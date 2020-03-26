DHA YURT BÜLTENİ - 12

Buldan 'a giriş yapan tüm araçlar ilaçlanıyor

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ilçeye giriş yapan tüm araçlar, dezenfekte edilmeye başlandı.

Buldan Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemleri arttırdı. Vatandaşların salgın hastalıktan etkilenmemesi için ilçe girişinde 'Araç dezenfekte noktası' oluşturuldu. Polis ekiplerince durdurulan araçlar, ilçeye girmeden belediye personelleri tarafından ücretsiz olarak ilaçlanmaya başladı. Ekipler tarafından dış bölümleri ilaçlanan araçların daha sonra ilçeye girişlerine izin verildi. Araç sürücüleri, uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi. Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, koronavirüse karşı el birliği ile mücadele ettiklerini belirterek, "Buldan ilçemize gelen araçları dezenfekte ediyoruz. Araçları dezenfekte ederek ilçe halkımızı virüsten korunmasını hedef ediyoruz. Başta taksi, minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ekiplerden görüntü

-Araçların dezenfekte edilmesi

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Haber spikeri olmak isteyen Betül'ün videoları ilgi görüyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gelecekte haber spikeri olmak isteyen Betül Ekren'in (10), haber sunarken çektiği videolar, sosyal medyada ilgi gördü.

İnegöl'de yaşayan Mustafa ve Ümmühan Ekren çiftçinin kızları Betül, gündeme ilişkin haberleri kendi tarzıyla sunduğu görüntüleri çekip sosyal medyadan paylaştı. Gelecekte haber spikeri olmak isteyen Ekren'in videoları, yoğun ilgi gördü. Yayınladığı videoların üzerine 'TV16' şeklinde logo koyan Belüt Ekren, son olarak İnegöl'deki koronavirüs tedbirlerini sundu ve 'Evde kal' çağrısı yaptı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, küçük Betül'ü makamında ağırladı. Taban, küçük spikere başarılar dileyerek hediyeler takdim etti. Betül, ilk olarak öğretmenlik mesleğini isterken bir anda spiker olmaya karar verdiğini belirterek, Ece Üner'i örnek aldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ziyaretten detaylar

-Haber sunumu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Öğretmenlerin ürettiği maskeler, kamu kurumlarına dağıtılıyor

Öğretmenlerin ürettiği maskeler, kamu kurumlarına dağıtılıyor

KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji'nde görev yapan 6 öğretmenin gönüllü olarak ürettiği maskeler, kamu kurumlarında ücretsiz dağıtılıyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki OSB'de bulunan OSB Teknik Koleji'nin Mobilya İç Tasarımı Bölümü'nde görevli 6 öğretmen, koronavirüs salgınına karşı gönüllü olarak 1 hafta önce maske üretmeye başladı. 6 öğretmen, eğitime ara verildiği için öğrenci olmayan okulda, günde 800 maske üretiyor. Öğretmenlerin ürettiği maskeler, kentteki kamu kurum -kuruluşlarına dağıtılıyor.

Maske üretim fikrinin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından ortaya atıldığı belirten öğretmen Duran Çelik, "OSB başkanlığımıza ürettiğimiz maskeleri gönderiyoruz. Başkanlığımız da kendilerine gelen talepler doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak teslim ediyor. Günde 800 civarında maske üretimimiz oluyor. Ülkemizin içinde bulunduğu bu ortam ne zaman biterse o zamana kadar üretimimize devam edeceğiz. Şu an 6 öğretmen olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah 08.00'de mesaiye başlıyoruz ancak iş ne zaman biterse o zaman okuldan ayrılıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-OSB Teknik Koleji öğretmenlerinin maske üretimlerinden görüntü

-Atölyeden genel ve detay görüntüler

-Dikiş makinelerinden görüntü

-Öğretmen Duran Çelik ile röportaj

Haber-Kamera: Olcay Düzgün- Samed Aydın SUN/ KAYSERİ

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Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldı

MUĞLA'nın Marmaris Belediyesi, kentteki caddelere 'Evinde kal' pankartları astı.

Marmaris Belediyesi aldığı kararla vatandaşları bilgilendirmek ve uyarmak için ilçenin ana 7 caddesine 'Evinde kal' başlığıyla 'Artırılmış sosyal mesafeyi her zaman koruyun. Dışarıda geçireceğiniz zorunlu zamanı kısa tutun. Hiç kimseye birkaç metreden fazla yaklaşmayın' yazılı pankartları astı. İlçenin ana Atatürk, Ulusal Egemenlik, Yunus Nadi, Cumhuriyet, Kemal Elgin Siteler ve Altınoluk Caddesi'ne pankartlar asıldı. Yazılı pankartların önümüzdeki günlerde 13 kırsal mahalle girişine de asılacağı öğrenildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında kurulan ilçe protokolünü kapsayan koronavirüs tedbirleri kurulunun, denetimlerini sık aralıklarla gün boyu devam ettiği, mekanların genelgeye ve sokakta bulunan halkın belirtilen sağlık kurallara uydukları bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ana caddelere asılmış pankartların genel ve yakın çekim görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Silopi'de liseliler maske üretimine başladı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretimine başladı.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine harekete geçen Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında maske üretimine başladı. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce temin edilen kumaşlarla öğrenciler atölyede günde yaklaşık 1000 maske üretip, vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılıyor.

Öğrencilerin ürettiği maskelerin vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlara ücretsiz bir şekilde dağıtmayı planladıklarını açıklayan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, günlük bin maskeyle üretime hazır olduklarını söyledi. Projede 26 öğrencinin gönüllü yer aldığını belirten Uysal, bu konuda kendilerine destek olan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'e teşekkür etti.

Atölyede gönüllü olarak maske ürettiklerini anlatan öğrencilerden Zelal Tayboğa, "Sizler evden çıkmayın bizler maske üretelim. Umuyorum bu salgını kısa bir sürede atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okulun atölyesinde çalışan kızlar

Maske dikimi ve detaylar

Kumaşların kesilmesi

Kumaşların ütülenmesi

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Muratpaşa Zabıta ekipleri, fırınlarda eldiven ve maske denetimi yaptı

Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın ve marketlerde denetimleri arttırdı. Zabıta ekipleri ekmek üretimi yapan fırınlarda ilk olarak fırıncıların eldiven ve maske takıp takmadığını inceledi.

Ekipler, fırıncılara Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yayınladığı genelge neticesinde ekmeklerin kağıt veya plastik poşetlerle el değmeden tüketiciye ulaştırması gerektiği vurguladı. Fırınların kapasitesine göre müşterilerin sosyal mesafeyi koruması gerektiği belirten zabıta ekipleri, fırınların önüne vatandaşı bilgilendirmek için afiş asılması gerektiğini söyledi. Fırın denetimlerinin ardından markete giden zabıta ekipleri fırın ve manav reyonuna giderek hijyen denetimi yaparak, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

ZABITA EKİPLERİ DENETİMLERİNİ ARTTIRDI

Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Muratpaşa Beldiyesi Zabıta Müdürü Gülnur Karaaslan, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar neticesinde denetimlerimizi gerçekleştirdik. İlk olarak bir fırına gittik. Fırında ekmek satışlarımızın nasıl yapıldığını denetledik. Esnafımız da vatandaşımız da duyarlı. Denetim esnasında fırına gelen bir vatandaşımızın elinde eldiveni, yüzünde maskesi vardı. Elinde bozuk paraları da poşete koymuştu. Ekmeğini gayet hijyenik bir ortamda aldı. Hatta fırına girmeden önce bizim içerde kalabalık olduğumuzu görünce girmedi bekledi ve daha sonra içeri girmişti. Bu da çok önemli bir tedbirdir. Gözlemlediğimiz kadar halkımız bu konuda olabildiğince duyarlı. Kötü günlerinde ülkece atlatabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

'KURALLARA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM'

Güllük Zabıta Karakolu sorumlusu Ertan Yalçın, denetlemeler esnasında yetkililere yeni kanun ve yönetmeliğindeki kurallarına göre uyarılarda bulundu. Yalçın, "Öncelikle işletmelere gelen müşterilerin ürünleri el seçimiyle değil, marketteki çalışanların eldiven ve maskeyle seçimini yapması lazım. Görevli olan bir personel tarafından poşetlenip müşteriye ürünü vermesi lazım. Bunun yanında ürünlerini 1 kilo-2 kilo olarak poşetleyip reyona gelen müşteriye öyle sunmaları hakkında bilgi verdik. Kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlem başlatacağız" diye konuştu.

'3 BİN 150 TL'YE KADAR CEZA YAZILABİLİYOR

Zabıta Memuru Halit Aybars Eker ise şunları söyledi:

"65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına riayet etmemeleri neticesinde pazar yerlerindeki zabıta ekipleri tarafından birkaç kişiye cezai işlem uyguladık. 392 TL belediye encümenlerimize sunmak üzere idari para cezası uygulanmıştır. Bunun tekrarlanması durumunda emniyet ekipleriyle birlikte 3 bin 150 TL'ye kadar ceza yazabiliyoruz. Vatandaşların bu konuda çok hassas olmasını istiyoruz. En çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de 'Ürünleri ben neden seçemiyorum' diye sorulur. Bu ürünler halden denetlenerek marketlerde sunuma hazır hale getiriliyor. Vatandaşlarımız ürün konusunda huzurlu olsun. Lütfen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağına uymalarını rica ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zabıta ekiplerinin fırına gelmesi

Vatandaşın ekmek alarak fırından çıkması

Zabıtanın fırıncılara bilgi verme görüntüsü

Fırının içinden detay görüntüler

Fırına ekmek almaya gelen vatandaşın görüntüsü

Ekmek kesiminden detay görüntü

Fırının önünde afiş uyarısının yapılması

Marketten detay

Marketteki ekmek reyonundan görüntüler

Manav reyonundan zabıta ve market müdüründen diyalog görüntüleri

Meyvelerden detay

Marketin içindeki kasa yerinden detaylar

Marketin önünde uyarıların yapılması

Gülnur Karaaslan'ın röportajı

Ertan Yalçın'ın röportajı

Halit Aybars Eker'in röportajı

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Pazarda, koronavirüs sessizliği

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi, Pazarcılar Odası başkanı Kenan Üstek, koronvirüs salgını nedeniyle halkın pazar çıkmadığını belirterek, "Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz. Fiyat olarak çok düştü. Halkı pazara bekliyoruz" dedi.

Çorlu'da perşembe günleri kurulan ve ilçenin en büyük büyük sebze ve meyve pazarı olan Perşembe Pazarı'na koronavirüs salgınında alınan tedbirler nedeniyle halk ilgi göstermedi. Fiyatların düştüğünü ve pazarlarda her türlü tedbirlerin alındığını belirten Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üzket, "Koronovirüs tedbirlerimizi aldık. Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz. Fiyat olarak çok düştü. Halkı pazara bekliyoruz. Esnafın yarısından çoğu açmadı. Zaten işlerin durgunluğunun da etkisinden dolayı esnaf açmadı" dedi.

Çorlu Belediyesi'nin pazarlardan işgali parası almadığını ifade eden Üstek, "Yaşanan süreçte Çorlu Belediyesi esnafımızdan işgaliye parası almıyor. Süreç bitene kadar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pazardan görüntü

-Boş yerlerden görüntü

-Başkan Üztek ile röp.

-Tezgahlardan görüntü

-Alış veriş yapanlardan görüntü

Haber- Kamera Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: DHA