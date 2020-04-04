DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kontrollerde yakalanmamak için eski yolları denediler

AYDIN'da 31 il için yapılan şehri giriş çıkış yasakları kapsamında denetim yapıldı. Bazı sürücülerin yasağı delmek için eski yolları kullanması, yine güvenlik görevlilerince önlendi.

Aydın-İzmir il sınırında güvenlik noktası oluşturan polis ve jandarma ekiplerine, özel harekat görevlileri de destek verdi. Otoyolu kullanmadan Selçuk ilçesi tarafından İzmir'e gitmek isteyen sürücüleri, polis ve jandarma tek tek durdurdu. İzin belgesi ve ihtiyaç malzemesi taşıyanlar hariç diğerlerine izin verilmedi. Otoyolda durdurulmamak için eski karayolunu kullanan bazı sürücüler, polis ve jandarmayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücülerden bazıları, geri dönmek zorunda kaldı.

Polisin durdurup giriş ve çıkışların yasak olduğunu söylediği sürücü Hüseyin Çıvgın, "Otoyoldan kaçtım, belki buralarda yoktur diye. Herhangi bir sıkıntımız yok. Aydın'ın Çine İlçesinde ablasının yanında 19 yaşında kızım vardı. Çine'den kızımı alıp, Torbalı'ya gidiyoruz. Evimiz Torbalı'da. Yasak vardı ama bizde çocukları bir an önce eve götürmek istedik. Gece yola çıkamadık. Sabah çıkmak zorunda kaldık. Uygulama çok güzel daha önce olması gerekiyordu" dedi. Polisler kimlik kontrolü yaptıktan sonra İzmir'de yaşayan ailenin geçişine izin verdi.

İL ÇIKIŞINA GİTMEYİN UYARISI

Germencik'in Ortaklar Mahallesi çıkışında ise polis ekipleri, İzmir yönüne gitmek isteyen sürücülere il dışına çıkışın yasak olduğunu anlatarak, geriye dönmeleri için bilgi verdi. Kuşadası yönüne gitmek isteyenleri ise Söke yönüne yönlendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aydın-İzmir il sınırından polis ve jandarmanın sürücüleri uyarması

İhtiyaç malzemesi taşıyanlar ve belgesi olanların kontrolü

Bazı araçların geriye gönderilmesi

Sürücü Hüseyin Çıvgın ile polis arasındaki konuşma ve röp

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Tekirdağ'a yürüyerek girdiler

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle giriş-çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ girişlerinde araçların geçişine izin verilmezken, seyahat izin belgesi olanlar ise yürüyerek kente girdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a saat 00.00'dan itibaren özel araçlarla giriş-çıkış yasağı uygulanmaya başlamasının ardından il girişinde jandarma ve polisin uygulaması sürüyor. Jandarma ve polis ekipleri burada araçları durdurup seyahat izin belgesi sorup izinli olanların giriş ve çıkışlarına izin verirken izin belgesi olmayan sürücüler ise geri çeviriyor.

BARİYERLERLE KAPATILDI

Tekirdağ'ın İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde jandarma İstanbul'a çıkan tüm ara yolları bariyer ile kapattı. Jandarma ekiplerinin kapattığı bariyeri açıp geçen sürücülere ise polis ve jandarma tarafından cezai işlem yapıldı. Büyük araçların dönmesi için ise orta bariyer söküldü, burada karayolları ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

YÜRÜYEREK GİRDİLER

Kontrol noktasına araçla gelen bir grup, aracın geçişine izin verilmedi. Araçlardan inenler ise yürüyerek kontrol noktasına geldi. Burada güvenlik güçlerinin kontrol ettiği yayalardan izin belgesi olanların kente girişine izin verildi. Yanında kızı bulunan bir kişi ise 3 kilometre mesafede bulunan aracına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

TEM KAPALI

TEM otoyolunun Çorlu gişeler mevkiinde de araçların giriş ve çıkışları polis ekiplerince yapılıyor. İzin belgesi olmayan sürücüler, geri çevreliyor, belgeleri olanların ise geçişleri sağlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yolda yürüyenler

Jandarmanın uygulama yapması

Muhabir Mehmet Yirun Anons

Ara yolların kapatılması

Bariyerlerden görüntü

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),-

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Belediye otobüslerinde vatandaşlara maske uyarısı

KORONAVİRÜS salgınının önüne geçebilmek amacıyla, toplu taşıma araçlarında maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından, İzmir'de bazı vatandaşların kurala uymadıkları gözlendi. Belediye yetkilileri ve otobüs şoförleri, maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, otobüslerde dezenfekte çalışması yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar ile, vatandaşların toplu taşıma araçlarında maske kullanması zorunluluğu getirildi. Kararlara uymayan vatandaşlara ise, adli ve idari cezalar uygulanacağı açıklandı. İzmir'in Konak ilçesindeki Bahribaba otobüs duraklarında, bazı vatandaşların uyarı dikkate aldığı ve çeşitli maskeler taktıkları gözlenirken, bazılarının bu kuralı hiçe saydığı gözlendi. Belediye yetkilileri ile otobüs şoförleri, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunurken, vatandaşlara maske kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, otobüslerdeki rutin dezenfeksiyon çalışmaları da sürdü. Özel giyimli kişiler tarafından, otobüsler dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maske takan vatandaşlardan görüntü

Maske takmayan vatandaşlardan görüntü

Otobüse binenlerden görüntü

Yolcuların otobüs sıralarından görüntü

Tramvay durağından görüntü

Şehir trafiğinden genel ve detay görüntüler

Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Uçamayan yavru kuşa polisler sahip çıktı

ARDAHAN'da devriye gezen polisler uçamayarak kaldırımda duran İshak Kuşu yavrusuna sahip çıktı. Polisler uçamayan kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Merkez Kaptanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde devriye atan polis ekipleri, Ardahan Üniversitesi Rektörlük binası önünde uçamayarak duvar dibine sığınan yavru İshak kuşunu fark etti. Soğuktan titrediği ve bitkin düştüğü görülen ve uçamayan yavru kuş için harekete geçen polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi.

Milli Parklar Müdürlüğü'nden gelen bir ekip kuşu teslim aldı. Yapılan kontrolde yavru İshak kuşunun herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Yavru kuş, Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yavru ishak kuşundan görüntü

-Yavru kuşun başında bekleyen polislerden görüntü

-Doğa Korumanın kuşu incelemesi

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI -/ ARDAHAN

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Gıda yardımı evlere teslim ediliyor

*- Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden, dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşlara gıda yardımı yapıyor.

*- Sosyal güvencesi olmayan ve işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından bir aileye ortalama 1 ay yetecek kadar kuru gıdanın yer aldığı yardım kolileri teslim ediyor.

Koronavirüs pandemisine yönelik önlemlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın sonrası işini kaybeden vatandaşların ve ailelerinin de yanında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve ABİM'e telefonla ulaşan vatandaşlara kriterleri taşıması halinde gıda yardımı yapılıyor. Gıda kolileri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından ailelere ulaştırılıyor.

Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yaşayan 4 kişilik Barış Ailesi'ne de Büyükşehir Belediyesi tarafından gıda kolisi ulaştırıldı. Uzun süredir eşi ve kendisinin işsiz olduğunu ve kirada oturduklarını ifade eden Emine Barış, "İki çocuğumuz var. Kirada oturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk onlar da bizlere yardımda bulundular. Başkan Muhittin Böcek ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE 8 KİŞİYİZ

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan Habipler Mahallesi sakini 3 çocuk babası Murat Saltık da en zor zamanlarında büyükşehir belediyesinin yanlarında olmasından dolayı memnun olduklarını söyledi. Saltık, "Dün belediyeye ihtiyaç sahibi olduğumu bildiren müracaatımı yapmıştım. En kısa zamanda talebim yerine getirildi. Bu salgından dolayı işimizden olduk. Evim kira, kayınvalidem ve engelli kayınbiraderim de benimle birlikte yaşıyor. Çocuklarımla birlikte 8 kişiyiz. Maddi ve manevi sıkıntılarımız vardı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gıda paketi taşıyan belediye aracının gelmesi

Görevlinin paketi aileye teslim etmesi

RÖP: Murat Saltık ile röportaj

Ailenin kameraya el sallaması

Paketin Emine Barış'ın evine gelmesi ve paketi teslim etmesi

-RÖP: Emine Barış ile röportaj

02.25"

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Eskişehir'de tramvaylarda maske uygulaması

ESKİŞEHİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma uygulaması başlatıldı. Maskesiz tramvaya binmek isteyen kişiler ise güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak, durak dışına çıkarıldı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda toplu şekilde bulunulan alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Eskişehir'de tramvaya binmek için gelen vatandaşların büyük çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Maskesi olmayanlar ise tramvaya alınmadı. Duraklarda ve tramvay içerisinde yolculara sık sık maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından dün gece yapılan açıklamada, "Sevgili hemşehrilerimiz, Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile tramvay ve otobüslerimize maskesiz yolcu alınmayacaktır. Lütfen salgın süresince zorunda kalmadıkça evden çıkmayın ve kişisel sorumluluklarınızı özenle yerine getirin" ifadelerine yer verildi.

Görüntü dökümü:

-Tramvay durağına gelen maskeli yolcular

-Durakta bekleyen yolcular

-Güvenlik görevlisinin maske takmayanları uyarması ve duraktan çıkarması

-Tramvay içinden detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR-DHA

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Gürcistan'ta mahsur kaldıklarını whatsapp mesajıyla duyurdular

KARS'ın Arpaçay ilçesinden Gürcistan'ın Tiflis kentine çalışmaya giden, koronavirüs salgını sebebiyle mahsur kalan 10 işçi, yakınlarına gönderdikleri whatsapp mesajıyla kurtarılmak için çağrı yaptı.

Arpaçay İlçesi ve bağlı köylerde yaşayan 10 arkadaş, yaklaşık 3 ay önce inşaatlarda çalışmak üzere Tiflis'in Ortachala bölgesine gitti. Kamil Aydemir, Ali Asker Tazegül, Onur Aydemir, Y.Doğukan Aydemir, Eyüp Aydemir, Osman Aydemir, Erkan Gezen, Fesi Eser, Oran Bal, Sedat Bal, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını sebebiyle Ortachala'da mahsur kaldı. Gürcistan hükümetinin uyguladığı karantina tedbirleri sebebiyle bir pansiyona sığınan 10 arkadaş, bir yere gidemiyor. 15-20 günden beri pansiyonda mahsur kalan 10 arkadaşın paraları tükenmek üzere. Gürcistan'a açılan Aktaş Sınır Kapısı'da yolcu-giriş çıkışına kapatıldığı için Türkiye'ye gelemeyen 10 arkadaş kurtulabilmek için cep telefonuyla çektikleri görüntülerini whatsap aracılığıyla Arpaçay'daki yakınlarına gönderdi.

Arkadaşları adına konuşan Kemal Aydemir, her yerin karantinada olması sebebiyle pansiyonda mahsur kaldıklarını, yaptıkları iş karşısında paralarını da alamadıklarını anlattı. Aydemir, yetkililere seslenerek bir an evvel bulundukları yerden kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mahsur kalanlar

-Kemal Aydemir'in konuşması

Haber: Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY (Kars),

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Zile İtfaiyesi binası 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor

TOKAT'ın Zile ilçesindeki itfaiye binası, 10 yıldır kumrulara ev sahipliği yapıyor.

2010 yılında hizmete giden Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün çıkış kapılarına kumrular yuva yaptı. O tarihten itibaren kumrulara sahip çıkan itfaiye personeli, yumurtaların telef olmaması için araçların olduğu bölüme yuva yaparak kuşlara yaşam alanı oluşturdu. Zamanla yeni yuvalarını benimseyen kumrular, geçen 10 yılda itfaiye binasında yaşamaya devam etti.

10 yıldır binada kumrularla beraber yaşadıklarını belirten İtfaiye personeli İbrahim Hüyük, "Kuşlarımız itfaiye yapıldığı günlerde kapıların üzerine yuva yaparlardı. Kapıları kapatıp açtığımız için yumurtaları düşüyordu. Biz de yuvaları içeri kurduk. Baktık yuvalara gelmiyorlar ters çevirdik. Kumrular itfaiye binası yapıldığından beri hiç ayrılmadılar. 2 ayda bir yavruları çıkıyor. Durmadan burada yavru üretimi yapıyorlar. Kuş çiftliği gibi bir yer oldu burası. Biz de kuşlara sahip çıktık, göndermedik. Bazen yemlerini veriyoruz, kapıları açık bırakıyoruz. Kapılar kapalıyken içeride kuş kaldıysa, açsa mutlaka bir tanesi itfaiye erlerinin bekleme yaptığı yere giriyor. İçeride bizi uyarıyor, kapıları açıyoruz. Diğerinin karnını doyurmak için yemini alıp getiriyor. Bizim burada en çok sevdiğimiz sürekli yavru çıkarmaları oldu. Şu anda 4 yuvamız, 8 adet kuşumuz var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye binasından görüntüler

-Kumruların yuvaları

-İtfaiye personelinin kuşlarla ilgilenmesi

-Konuşma

Haber-Kamera: Yaşar Erkan İÇEN/ ZİLE(Tokat), -

Kaynak: DHA