Dha Yurt Bülteni 13

1)ÇAVUŞOĞLU: AKPM'DEKİ AŞIRI SOL MİLLETVEKİLLERİYLE DAĞDAKİ PKK'LILARIN NE FARKI VARDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) bazı grupları sert dille eleştirdi. Bu grupların terör örgütü PKK ile aynı düşüncede olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde aşırı sol gruptaki milletvekilleriyle, dağdaki PKK'lıların ne farkı var" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) akademik yılının ilk ders programında konuştu. AÜ Atatürk Konferansı Salonu'ndaki törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İlk ders konusunda dışişlerini anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın geçiş döneminde olduğunu kaydetti. Bir taraftan küreselleşme yaşandığını belirten Çavuşoğlu, bir taraftan mikro milliyetçiliğin arttığını söyledi. Çavuşoğlu, "Bir taraftan AB gibi kuruluşlar siyasi birlik olmak için kafa yorarken, diğer taraftan bölünmeler, küçülmeler buna benzer eğilimler görüyoruz. Bir taraftan çok taraflılık ve etkin çok taraflılık için kafa yoranlar var, bir taraftan ABD'nin son günlerde başlattığı tek merkezli politikalar ve bunun yansımaları var. Biz Türkiye olarak çok taraflılığa inanıyoruz, etkin çok taraflılığa inanıyoruz. Tüm bu gelişmeleri iyi takip edebilirsek, bir taraftan yaşanan sorunlara çözüm bulabiliriz, diğer taraftan önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebiliriz" dedi.'TERÖRİSTLERİN İDEOLOJİSİNİ DE YOK ETMEK GEREKİYOR'Tek kutuplu bir dünyaya doğru eğilim olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bu politikalar ne kadar başarılı olacak, göreceğiz. İran'a yönelik yaptırımlar, bunlardan birisi. Kur savaşları var. Tek tarafla politikalar mı başarılı olacak, yoksa etkin çok taraflılığı savunanlar mı başarılı olacak, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Bu yaşadığımız sorun esasen siyasi düzeyde, ekonomik düzeyde yaşadığımız bir sorundur, günlük hayatımızda halkların ve bireylerin karşı karşıya kaldığı sorunlar var. Örneğin terörle mücadele, sahadaki mücadele ile masada mücadele nasıl yapılır? Teröristlerin ideolojisini de yok etmek gerekiyor. Ülkelerin ya da istihbarat örgütlerinin terör örgütlerini başka ülkeler için nasıl kullandığını görmeye başladık. DEAŞ'tan birçok terörist öldürüldü, ailesi ortada kaldı. Bunlara nasıl sahip çıkacağız, topluma nasıl kazandıracağız, çözmemiz lazım. Böyle bir terör örgütünün İslamı kullanması bizim için sakıncalı, İslam düşmanlığını tetikleyen bir durum. Bu terörün İslam ile ilgisi olmadığını anlatmak bize düşüyor. Kendilerinden biri teröre karıştığında Yahudi ya da Hristiyan terörist demiyor" diye konuştu.AVRUPA'DAKİ AŞIRI SOL PARTİLERE ELEŞTİRİBatıda Türkiye düşmanlığının tetiklediği teröre eğilim verme dışında, ideolojilerin üstün geldiğini gördüklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Benim ideolojimi savunan herkes iyidir mantığı var. Bizde de daha cemaat denilen FETÖ var. Ülkemizde insanların dinini sömürmeye çalışan, en son seçimlerde de gördük, onların bünyesinde olsun, ister hırsız, ister tecavüzcü kim olursa olsun onlara göre o çok iyi insandır. Avrupa'daki aşırı soldaki partiler de kim olursa olsun, ister PKK, ister DHKP-C onlara göre bu terör örgütleri son derece haklıdır. Benim hiçbir ideoloji ile problemim yok, hepsine katılmasam da saygım var. İdeolojilerinizi, fikirlerinizi parti kurarsınız, sivil toplum örgütü kurarsınız, halka anlatırsınız, destek bulursanız ayakta kalırsınız. Destek bulamıyorsanız o zaman halk nezdinde kabul edilebilir değilsinizdir. Elime silah alıp ideolojimi öyle savunacağım, hele hele Kürtlerin hakkını savunacağım diye yola çıkarsanız o zaman başka. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde aşırı sol gruptaki milletvekilleriyle dağdaki PKK'lıların ne farkı var. Biz aşırıcılığın hepsine karşıyız. Aşırıcılıkla mücadeleyi nasıl yapacağız. Bu trendi tersine nasıl çevireceğiz? Eğer biz bu trendi tersine çeviremezsek 2'nci Dünya Savaşı öncesi tabloya doğru önce Avrupa gider, sonra dünya gider."'BATILILAR EN İYİ SURİYELİYİ İSTİYOR'Son yıllarda yaşanan göç akımlarını da değerlendiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, göçmenlerin evini terk etme nedeninin sorunun kökü olduğunu kaydetti. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha fazla insanın bugün evini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Çavuşoğlu, "Gittiği yerlerde karşı karşıya kaldığı sorunlara bakın. Batılı ülkeler bizden gönüllülük esası Suriyelileri alıyor. Almadan önce bilgi istiyor. Hangi dinden, ırktan, eğitimi ne, en kalitelisini seçeyim diyor. Biz de manava gideriz en iyi meyveyi, sebzeyi seçeriz. Kurban bayramında da kurbanı dişine bakıp seçeriz. Bunlar insana bu muameleyi yapıyor" dedi.'AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN AVUKATI TÜRKİYE'Suriye'de iki bölgeyi teröristlerden temizlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, İdlib muhtırası ile de insanların bu bölgeye dönmeye başladığını aktardı. Bugün Avrupa'nın demokrasiye bakış açısında da çok ciddi sorunlar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Sıkıntı Afrika'da ya da Türkiye'de olursa tepki farklı, Avrupa'nın göbeğinde olursa hiçbir ses yok, destek var. Bunun da kılıfını bulmuşlar, dayanışma. Niçin dayanışma olur, zor günlerde dayanışma olur. İşlenen suçlara karşı birbirini destekleme, dayanışma kavramı içine girmez. Bu ikilemleri mutlaka yenmemiz lazım. Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin sorunlarını her platformda taşıyan ülke Türkiye'dir. Az gelişmiş ülkelerin Birleşmiş Milletler'deki tek avukatı vardır, o da Türkiye'dir.'AVRUPA'NIN KIYISINDA DEĞİL, ÖZÜNDEYİZ'ABD ile Türkiye'nin yaşadığı sorunların sebebinin belli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütleri PKK ve PYD'ye verdiği destek ve FETÖ'nün özgürce yaşamasının sorunların temeli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Üye olmak istediğimiz AB politikalarının belli başlı politikaları hariç geneli başarısız. Bu kadar başarısızsa neden üye olmak istiyorsunuz, o başka. Ne kadar sorun yaşarsak yaşayalım, AB kenarında bekleyen bir ülke değiliz, Avrupa kıtasının özüyüz, parçasıyız. Büyük bir ailenin üyesiyiz" dediFETÖ NEDENİYLE MEMURLARIN YÜZDE 23'Ü BAKANLIKTAN UZAKLAŞTIRILDIDışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin en eğitimli insanlarından oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm dünyada saygınlığımız var, ama eksiğimiz de var. Farklı dillerden bilen arkadaşlarımızı bakanlığımıza almamız lazım. FETÖ sebebi ile memurlarımızın yüzde 23'ünü uzaklaştırmak zorunda kaldık. AÜ'de öğrenim gören bir öğrenci de adının Osmanlıca yazılı olduğu küçük bir kilimi Çavuşoğlu'na hediye etti. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM: CEZALARI 5 KAT ARTTIRACAĞIZİZMİR Katip Çelebi Üniversitesi'nin 2018-19 öğretim yılı akademik yılı açılış törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize bir geminin bıraktığı atığı temizlemek için bir ay uğraştıklarını belirterek, denize atık bırakanlara verilen cezanın 5 kat arttırılacağını söyledi. Bakan Kurum, ücretli hale gelecek olan poşetler için de "Kişi başı poşet kullanım miktar 440 adet. 2050'de denize atılan plastiklerin sayısı denizde yaşayan balıkların sayısından fazla olacak diye beklenti var. Denizlerde balık değil plastik yüzecek. Ocak ayında yürürlüğe girecek düzenlemede 2019 yılında adeti düşüreceğiz ve 2025 yılında 90 adete düşmüş olacak. İnşallah bu kullanımı 40 adete düşürerek yüzde 90 tasarruf sağlamayı düşünüyoruz" dedi.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin akademik yılı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve üniversitenin akademik kadrosu ile öğrenciler katıldı. Program, müzik dinletisi ile başladı. Daha sonra konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre sorunlarına dikkat çekti. Bakan Kurum, ücretli hale gelecek olan poşetler için de "Kişi başı poşet kullanım miktar 440 adet. 2050'de denize atılan plastiklerin sayısı denizde yaşayan balıkların sayısından fazla olacak diye beklenti var. Denizlerde balık değil plastik yüzecek. Ocak ayında yürürlüğe girecek düzenlemede 2019 yılında adeti düşüreceğiz ve 2025 yılında 90 adete düşmüş olacak. İnşallah bu kullanımı 40 adete düşürerek yüzde 90 tasarruf sağlamayı düşünüyoruz" dedi.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin akademik yılı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle başladı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve üniversitenin akademik kadrosu ile öğrenciler katıldı. Program, müzik dinletisi ile başladı. Daha sonra konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre sorunlarına dikkat çekti. Üniversitenin yakınlarında, düzenli depolama tesisinin olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Sizler bilgiyi, gelecek nesillere aktaran birer elçilersiniz. O yüzden kıymetiniz çok fazla. Sizler olmasanız bu tecrübeleri gelecek nesillere aktaramayız. Bulunduğumuz çağda bilginin ve teknolojinin değerinin ne kadar arttığını, bilgi ve teknolojiye dayalı ülkelerin ne kadar öne çıktığını görüyoruz. Biz bilgiyi, birikimi, tecrübeyi örf ve adetlerimizle de birleştirerek milli değerlerimizi gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Burada en büyük iş siz hocalarımıza ve sonra da öğrencilerimize düşüyor. Üniversiteye yanında depolama tesisi var. 50'li yıllarda sanayileşme devrimi ile çarpık kentleşme başladı ve şehirlere göçle, şehirdeki nüfus oranı arttı. Bu oran yüzde 88 seviyesinde. Bu oran artarken çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirdi. 50'li yıllarda, o günkü yöneticilerimiz, hocalarımız doğru veya yanlış plan yapsalardı bugün çarpık kentleşme ile uğraşmaz, dünyanın en güçlü ekonomisi ve devleti olurduk. Bu potansiyelimiz zaten Osmanlı'dan beri var. Ancak çarpık kentleşme ve bununla mücadele bizi oldukça yoruyor" dedi.DENİZE DERİN DEŞARJ PROJESİNİ ANLATTI24 Haziran'la birlikte yeni hükümet sistemine geçildiğini hatırlatan Bakan Kurum, 5 atık su arıtma tesisinin denize derin deşarjını içeren projenin bedelinin 3,5 milyar lira olduğunu bunun 5 milyar lirayı da bulabileceğini belirterek, şöyle dedi:"Yasama yürütme ayrıldı ve biz de bakanlık olarak tüm şehirleri ziyaret ediyoruz. Bu sistemden anladığımız etkin, hızlı, çözümü yerinde bulmak diye düşünüyoruz. Yaklaşık 25 şehrimize gittik. Gördük ki şehirlerin problemleri hep aynı. Çarpık kentleşmeden kaynaklı, bütüncül planlamadan eksik sorunlarla başbaşa kalmış ve çözüm arayan bir yerel yönetimlerimiz var. Bu sisteme geçerken mekansal stratejik plan hazırlığı içindeyiz. Bir hafta önce Tekirdağ'a gittik.12 tane organize sanayi bölgesi (OSB) var. Bu OSB'ler atık su arıtmalarını orada Ergene ve Çorlu nehrine bırakıyorlar. 2012'de Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık. 5 atık su arıtma tesisinin denize derin deşarjını içeren projenin bedeli 3,5 milyar lira. Bu 5 milyarı da bulabilir. 'Orada OSB'leri acaba yeniden yapsak 5 milyara yapar mıyız, değeri 5 milyar eder mi, OSB'ler burada mı yapılmalı' diye düşünülmemiş. Bugün oradaki atık suları toplamak için Türkiye'nin en büyük çevre proje yapmak zorunda kalıyorsunuz. Buna ilişkin 81 ile yazılar yazdık. Süreci üniversitelerle takip ediyoruz. Yaptığımız tarımın tarım arazisinde, turizmin turizm alanında, sanayinin sanayi alanında olmasını sağlayacak ve istihdamı artıracak düzenlemeyi yapacağız. 50 yıl sonra bir öğrenimiz yerimize geçecek. Geldiğinde '50 yıl önce buranın yöneticiler planlamaları niye yapmadılar' demesin. Mekansal planlama ile önümüzdeki 50 yıllık süreci planlamak istiyoruz. Bence hocalarımızın öğrencilere vereceği en önemli ders budur; planlama. Bu planlamayı her yerde yapmamız gerekiyor."'5.5 MİLYON KONUTUN YENİLENMESİ GEREKİYOR'Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu ve bugüne kadar yaklaşık 86 bin insanın, depremler sonucunda hayatını kaybettiğini de belirten Bakan Murat Kurum, şunlara dikkat çekti:"Bugün bakıyoruz ki 5,5 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. 2030 yılında bunun 7.5 milyona varması bekleniyor. 2012'de çıkarılan yasa ile yaklaşık 580 bin konutun yenilenmesini gerçekleştirdik. Bu kentsel dönüşümü de şehirlerin mimarisine, kültürüne uygun yapmamız gerekiyor. Ay sonuna kadar bu stratejiyi açıklayıp değer esaslı emsal artışını mümkün olduğunca az yapacak şekilde, mevcut imar planlarında 7-8 katı geçmeyecek, yeni yapılacak alanlar da 4-5 katı geçmeyecek planlama ve dönüşümler yapmak istiyoruz. Bu dönüşümlerde bizim kültürümüzü yansıtacak mimarı projeler de çıkarmamız gerekiyor. Bizim bir tarzımız, kültürümüz, mimari kimliğimiz yok. Şehirler kimliklerini kaybediyor. Hocalarımıza çok iş düşüyor. Mimarimizi yansıtacak, gelecek nesillere Mimar Sinanlar gibi yansıtacağımızı projeler gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili yapacağımız projeler önem arz ediyor. Stratejik planlama ile artık yeni planlanacak alanlarda bisiklet yolu, yürüyüş yolu bırakma zorunluluğu getiriyoruz. Otoparkla ilgili de düzenleme yaptık. Büyükşehirlerde, şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğunu çözmek adına kamu alanlarından, yeşil alanlarda, meydan altı otopark yapabilmenin önünü açtık. Her daireye bir otopark zorunluğu getirdik. Toplu ulaşım alanlarında toplu otopark zorunluluğu getirdik. İnsanlar aracı bırakı toplu ulaşımla işine alışverişe gidebilecek."'DENİZDE BALIK YERİNE POŞET YÜZECEK'Bakan Kurum, hayata geçirmeyi hedefledikleri 'Sıfır atık projesi' hakkında da detay verdi. Kurum, "Atığın miktarımızı artırdığımız sürece istediğimiz kadar düzenli depolama tesisi yapalım, artık atmamayı da öğrenmeliyiz. Sıfır atık projesi önem arz ediyor. Yönetmelik çıkarıyoruz. Kamu ve kuruluşlarında zorunlu hale gelecek. 2017'de başladığımız ve yıllık 2,5 milyon tasarruf sağlanan projede 2023'de yıllık 20 milyar tasarruf sağlanacak. Bunda plastik poşetlerin ücretlendirilmesi de var. Yıllık yaklaşık 35 milyar lira poşet tüketiyoruz. Gittiğimizde markette 3-5 poşet alıyoruz. Kişi başı poşet kullanım miktar 440 adet. 2050'de denize atılan plastiklerin sayısı denizde yaşayan balıkların sayısından fazla olacak diye beklenti var. Denizlerde balık değil plastik yüzecek. Bir plastik poşet 100 yılda doğaya karışıyor. Plastik poşetin bertaraf edilmesi, üretiminden daha zor. Biz bu plastik poşetin kullanımı azaltmak zorundayız. Ocak ayında yürürlüğe girecek düzenlemede 2019 yılında adeti düşüreceğiz ve 2025 yılında 90 adete düşmüş olacak. İnşallah bu kullanımı 40 adete düşürerek yüzde 90 tasarruf sağlamayı düşünüyoruz. Yine çöplerimizi atıp şehirlere zarar vermemek için depozito uygulaması getiriyoruz. Bunların da toplanması için depozito uygulaması getireceğiz. Eskiden pazara file ile giderdik, bez çantalarla giderdik. Dolayısıyla böyle poşet kullanma alışkanlığımız yoktu. İnşallah poşete getireceğimiz ücretlendirme ve depozito uygulaması ile atıkların daha az olması için düzenleme yapacağızö diye konuştu.CEZALAR ARTIYORGeçen aylarda Foça'da bir gemi tarafından denize yakıt bırakıldığını hatırlatan Kurum, bu kirlilik ile bir ay boyunca uğraştıklarını açıklayarak, şunları söyledi: "Foça'da bir deniz kirliliği yaşandı. Foça için bir ay uğraştık, 25 milyon para harcadık. Bir gemi geliyor, atığı bırakıyor. Hamdolsun denizi temizledik, firmaya 1 milyon 600 bin ceza ile harcadığımız bedeli almak için süreci başlattık. Denize atık bırakanlara ceza 5 kat artıyor. 459 mavi bayraklı plajla dünya üçüncüsüyüz. Bu değerlerimizi öne çıkaracak düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Mavi bayraklı plaj sayısını artırarak dünya 1.'si olmak hedefindeyiz. İklim değişikliğinde en son Rize'de yağan yağmurlar 100 kilo, Ordu'da 400 kilo. Bir yılda yapacak yağmur 1 saatte şehre düşüyor. İklim değişikliği ile mücadele etmemiz gerektiğini tabiat gösteriyor. Bunun için bir eylem stratejisi hazırlıyoruz. Yoğun yapışlardan şehirlerden daha az etkilenmesi için. Ser gazı emisyonlarımızı 2030 yılında yüzde 21 azaltmayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak çevre ve şehri bize emanet görüyoruz ve bu yönde çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bütün üniversitelerimizle işbirliği halindeyiz ve yaptığımız projelerin bedeli 90 milyon civarında. Bu araştırmalarımızı da ücretsiz olarak üniversitelerimizle paylaşıyoruz."'ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'2010 yılında açılan ve İzmir'in dördüncü devlet üniversitesi olarak eğitim öğretim hayatına başlayan Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, yaptığı konuşmada öncelikle araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini açıkladı. Halen 13 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 17 araştırma ve uygulama merkezi ve bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerine yönelik 7 koordinatörlük ile akademik faaliyet gösterdiklerini belirten Köse, üniversitede 309 doktora, 2 bin 359 yüksek lisans, 7 bin 813 lisans ve 677 ön lisans olmak üzere toplam 13 bin159 öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydetti. Rektör Köse, "Bunlardan yaklaşık 80 ülkeden olmak üzere 376 öğrencimiz uluslararası öğrenci statüsünde üniversitemizde eğitim almaktadır. Akademik personel sayımız 888 ve idari kadromuzda 612'dir. İlk mezunlarımızı gerek lisans gerek ön lisans düzeyinde olmak üzere 2015 yılında vermeye başlamış olup bu güne kadar 434 ön lisans, 1324 lisans, 2177 yüksek lisans, 37 doktora olmak üzere üniversitemizden toplam 4 bin 72 mezun vermiş bulunmaktayız" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Kurum, unvanı değişen akademik personele cübbelerini giydirdi. Kar yaşığışı sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yarım metreye ulaşırken, ilçe merkezlerinde ise 15 santimetreyi buldu. İl Özel İdare Genel Sekterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Hastane yetkilileri, olası bir kazayı önlemek için bölgede güvenlik tedbiri aldı. Bu arada ele geçirilen patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edildi.