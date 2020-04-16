DHA YURT BÜLTENİ - 12

Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyor

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirilmesinin ardından Tekirdağ'ın İstanbul'a sınırı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ne giden tüm ara yollar, jandarma ekiplerince iş makinesiyle toprak yığını dökülerek kapatıldı. Bu ara yollarda jandarma ekipleri, devriye görevi yürütüyor. Jandarma ve polis ekipleri, İstanbul çıkışı olan Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi ile Marmara Ereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi arasındaki kontrol noktasında da uygulamalarını sürdürüyor. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin vermezken, sürücüler ve araçtakileri, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Emekli Hasan Camcı, alınan tedbirlere halkın uyması gerektiğini belirterek, "Burada araçlarla kaçak geçmek için tepeleri dolaşıyorlar. Jandarma oraları kapattırdı. İster istemez tarlalardan geçmek istiyorlardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uygulamadan görüntü

-Kapatılan ara yollarda jandarmanın devriyesi

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-İş makinesiyle yoların kapatılması

-Toprak yığınları

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ),

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3 yaşındaki çocuğun elindeki telefonu alıp kaçan şüpheli böyle görüntülendi

GAZİANTEP'te, evlerinin pencere pervazında oturan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan şüphelinin telefonu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kapkaç olayı geçen pazartesi günü yaşandı. Boyna Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin pencere pervazında oturan 3 yaşındaki çocuğun elindeki cep telefonunu, hızla gelen bir kişi alıp, kaçtı. Ailenin ihbarı üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Tespit edilen şüpheli evinde gözaltına alındı. Adı açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapkaç anı güvenlik kamerası

Şüphelinin adliyeye çıkarılışı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: GAZİANTEP

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Türkiye'de mevsimin ilk patates hasadı Datça'da yapıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Türkiye'de mevsimin ilk patates hasadı yapıldı. Hasada katılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz. Sizin için tarladayız" dedi.

Kırsal Kızlan Mahallesi'nde, Niğdeli üretici Mehmet Eren'in (43) tarlasında gerçekleştirilen patates söküm etkinliğine, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır katıldı. Şanlıurfalı mevsimlik tarım işçilerinin koronavirüs tehdidi nedeniyle sosyal mesafeyi gözeterek, maske ve eldivenle topladıkları mevsimin ilk ürünü 20 ton patates, kamyonlarla Denizli'ye gönderildi. Tarlada kilosu 3 TL'den alıcı bulan mevsimin ilk patatesi kalitesi ile dikkat çekti.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Türkiye'nin ilk patates hasadının Datça'da yapıldığını söyledi. Saylak, "Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bundan gurur duyuyoruz. Üreticimiz burada tarla başında, mevsimin ilk ürünlerini topluyoruz. Bütün Türkiye evde kalırken, üreticimiz Türkiye'nin ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz. Sizin için tarladayız" dedi.

'KORONAVİRÜS TEHDİDİNE RAĞMEN ÜRETİM DEVAM EDİYOR'

Datça'da yedi yıldır patates üreticiliği yapan Niğdeli üretici 43 yaşındaki Mehmet Eren, "Datça'da 7 yıl önce, Ar-Ge çalışmalarının ardından patates üretimine başladım. Bu yıl, koronavirüs tehdidine rağmen, üretime devam ediyoruz. Çünkü ülkemizin, insanlarımızın gıdaya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak için işbaşındayız. İnsanlarımız müsterih olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah'ın izniyle, Türkiye'nin ilk patates hasadını Datça'da gerçekleştiriyoruz. Patates çok kaliteli, tonajı da iyi. Ülkemizde gıda sıkıntımız yok. İnsanımızı ürünsüz bırakmayacağız" diye konuştu.

'PATATES, DATÇA'NIN İKLİMİNE UYGUN'

Datça'da daha önce bu mevsimde tarlaların boş kaldığını ifade eden Eren, "Datça'ya yedi yıl önce ilk kez geldiğimde, bu mevsimde üretim yapılmadığını görünce araştırma yaptım. Patates buranın iklimi için çok uygun. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Şimdi birçok yerde patates üretimi yapılıyor. Öncülük yaptığım için mutluyum. Datça'da, aralık ayında patates ekimi yapılıyor. Nisan ayında ise ürünü topluyoruz" diye konuştu.

'EVDE KAL TÜRKİYE, BİZ SİZÇİN İÇİN ÜRETİYORUZ'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak daha sonra, mevsimlik tarım işçileri ile tarlaya girip, bir süre patates topladı. Saylak, öğle paydosunda ise tarım işçileriyle, 'Evde kal Türkiye, biz sizin için üretiyoruz' diyerek ellerindeki sepetleri havaya atarak kutlama yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Datça'daki mevsimin ilk patates hasadından görüntü

Traktör ile patates sökülmesinden görüntü

Sökülen patateslerin tarım işçileri tarafından toplanmasından görüntü

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın tarlada inceleme yapmasından görüntü

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve beraberindekiler patates toplamasından görüntü

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile röp.

Niğdeli üretici 43 yaşındaki Mehmet Eren ile röp..

Haber - Kamera : Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Üreticilerin 'sokağa çıkma yasağından muaf' kararı sevinci

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacakö yönündeki açıklaması Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımı ile uğraşan 1 milyon üretici aileyi sevindirdi. Çay tarımını genelde 20 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin yaptığını belirten üreticiler, kararın doğru olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımı ile ilgili bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler, çalışamayacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle çay tarımında hasadın olumsuz etkileneceği tartışmaları üzerine beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacakö yönündeki açıklaması Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay tarımı ile uğraşan 1 milyon üretici aileyi sevindirdi.

AKKUŞ: HERKES KENDİNİ İZOLE EDEREK HASADI YAPACAK

Rize Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Akkuş, çay tarımında bu yıl yabancı işçilerin çalışamayacağını belirterek bu sorunun eskiye dönüş yapılarak ailelerin birlikte çay hasadı yapması ile aşılabileceğini söyledi. Akkuş, "Yabancı işçilerin gelememesi nedeniyle ciddi bir sıkıntı olacağı görülüyor ama bununla birlikte eskiye dönüş ve bir nostalji ortamı oluşacağına inanıyorum. Herkes evinde, bağında, bahçesinde kendisini izole ederek çayını kesmesi gerekmektedir. Biraz yavaş olacak, sezon eskisi gibi hızlı ve süratli gitmeyecek. Bununla da beraber çaylarımızın kaliteli olacağına inanıyorum. Bu sene havaların soğuk olması ve çayın üzerine kar yağması nedeniyle verimli bir sezonun yaşanacağını öngörüyoruz. 35-40 gün içerisinde sezonun başlayacağını ümit ediyorumö dedi.

Çay üreticilerinin ortalama 5 ton çayını 3 günde hasat edebildiğini anlatan Akkuş, "Artık çiftçilik öyle değildir. Normalde günlük alacağı bir hasat var, fabrikaların da kapasitelerini sıkıştırmamak lazım. Bunu 3 günde Gürcü işçilere kırdığımız zaman fabrikalardaki üretim ortamını da zora sokuyorduk. Şimdi kaliteli bir verim ve üretim ile daha nitelikli bir çay üretebileceğimizi düşünüyorumö diye konuştu.

ÜRETİCİLER KARARDAN MEMNUN

Çay üreticileri de bakanlığın aldığı kararı sevinçle karşıladı. Ali Ergün tarım sektörünün ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu belirterek "Bu kararı doğru olmuştur. Çay tarımını genelde 20 yaş altı ve 50 yaş üstü insanımız yapıyor.Orta yaş genelde işlerde çalışıyor. O yüzen bu karar yerinde olmuştur destekliyorum" dedi.

Hüseyin Çatan da "Köylerde yaşlı vatandaşlar yaşıyor. Kimisinin genç nüfusu yok. Mecbur kendi çayını toplamak veya toplatmak zorundalar. Başka bir geçim kaynakları olmayanlarda var" diye konuştu.

Hasan Kaya ise "Bizim üretici olarak böyle bir talebimiz vardı. Güzel bir karar oldu. Gençlerde ebebeyinlerine yardımcı olurlar. Hemde çay toplamayı öğrenirler. Bu şekilde olması iyi oldu zaten sokağa çıkmayan gençler bu şekilde aile bütçelerinede katkı sağlamış olurlar" ifadelerini kullandı.

Habip Koçal "Şu an dünyanın en önemli şeyi gıda ve tarımdır. 15 gün içinde ekimler hasatlar yapılmazsa dünyada büyük kriz olur. Bunu fırsata çevirecek ülkelerden biride Türkiye'dir. Bu yüzden önlemler tarımda biraz tedbirli olarak alınmaktadır. Karar çok doğru" dedi.

ÇAY TARIMI

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında yabancı işçiler, çalışamayacak. Bölgede her yıl 4 ilde çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremeyecek. Üreticilerin kendi hasadını yapacağı çay tarımında her yıl yurt dışına giden yaklaşık 100 milyon dolar da bölgeye kalacak. Bu yıl çay hasadının tamamını kendileri yapacak üreticiler, bahçelerde hazırlıklarını sürdürüyor. Gübreleme ve budama yapan üreticiler, çay tarlalarını yabancı otlardan arındırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çay tarlası Drone detayları

Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Akkuş açıklaması

Üreticilerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE

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Eskişehir'de koronavirüsü yenen sağlık personeli alkışlarla görevine döndü

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görev yapan 4 sağlık personelleri koronavirüsü yenerek alkışlarla görevlerine geri döndü.

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Servisinde görevli 1 doktor, 2 hemşire ve 1 yardımcı sağlık personeline Covid-19 hastalığı belirtileri göstermeleri üzerine test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan sağlık personelleri çalıştıkları hastanede tedavi altına alındı. Sağlıklarına kavuşan sağlık personellerini görevlerinin başına döndükleri ilk günde Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç'ın yanı sıra hastane yönetimi yalnız bırakmadı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Eskişehir'de ilk vaka görüldükten 10 gün sonra ESOGÜ Hastanesinde ilk vakanın görüldüğünü, üniversite hastanesi olarak bu süreci daha kontrollü ve sakince yürüttüklerini söyledi.

Covid-19 pozitif çıkan ve tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan sağlık personeline geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, sağlık personelinin koronavirüsü rahat atlatmış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç Covid-19 geçiren hastaların serumunda oluşan antikorların tedaviye ihtiyacı olan hastalara verilerek onların tedavi süreçlerinin kısaltılmasına destek olunabileceğini ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde bununla ilgili çalışmalar yapıldığını söyledi.