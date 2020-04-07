DHA YURT BÜLTENİ - 12

Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi

EDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kurslarının geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden online pilates eğitimlerine başladı.

Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kursları ile salonların geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla "Sporu eve sığdırıyoruz" sloganıyla belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla online pilates hizmeti başlattı. Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mürüvvet Buruk tarafından verilen eğitim, Atatürk Spor Tesisleri'ndeki spor salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren pilates eğitimi, canlı olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Mürüvvet Buruk, izleyicilere evde bulunan yastık, sandalye ve su şişelerini kullanarak nasıl pilates yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Online spor eğitimi, vatandaşlardan da destek gördü.

'MORAL VE MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ'

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, "Sağlığımız ve sevdiklerimiz için 'evde kal Keşan' diyoruz. Evde kalırken de hepimiz çok sıkıldık, çok bunaldık. Bu noktada Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için sizlere projeler üretmeye çalışıyoruz. Evlerimizde kalırken, hareketsiz ve sporsuz yaşamaya başladık. Bunun içinde bugünden itibaren canlı yayınlarla spor eğitimlerine başlıyoruz. Çocuklarımız için de canlı yayınlarla egzersiz hareketleri yaptıracağız. Belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, katılımlarınızı bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik röp.

-Spor eğitmeni Mürvvet Buruk'un pilates eğitimi vermesi

-Buruk'un su şişesi, yastık ve sandalyeyle pilates yapması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),

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Erzincan'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

ERZİNCAN'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 938 gram eroin, 2 kilogram metamfetamin ve yeşil reçete ile satışı yapılan çok sayıda hap ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları yol kontrolü sırasında durdurulan araçta bulunan A.H. (42), H.M.K. (42) ve H.Y.'nin ( 34) üzerleri ile araçta zulalanmış toplam 938 gram eroin ve 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.

Öte yandan kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan K.E.'nin (22) üzerinde 110 adet yeşil reçeteyle satılan hap bulundu. Yapılan araştırmalarda uyuşturucu etkisi yapan hapların E.G. (22) tarafından kargo aracılığıyla İzmir'den gönderildiği tespit edildi. Gözaltına alınan K.E., sevk edildiği adliyeden adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. E.G. (22) ise aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis köpeğiyle yapılan arama

-Uyuşturucunun çıkarılması

Haber: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN

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Bursa'da virüsten korunmak için temassız numune alınmaya başlandı

Bursa'daki otomobil fabrikalarında geliştirilip üretilen biyolojik örnek alma kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Uzm. Dr. Özlem Çetinkaya Aydın, "Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgelerle koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler artırılırken, firmalar ürettikleri malzeme ve ekipmanlarla sağlık camiasının yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması için Bursa'da bulunan otomobil fabrikalarında geliştirilip, üretilen biyolojik örnek alma kabinlerinin ilk örneği Bursa Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Bursa Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan, negatif basınçlı odaya yerleştirilen örnek alma kabini, hem sağlık çalışanlarını korurken hem de içindeki ultraviyole temizleme özelliği ile hastaların güvenliğini sağlıyor.

VİRÜSTEN ETKİLENME EN AZA İNDİRGENİYOR

Örnek alma kabininin, personeli Covid-19 risklerinden korumak ve hasta güvenliği sağlamak gibi önemli bir işlev üstlendiğini belirten Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Özlem Çetinkaya Aydın, "Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, bu kabine girdiği zaman izole edilmiş delikleri sayesinde temas olmaksızın örnek alıyoruz. Bu sayede hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin, virüsten etkilenmesini en aza indirmiş oluyoruzö dedi. Kabinin içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi sayesinde her kullanımın ardından dakikalar içinde temizlenerek, bir sonraki hastanın kullanımına hazırlandığını söyleyen Uzm. Dr. Çetinkaya, hastalara daha iyi hizmet verebilmek için sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat burada olduklarını, en iyi korunma yönteminin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak olduğunu sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kabinden detaylar

-Açıklamalar

Haber - Kamera: Gürkan DURAL/ BURSA

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Namık Kemal Üniversitesi'nde 100 dijital sınıf oluşturuldu

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında 100 dijital sınıf oluşturularak uzaktan eğitime başlandı.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim öğretim sürecine Üniversite bünyesinde 100 dijital sınıf kurularak uzaktan eğitim ile eş zamanlı olarak başlandığını söyledi.

'5 BİN ÖĞRENCİ SİSTEME GİRİŞ YAPABİLECEK'

Namık Kemal Üniversitesinde ki tüm derslerin canlı yayın ortamında işlendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu aşamada Eğitim, Öğretim faaliyetlerimizin de bir anlamda devam etmesi gerekiyor. Öğrenciler bizim velinimetimiz. Sayın YÖK Başkanımızın talimatları doğrultusunda uzaktan eğitime geçeceğiz derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bilgisi verildikten sonra bizlerde arkadaşlarımızla birlikte hemen çalışmalarımıza hız verdik. 23 Mart tarihinden itibaren öğrencilerimize duyurularımızı yaptık senkron ve asenkron olarak ilk önce derslerimizi vermeye başladık. Bir geçiş aşamasıydı bu, senkron ve asenkron ne demek, canlı olarak eğer dersleri verebiliyorsanız karşılıklı anlatım şeklinde verebiliyorsunuz bu senkron oluyor. Ama asenkron da video yükleme vesaire şeklinde de vermeniz mümkün. Başlangıç sürecini bu şekilde gerçekleştirdik ama 3 Nisan Cuma gününden itibaren alt yapımızda ki eksiklikleri de giderdikten sonra öğrencilerimize duyurularımızı yaptık şuanda Üniversite bünyemizde oluşturduğumuz 100 sanal sınıf mevcut ve anlık 5 bin öğrenci sisteme giriş yapabiliyor ve derslerimiz canlı olarak yapılmaktadır, uzaktan eğitimle verilmektedir" dedi.

'SANKİ SINIFTAYMIŞ GİBİ İNTERAKTİF EĞİTİM'

Kurulan bu sistemin interaktif bir ders ortamında olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, "Bu canlı yayınlarda video paylaşımı, ders notu paylaşımı, tahta kullanımı, bilgi paylaşımı ve özellikle de en önemli konulardan bir tanesi anlık olarak ders esnasında öğrencinin hocasıyla soru alışverişine girmesi, interaktif olarak soruyu sorabiliyor hocası da anlık olarak cevabını verebiliyor. Bu şekilde derslerimizin eğitimine başladık. Bu nedenle de gururluyuz üniversitemiz öncü kurumlar arasında yer aldı hızla bu uzaktan eğitim konusunu gerçekleştirdiği için ben Rektör yardımcılarıma, daire başkanlarıma Uzaktan Eğitim Merkez Müdürümüze, Bilgi işlem daire başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu esnada eğitim öğretimin bir kez daha altını çizerek aksamadan devam etmesi öğrencilerimiz açısından son derece önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimiz için öncü kurumlar arasında yer aldığımız için son derece mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dijital sınıf

-Dijital ortamda ders anlatılması

-Detay görüntüler

-Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Evde kalanlara sıcak yemek servisi

ŞANLIURFA'da Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.

Haliliye Belediyesine ait aşevinde hazırlanan yemekler, görevliler tarafından kurulca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor. İlk etapta 70 hanede yaklaşık 300 kişiye sıcak yemek ikramında bulunulduğunu anlatan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Belediye olarak gerek 65 yaş üstü gerekse de kronik hastalığı olan evde tek kalan yemek yapmayan veya çeşitli nedenler ile komisyonumuzdan olur raporu almış ve yardıma muhtaç ailelerimizin evlerine sıcak yemek göndereceğiz. Vatandaşlarımızın buraya gelip yemek almaya gerek kalmadan ekiplerimizce evlerine yemekleri teslim edilecekö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mutfakta yemek hazırlanması

Sefer tasına konulan yemekler

Vatandaiların evlerine teslim edilen yemekler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

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İslahiye'de koronavirüs tedbirleri sıkı uygulanıyor

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaya devam ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler yurt genelinde devam ediyor. İslahiye'de de güvenlik güçleri araçlarıyla megafonlardan anonslar yaparak 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakileri sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

3 KİŞİYE 392 LİRA CEZA

Jandarma ekipleri Serinevler Mahallesi'nde devriye görevi yaparak araç megafonuyla koronavirüs tedbirlerini hatırlatıp, sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi. Ekipler, sokakta karşılaştıkları vatandaşların kimlik kontrollerini yaparak yasakla ilgili uyarılarda bulundu. Jandarmaların yolcu minibüsünde yaptığı kontrollerde de yasağı ihlal ederek dışarı çıktığı saptanan 18 yaşındaki 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 392 lira idari para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Serinevler Mahallesi

Jandarmanın kimlik kontrolü ve bilgilendirmesi

Jandarmadan anons yapılması

Evde kalan yaşlılar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Gaziantepliler, 'evde kal' çağrılarına uydu

GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, cadde ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' çağrısı Gaziantep'te karşılık buldu. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin dışında kalan vatandaşlar da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Çıkanlar ise toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen gösteriyor.

Kentin en kalabalık noktalarından olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın boş olduğu gözlendi. En işlek caddelerde de trafikteki araç sayısında azalma olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Meydan

Drone görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP

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Kaynak: DHA