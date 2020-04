DHA YURT BÜLTENİ-12

Başsavcı Emre: Cezaevlerindeki tüm hükümlü ve tutuklular bize emanet

Adalet Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda dezenfekte çalışması yapıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, "Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde koronavirüs konusunda hiçbir tehdit yoktur. Gereken tüm önlemler alınmıştır" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Antalya'nın Alanya ilçesinde de tedbirler alınmaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda yaklaşık 3 bin 74 mahkumun ve 344 personelin bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları içerisinde bulunan mahkum kabul alanları, mahkum koğuşları, ortak yaşam alanları, ziyaretçi kafeteryaları, idari binalar, cezaevi sevk araçları ve hizmet araçlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Dezenfekte çalışmaları Başsavcı Yasin Emre, Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın gözetiminde gerçekleştirildi. Dezenfekte işlemi Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, gereken tüm önlemlerin alındığını söyledi. Başsavcı Emre, "Tutuklu ve mahkum yakınları müsterih olsun. Cezaevinde koronavirüs konusunda hiçbir tehdit yoktur" dedi.

'TÜM TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANMAKTADIR'

Başsavcı Emre, "Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen Covid-19 salgını ile ilgili olarak Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün talimatları, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileriyle cezaevlerine yönelik tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Cezaevimizde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular bize emanettir. Devletimizin güvencesi altındadırlar. Hükümlü ve tutukluların hijyen ve sağlık koşulları Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetim ve denetiminde, cezaevi idaresi tarafından yakın takip edilmektedir" diye konuştu.

'HERKES DEZENFEKTE İŞLEMİNE TABİ TUTULUYOR'

Çalışmalar kapmasında Alanya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin kuruma girişlerinde ateş ölçümlerinin mutlaka yapıldığını belirten Başsavcı Emre şöyle konuştu, "Herkes dezenfekte işlemine tabi tutulduktan sonra eldiven ve maske ile kuruma alınmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu koğuşları, eklentileri, koridorları, derslikleri, revir, tüm salon ve ortak kullanım alanları, ring araçları ve personel servisleri, kurumumuzca oluşturulan hijyen ekiplerince her gün dezenfekte edilmektedir" dedi.

PERSONEL İZOLE EDİLEN BARINMA YERLERİNDE KALIYOR

Hükümlü ve tutukluların hijyenlerini sağlamak için sıvı sabun, çamaşır suyu, çamaşır ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin ücretsiz olarak hükümlü ve tutukluların kullanımına sunulduğunu vurgulayan Yasin Emre, "Teması azaltmak için açık ve kapalı görüşler iptal edilerek, hükümlü ve tutukluların telefonla konuşma süreleri uzatılmıştır. Büyük özveriyle çalışan infaz koruma memurları ve tüm personel evlerine gönderilmeyerek, başsavcılığımızca belirlenen izole edilen barınma yerlerinde konaklamaya başlamışlardır" dedi.

'ALANYA'DA CEZAEVİNDE KORONAVİRÜS TEHDİDİ YOKTUR'

Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tüm tutuklu ve hükümlülerin ailelerine de seslenen Başsavcı Emre, "Gereken tüm tedbirler alınmıştır. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da cezaevinde koronavirüs tehdidi yoktur. Devletimiz gereken tüm tedbirleri almıştır" diye konuştu.

Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (3)

SKANDAL PARTİDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Antalya'da trafiğe kapalı alanda alkol alıp dansöz oynatan, otomobil ile drift yapıp doğum günü kutlayan 51 kişilik gruptan yeni görüntüler ortaya çıktı. Drift attıktan sonra sürücü T.Y.'nin otomobiliyle kaçmaya çalışması ve polisin tabanca ile ateş edip araçtan indirmesi bir vatandaşın kamera görüntülerine anbean yansıdı. Bir başka görüntüde ise meşale yakan otomobil sürücüsü ve tek teker çekerek akrobasi hareketler yapan motosiklet sürücüsünün yolda seyretmesi görülüyor.

'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'

ANTALYA Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, sosyal medyada duyuru yapıp, evlere tıraşa giden berber sayısının arttığına dikkat çekti. Başkan Uzun, koronavirüs tedbirine yönelik iş yerlerini kapatan berberlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı ekonomik destek istediklerini söyledi.

?Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonlarının koronavirüse yönelik tedbir kapsamında kapatıldığını hatırlattı. İki haftalık süreçte iş yerini kapatan esnafın ekonomik yönden mağdur olduğuna dikkati çeken Uzun, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanlığı'na ve esnaf odalarına üyelerinin talebini anlatan dilekçe gönderdi.

EKONOMİK TALEPLERDE BULUNDU

Uzun'un esnafın mağduriyetinin giderilmesi için ekonomik taleplerin anlatıldığı 5 maddelik dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Devletimiz 6 ay Bağkur, SGK, vergi, elektrik, su, doğalgaz, tabela gibi giderleri almamalı. Kredi kartı, banka kredileri, çek, senet, banka borçları, kooperatif kredi taksit ve ödemeleri 6 ay uzatılmalı. İş yeri mülk sahipleri 3 ay kira talep etmemeli. Devletimiz ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapmalı. Devletimiz berberde çalışan personele yardım yapmalı."

'EVLERE TIRAŞA GİDEN BERBER SAYISI ÇOĞALDI'

Berber esnafının iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle ekonomik zorluklar çektiğini dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Esnafımız evlere gitmeye başladı. Polise ihbar ediyoruz. 15 berber hakkında polise şikayet ettik. Sosyal medyada duyuru yapıp, evlere tıraşa giden berber sayısı çoğaldı. Bunlara yönelik valilik ya da ilgili kurumların denetleme yapması lazım. Denetim artmalı. Küçük esnafa yardım yapılmasını, ekonomik destek verilmesini istiyoruz. Esnafımız 2 haftadır dükkan açmıyor. Berberler günlük kazanıp, ihtiyaçlarını gideren esnaf. Kira, elektrik, su ödemeleri var. Evlerinde bakması gereken insanlar var."

Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi

ÇORUM'da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Kente gelen sürücü ve araçlarındakilerin ateşi ölçülüyor.

Ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırılırken, Çorum'da da trafik ve sağlık ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Önemli geçiş güzergahı olan, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Çorum- Samsun yolunda denetim yapan polis, jandarma ve sağlık ekipleri, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor. Sağlık ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolculara salgına karşı uyulması gereken kuralları hatırlatarak, gittikleri yerde evlerde kalmaları uyarısında bulunuyor. Ekipler, kente girenleri ise kayıt altına alıyor. Yolda denetimleri görüntüleyen basın mensuplarına da ateş ölçümü yapıldı.

Yoğunluk azalmayınca cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tüm önlem ve yapılan uyarılara rağmen yoğunluk yaşanan Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Tüm Türkiye'de rastlanan koronavirüs salgınının kontol altına alınması çalışmaları kapsamında Sivas'ta Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Havanın iyi olması nedeni ile öğlen saatlerinde yaya ve araç yoğunluğunun yaşandığı Atatürk Caddesinin belirli bir bölümü kapatıldı. Valilik kararı ile yapılan çalışmayla caddenin girişlerine bariyer konuldu. Öte yandan polis ekipleri de kaldırımlara yerleştirilerek caddeye girmeye çalışan yayalara izin vermedi. Polis ekip otosundan da sıklıkla uyarı anonsu yapılarak caddenin araç ve yaya trafiğine kapatıldığı belirtildi. 1,5 metre mesafeden bile virüsün hızla yayılabildiği anonsu geçildi. Buna karşın bazı kişilerin ısrarla caddeye girmeye çalışması ise dikkat çekti. Polis ekipleri banka, postane gibi yerlerde işleri bulunan kişilerin de bir an önce cadde dışına çıkmaları ve evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep'te 'sosyal mesafe'siz kuyruk

GAZİANTEP'te, PTT şubesi önünde kuyruk oluşturanların, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler, sıradakileri, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye yapılan 1000 liralık ödemelerin ardından ikinci günde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Gaziantep'te bulunan birçok mahalledeki PTT şubesi önüne gelenler, para çekmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sıradakilerin 'sosyal mesafe' kuralına uymadığı gözlendi. Görevliler ise kuyruktakileri, aralarında mesafe bırakmaları için sık sık uyardı.

Bazı caddelerde 'sosyal mesafe' kuralı yok

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Antalya'da çoğu vatandaş hassasiyet gösterirken, bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına dikkat etmedi.

Cep telefonunu tamir ettirmek için dışarıya çıkan 85 yaşındaki yaşlı bir vatandaş, zabıta ekibi tarafından önce telefoncuya sonra da evine götürüldü.

Dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıklaşıyor. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında düzenlemeler yapılmıştı. Düzenlemede 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Antalya'da çoğu vatandaş dikkat ederken bazı kesimlerin ihmali gözlerden kaçmadı.

Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlar yoğun olarak bulunmaya ve sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden dolaşmaya devam etti. İşlek caddedeki banka ATM'lerin önünde kuyruk oluşurken, banklarda birbirine yakın oturan vatandaşlar gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşların sosyal mesafeye uyması konusunda uyarırken, vatandaşların banklara oturmasının da yasak olduğunu dile getirdi.

TELEFON TAMİRİ İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Oturulmasın diye bazı bankların şeritle çevrildiği ve A4 kağıdıyla üzerine 'Evde kal' yazıldığı dikkati çekerken, 85 yaşında telefonunu tamire götürmek için çıktığını dile getiren bir vatandaşı zabıta ekibi, ilk olarak telefoncuya daha sonra ise evine götürdü.

Polis ve zabıta ekipleri cadde üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşları, banklara oturmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam etti.

Cadde üzerinde yürüyen bazı vatandaşların ise eldiven ve maske ile önlem aldığı gözlendi.

Evlerine kapanan vatandaşların kitaba talebi arttı

TUNCELİ'de bir süre önce başlattığı kampanya ile 25 öğrenciye 'kitap bursu' sağlayan kitapevi sahibi Arin İnan Arslan, koronavirüs salgınının ülkede görülmesinin ardından kitaba talebin arttığını, kampanyadan yararlanmak için 600 kişinin daha başvuru yaptığını söyledi.

Kitapevi sahibi Arif İnan Arslan, yaklaşık 6 ay önce kitap bursu kampanyası başlattı. Arslan. yardımseverlerin de desteğiyle geçen süre içerisinde 25 öğrenciye her ay 5 kitap desteğinde bulundu. Son günlerde koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerine kapanmasının ardından kampanyadan yararlanmak için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 600 kişi daha başvuruda bulundu.

Başvuranların kitap ihtiyacının karşılanması için yardımseverlerden destek beklediğini ifade eden Arslan, "6 ay kadar önce üniversitede okuyan 3 öğrenciye kendim her ay 5 kitap vererek kitap bursu sağladım. Bu durum duyulunca birçok öğrenci başvurdu. Bu konuda çevremden dostlarımdan yardım talep ettim. Özellikle Avrupa'da yaşayan birçok dostumuz, öğrencilere bu konuda yardımcı olmak istedi. Şu an 25 öğrenciye her ay 5 kitap bursu veriyoruz. Bu öğrencilerin birçoğu Tunceli dışındaki illerde yaşıyor. Türkiye şu an olağanüstü günlerde geçiyor. Herkes evine kapanmış durumda. Özellikle koronavirüsün yayılmaması için herkes evde kalıyor. Son 2 hafta kitap bursu almak için inanılmaz bir talep oluştu. Şu anda Tunceli ve Türkiye'nin birçok ilinde kitap bursu almak isteyen yaklaşık 600 genç başvuru yapmış durumda. Bunun için duyarlı insanlarımızdan yardım bekliyoruz. 600 gencimiz kitap bursu için bizden haber bekliyor lütfen insanlarımız bu konuda duyarlı olsun ve bu gençlere kitap desteğinde bulunalım" dedi.

Arslan, kitap bursuna katkı sunmak isteyenlerin, kitabı göndereceği öğrenciyle iletişimlerini sağladıklarını belirterek, "Kitap bursu sağlayan kişi, her ay öğrenciyle görüşüp hangi kitapları istediğini soruyor. Öğrenci de kitap ismi belirtmesiyle biz o kitapları kargoyla adresine gönderiyoruz" diye konuştu.

Lise öğrencileri, sağlık çalışanları için siper maske üretiyor

KONYA'da iki meslek lisesinde öğrenciler tarafından siper maske üretildi. Üretilen bin maske, sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, sağlık çalışanları için siper maske üretti. 2 hafta süren Ar-Ge çalışmasının ardından üretimin yapıldığını belirten Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tayyip Sarı, yüz koruyucu siper maskesinin 0.75 mikron kalınlığında, kırılmaz ve çizilmez malzemeden üretildiğini söyledi. İki okulda toplam 10 öğretmen ve 20 öğrenciyle maske üretimine başladıklarını belirten Sarı, "Koronavirüsle mücadelede kapsamında devletimiz önemli çalışmalar yürütüyor. Biz de bu konuda sağlık çalışanlarımıza destek olabilmek adına harekete geçtik. Okulumuzun ve Konya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisemizin iki haftalık Ar-Ge çalışmasının ardından yüz koruyucu maskelerinin kalıplarını çıkararak, 'KONPAK-Yüz Koruyucu Siper Maskesi'nin seri üretimini gerçekleştirdik. 0.75 mikron kalınlığında, kırılmaz ve çizilmez, yüzde 90 şeffaf geçirgenlik görüş alanı bulunan ve kullanımı kolay, yumuşak plastikten yapılmış olan maskemizde sağlığa zararsız başlık kullandıkö dedi.

İlk etapta bin adet koruyucu maskeyi sağlık çalışanlarının kullanması için teslim ettiklerini belirten Sarı, Türkiye'nin birçok yerinden siparişler geldiğini, bu kapsamda günlük 5 bin adet yüz koruyucu maskenin üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

