Dha Yurt Bülteni 13

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:00



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:00

1)BODRUM'DA SELİN YARALARI SARILIYORMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde selin yarattığı zarar, sular çekilince ortaya çıktı. Belediye ekipleri her ihbara yetişmeye çalışırken temizlik çalışmalarıyla hayat normale döndü. Bodrum'da geçen cumartesi sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak yağışın ardından selle birlikte savaş alanına dönen ilçede, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile Bodrum Belediye ekiplerinin temizlik çalışması sürüyor. MUSKİ tarafından sel felaketinin ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, cumartesi sabah saat 06.00'dan pazar günü saat 06.00'ya kadar 24 saatte metrekareye 175 kilogram yağmur düştüğü kaydedilerek, şöyle denildi: "Bu süre içerisinde ilçemizden 165 şikayet geldi. Pazar sabahı ilk ihbarlar ulaştı. Bu ihbarların büyük bir kısmı Torba, Bitez, Turgutreis, Konacık ve merkez mahalleler içindi. Ekiplerimiz hemen ihbar gelen bölgelerde çalışmalara başladı. MUSKİ Genel Müdürlüğü'nde görevli 65 personel, 5 iş makinesi, 5 kamyon, 4 vidanjör, 2 kanal açma, 2 vaktör ve 17 binek araçla müdahale edildi. İtfaiye ekiplerince 14 araçtan kurtarma işlemi, 4 ev 6 iş yeri 2 iş yeri deposundan su çekme işlemi yapıldı. Araçlarında uyurken denize sürüklenen 2 kişi kurtarıldı. Ayrıca Marmaris ilçemizde de metrekareye 24 saatte 175 kilogram yağmur düşmüştür. Bu süre içinde 7 şikayet gelirken, gelen şikayetlerin hepsine müdahale edilerek sorun giderilmiştir."'HAYAT NORMALE DÖNDÜ'Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise hafta sonu su baskını ve taşkınların yaşandığı ilçede, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Başkan Kocadon, "Hayat normale döndü. Ekiplerimiz kısa sürede yaşanan olumsuzluklara müdahale etti. Halkımız araçlarını yağışlı havalarda dere kenarlarına park etmesin. Şiddetli yağışlarda araçlar sürükleniyor. İlçemizde geçmişte metrekareye 250 kilogram yağış düştüğü zaman sıkıntı yaşanmamıştı" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Zarar gören yerlerden genel ve detay görüntüTemizleme çalışmalarından genel ve detay görüntüAnonsTaylan YILDIRIM- Mücahit BEKTAŞ -BODRUM/DHA=================================================2)EVLERİNİN ÇATILARINI KARDAN TEMİZLEDİLERBAYBURT'ta etkili kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, evlerinin çatılarına biriken karı, çökme tehlikesine karşın temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.Kentte, havaların soğumasıyla etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, 40 santimetreye kadar ulaşan karı temizlemek için, çalışmalarını ara vermeden sürdürürken, kent sakinleri de sabahın erken saatlerinde evlerinin önlerinin yanı sıra çatılarına da dolan karı temizlemek için uğraş veriyor. Özellikle kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu köylerde oturan vatandaşlar da, çökme riskine karşın çatıları temizleme çalışmalarını kış boyu sürdürürken, çatı saçaklarında oluşan buzları da ellerine aldıkları sopalarla kırarak önlem alıyor.'HAYAT MÜCADELE ETMEKTİR'Köy sakinlerinden Süha Can, çökme riskini ortadan kaldırmak için belirli zamanlarda ev ve ahırların çatılarında biriken karı temizlediklerini söyledi. Can, "Evimizin çatılarında kar birikiyor. Burası kışın soğuk ve karlı oluyor. Belediyemiz ve diğer yetkilerimiz, gerekli çalışmaları yürütse de bizler de kendi üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Burası kış memleketi, karı mecburen evlerimiz ve ahırlarımızın çatısından kürüyoruz, yoksa çökme riski oluşur. Hayat mücadele etmektir. Bizlerde mücadele devam diyoruz " dedi.Görüntü Dökümü-----------------Köy genel görüntülerÇatı kar temizlemeBuz temizlemeKonuşmalar ve detaylarBOYUT: 476 MBHaber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,==============================================3)2 GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN TIR ŞOFÖRÜNÜN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTIÇORUM'da yaşları 17 ve 18 olan lise öğrencisi iki kıza cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddiasıyla 45 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan TIR şoförü Güven V. (41) mahkemedeki savunmasında "Psikolojik rahatsızlığım var" dedi. Bunun üzerine sevk edildiği Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce Güven V. 'ye 'akıl sağlığı yerindedir' raporu verildi.Çorum'da geçen yıl Kasım ayında, TIR şoförü Güven V., yük almak için geldiği Nakliyeciler Sitesi TIR ve Kamyon Garajı'na aracını park ettikten sonra T.N.O. (17) isimli lise öğrencisi kızı takip ederek binanın girişinde bulunan merdivenin altındaki boşluğa doğru sürükleyip, cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. T.N.O.'nun elini ısırıp çığlık attınca saldırgan, kaçtı.Bir gün sonra aynı bölgede akşam saatlerinde kütüphaneden çıkıp yaya olarak eve giden A.N.K. (18) adlı liseli genç kız da Çevreyolu kenarındaki Leblebiciler mevkiinden geçerken Güven V.'nin saldırısına uğradı. Güven V., eliyle A.N.K.'nin ağzını kapatıp, yol kenarındaki boş arsaya götürdü. A.N.K'yi yere yatıran Güven V., burada cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Genç kızın çığlık atması sonucu Güven V., kaçtı.Her iki olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, aramaları Nakliyeciler Sitesi TIR Garajı'nın bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, mağdur kızların ifadesinden yola çıkarak eşgalini belirlediği Güven V.'yi garajda yakaladı. Suçlamaları kabul etmeyen Güven V., "Ben TIR şoförüyüm. Rize'den Çorum'a yük getirdim. Çevreyolunda TIR ve kamyonların beklediğini gördüm. Öyle bir şey yapmadım" dedi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Güven V., çoraplarıyla geldiği adliyeden çoraplarıyla cezaevine gönderildi.25 İLE 45 YIL ARASINDA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDIÇorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güven V., hakkında, 'Cinsel İstismara teşebbüs, cinsel amaçla çocuğu cebir kullanmak suretiyle hürriyetinden yoksun kılma, cinsel amaçla cebir, tehdit ve silah kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olacak ve kemik kırığı oluşturacak şekilde silahla yaralama' suçlarından 25 ile 45 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.Yangılama sırasında Güven V.' Psikolojik rahatsızlığım var" diyerek kendini savundu. Bunun üzerine mahkeme Güven V.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Hastanenin 'akıl sağlığı yerindedir raporu geçen hafta yapılan son duruşmada mahkemeye ulaştı.Mahkeme Güven V. tarafından saldırıya uğrayan iki genç kızın tutuldukları yer ile götürüldükleri yer arasında mesafenin ölçülmesi ve suç unsurlarının tespiti için keşif yapılmasına verildi.Görüntü Dökümü:----------------Tır sürücüsünün ayakkabısız halde adliyeye getirilişi (arşiv)-Hastane görüntü-Detaylar(SÜRE: 1.46 Dk ) (BOYUT: 199 MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,========================================================4)İZNİK'TE 'BAZİLİKANIN SIRLARI' TOPLANTISIBURSA'nın İznik ilçesinde 2014 yılında hava fotoğrafları çekimi sırasında keşfedilen ve 2014 yılında 'dünyanın en önemli 10 keşfi' arasında gösterilen bazilikanın sırları İznik'te gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.Toplantıya İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Müze Müdürü Haydar Kalsen, Prof. Dr.Mustafa Şahin, Fransa'dan Prof. Julia de Sigoyer, İsviçre'den Prof. Flasco Anselmetti, Dr. Steffano Fabur, Fransa'dan Renaldo Gastineu katıldı. Toplantıda, Bazilika Kazı Çalışmaları Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Şahin, katılımcılara çalışmaları ve son durum hakkında bilgi verdi. Anlatılan sunumda oluşabilecek depremlerde su altındaki tarihi yapılarak gelebilecek zararlar ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması Hizmet Merkezi'nden yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda ayrıca göl kıyısında yerli ve yabancı turistler için oluşturulabilecek sosyal alanlar konusu da değerlendirildi. Ayrıca yapılan araştırmalar sonrasında son 2000 yıldır İznik'te 4 büyük depremin gerçekleştiği ve bu depremler sonrasında ne gibi sonuçların ortaya çıktığı değerlendirildi. Bunların yanı sıra su, deniz, göl ve okyanus tabanlarının topoğrafik ölçmelerinin yapılması anlamına gelen batimetri ile ve İznik Gölü'nün depremsellik takvimi yapılan uzun çalışmalar sonrasında hazırlanan sunumla katılımcıların bilgisine sunuldu.DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDENİznik'in kültürel ve tarihi mirasını ayağa kaldırmak için çalıştıklarını dile getiren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise yaptığı açıklamada, "Yaptığımız girişimler, hükümetimiz, bakanlıklarımız ve büyükşehir belediyemizden almış olduğumuz destek, yapmış olduğumuz talepler neticesinde, İznik bugün tarihi eserlerin özüne uygun ayağa kaldırılması noktasında önemli bir yerdedir.Su üstü tarihinin yanı sıra su altı tarihi eserlerinden en önemlisi olan ve dünyanın en önemli keşiflerinden biri olan su altı bazilikası bugün sadece başlı başına binlerce insanın aklında İznik'i getiriyor. Bizler de bu konuda değerli hocalarımızın çalışmalarına destek oluyor, taleplerine çözümler üretiyoruz. Bugün de değerli kaymakamımız ve hocalarımızın eşliğinde Bazilikanın Sırları konulu bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah hayırlara vesile olurö ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORBURSA,==========================================================5)DOWN SENDROMLU GENÇLERİN ŞEHİR TURUNA POLİS EKİPLERİ EŞLİK ETTİMERSİN'in Erdemli ilçesinde down sendromlu Mustafa Kundakçı ile Mehmet Ali Şavk için mahalle sakinleri tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Hazırlanan pastadaki mumları birlikte üfleyen Kundakçı ve Şavk, üstü açık arabada şehir turu attı. Motosikletli polis ekipleri de onlara eşlik etti.Alata Mahallesi'ndeki bir narenciye deposunda mahalle sakinleri ve işadamları tarafından organize edilen partiye alkışlar eşliğinde giriş yapan Kundakçı ve Şavk, orkestranın çaldığı müzikler ile gönüllerince eğlendi. Vatandaşların da eşlik ettiği down sendromlu gençler, hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. Araçla şehir turu atan Kundakçı ve Şavk'a motosikletli polis ekipleri de eşlik etti.'MAHALLEMİZİN BAŞKANLARI'Partiye katkı sunan mahalle sakinlerinden Ali Var, "Sürpriz doğum günü partisi ile 'Mahallemizin Başkanları' olan bu iki kardeşimiz doyasıya eğlendi. Mahalle sakinleri olarak toplandık ve kendi aramızda masrafları karşılayarak doğum günü partisi düzenledik. Orkestra kiraladık, pasta yaptırdık, kuru pasta alıp meşrubat ikramında bulunduk. Doyasıya oynadık ve eğlendik. Önemli olan onları mutlu görmek. Onların sevgisi ve mutluluğunu görmek bizleri çok memnun ediyor. Biz onları çok seviyoruz" dedi.21 yaşına giren Mustafa Kundakçı ile 35 yaşına giren Mehmet Ali Şavk ise partiyi düzenleyenlere teşekkür etti.Görüntü Dökümü----------------------------Down sendromlu iki gencin oynaması-Salonda bulunan mahalle sakinlerinin görüntüsü-Toplu olarak doğum günü pastasının kesilmesi-Down sendromlu gençler birbirine pasta yedirirken-Mahalle sakinleri ve gençler birlikte oynarken-Mahalle sakinlerinden Ali Var ile röportaj-Down sendromlu gençler üstü açık arabada konvoy yapılırken(BOYUT: 322 MB) (SÜRE: 04.10 DK)Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),