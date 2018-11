Dha Yurt Bülteni-13

11 Kasım 2018 Pazar 18:07



11 Kasım 2018 Pazar 18:07

ŞIRNAK'TA PKK'DAN HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT, 1 YARALI - YENİDENŞIRNAK'ta, Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen operasyondaki askerlerin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı.Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki Görmeç köyü kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, teröristlerce daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker, helikopterle bölgeden alınarak, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.VALİLİKTEN AÇIKLAMAŞırnak Valiliği'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 12.20'de, merkez ilçeye bağlı Görmeç köyü kırsalında, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nca gerçekleştirilen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin de hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.ŞIRNAK, -===============================================BİNGÖL'DE, 26 BÖLGE 'GEÇİCİ ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ' İLAN EDİLDİBİNGÖL merkez ve 7 ilçenin 26 bölgesi, terör operasyonları nedeniyle 11- 25 Kasım günleri için 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il sınırlarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişimini olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, "Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.Açıklamada, koordinatları verilen merkez ile 7 ilçede 11- 25 Kasım günleri için 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilen bölgeler ise şöyle sıralandı: "Merkez Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu bölgeleri, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgeleri, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekaran bölgeleri, Solhan ilçesinde Yenibaşak- Doğuyeli bölgesi, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi- Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesi, Kiğı ilçesinde Çomakderesi Bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları Bölgesinde, Yedisu ilçesinde Akımlı Yaylası Bölgesi."DHA-Güvenlik - Türkiye-Bingöl/ Merkez - Aziz ÖNAL==================================BAKAN KURUM, BİTLİS'TE ŞEHİT POLİS AMİRİNİN İSMİNİN VERİLDİĞİ PARKIN AÇILIŞINA KATILDIÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak ve şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ismini verildiği parkın açılışına katılmak üzere Bitlis'e geldi.Muş'tan karayoluyla Bitlis'e gelen Bakan Murat Kurum, Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Tekstil Kent alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bitlis Valiliği'ne geçen Bakan Kurum, Vali Oktay Çağatay ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Kurum, valilikte, belediye başkanları ve kaymakamlarla basına kapalı toplantı yaptı.Toplantı çıkışında Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, kentte hayata geçireceği projelerle ilgili açıklama yaptı.'BİTLİS ATIK SU VE İÇME SUYU İSALE HATLARI YENİLENECEK'Bakan Kurum, "Bu kentte kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçeleri, parklar, alt yapı ve Bakanlığımızı ilgilendiren konularda istişarelerde bulunduk. Bu istişareler neticesinde öncelikli olarak Bitlis deresi üzerinde bulunanların bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısında acilen dönüşmesi gerekiyor. Bu çerçevede, daha önce TOKİ Başkanlığı tarafından yeni sanayi bölgesinde 412 üniteyi il özel idaresi eliyle vatandaşlarımızla görüşerek dönüşümünü sağlamış olacağız. Burada Toplu Konut İdaresi, gerek İl Özel İdaresi ve gerekse Bakanlığımız gerekli desteği yapacaklar. Bir kısım hak sahibi vatandaşımıza ödemeleri yapılacak. Geriye kalan kısmıyla da uzun vadeli borçlandırma yapacağız. Maliyet bedelleri üzerinden buradaki dönüşümü sağlayacağız. Burası, Bitlis için önemli bir güzergah. Bizden öncesinde başladı kısa sürede değerlendirerek bitirmeyi hedefliyoruz. Bitlis merkezde içme suyu ve kanalizasyon inşaatımız 2019 yılı içerinde tamamlanacak. 66 kilometre atık suyu, 83 kilometre içme suyu ishale hattını yeniliyoruz. Bu hatlarla birlikte yeni borular ve alt yapısı ile birlikte Bitlis halkı daha düzenli alt yapı ve kanalizasyon sistemine sahip olacak. Bununda ihale bedeli yaklaşık 53 milyon lira. Fiyat artışlarıyla birlikte 60 milyona mal ederek tamamlayacağız" dedi.PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE, ATIK SU VAN GÖLÜ'NE AKMAYACAK'Bakan Kurum, 'Atık Su projesi' ile ilgili de şu açıklamalarda bulundu:"2019 yılı içerisinde ihalesine gerçekleştirdiğimizi planladığımız Bitlis için önem arz eden katı atık su arıtma tesisimiz var. Bunun projesini iller Bankası genel müdürlüğümüz çizecek. İnşallah 2019 yılında atık su artıma tesisinin ihalesini de yapmış olacağız. Böylelikle Bitlis'in hem içme suyu ve kanalizasyon arıtma tesisi çözüme kavuşmuş olacak. Akabinde ilçeleri de içine alacak bir proje hayata geçireceğiz. Bu projeye ilişkin hem atıkların bertaraf tesisi, hem de atık su arıtmalarla alakalı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğümüz çalışacak. Projenin bitiminin akabinde 2023 yılına kadar hiç bir atık suyun Van Gölü'ne akmayacağını söylüyoruz. Bu da hem turizm açısından, hem de bölge insanı ve tarım açısından büyük önem arz ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, buradaki yerel yönetimlerimizle, valimizle ve milletvekillerimizle bu bölgenin ihtiyacı olan ne ise, bu ihtiyaçları giderme noktasında çalışıyoruz. İnşallah Bitlis'i hak ettiği noktaya getirmek üzere bir çok projemiz olacak. Yine tekstil kent projesi Bitlis için büyük önem arz ediyor. Hem Bitlis'in istihdamı ve buradaki vatandaşlarımızın çalışması ve gelirinin artırılması adına tekstil kent projesi ile ilgili ve akabinde de Bitlis'in gelirinin büyük kısmının elde edildiği tarım ve hayvancılık ile ilgili entegre üretim tesisleri ve hayvancılık yapılacak organize tesisler de kısa süre içerisinde bölgeye kazandırmış olacağız."'PARKA ŞEHİT POLİS AMİRİNİN İSMİ VERİLDİ'Bakan Kurum, Bitlis Belediyesi tarafından Beş Minare Mahallesinde yapılan parka İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirilen patlamada şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın isminin verildiğini ifade ederek,"Çevre şehircilik Bakanlığı olarak hibe kapsamında toplamda 7 parkı, Bitlis'e kazandırmış olacağız. Bunlardan Sevgi Evleri önünde inşa edilen ve bugün açılışının yapacağımı parkın ismini de Beşiktaş saldırısında şehit olan Emniyet Amirimiz Kadir Yıldırım'ın isimini veriyoruz" diye konuştu.Bakan Kurum, daha sonra Beş Minare Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın ismini verildiği parkın açılışına katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Bakan Murat Kurum'un Tekstil Kent bölgesinde incelemelerde bulunması-Bakan Kurum'un Bitlis Valiliği önünde karşılanması-Belediye Başkanları ve Kaymakamlar ile toplantı-Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklaması-Park Açılışından detaylarÖzcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, -======================DENİZ MARULU TAMAMEN TEMİZLENDİİZMİR Körfezi'nin Bostanlı kıyılarında denizin üstünde görülen deniz marulu, belediye ekipleri tarafnıdan tamamen temizlendi.İzmir Körfezi'nin özellikle Karşıyaka kıyılarında geçen hafta başında denizin yüzeyini kaplayan, uzmanların 'Deniz marulu' diye adlandırdığı yeşil örtü, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle tamamen temizlendi. Sahilde yürüyenler, su üstündeki yeşil örtüyü görünce şaşkınlık yaşamış, endişeye kapılanlar olmuştu. Deniz yüzeyinde futbol sahasını anımsatan bu görüntüde birkaç gün sonra beyazlaşma başladı. Uzmanlar bunun deniz marulundaki canlıların ölmeye başlamasından kaynaklandığını, kısa sürede temizlenmemesi durumunda hem kötü kokuya, hem de deniz altındaki canlıların ölümüne neden olacağını vurguladı. Bu uyarının ardından çalışmalar hızlandırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler özel kepçeyle denizi maruldan tamamen temizledi. Bir makinenin detaylı temizlik için suda çalıştığı görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİş makinesi denizde temizlik yaparken görüntüTemizliği izleyenlerden genel ve detay görüntüKörfezin temiz halinden görütüHaber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,===============================HORTUM, KARAVANI VE YANINDA DURAN KİŞİYİ 15 METRE UÇURDUYücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesi denizde 2 ayrı hortum çıktı. Hortumlardan biri kıyıda park halindeki karavanı ve yanında duran Onur Kuş'u (31) havalandırıp yaklaşık 15 metre uçurdu. Yere düşen Onur Kuş yaralanırken, karavanda zarar meydana geldi.Gazipaşa Selinus Sahili'nde saat 15.30 sıralarında denizde hortum çıktı. Kıyıya doğru ilerleyen hortum, sahilde park halinde bulunan Onur Kuş'a ait karavanı havalandırdı. Karavanın yanında duran Onur Kuş da hortumla birlikte yükseldi. Yaklaşık 7 metre yükselen Onur Kuş ve karavanı 15 metre kadar uçtuktan sonra boş araziye düştü.Hortum kısa süre sonra etkisini yitirirken, bölgede şiddetli yağış etkisini gösterdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı Onur Kuş'a ilk müdahaleyi şiddetli yağış altında yaptı. Onur Kuş daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Onur Kuş'un hastanede yapılan ilk muayanesinde bacağında kırık olduğu tespit edildi.'HORTUM CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ'Hortum nedeniyle sahilde bulunan işletmelerden bazılarında da maddi hasar meydana geldi. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi. Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Adil Çelik, "Pazar günü güneşli bir havanın arkasından denizden iki hortum gelmiş. Karavanın biri ters dönmüş, yanında duran Onur Kuş'un kırıkları var ancak hayati tehlikesi yok. Buna da şükürler olsun. Maddi olarak bir karavan var. Başka bir zarar herhalde yok. Birkaç masa sandalye. Bereket boşluktan gelmiş, dağ kesmiş, şehre doğru inse daha büyük tehlike. Geçmiş olsun" dedi.'HAYATTA OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ'Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Onur Kuş, "Bir anda yağmurla birlikte denizde hortum oluştu. Denizde başlayan hortum karaya ulaştı, üzerimize doğru geldi. Korunmak için karavana girdik. Hortum karavanı içine alarak devirdi. Takla atarak boş tarlaya sürükledi ve durdu. Hortum nedeniyle iki bacağım da kırık oluştu. Hayatta olduğumuz için şanslıyız. Birkaç karavan daha vardı. Arkadaşlarımız da panik yaşadı. Arkadaşlarımız hemen 112'ye haber verdi" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hortumdan görüntülerKaravandan ve olay yerinden detaylarGazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'in ambulanstaki yaralının yanına girmesiBaşkan Adil Çelik'in açıklamasıOlay yerinden detaylarKaravandan görüntülerHABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),