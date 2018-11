Dha Yurt Bülteni- 13

20 Kasım 2018 Salı 16:48



20 Kasım 2018 Salı 16:48

1)DÜŞME NEDENİ YOĞUN SİSAydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen ve enkazı ertesi gün Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının ilk belirlemelere göre yoğun sis nedeniyle dağa çarptığı ortaya çıktı.AYDIN/DHA==============================================2)ÇAYIN SU SEVİYESİ YÜKSELİNCE ADACIKTA 250 KOYUNLA MAHSUR KALDITOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle adacıkta mahsur kalan çoban ve yaklaşık 250 koyun, baraj kapakları kapatılarak kurtarıldı. İlçede Kelkit Çayı kenarında koyunlarını otlatan Ahmet Arslan (55), Tepekışla HES'in savak kapaklarının açılmasıyla su seviyesinin yükselmesi sonucu adacıkta mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla adacıktan çay kenarına çıkan çoban durumu yakınlarına haber verdikten sonra tekrar koyunların yanına döndü. Kıyafetleri ıslanan çobana yeni kıyafet getiren yakınları su seviyesinin yükselmesi sebebiyle adacığa ulaşamayınca Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çaya gelen itfaiye ekipleri çobanın koyunlarının yanından ayrılmak istememesi üzerine yakınlarının getirdiği kıyafetleri botla çobana ulaştırdı. Ardından yetkililer aranarak baraj kapaklarının kapatılması istendi. Yaklaşık 3 saat adacıkta mahsur kalan çoban, çaydaki su seviyesinin düşmesinin ardından koyunlarıyla birlikte mahsur kaldığı yerden kıyıya çıkarak kurtuldu.Görüntü Dökümü:--------------------------Çoban ve koyunların görüntüsü-Ekiplerin botla kıyafet götürmesiHaber: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),==============================================3)KAPIKULE'DEKİ TIR KUYRUĞUNUN SONA ERMESİ İÇİN TÜRK-BULGAR YETKİLİLER BİR ARAYA GELDİTÜRK ve Bulgar Gümrük yetkilileri bir araya gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun TIR kuyruklarının sona ermesi için görüşmelerinde bulundu. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, "TIR kuyruklarının artık tarihe karşıcağına inanıyoruz ve bu yolda verimli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" dedi.Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, pazar günü incelemesinin ardından Bulgaristan'da muhatabıyla görüşmesinin ardından TIR kuyruklarının çözümü için çalışmalar başladı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve beraberindekiler oluşan 10 kişilik heyet, Kapıkule'den Bulgaristan tarafına geçerek inceleme yaptı. Bulgar tarafındandaki incelemelerin ardından Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Georgi Kostov ve beraberindeki heyet Türkiye tarafına gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.'TIR KUYRUĞU TARİH OLACAK'İki heyet arasındaki görüşmelerin ardından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kapıkule'de TIR kuyruğunun tarih olacağını belirterek, "Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hanımın 19 Kasım 2018'de Bulgaristan'da gerçekleştirmiş olduğu başbakanlık ve bakanlıklar düzeyindeki temasları sonucunda bize vermiş oldukları talimatlar gereğince, her iki tarafın bakan ve başbakanların bize vermiş olduğu talimatlar gereğince, Bulgaristan müsteşarı sayın Georgi Kostov ile birlikte bugün sabahtan itibaren Sofya tarafından yola çıkarak karayoluyla, Kapitan Anrreevo'ya gelerek orada çeşitli incelemelerde bulunmamızın ardından bizim Türk tarafına geçtik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik bütün amacımız, Kapıkule'de ve Kapitan Andreevo'da oluşan kuyrukların bu kötü görüntünün artık tarihte kalması ve kalıcı çözüm bulunması. Bildiğiniz gibi kapılar tek taraflı çözülecek konular değildir. Muhatabını dahil etmek zorundayız. İşte bizde bugün bu amaçla burada bizde kapının en yüksek yetkilisiyle birlikte diğer genel müdür arkadaşlarımızla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda diyalogların sonucunda TIR kuyruklarının artık tarihe karşıcağına inanıyoruz ve bu yolda verimli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"dedi.Bulgaristan Gümrük Müsteşarı Georgi Kostov, çok verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:"Sizde biliyorsunuz biz geçişleri yüzde 30 yükselttik. Bizim amacımız her iki tarafında hızlı çalışıp seri bir şekilde hem yolcu olarak hem de TIR ve yolcu aracı olarak daha hızlı daha güvenilir geçmeleri. Şöyle bir onura sahibim, sayın Gümüş beye ben yeni açacağımız iki peronu iki kantarı gösterdim. Buradan geçişlere başlanacak. Bunu göstermek benim için onurdu. Kuyruklar için bu büyük etki gösterecek. Yeni açılan bizim girişimiz sizin çıkışınız olan bu iki peron bilgisini sayın Gümüş beye güvenle verdim. Personeli de hazır sizin ciddi bir şekilde burada var olan yükünüzü azaltacaktır. Daha hızlı daha çabuk TIR'ların işlemleri olacak. Ciddi ve samimi bir şekilde yapmamız gereken çözümleri konuştuk. Kısacası buradaki hızlı geçişin şöyle bir etkisi var, burada yeni bir evrak açılıp onun mührü yapıldıktan sonra direk Avrupa ülkesine varabilmesi çok önemli. Ciddi kararlar alındı.Bir TIR sürücüsünün ilk yapılışından itibaren elektronik ortamda belgelerin hazırlanıp bu şekilde son noktaya kadar gitmesi çok önemli. Bizim ülkemizde Bulgaristan'da TIR'ın tekrar açılıp tekrar kontrol edilmemesi çok önemlidir geçiş için."Görüntü Dökümü:-------------------------Toplantıdan detaySınır kapısında incelemelerTIR kuyruğu detayTIR geçişleriTürkiye tabelasıMustafa Gümüş'ün açıklamasıGeorgi Kostov'un açıklamasıFarklı açılardan detayHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,===============================================4)İHH: SURİYE'DE 200 BİN ÇOCUK ÇADIRLARDA EĞİTİM GÖRÜYORİNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Genel Koordinatörü Erhan Yemelek, Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 6-14 yaş arası 200 binin üzerinde çocuğun derme-çatma kurulan çadır okulları içerisinde zor şartlar altında eğitim almaya çalıştığını söyledi.2011 yılında Suriye'de iç savaşın başlamasıyla eğitim öğretimden yoksun kalan ve Suriye tarafındaki kamplarda yaşayan 200 binin üzerinde çocuk, bölgesel imkanlarla kurulan çadır okullarda eğitim alma mücadelesi veriyor. Suriye'de devam eden iç savaşın başlamasının ardından okul yaşı gelen binlerce çocuğun okuma-yazma bilmediğini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Genel Koordinatörü Erhan Yemelek, "Eğitimli bir nesil bir halkın geleceğini ifade ediyor. Maalesef Suriye'de devam eden iç savaş yüz binlerce çocuğun eğitim haklarından yoksun kalması ve okuma-yazma dahi öğrenememelerine neden oldu. Bunun yanında tüm imkansızlıklara rağmen eğitim alma mücadelesi veren çocuklarda var. Ölümden kaçarak Suriye'nin İdlib kentindeki kamplara sığınan 200 binin üzerinde çocuk bölgesel imkanlarla kurulan çadır okullarında eğitim alıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle de çadır okullarında eğitimin sorunsuz devam etmesi neredeyse mümkün değil" dedi.Yemelek, İdlib'teki kamp alanları içerisinde kurulan çadır okullarında eğitimin devam etmesi için çocuklara kırtasiye malzemesi ve yakacak yardımının yanı sıra İHH tarafından maddi destek sağlanan, öğretmenler görevlendirerek zor şartlar altında eğitimin devam etmesi için katkıda bulunduklarını söyledi.ATME KAMPINDA OKUL İNŞA EDİLİYORSuriyeli çocukların daha güvenli ve sağlık bir ortamda eğitimlerine devam etmesi için Atme kampında okul inşa ettiklerini anlatan Yemelek, şöyle konuştu:"Atme kampı alanı içerisinde eğitimin daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürülebilmesi için bir okul inşaatına başladık. Burada 8 sınıftan oluşan bir okul yaptırıyoruz. Kısa süre içerisinde bu okulun inşaatını tamamlayarak kampta yaşayan çocukların hizmetine sunacağız. Okulumuz hizmete açıldığında 615 öğrenciye 23 öğretmen ile eğitim vereceğiz. Burada öğrencilerin en verimli şekilde eğitim almaları için yoğun çaba sarf edeceğiz. İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana eğitim alanında çeşitli faaliyetler gösteriyoruz."Görüntü Dökümü--------------------------Çocukların çamurlu ayakkabıları-Çadırda eğitim yapan çocuklar-Yeni okul inşaatıSÜRE: 1'45"-BOYUT: 196 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),===================================================(TEKRAR)BURSA'DA TEKSTİL FİRMALARI DESTEK BEKLİYOR5)KILÇDAROĞLU GRUP TOPLANTISINDA GÜNDEME GETİRDİBURSA'nın önemli tekstil bölgelerinden olan Vişne Ticaret Bölgesi'nde 8 işletme, ekonomik nedenlerle işçilerini işten çıkarıp, faaliyetlerini durdurdu. İşletme sahiplerinden Mert Çetinkal, 1,5 milyon liralık yatırım yapmıştım, şimdi 10 işçimi de işten çıkardım. Gerçekten zor durumdayız. Evde ekmek bekleyen eşim, çocuğum var dedi. Sosyal medyada da durumunu anlatan bir video paylaşan Çetinkal, yetkililerden çözüm istedi.Vişne Ticaret Bölgesi'nde kurulu bulunan tekstil firmalari, döviz kurundaki artış nedeniyle zor duruma düştü. Bölgede faaliyet gösteren 8 tekstil firması, işçilerini işten çıkartıp, faaliyetlerini durdurdu.Yetkililerden yardım isteyen firma sahiplerinden Mert Çetinkal, bir ay içinde 10 işçisini çıkarıp, faaliyetlerini durdurduğunu söyledi. 3 yıl içinde 1,5 milyon liralık yatırım yaptığını belirten Çetinkal, İşler gün gün geriye gitmeye başlayınca 10 kişiden 8 kişiye düştük. En son bu krizde dayanamayıp, kapatmak zorunda kaldık. Bütün elemanlarımı üzülerek çıkarmak zorunda kaldım. Şu an sıkıntılı bir durumdayım. Buradan cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine sesleniyorum, bize bir yardımcı olun. Gerçekten zor durumdayız. Evde ekmek bekleyen eşim, çocuğum var dedi.Çetinkal, yaşadığı sorunları anlatıp, devlet büyüklerinden yardım istediği bir videoyu da sosyal medya hesaplarında paylaştı.'SURİYELİLER VERGİSİZ İŞ YAPIYOR'Aynı bölgede çalışan Suriye uyruklu çalışanların vergi ödemeden daha düşük maliyetlerle iş yaptığını iddia eden Çetinkal, Suriyelilerin kendi dükkanlarında vergi levhaları yok. Bunları denetleyen dahi yok. Biz burada her işimizi resmi olarak yaparken, işin içinden çıkamadık, sonunda kapatmak zorunda kaldık. Suriyeliler ise kayıt dışı, hiçbir şekilde denetlenmiyor dedi. Çetinkal, Çalışan elemanların tazminatını ödedim. Daha sonra kenarda 3- 5 birikimim vardı. Onu da elektrik, su ve kiraya verdim. Şu an cebimde sadece bir aylık kiram kaldı. Onu da yatırınca ne yapacağım bilmiyorum. Yer sahibi çık derse, bu 4-5 tonluk makineleri alıp götürme şansım yok. Buradaki makineleri satmaya kalksan satamaz, atmaya kalksan atamasın. Bu makineler seni yer bitirir. Hurdacıya versen tamamen zarardasın, para yapmaz şeklinde konuştu.'İTHAL KUMAŞ VERGİLERİ ARTIRILMALI'Sektördeki ekonomik sıkıntılara karşı ithal kumaş vergilerinin artırılması gerektiğini söyleyen Çetinkal, Vergiler düşük olunca, kumaş dışarıdan getiriliyor. Bunla ilgili bir çalışma yapılsa, iç piyasada bir hareketlilik başlayacak. Son elektrik zammı iyice belimizi büktü. Elektrik zammının geri alınması lazım. Benim 9 makinem var. Zamsız faturalarda 9 bin lira geliyordu. Şu an 15 bin lirayı geçti dedi.Bölgede 8-10 işletmenin kapalı olduğunu söyleyen Çetinkal, Onlar da benim durumumdalar. Evlerine ekmek götürecek durumları dahi yok. Her gün o insanlarla oturuyoruz, içtiğimiz çayın bile hesap yapıyoruz. O derece sıkıntılı durumdayız diye konuştu.Başka bir işletme sahibi Faik Sarpdere ise, 10 günlük bir işim var önümde. 10 gün sonra kapatacağım Allah'ın izniyle. Elektriğimizi ödeyemiyoruz. Çok komik rakamlara iş yapıyoruz. Her şey zamlandı. Burada 1 milyon liralık yatırımım var. Başka yapacak mesleğimiz yok, bu meslekte açtık gözlerimizi. 3 elemanımı işten çıkardım. Ben de kapıya kilit vuracağım şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü----------------------Kapalı işletmelerden detaylar-Mert Çetinkal ve Faik Sarpdere ile röportaj(sosyal medva videosu)Süre5.48 Boyut 649 MBHaberKamera Enver Fatih TIKIRBURSA,======================================6)VALİ AKBIYIK'TAN ÇUKURCA ZİYARETİHAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret etti. Esnafla bir araya gelip, sorunları dinleyen Akbıyık, restorasyon çalışmaları tamamlanan öğretmenevine ait ek binanın açılışını yaptı.Vali Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Vali Akbıyık, daha sonra ilçe merkezine geldi. Kaymakamlık binası önünde Temel Ayca ve kurum amirleri tarafından karşılanan Akbıyık, Ayca'yı makamında ziyaret etti. Akbıyık, daha sonra ilçe merkezindeki esnaf ve kent sakinleri ile bir araya gelip, onların sorunlarını dinledi. Çukurcalılarla çay içip, sohbet eden Vali Akbıyık, Hakkari'nin ilçelerini tanımak ve burada yaşayanlarla bir araya gelmek için bu tür ziyaretleri sık sık yapacağını söyledi. Akbıyık, daha sonra restorasyon çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki öğretmenevine ait ek binanın açılışını yaptı. Öğle yemeğini İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yiyen Vali Akbıyık, ardından ilçeden ayrıldı.Görüntü Dökümü---------------------------Vali İdris Akbıyık'ın gelişi-Karşılama-Kaymakam Temel Ayca'yı makamında ziyaret etmesi-Vali Akbıyık ve beraberindeki yetkililerin esnaf ziyareti-Detaylar-YemekMehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), -======================================7)UYUŞTURUCUYLA YAKALANINCA TERLİKLERİNİ GİYMEDEN KAÇTIANTALYA'da polisin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine araçtan çıkan Ş.A., terliklerini giymeden kaçtı. Otomobilde yapılan aramada 1 kiloya yakın skunk esrar maddesi ele geçirildi.Polisi alarma geçiren olay, saat 15.15 sırasında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 263 Sokak üzerinde meydana geldi. Ara sokaklarda devriye görevi yapan motorize yunus timleri, park halindeki otomobilin içinde sürücü koltuğunda oturan kişinin durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yapmak istedi. Polisin talebi üzerine otomobilden inen Ş.A., olay yerinde terliklerini bırakarak kaçtı. Şüpheli polisin kovalamasına rağmen ara sokaklarda izini kaybettirdi. Otomobilde yapılan aramada, poşet içinde yaklaşık 1 kilo skunk esrar maddesi ele geçirildi. İçinde valizlerin de bulunduğu otomobil incelemenin ardından Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.Görüntü Dökümü---------------------------Polisin araçta inceleme yapması-Olay yerinde kalan terliklerden görüntü-Uyuşturucu maddenin görüntüsüPolislerden genel görüntü'168 MB// 1 DK 31SN'Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,