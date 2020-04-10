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Depremin merkez üssü Korgan'da hasar tespit çalışması yapılacakORDU'nun Korgan ilçesinde, gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışması yapacak.

10.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:41
DHA YURT BÜLTENİ - 12

Depremin merkez üssü Korgan 'da hasar tespit çalışması yapılacak

ORDU'nun Korgan ilçesinde, gece yarısı meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasar tespit çalışması yapacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.23'te merkez üssü Korgan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ordu, Giresun ve Gümüşhane'de hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin merkez üssü olan Korgan'da hasar tespit çalışması yapacak. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, güçlü bir sarsıntı hissettiklerini anlatarak, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

AFAD ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçede hasar tespit çalışması başlatacağını ifade eden Kiraz, "Çok şükür ilçemizde can ve mal kaybı yok. Vatandaşlarımız tabi bir panik içerisinde oldular ama 4 büyüklüğündeki depremin hissedilişi 6'lardaydı. Ben de İstanbul'da 1999 depremini yaşayan birisi olarak, burada bunu yaşayınca gerçekten bir şiddet, uğultu, gürültü oluştuğundan biraz panik yaşadım. Ama hamdolsun Allah'a can ve mal kaybı yok. Binalarda herhangi bir sıkıntı yok. İlk olarak kendimize göre riskli gördüğümüz binaları özellikle kontrol ettik. Onlarda da hamdolsun Allah'a bir sıkıntı yok. Bugün de inşallah AFAD ve büyükşehir ekibi gelecek ve kontrol edecekler" diye konuştu.

Depremin ardından muhtarlarla irtibata geçtiklerini kaydeden Kiraz, "Mahalle muhtarlarımızın da geri dönüşleri hemen oldu. Onlarda da bir sıkıntı yok. Mahallelerimizde şu an bir problemimiz yok. Ama uzun sürmüş olsaydı gerçekten sıkıntı olurdu diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan, Ordu, AFAD, Güncel
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