Dha Yurt Bülteni-13

Marmaris'te sağanak 7 tekneyi batırdı, deniz renk değiştirdi (2)BATAN TEKNEDEKİ TÜRK BAYRAĞINI SAHİL GÜVENLİK KURTARDIMarmaris'in Atatürk Mahalllesi Halk Plajı'nda sağanakta su alıp batan 4 metrelik balıkçı teknesindeki Türk bayrağı, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından alındı. Bayrağın alınmasından sonra tekne sudan çıkartılarak, karaya çekildi.Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),====================================================Yatakta ölü bulunan gencin 2 arkadaşı aranıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 arkadaşıyla birlikte gittiği evde yemek yedikten sonra uyuyan Erdem Acar (18), bir süre sonra yatakta ölü bulundu. Polis, 112 Acil Servis'e haber verdikten sonra ortadan kaybolan 2 arkadaşını arıyor.Olay, öğle saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Yakının boş evine 2 arkadaşıyla giden Erdem Acar, beraber yemek yedikten sonra uyumak istediğini söyleyip, odaya geçti. Bir süre sonra merak edip, odaya giren arkadaşları, Acar'ın yatağa istifra ettiğini gördü. Arkadaşları, uyandırmaya çalıştığı Acar'ın gözlerini açmaması üzerine 112 Acil Servis'e haber verip, evden ayrıldı.İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Erdem Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, ortadan kaybolan arkadaşları aranıyor.Görüntü dökümü-Hastane önünde yaralının getirilmesi-DetaylarYavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -=====================================================Diyarbakır'da çocuklar Yemen için yardım istediDiyarbakır'da bir grup çocuk, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını ve ambargolarını protesto etti. Çocuklar, açlıkla ve hastalıkla mücadele eden Yemen için yardım çağrısında bulundu.Yemen'i destekleyici yazı ve fotoğrafların yer aldığı pankart ve dövizlerle akşam saatlerinde Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen bir grup çocuk, basın açıklaması düzenledi. Saldırı ve ambargoları nedeniyle Suudi Arabistan'a tepki gösteren çocuklar, Yemen için yardım istedi. Grup adına açıklama yapan Elif Nur Çelebi, 28 milyon kişinin yaşadığı Yemen'de 22 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu söyledi. Çelebi, Yemen'e gönderilen yardımların Suud yönetimince engellendiğini savunarak, şunları söyledi:"Yemen'e yapılan insani yardımlar, Suud yönetimi tarafından engelleniyor. Yemen'de insanlar yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer bu saldırılar böyle devam ederse, 40 bin çocuk kısa sürede hayatını kaybedebilir. İslam ülkeleri adeta 3 maymunları oynuyor. Demokrasi havarisi kesilen batılı ülkeler, Suud rejiminin katliamları karşısında deve kuşu gibi başını yere gömmüştür. Bir kaç devlet dışında kimsenin Yemen'de yaşanlara karşı sesini çıkarmıyor. Ey Müslüman ülkeler, Yemen'de yaşananlara karşı neden tepki göstermiyorsunuz. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, sözümüz hepinize, Yemen'de çocuklar savaş ve açlık yüzünden ölürken, koltuğunuza yaslanıp, nasıl oturabiliyorsunuz? Mazlum Yemen halkına sahip çıkın çağrısı yapıyoruz."Çocuklar, basın açıklamasının ardından dağıldı.Görüntü Dökümü------------------------Çocukların toplanmasıPankart ve dövizlerÇocukların sloganlarıElif Nur Çelebi'nin konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN-DİYARBAKIR-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB==================================================Çukurova Belediye Başkanı Çetin: Adana'da yarım kalan her işi tamamlayacağızDoğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, son günlerde kamuoyunda tartışılan "Metro'nun 2'nci etabının tamamlanması" konusuyla ilgili, Adana'da yarım kalan her işi tamamlayacaklarını belirterek, "Metro da buna dahil. Adana'da metro'nun sadece 2'nci etabının değil 3'üncü ve 4'üncü etabının da yapılması gerek. Herkesin ağzının açık kalacağı projelerimiz hazır" dedi.DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği Halk Günleri'ne aralıksız devam ediyor. Halkla buluşan Başkan Soner Çetin, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlediği Halk Günü'nde, yakın dönemde gerçekleşecek etkinlikler ile ilgili toplantıya katılanları bilgilendirdi. Halk Günü'ne gelen vatandaşların sorularını yanıtlayan ve hizmetlerle ilgili teşekkür alan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, son günlerde kamuoyunda konuşulan, "Metro'nun tamamlanması" ile ilgili açıklamalarda bulundu.Adana'da yarım kalan hiçbir iş bırakmayacaklarını söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, bundan herkesin adı gibi emin olması gerektiğini vurgulayarak, "Metro'nun tabii ki 2'nci etabının tamamlanması gerekir. Altını çizerek söylüyorum. Metro'nun stadyuma ve üniversiteye kadar uzatılması gerekir. Bu 2'nci etap. Benim kafamda başka başka etaplar var. Bizim bomba projelerimiz hep yolda. Herkesin ağzının açık kalacağı projelerimiz var. Ulaşım konusunda Türkiye'de olmayan son teknolojiyi biz getireceğiz. Dünya'nın en üstün teknolojisini Adana hak etmiyor mu? Önce İstanbul, Ankara, İzmir'de yapılsın sonra biz mi örnek alalım? Onlar bizi örnek alsın" dedi.Adana'yı her anlamda cazibe merkezi yapacaklarını vurgulayan Çetin, "Çukurova Havalimanı ne oldu bilmiyorum. İnşallah tamamlanır. Tamamlanınca raylı sistemin oraya kadar uzatılması gerekir. Adana'yı turizm anlamında da cazibe merkezi haline getireceğimizi biliyorsunuz. Onun için bu raylı sistemin sahile kadar hatta sahilden de böyle kıyıya paralel uzatılması gerekir. Yani bu sistemin sadece 2'nci etabı değil 3'üncü etabı var, 4'üncü etabı da var. İnşallah biz bunları da yapacağız. Çok geç kalınmıştır. Elin adamı bu işi 100 yıl önce halletmiş, dünyada bu iş çözülmüş. Raylı sistem tartışmalarının artık geride kalması gerekir. Bunun devamı ve bitirilmesi gerekir" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin konuşmasıGenel ve detay görüntülerSÜRE: 02'42" BOYUT: 300 MBHaber-Kamera: ADANA.==============================Marmaris'te rüzgarla dans ettilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilenler, uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı.Marmaris şehir merkezinde, bugün saat 15.30 sıralarında sağanak yağmurun yerini rüzgara bırakmasını fırsat bilen sörfçüler, Atatürk Caddesi'ndeki 4 kilometre uzunluğundaki Belediye Halk Plajı'na geldi. Uçurtma ve rüzgar sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan sporcular, hızı 30 kilometreye ulaşan lodosla adeta dans etti. Rüzgar ile metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri izleyenlerin yüreği ağızlarına geldi. Sporcular anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyüş yapan ve banklarda oturanlar görsel şölen sunan sörf tutkunlarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı. Uçurtma sörfçüsü Kamil Issı, "Sağanak yağmur sonrası oturduğumuz kafeteryada rüzgarın çıkmasını bekliyorduk. Rüzgar çıktığında bu spora meraklı dostlarımızı telefonla arayarak sahilde buluşuyoruz. Rüzgarlı havalar bizim için bulunmaz fırsat 7 arkadaşımızla güzel anlar yaşadık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Sörf yapan sporculardan görüntü-Sörf yapan sporcuları izleyenlerden görüntü(Toplam: 1 dakika 43 saniye-124 MB HD görüntü)Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),=====================================Voleybol maçı sonrası soyunma odasında hakeme tepkiVan'ın Erciş İlçesi'nde Erciş Belediye Voleybol takımı ile Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımı arasında oynanan karşılaşma sonrası arbede çıktı. Hakkari Sportif faaliyetler Başkanı Turan Şimşek ve takım hocası Esra Ertuş soyunma odasına gelerek hakem Taner Demir'e tepki gösterdi.Erciş Belediye Voleybol takımı ile Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımı, Erciş Çınarlı Mahallesi'ndeki 12 Dev Adam spor salonunda karşı karşıya geldi. 2'nci lig, 7'ci guruptaki mücadelede ev sahibi Erciş Belediye Voleybol takımı, Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takımını 3-0 mağlup ederken karşılaşma sonrası arbede yaşandı. Karşılaşmayı kaybeden konuk takım Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol Başkanı Turan Şimşek ve takım hocası Esra Ertuş, hakemlerin bulunduğu soyunma odasına gelip hakem Taner Demir'e tepki gösterdi. Kargaşa sonrası açıklama yapan Hakkari Sportif Faaliyetler Voleybol takım başkanı Turan Şimşek, "Rakip takım Erciş Belediye Spor, taraftarı ve bütün atmosferden çok memnunuz. Çok heyecanlı ve kıran kırana bir maç oldu. Yalnız biz bu hakemden şikayetçiyiz. Bizim maçlara çıkmamasını defalarca dilekçe ile bildirmemize rağmen federasyon yine aynı hakemi bizim maçlara gönderdi. Hakkari'de yönettiği maçların hiç biri tamamlamamıştır. Federasyon bu hakemi görevden almadığı takdirde biz takım olarak ligden çekileceğiz" dedi.'EV SAHİBİ OLARAK ONLARI ÇOK İYİ AĞIRLADIK'Ortalığın sakinleşmesi için çaba harcayan Erciş Belediye Spor Başkanı Levent Bayraktar ise, "Maç psikolojisi ile istemediğimiz hadiseler olabiliyor. Rakibimiz yenilginin psikolojisi ile biraz gerildi. Birazdan onlar da sakinleşince yaptıkları tepkinin lüzumsuz olacağını görecekler. Biz ev sahibi olarak onları çok iyi ağırladık. Biz şampiyonluk yolunda önemli biz adımı daha aştık. Bütün sporcularımı tebrik ediyorum" dedi. Karşılaşmayı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve yaklaşık 2 bin taraftar izledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Karşılaşmadan görüntüler-Taraftarlardan görüntüler-Karşıalaşma sonrası çıkan arbede-Hakame tepki gösterilmesi-Erciş Belediye Spor Başkanı Levent Bayraktar'ın açıklaması-DetaylarBarbaros KUL/ERCİŞ(Van),=====================================Engelli gencin ayakkabı sevinciŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 'Oyuncak Kardeşliği' projesiyle dezavantajlı çocukları sevindiren Ümit Kavak, zihinsel engelli gence bir çift ayakkabı hediye etti. Gencin ayakkabıları almasıyla yaşadığı sevince ait görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Ceylanpınar'da kafe işletmeciliği yapan Ümit Kavak, bir süre önce, arkadaşlarıyla 'Oyuncak Kardeşliği' ismi ile proje başlattı. Kavak ve arkadaşları, proje kapsamında, ekonomik durumu iyi olmayan ve engelli çocuklara oyuncaklar hediye etti. Kavak, kısa süre önce de Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Mehmet Sait'in ayakkabı ihtiyacı olduğunu öğrendi. Yeni ayakkabıları alarak mahalleye giden Kavak, engelli gence hediye etti. Aldığı hediyeyle çok mutlu olan ve ayakkabıyı giydikten sonra sevinçle koşturmaya başlayan engelli genç, Kavak'ı defalarca öptü. Mehmet Sait'in sevinç anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ümit Kavak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada yayılıp, binlerce beğeni aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Koşarak gelen Mehmet SaitYeni ayakkabılarını heyecanla giyerken çok sevinen Mehmet SaitMehmet Sait yeni ayakkabı hediye eden Ümit Kavak'ı öperek teşekkür edişiHaber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4,5 MB