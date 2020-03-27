DHA YURT BÜLTENİ - 12

' Koronavirüs salgını var, dikkat et' diyen müdürü bıçakladı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde İbrahim T. (33), sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini 'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı (43) bacağından bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sigarasını söndüren ve son dumanını girdiği marketin içine doğru üfleyen İbrahim T., 'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diyerek, kendisini uyaran Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ile tartıştı. Market görevlilerinin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi. Alışveriş sonrası otomobiline giden Mehmet Çıplak, iddiaya göre, kendisini takip eden İbrahim T. tarafından bacağından bıçaklandı. İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çıplak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, İbrahim T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),

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Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanı makinesi bir kişi tarafından çalındı. Koronavirüse karşı maske takan kişinin makineyi sökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Darıca'da bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgınının ardından hastanenin birçok noktasına el dezenfektanı makineleri konuldu. Bazı makineler çalınırken, koronavirüse karşı maske takan bir kişinin el dezenfektanı makinesini söküp çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş poliklinik duvarlarına monte ettikleri el dezenfektan cihazlarının sökülerek çalındığını belirterek, "Biz monte ediyoruz onlar çalıyor. Sadece bu değil, maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve savcılarımızın ne kadar yoğun olduğunun da farkındayız, bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz. Bu görüntüler ise sadece bir örnek, bunun dışında sürekli olarak hırsızlık oluyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Hastaneden görüntüler

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

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'Ne kadar sıkılsak da sağlığımız için evdeyiz'

Isparta'da koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan Ramazan Külcü (75) ile eşi Hacer Külcü (67), evlerinde ne kadar sıkılsalar da sağlık için buna katlandıklarını söyledi.

Isparta Çünür Mahallesi'nde bir sitede yaşayan 50 yıllık evli Ramazan ve Hacer Külcü çifti, her şeyin başının sağlık olduğunu söyledi. İşçi emeklisi Ramazan Külcü, koronavirüs salgını çıkmadan önce evde pek oturmadığını, otomobiliyle fatura yatırmak, evin ihtiyaçlarını gidermek için gezip dolaştığını belirterek, "Bugünlerde akşama kadar televizyonun başındayım. O kanal senin bu kanal benim gezip duruyorum. Haberleri dinliyorum, türkü, şarkı dinliyorum. Yarışma programları izliyorum. Canım sıkılınca kitap okuyup, bulmaca çözüyorum" dedi.

'BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİRŞEY GÖRMEDİM'

Ramazan Külcü, 75 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar böyle bir şey görmediğini ifade etti. Hastalığın yenileceğine inandığını ve dua ettiklerini söyleyen Külcü, "Bizler elimizden geldiği kadar kurallara uyuyoruz. Çocuklarımla, torunlarımla karşıdan karşıya görüşüyoruz. Telefonla konuşuyoruz. Çocuklar taşıyıcı olabiliyormuş, o yüzden çocukları getirmiyorlar. Bu yaşa kadar böyle bir şey yaşamadık Allah muhafaza buyursun" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİ İDARE EDİP GİDİYORUZ'

Hacer Külcü de akşama kadar ev işleriyle meşgul olduğunu, eşinin isteklerini yerine getirmeye çalıştığını belirterek, "Ne yapalım birbirimizi idare edip gidiyoruz. Bana pek fazla eziyeti olmuyor. Çay demliyorum, yemeğini yapıyorum, beraber geçinip gidiyoruz" dedi. Hacer Külcü, eşi ile 24 saat bir arada bulunmaktan şikayetçi olmadığını da kaydetti.

Ev işlerinden arta kalan zamanlarında sürekli Kur'an okuduğunu ve dua ettiğini belirten Hacer Külcü, "Rabbim ümmeti Muhammed'i korusun. Görsün gözetsin. Durmadan dualar ediyorum, Allahım çoluğumuzu çocuğumuzu korusun. Ne yapalım belki günahlarımıza kefarettir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Daire kapısından görüntü yaşlı çiftin bastonları ve mest lastikleri

Ramazan Külcü röportaj

Ramazan Külcü TV izlemesi, kitap okuması

Hacer Külcü röportaj

Çay demlemesi ve çay tepsisi ile odaya girişi

Bardaklara çay ve şeker koyması

Mutfakta patates soyarak yemek hazırlığı yapması

Kapıdan konukları uğurlamaları

HABER -KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

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Kocaeli'de su kullanımına koronavirüs etkisi

KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 97'ye yükselirken, önlem olarak baraj kapakları açıldı. Geçen yıl ile bu yılın 13 ile 26 Mart tarihlerinde su kullanımı karşılaştırıldığında ise yüzde 4,5 artış olduğu görüldü. Vatandaşlara 'evde kalınması' ve 'sık el yıkanması' yönündeki çağrıların bu artışa neden olduğu düşünülüyor.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde karların erimesi ve yağmur yağışının ardından akarsuların dolması ile birlikte Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 97'ye çıktı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 49 milyon 480 bin metreküp su bulunurken, baraj kapakları açıldı önlem için açıldı.

SU KULLANIMINDA ARTIŞ

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan ölçüme göre, 13 ile 26 Mart tarihleri arasında Kocaeli'deki su kullanımı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 4 milyon 499 bin 292 metreküpten, 4 milyon 710 bin 714 metreküpe yükseldi.

SU KULLANIMI ARTTI

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan ölçüme göre, 13 ile 26 Mart tarihleri arasında Kocaeli'deki su kullanımı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 4 milyon 499 bin 292 metreküpten, 4 milyon 710 bin 714 metreküpe yükseldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Barajdan drone görüntüsü

Barajdan aktüel görüntü

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Rize'ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu

RİZE'de koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan 'varış kontrol belgesi' uygulaması ile il dışından gelenler, oluşturulan arama noktalarında sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından ise 14 gün evlerinde karantina altında tutuluyor. Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımının yaklaşmasıyla vatandaşlar, büyük kentlerden Rize'ye dönmeye başladı. Rize Valiliği de aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 'varış kontrol belgesi' uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında il dışından otobüsler ve özel araçları ile kentte gelenler, oluşturulan arama noktalarda sağlık kontrolünden geçiriliyor, kayıt altına alınıyor. Bu kişiler tedbir amaçlı 14 gün evlerinde gözlem altında tutuluyor. Ekipler, evleri dolaşarak karantinaya uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.

İstanbul'dan Rize'ye gelen Eyüp Pazarcı (66), aldığı izinle memleketine döndüğünü belirterek "Kışın İstanbul'da, yazın burada yaşarım. Orada 10 gün karantinada kaldım. Şimdi ise memleketime geldim. Kaymakamlıktan izin aldım ve geldim. Bu uygulama çok güzel böyle olursa bu mikrop dağılmaz" dedi.

Ankara'dan gelen Mevlüt Kesimal ise "Uygulama iyi olmuş. Tedbir amaçlı bu uygulamalar çok güzel. Ben uygulamayı beğendim. Biz de kurallara uyacağız" diye konuştu.

Şener Ökten ise "Ankara'dan memleketime geldim. Bu uygulamadan haberim yoktu. Bilseydim tabii gelmezdim. Şimdi evimde 14 gün tedbir amaçlı karantinada olacağım. Keşke daha önce yapsalardı" ifadelerini kullandı.

KARANTİNADA BEKLİYOR

Ankara'dan geldiği için evinde 14 günlük karantinada bekleyen Muhammet Ali Yılmazer de şunları söyledi:

"Bu uygulamadan haberim vardı. Rize'ye girmeden çevirdiler bizi. Ateşimizi ölçtüler, 14 günlük karantina altında olacağımıza dair kağıt imzaladık. Evde çocuklar vardı. Onları köye gönderdim. Bugün karantinaya başladık. Bence çok güzel bir uygulama, Ankara'dan gelene kadar birçok ilden geçtik. Hiçbir ilde böyle bir uygulama görmedik. Rize'ye girdiğimizde bizi çevirdiler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uygulama noktası detayları

Ateş ölçümü yapılması

Polisin gelenleri kayıt altına alması

Vatandaşlarla röp.

Evinde karantinada bekleyen kişi ile röp.

Muhabir anonsu

Detayar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ RİZE

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Aile Hekimleri Derneği, Bilim Kurulu'nda alt çalışma grubu istedi

AKSARAY Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili "Bilim Kurulu'nda, aile hekimliğiyle ilgili bir alt çalışma grubu yok. Birçok hocamız bu yüzden sahadan habersiz. Alınan tedbirler 2'nci ve 3'üncü basamakları daha çok kapsıyor. Bunlar da tedavi edici hastane tedbirleri oluyor" dedi.

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, koronavirüsle mücadelenin Türkiye'de doğru ilerlediğini ancak birtakım eksiklikler olduğunu söyledi. Atakan, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu, bu salgının ülkemize geç girmesinde çok büyük bir başarıya ulaştı. Fakat eksik kalan önemli bir nokta var. Bilim Kurulu'nda aile hekimliğiyle ilgili bir alt çalışma grubu yok. Birçok hocamız bu yüzden sahadan habersiz. Alınan tedbirler 2'nci ve 3'üncü basamakları daha çok kapsıyor. Bunlar da tedavi edici hastane tedbirleri oluyor."

Atakan, aile sağlığı merkezlerinin yoğun olduğunu, buraların fiziksel şartlarının hastaların izolasyonu için uygun olmadığını belirtti. Kendilerinin önlem aldığını aktaran Atakan, "Hastalarımızı ön elemeden geçirip, yaklaşmaya çalışıyoruz. Enfekte bir hastamızın başvurusu, hastalığın buradaki birçok insana bulaşmasına da yol açacaktır. Yapılması gerekenler, aynı durumda çalışamayacağımız için performans olayları ertelenmeli, zorunlu olanlar için steril aile sağlığı merkezleri saptanmalı. Gerekirse çadırda bile bu uygulama yapılabilmeli. Çünkü bu sürecin nasıl takip edeceğini bilmiyoruz. 65 yaş ve üzeri kişiler, sağlık kuruluşlarına başvuramayanlar, sürekli kullanması gereken raporları olmayan ilaçlar için, birinci derecede yakınları geldiğinde kolaylık gösteriyoruz, bununla ilgili mevzuatın getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Hastaları fazla refakatçiyle gelmemesi konusunda uyaran Atakan, "Bebek ve çocuklar hariç hastalarımız merkezlere çok refakatçiyle gelmesinler. Bunlar gördüğümüz yanlış uygulamalar. Bazen bir hasta yanında 3-4 kişiyle birlikte geliyor. Lüzumsuz kalabalıklar riskleri artırır. Yaşam boyu aşılanmanın, bu tür salgınları ciddi şekilde azaltacağını söylüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aile sağlığı merkezine gelen vatandaşların ateşinin ölçülmesi

-Vatandaşlara bilgilendirme

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan röp

Haber- Kamera: ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Erciyes'te 'koronavirüs' sessizliği

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, koronavirüs salgını ile birlikte alınan önlemlerin ardından pistlerin büyük bölümü kayağa kapatılırken, açık olan pistler de boş kaldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. Evden çıkmama yönündeki çağrıları ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin büyük bölümü kapatıldı. Kayak merkezindeki Hisarcık, Hacılar ve Develi kapı bölgesindeki pistler kapatılırken sadece Tekir kapı bölgesindeki pistler açık bırakıldı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte kayak merkezine ilginin az olduğu görüldü.

Erciyes A.Ş. kayak merkezinde dezenfekte çalışmalarını sürdürerek, gerekli önlemleri alıyor. Erciyes'te kış sporları işletmecisi ve antrenörü Veysel Değirmenci, Erciyes'in boş kaldığını belirterek, "İnsanlar yetkililerin uyarılarını dikkate alıyor ve sağlıkları için evde kalıyorlar. Erciyes'e de kimse gelmez oldu. Çok az sayıda ziyaretçi oluyor. Sezon içinde Erciyes hiç bu kadar boş kalmamıştı. Hava almak ve kayak yapmaya günlük yaklaşık 10 ila 25 arası ziyaretçi geliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Erciyes Kayak Merkezi'nden görüntü

-Pistlerden görüntü

-Veysel Değirmenci ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

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Sivas'ta oto yıkamacıda özel dezenfekte işlemi

SİVAS'ta bir oto yıkamacı koronavirüs ile mücadele kapsamında, araçlarını yıkatan müşterilerine ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti de veriyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs sonrası Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Ata Sanayi'de oto yıkamacı işleten Eyüp Karadağ, dükkanında virüse karşı çeşitli tedbirler aldı. İş yerinde çalışan personel tulum giyerek yıkanmaya gelen araçların ilk önce virüse karşı ücretsiz olarak dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra ise araçların yıkama işlemi yapılıyor. Araçlarını virüse karşı dezenfekte etmek isteyen araç sahipleri oto yıkamacı dükkanın önünde kuyruklar oluşturuyor.

Koronavirüse karşı çeşitli tedbirler aldıklarını ifade eden oto yıkamacı Eyüp Karadağ, "Bu iş ulusal dedik, müşterilerimize ücretsiz dezenfekte işlemi yapıyoruz. Araca binmeden dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Kendi tedbirimizi de almak zorundayız. Yıkandıktan sonra tekrar dezenfekte işlemi uyguluyoruz. İç ve dış yıkamayla birlikte 20-25 dakikayla aracı gönderebiliyoruz. Müşterilerimiz gayet memnun 'içimiz rahat bir şekilde biniyoruz' diyorlar. Gerçekten araçlarına içleri rahat bir şekilde binsinler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Oto yıkamacıdan görüntüler

-Gelen araçların dezenfekte edilip yıkanması

-İş yeri sahibinin açıklamaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/ SİVAS

Kaynak: DHA