geçtim. Yunanistan askerleri bana, 'geldiğin yere geri dön, git buradan' dediler. Ben de mecbur tekrar buraya döndüm. Onlar bizi alana kadar, kapıları açana kadar buradan ayrılmayacağım. İstanbul'a dönmeyeceğim. 5 gün, 10 gün fark etmez. Ne kadar sürerse burada beklemeye devam edeceğim. Fabrikada işçiydim. İşimi bıraktım geldim. Şimdi geri dönersem ne işim var ne kalacak yerim var. Beklemeye devam edeceğim" diye konuştu.

CAVİT ŞAHİN: BİZLER HER ŞEYDEN ÖNCE İNSANIZ

İpsala Sınır Kapısı'ndaki ikinci gününde olduğunu ve şartların gittikçe zorlaştığını ifade eden Afganistan uyruklu Cavit Şahin, sınırı 4 saat yürüyerek geçtiğini fakat geri gönderildiğini söyledi. Yunan askerlerinden sözlü ve fiziksel şiddet gördüğünü belirten Şahin, "Arkamızda anne babamızı bıraktık. Savaştan kaçtık. Türkiye'ye sığındık. İstanbul'da yaşıyorduk. Müslüman memleket her şey iyi, birçok şey var. Sınır kapısının açıldığını duyunca işimizi bıraktık. Ben ve eşim İpsala Sınır Kapısı'na geldik. Yanımızda yiyecek ve su vardı. Yürüyerek sınırı geçtik. Yunan askerleri her şeyimizi elimizden aldı. Bizler her şeyden önce insanız. Ama bize acımıyorlar. Silah atıyorlar. Gaz bombası atıyorlar. Çocuklar hasta oldu. Herkesin hali perişan oldu. Bizler Türklerden çok yardım gördük ama orada sadece zulüm gördük" dedi.

Haber-Kamera: Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/İPSALA(Edirne),

Otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Bağlar Mhallesi'nde meydana geldi. Hakan Yiğitbay'ın kullandığı 07 HRK 09 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada otomobil sürücü Hakan Yiğitbay, yanında bulunan Fehmi Kızılyel ile kaldırımda yürüyen Servet Kırmızıdal, Aysel Kırmızıdal ve Fatma Zara Kırmızıdal yaralandı. Yarlılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber: ŞANLIURFA,

Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gözünden yaralandı

Yunan güvenlik güçleri geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere gaz bombası ile müdahale etti. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmenin gözüne gaz bombası isabet etti. Yaralı göçmenlerden biri olan Muhammet Hamun, DHA'ya konuştu "O an yere düşmüşüm beni Türk askeri alıp araba ile hastaneye götürdü" dedi.

Yunanistan'ın geçişlere kapalı tutulan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlere Yunan güvenlik güçleri, gaz bombası ile müdahale etti. Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgede 3 gündür bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı. Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında 2 göçmen gaz bombası ile gözünden yararlandı. Yaralanan göçmelerden biri olan Muhammet Hamun; "Yunan polisi gaz bombası atıyordu. Biri de benim gözüme isabet etti. Sonra yere düştüm. Beni Türk askeri aldı, araba ile hastaneye götürdü. Tedavi oldum, şimdi ise geri geldim, görüyorum fakat gözüm ağrıyor şu an" diye konuştu.

Arbedenin yaşandığı tampon bölgede gerginlik devam ediyor.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Serdar ALTINTEPE-Cemal YURTTAŞ/ EDİRNE,

Ocakta bırakılan yemekten yangın çıktı

ŞANLIURFA'da yaşayan Suriyeli Muhammed Sebahat'ın (40) yemek hazırladığı tencereyi ocağı koyup, ekmek almaya gittiği sırada yangın çıktı. Mutfağı hızla saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Suriyeli Muhammed Sebahat, yemek hazırladığı tencereyi ocağa koyduktan sonra ekmek almak için dışarı çıktı. Bu sırada ocaktaki tencere yanarak, mutfağı tutuşturdu. Tüm binayı saran dumanı fark eden komşuların ihbarıyla mahalleye itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye erleri, binayı tahliye ederken, yangını müdahale ederek söndürdü. Evinin yandığını gören Muhammed Sebahat ise büyük üzüntü yaşadı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 1 yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 68 EH 644 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaça çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen araçtaki Yeter Kübra Güden (19) olay yerinde, Hasan Özkaraca da (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı Bekir Coşar (28), ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Coşar'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))