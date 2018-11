Dha Yurt Bülteni 13

16 Kasım 2018 Cuma 17:11



16 Kasım 2018 Cuma 17:11

HUZUREVİNDEN NİKAH MASASINAADANA'da bir huzurevinde yaşamlarını sürdüren Huriye Kılıç (58) ve Mehmet Celiloğlu (65) burada tanışıp arkadaş olduktan bir süre sonra evlenmeye karar verip nikah masasına oturdu.Çukurova İlçe Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen çiftin nikahına Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanlarından İmren Aykut'un yanı sıra çiftin huzurevindeki arkadaşları ve birçok davetli katıldı. Nikah masasına oturan Huriye Kılıç ile Mehmet Celiloğlu, birbirlerine ömür boyu destek olma sözü vererek nikah defterini imzaladı. Çiftin şahitliğini ise İmren Aykut ile Beyhan Demirtaş yaptı.Huzur evine 6 sene önce yerleşen Mehmet Celiloğlu kendisinden 3 sene sonra aynı huzurevine gelen Huriye Kılıç ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Huriye Kılıç'ı geldiği gün kapıda karşıladığını ve onun engelli bir birey olduğunu görünce daha da yakın hissettiğini belirten Celiloğlu, "O günden beri hep yanında oldum. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Bu benim ikinci baharım. Şu an çok mutluyum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.DOSTLUĞUMUZ SEVGİYE DÖNÜŞTÜYaklaşık 3 sene önce huzurevine yerleştiğini belirten Huriye Dalkılıç ise, mutluluğu bulmanın yaşı olmadığını ver an karşınıza çıkabileceğini belirterek şöyle konuştu:"Bu benim ilk evliliğim. Tabi ki çok heyecanlıyım. Huzurevindeyken samimi arkadaş bulmak zor bir şey aslında. Ama biz onunla iyi dost olmayı başardık. Bu dostluk daha sonra kendiliğinden sevgiye dönüştü. Arkadaşlarımıza evleneceğimizi söylediğimizde hepsi çok mutlu oldular. Sevinçten havalara uçtular diyebilirim. Mutluluğu huzurevinde bulduk ve bundan sonra da orada yaşamaya devam edeceğiz."Görüntü Dökümü--------------------------Engelli kadın ve damattan detaySalona girmeleriNikah töreninden görüntülerTörene katılanlardan görüntüVali Demirtaşı'ın eşi ve eski bakandan detaylarDetay görüntülerSÜRE: 03'23" BOYUT: 376 MBHaber: Can ÇELİK-Kamera: Sedefnur SEDEF/ADANA,===============================BEKAR EVİNE SALDIRIYA 2 GÖZALTISAMSUN'un İlkadım ilçesinde, aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunduğu belirtilen K.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Kaçan saldırgan K.K. ve arkadaşı T.Ş. yakalandı.Olay, önceki gece geç saatlerde lkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı evi paylaşan C.H. ve O.T., aralarında husumet bulunan K.K. ile bugün mahkemede bir araya geldi. Adliyede gergin anların yaşandığı duruşma sonrası taraflar adliyeden ayrıldı. C.H. ve O.T., gece evlerinde otururken iddiaya göre silahla evi basan K.K., ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucu ağır yaralanan gençler ihbar üzerine olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan K.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi Kavak ilçesi Çivril Mahallesi'nde yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan K.K. ve yanındaki T.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:Şüphelilerin adliyeye girişi(SÜRE: 1.03 Dk) (BOYUT: 122 MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA/Samsun,========================Sabah babayı akşam oğlunu vuran 2 kişi gözaltında (2)YAVUZ CANDAR TOPRAĞA VERİLDİKahraman A. ve Murat G.'nin gerçekleştirdiği öne sürülen silahlı saldırıda kurşunlara hedef olarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yavuz Candar toprağa verildi. Candar'ın cenazesi İnegöl ilçesinin kırsal Edebey Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.Görüntü dökümü;--------------------------------------Cenaze namazından detaylar-Tabutun kaldırılışı ve götürülüşü-Camiden detaylarSüre: 1.44 dakika, Boyut: 194 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),====================================REYHANLI'DAKİ FİLİSTİNLİLERDEN GAZZE'YE DESTEKHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinliler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Gazze'ye destek verdi.Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan kadınlı erkekli bir gurup Filistinli, cuma namazı çıkışında belediye binası önündeki alanda toplandı. İç savaş nedeniyle yaşadıkları Suriye'den kaçarak geldikleri Reyhanlı'da yaşayan Filistinliler adına konuşan Ummet Hayır Derneği Başkanı Ömer Abu Haşim, kuşatma altında bulunan Gazzelilere destek verdiklerini söyledi.Görüntü Dökümü---------------------------Belediye binası önünde toplanan FilistinlilerEllerinde Türk ve Filistin bayraklarıDombra müziğiFilistinli kadınlarAbu Haşim'in açıklamasıSÜRE: 2'30"-BOYUT: 281MBGörüntü: "16-reyhanli-filistinlilerden gazzeye destekYENİDENö geçildiHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),=====================================BARTIN IRMAĞI SİYAH AKIYOR (2)VALİLİKTEN 'RENK DEĞİŞİKLİĞİ' AÇIKLAMASIBartın Valiliği'nden Bartın Irmağı'nda meydana gelen kirlilikle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Irmağın zemininde biriken yosun ile kalıntıların, dönemsel olarak su ve yağış miktarına göre renk değişimine neden olabileceği belirtilerek, şöyle denildi:"Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından 15 Kasım tarihinde yerinde inceleme yapılmıştır. Şehir merkezinde ırmağa etkisi olma ihtimali olan ırmak civarında bulunan esnaf ve benzin istasyonları denetlenmiş yapılan inceleme sonucunda, çevrede faaliyet gösteren işletmelerin giderlerinin belediye alt yapısına bağlı olduğu ve bölgede ırmağa herhangi bir deşarjın olmadığı tespit edilmiştir. İlimizde faaliyet gösteren firmanın evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine yapılan yerinde incelemede ise söz konusu tesisin dışarısında uygunsuz herhangi bir deşarja rastlanmamış, ancak tesis içerisinde yapılan incelemede atık su arıtma tesisi havuzlarının dolduğu görülmüş tesis yetkililiklerince saat 18.45'te ana ve yedek deşarj pompalarında arıza olduğu, arıtılmış suyun deşarjında yetersiz kalındığı görülmüş, alıcı ortama taşma riskinin olduğu görüldüğünden işletme, pompa arızası giderilene kadar durdurulmuştur. Yapılan inceleme söz konusu firma tarafından herhangi bir deşarjın olmadığı tespit edilmiştir. Ancak ilgili firmanın pompa arızasını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletmemesi nedeniyle Çevre Kanununun 20. maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilimizde bulunan sanayi tesislerinin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükler titizlikle takip edilmekte, atık su deşarjı söz konusu olan tesislerin deşarj konulu Çevre İzinleri bulunmakta ve iç izlemeye esas analizleri mevzuat kapsamında yapılmaktadır. Irmak rengi ise suyun miktarına göre değişiklik gösterebileceği gibi zamanla zeminde biriken yosun ve geçmişten biriken kalıntılar gibi etkenler sonucu dönemsel olarak su ve yağış miktarına göre renk değişiklikleri olabilmektedir. Bu kapsamda Bartın Irmağında renk değişikliği nedeniyle herhangi bir balık veya canlı ölümüne rastlanılmamıştır."DHA-Genel - Türkiye-Bartın/ Merkez - Ayhan ACAR================================================ADANA-MERSİN İMECE KÖPRÜSÜUnutulmaya yüz tutmuş imece geleneği Mersin'in Kazanlı Beldesi'nde yeniden hayat buldu. Farklı mesleklerdeki yüzlerce insan bir ortaokulun çevre düzenlemesini yaptı, duvarlarını sıva yapıp boyadı. Ayrıca yan tarafta bulunan ve virane görünümde olan bir türbe de yenilenerek, yanına taziye evi, kurban kesim alanları ve mesire alanı yapıldı.Mersin'in Merkez Akdeniz İlçesine bağlı Kazanlı Beldesi'nde bulunan ortaokul ile türbe köylülerin işbirliği ile yenilendi. Aralarında doktor, işadamı, esnaf, çiftçi ve gençlerin bulunduğu yüzlerce insan Adanalı hayırsever Mehmet Güven'in çağrısı ve öncülüğünde ellerinde küreklerle gönüllü çalışarak türbe ve okul çevresini kısa süre içinde adeta yepyeni bir görünüme kavuşturdu.Yıllardır virane görünümde olan Kazanlı Mahallesi'ndeki Yusuf Reyhani Hoca Türbesi ve çevresinin yenilenmesi için mahalle sakinleri uzun uğraş vererek belirli bir noktaya getirdikten sonra tıkandı. Yusuf Reyhani Hoca Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kazanlı Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Derin konuyu Adana'da yaşayan hayırsever Alevi Kanaat Önderi Mehmet Güven'e taşıdı. Mevcut alanların yenilenmesi için gün belirlendi ve çevre sakinlerine çağrı yapıldı. Tadilat günü geldiğinde aralarında doktor, işadamı, esnaf, çiftçi ve gençlerin bulunduğu yüzlerce insan bir anda çalışmaya başlayarak, türbeyi yenileyip çevresine taziye evi, kurban kesim alanları ve mesire alanları yaptı. Kısa süre içinde yenilenen türbe ve çevresi yapılan yeşillendirme ve düzenlemenin ardından mükemmel bir görünüme kavuştu.Yüzlerce kişinin çalışma yaptığı alanın karşısında bulunan Kazanlı Belediyesi Ortaokulu öğrencilerinden bir kısmı Mehmet Güven'in yanına gelerek "Amca bizim okulu da yapar mısınız ?" diye talepte bulununca imeceyi gönül birliğine dönüştüren yüzlerce kişi aynı anda okul içinde de çalışmaya başladı. Kısa süre içinde okulun kaldırım taşları boyandı, ağaçlar budandı çevre düzenlemesi yapıldı ve istinad duvarının sıvası yapılarak yeniden boyandı. Okul bahçesi de saatler içinde yepyeni bir görünüme kavuştu.İnsanları paylaştıkça huzur bulacağını belirten Mehmet Güven, ortaya konulan gönül birliğinin örnek olması gerektiğini söyledi.Görüntü Dökümü--------------------------İmece usulü çalışan vatandaşlarİnşaat çalışmalarından görüntülerAdanalı hayırsever Mehmet Güven'in konuşmasıÇevre düzenleme çalışmalarından görüntülerYenilenen binaların görüntüleriSÜRE: 03'51" BOYUT: 426 mbHaber-Kamera: ADANA,======================================UZMANLARDAN 'DİJİTAL DİYET' ÇAĞRISIAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren 1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi sonuç bildirgesinde, dijital bağımlılıkla mücadele için 'dijital diyet yapılması' çağrısı yapıldı.Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği iş birliğinde Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlenen 1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi sona erdi. Sosyolog, psikolog, hukukçu, sağlıkçı ve eğitimcilerden oluşan 50 akademisyenin konuşmacı olarak katıldığı kongrenin üçüncü ve son gününde hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklandı. Aydın Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile kongrenin düzenleme kurulu başkanı ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği (DİBAMDER) Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci'nin açıkladığı sonuç bildirgesinde 'dijital diyet çağrısı yapıldı.'DİJİTAL OBEZİTEYE KARŞI DİJİTAL DİYET'Toplumun ilgi, sevgi ihtiyacının giderek kısırlaştığı bir yaşam biçimine gittiğini, bunun da ileride daha ciddi sıkıntılar yaratacağına dikkat çeken Doç. Dr. Tuncay Dilci, "Artık dijital diyet zamanı" dedi. Dilci, "Yaşamdaki koşturmalar nedeniyle insanlar birbirine zaman ayıramaz noktaya geldi. Evde aile içinde, komşu oturmalarında bile telefonlar ellerde gidiliyor. Kahvaltı masalarına telefonlar konuluyor. Aile içi ve sosyal etkileşim alanları gittikçe kısıtlandı. Herkes sanal dünyadaki arkadaşlıklar, görüşmeler, doyumlar peşinde koşturuyor. Yoğun bir yaşam biçimiyle, bilgi toplumunun bilişim ortamına uygun bir yaşam biçimini kazanmak, kazandırmak zorundayız. Yemek yediğimizde sağlığımız bozulduğunda diyetisyene gidiyoruz. Başka bir sağlık sorunu yaşadığımızda ilaç alıyoruz. Dijital nesneleri gereğinden fazla kullanırsak dijital obeziteye neden olur. Dijital obez olan insanlar yerinden kalkamaz, diğer insanlarla iletişim kuramaz ve düşünce üretemez. Gerçek iletişim olmadığı için konuşma yetersizlikleri, agresif davranışlar ve yoksunluk hissi uyumsuzluk problemleri yaşar. Durum ve denge sorunu yaşayan bu bireyler toplumda artık psikopati eylemler sergilemeye başlar" diyerek aileler için profesyonel danışma birimlerinin kurulmasını önerdi.DİJİTAL BAĞIMLILIK NEDENLERİKendi alanında Türkiye'de düzenlenen ilk olma özelliği taşıyan kongrenin sonuç bildirgesinde, dijital bağımlılığın oluşma nedenleri, çözüm önerileri ve yapılması gerekenler şöyle sıralandı:"Kuşağın içinde bulunduğu tarihsel zaman etkisi. Teknolojinin içine doğdular. Teknolojik gelişmeler çok daha hızlı, dijital ortamın haz yaratan çekiciliği var.Buna göre dijital bağımlılığın oluşma nedenleri, kuşağın içinde bulunduğu tarihsel zaman etkisi, psiko-sosyal nedenler, alışkanlık düzenleme, dürtü kontrolü, kimlik edinmede yeni boyutlar, hazzı erteleme, sosyal medyayı ve diğer dijital ortamları kendini daha kolay ifade etme aracı olarak görme, dijital ortamlarda sorumlu davranışlar sergileyememe, gerçek yaşam ve sanal yaşam dengesini kuramama, eğitimsel nedenler, dijital yetkinlikler kazandırma ve dijital bağımlılık konusunda uygun politika ve paradigma eksikliğinden kaynaklanan nedenler olarak belirlenmiştir."'DİJİTAL DÜNYA REDDEDİLMEMELİ'Bildirgede ayrıca "Dijital bağımlılık için çözüm önerileri doğru tanımlanmalı. Normal kullanıcı ve bağımlı kullanıcı arasındaki farklar ortaya konmalı. Dijital bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak hangi paradigma ve politikalar doğrultusunda yapılması gerektiği ortaya konmalı. Bu politika ve paradigmalar, korku ve endişe oluşturmadan, dijital dünyayı reddetmeden, kültürel değerler ve normlardan uzaklaşmadan, dijital ortamlarda geçirilen zamanı normal sınıra çekmek için alternatif etkinlik ve yaşam alışkanlıkları, öğretmene ve ailelerin çocuk ve gençlere etkin mentörlüğüne dayalı, toplumsal farkındalık oluşturucu, disiplinler arası yaklaşımlarla belirlenmiş olmalı" denildi.PSİKOSOSYAL SORUNLARLA İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİPsikososyal sorunlarla ilgili çözüm önerileri ise bildirgede şöyle sıralandı:"Sanal dünyada etik ve sorumlu davranışlar kazandırılmalı. Baş etme becerileri geliştirici çalışmalar yapılmalı. Dijital olmayan ortamlarda kendini ifade etmeye fırsat verilmeli. Alışkanlık düzenleme, hazzı erteleme ve dürtülerini kontrol etme ile ilgili çalışmalar yapılmalı. Zaman yönetimi, özellikle ekran zamanını yönetme konusunda beceriler kazandırılmalı.Yeni kimlik oluşturma alanı olarak görülen dijital ortamlarda bireylerin yapması gerekenler ve karşılaştıkları sorunlar ile ilgili problem çözme ve karar verme becerilerine odaklanılmalı."AİLELERE YÖNELİK ÇÖZEM ÖNERİLERİ"Aile, eğitimleri teknoloji ve dijital ortamların kullanımı konusunda rol model olmalı, çocuklarına teknoloji kullanma konusunda mentörlük etmelidir" denilen bildirgede, "Dijital ebeveynlik becerileri kazandırılmalı. Ailelerin dijital bağımlılıkla ilgili doğru bilgi ve önerilere ulaşabileceği dijital platformlar oluşturulabilir. Aile ve yaşam alışkanlıkları ve yaşam kalitesi önlemede önemlidir. Geleneksel ebeveynlikte de geçerli olan tutarlı davranma, teknolojiyi ödül ceza olarak kullanmama, çocukla nitelikli zaman geçirme, etkin dinleme ve doğru iletişim kurma gibi ebeveyn yeterliliklerinin dijital bağımlılığı önlemede de geçerli olduğu unutulmamalı " ifadelerine yer verildi.KAMU SPOTLARI HAZIRLANMALIBildirgede ayrıca toplumun eğitiminde dijital yetkinlikler ve dijital bağımlılık ile ilgili kamu spotları ile kamuoyu oluşturulabilir, popüler kültürün gölgesinde kalan kültürel değerler yeniden gündemleştirilerek dijital dünyaya alternatif yaşam alışkanlıkları toplum gündemine alınabileceği kaydedildi. Doğal yaşam özendirilerek ve alternatif ve geleneksel oyun mekanları oluşturularak özendirici alt yapı çalışmalarına önem verilmesi de bildirgede yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kongre sonuç bildirgesinin açıklanmasından görüntü-Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği (DİBAMDER) Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci'nin açıklamaları-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),