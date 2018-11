Dha Yurt Bülteni 13

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:35



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:35

DHA YURT BÜLTENİ 13Denizdeki tatbikat nefes kestiMERSİN'de, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen 'Gemi Kaçırılmasına İlişkin Müdahale Tatbikatı'nda ortaya çıkan görüntüler, nefesleri kesti. Helikopter destekli tatbikatta yolcu gemisini kaçırmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi, rehineler başarı ile kurtarıldı.Yaklaşık 200 personelin katılımı ile Uluslararası Mersin Limanı içindeki havuz olarak bilinen alanda yapılan tatbikatın senaryosu gereğince; Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden bir feribota binen 3 terörist, gemi kaptanı ve mürettebatı etkisiz hale getirip yolcuları rehin aldı ve teknenin kontrolünü ele geçirdi. Yolculardan birinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine güvenlik güçlerince kurtarma operasyonu başlatıldı. Rehinelerin kurtarılması ve teröristlerin yakalanması için harekete geçen Sahil Güvenlik Özel Harekat (SÖH) Timi, gemiye çıkarak teröristleri etkisi hale getirdi. Sahil güvenlik ve gümrük muhafaza botları tekne etrafında güvenlik çemberi oluştururken, operasyona helikopter de destek verdi. SÖH timlerince etkisiz hale getirilen teröristlerden bir tanesi denize atlayarak kaçmaya çalışsa da, jetski ile hazır bekleyen ekip, zanlıyı yakalayıp bir başka bottaki güvenlik görevlilerine teslim etti.Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpeklerin de feribota çıkıp bomba araması yaptığı tatbikatta, karina olarak bilinen teknenin suyun altında kalan dış kısmında sualtı ekiplerince bomba arama çalışması yapıldı.Tatbikatı; Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şerafettin Yılmaz ve il protokolü de izledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Protokol teknesinin görüntüsü-Hareket halindeki tekneden limanın görüntüsü-Denizden Mersin sahilinin genel görüntüsü-Limandan görüntü-Tatbikata konu teknenin görüntüsü-Sahil güvenlik botlarının gelişi-Helikopterin bölgeye intikal etmesinden genel ve detay görüntü-Güvertedeki teröristler ve rehineler-Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi-Bir teröristin suya atlayarak kaçmaya çalışması-Jetski kullanan ekiplerin teröristi yakalayıp bir başka tekneye teslim etmesi-Teknenin ayrılması-Destek ekiplerinin feribota çıkması-Güvertedeki rehinelerin görüntüsü-Terörist ve rehinelerin tahliye edilmesi-Dedektör köpeklerin tekneye çıkması-Tekneden genel görüntü-Su altı bomba arama çalışmasından görüntü-Tatbikata katılan askerlerin görüntüleri-Hatıra fotoğrafı çekilmesi(BOYUT: 330 MB) (SÜRE: 03.00 DK)Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,===================DEAŞ'ın sözde 'üst düzey emiri' ile eşi adliye sevk edildiTRABZON'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Suriye'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı belirlenen, örgütün sözde 'üst düzey emiri' A.G. ile eşi D.B.G., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde önceden belirlenen eve yapılan baskında, DEAŞ ile irtibatlı olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı. Eşi D.B.G. ile gözaltına alınan A.G.'nin, Suriye'nin İdlib kentindeki suikastlara ve eylemlere katıldığı, örgütün sözde 'üst düzey emiri' konumunda olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda; 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 2 cep telefonu, üzerinde Arapça yazıların olduğu çok sayıda doküman ve not defterleri ele geçirildi. Çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞüpheliler adliyeye çıkarılışıHABER KAMERA: TRABZON,====================Ereğli'de 68 öğrenci, zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldıKONYA'nın Ereğli ilçesinde İvriz Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrenim gören 68 öğrenci, zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencileri su veya yemekten zehirlendikleri üzerinde duruluyor.360 öğrencisi bulunan ve bir kısmı okulun yatılı bölümünde kalan İvriz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, bugün sabah saatlerinde ev ve okuldan mide bulantısı, kusma şikayetleri üzerine hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenme şüphesi üzerine tedavi altına alınan 68 öğrenciden bazıları, yapılan tedavisini ardından taburcu oldu. Öğrencilerin sudan veya dün öğlen yedikleri çorba, pilav ve mercimek yemeğinden zehirlendikleri üzerinde duruluyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yenilen yemeklerden, İlçe Sağlık Müdürlüğü 'de sudan aldıkları numuneleri inceleme altına aldı.Hastaneye başvuran bir öğrenci, "Bulantı, kusma ve baş ağrısı şikayetim vardı. Dün öğlen çorba, pilav ve mercimek yemeği yedik. Akşamda kantinden yedim." dedi.Öğrencilerden Deniz Taşkıner de, "Okulda yatılı kalıyorum. Rahatsızlığım dün saat 22.00 sıralarında başladı. Midemde rahatsızlığı başladı. Dün kısır ve yemek yedik; tadı farklıydı. Sudan olabilirdi." dedi.Ruhi Biçer, kızının zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Gece bulantı ve kusma şikayeti vardı. Sabah okula gidince rahatsızlığı devam etmiş. Diğer arkadaşlarında da aynı şikayetler varmış. Kızım arada, 'Baba zehirlenme şüphesiyle bizi hastaneye götürecekler' dedi. Bende okula gidip, kızımı kendim hastaneye getirdim. Dün öğlen yediği yemek veya sudan zehirlendiklerini düşünüyoruz. Suyu içmişte olabilirler, yemekte de kullanılmış olabilir."diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Öğrencilerin hastaneye getirilmesi-Acil Servise alınması-Öğrenci ve veli röp.Haber- Kamera: Atilla ATMACA - EREĞLİ, KONYA===========================================Müslüm'ün babası sadece eksi eşini öldürmüşBekir KARAKOCA/ ADANA, - GİŞE rekorları kıran Müslüm filminde, Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın kızı ve eşini öldürdüğü şeklindeki senaryonun gerçek olmadığı ortaya çıktı. 29 Mayıs 1969'de Adana'da meydana gelen olayda, Mehmet Akbaş'ın boşandığı eski eşi Emine Demirdöver'i oğlu Ahmet'i kendisine vermemesi nedeniyle bıçaklayarak öldürdüğü, bu suçtan da 20 yıl hapis cezası aldığı mahkeme kayıtlarına geçti.Arabesk müziğinin dev isimlerinden biri olan Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin kurgusu yeni bir tartışmaya neden oldu. Gişe rekorları kıran filmde Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın Adana'da eşi Emine Akbaş'ı evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo'yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürdüğü yönündeki kurgunun gerçek olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı. Tutanaklara göre, 29 Mayıs 1969'da Mehmet Akbaş, Hatay'ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti. Bu sırada yolda karşılaştığı, 2 çocuğundan küçüğü olan 8 yaşındaki Ahmet'i sevmek istedi, ardından da yanında götürmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak küçük çocuk annesi ile kalmak istediğini söyleyerek ağlamaya başladı. Mehmet Akbaş, oğlunu ikna etmek isterken boşandığı eski eşi Emine Demirdöver gecelikle sokağa çıkıp, Ahmet'i eve götürmek istediği sırada sanık Akbaş, üzerinde taşıdığı bıçağı çekip, eski eşi Emine'yi bir çok yerinden bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye götürülen kadın, kurtarılamadı.AĞIR KÜFÜR ETTİDosya detaylarında ise hiç gündeme gelmeyen olayla ilgili iddialar da dikkat çekti. Kayıtlarda Müslüm filmindeki senaryoda yer alan kundağındaki kızı Ezo'yu duvara vurarak öldürdüğü yönündeki iddialardan söz edilmedi. Hatta Mehmet Akbaş'ın sadece 2 çocuğu olduğu kayıtlara geçti. Sanık Mehmet Akbaş ise savunmasında, İskenderun'a göç hazırlığı yaptığını, çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gittiğini belirterek, "Yolda karşılaştığım Ahmet'e sarılıp kucağıma aldım. Onu yanımda götürmek istedim. Oğlum gelmek istemedi ağladı, bu sırada annesi elinde kalınca bir sopayla gelip, bana saldırdı, çok ağır küfürler etti. O sırada seyyar kebapçıda gördüğüm bıçağı aldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.KÜFÜR ETMEMİŞAncak görgü tanıkları, Emine Demirdöver'in Mehmet Akbaş'ın yanına gelip, ağlayan oğlunu alıp, götürmek istediğini, bu sırada Akbaş'ın bıçağı çekip, kadını sırtından bıçakladığını iddia etti. Tanık olarak dinlenen Ahmet Akbaş da, ağabeyine jilet almak için gittiği bakkaldan dönerken karşılaştığı babasının kendisini götürmek istediğini, kendisinin de gitmek istemediğini, bu sırada gelen annesinin kendisini alıp götürürken babasının onu bıçakladığını, ancak iddia edildiği gibi annesi ile babası arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını anlattı.20 YIL HAPİS CEZASIMahkeme heyeti de Mehmet Akbaş'ın, öldürdüğü eşi Emine'nin kendine sopayla vurduğu, ağır küfürler ettiği yönündeki iddiasını tanık beyanlarına göre inandırıcı bulmayınca, Akbaş'ı 24 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Akbaş'ı cezasını pişmanlık duyması ve mahkemedeki hal ve tavırları nedeniyle 20 yıla indirdi.===============Gelin görümceye hırsızlık gözaltısıSAMSUN'da 2 ayrı adresten hırsızlık yaptıkları belirlenen Buse Y. (20) ve görümceleri A.Y. (17) ile M.Y. (16) yakalanarak gözaltına alındı.İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gelen hırsızlık ihbarları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü eliplerince soruşturma başlatıldı. 2 farklı adresten toplamda 9 bin TL, altın kolye ve cep telefonu çalındığını tespit eden ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelileri Buse Y. ve görümceleri A.Y. ile M.Y. kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜŞüphelinin emniyetten çıkışıHaber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN(SÜRE: 0.57 Dk) (BOYUT: 107 MB)=======================Elektrikli bisikletle çarpıştığı aracından düşüp yaralandıISPARTA'da bedensel engelli Ünal Özcan'ın (61) kullandığı akülü engelli aracıyla sürücüsü belirsiz elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonrası Ünal Özcan ağır yaralanırken, ailesi olay yerinden kaçan diğer sürücüden şikayetçi oldu. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.Kaza, geçen 9 Kasım tarihinde Cumhuriyet Caddesi 1714 Sokakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası bedensel engelli Ünal Özcan'ın kullandığı üç tekerlekli akülü engelli aracıyla sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle aracından fırlayan Ünal Özcan yerde sürüklenerek yaralandı. Diğer sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı.Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Ağır yaralanan engelli sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. 12 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ünal Özcan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazanın ardından Ünal Özcan'ın ailesi olay yerinden kaçak elektrikli bisiklet sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis ise diğer aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.'VİCDANEN HUZURSUZUM'Ünal Özcan'ın kardeşi Tuncer Özcan, ağabeyinin yoğun bakımda yaşam mücadelesini verdiğini belirterek, kaza sonrası diğer sürücünün arkasına bakmadan çekip, gittiğini söyledi. Yıllar önce ağabeyinin yüksekten düşmesi sonucunda omurgası kırıldığını ve belden altının felçli olduğunu anlatan Özcan, "Ağabeyim o gün cuma namazını kıldıktan sonra üyesi olduğu derneğe giderken kaza geçirdi. Yeğenim emniyete giderek şikayetçi oldu. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Vicdanen huzursuzum" dedi.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDADiğer yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Ünal Özcan'ın kullandığı akülü engelli aracı seyir halindeyken, ara sokaktan çıkan elektrikli bisikletle çarpıştığı görüldü. Kaza sonrası Özcan bisikletten fırlayarak yerde sürüklenirken, hafif sendeleyen elektrikli bisikletin sürücüsünün ise hiç durmadan yoluna devam ettiği görüntülere yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüOlay yerinde yaralı sürücüye müdahale (cep telefonu)HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,=================Köpeğin, kediye şefkatiKARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde bir köpek, kediyi emzirirken görüldü. Köpeğin bu şefkati çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde bir köpeğin, iki kediye şefkati, görenleri şaşırttı. Duvar kenarında yere uzanmış olan köpek, kedilerden birini emzirdi. Diğer kedi ise adeta sessiz bir şekilde köpeğin üzerinde oturdu. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Köpeğin kediyi emzirmesiHaber: Ali Rıza ETCİ ERMENEK, KARAMAN==========================4 ilde FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 8 gözaltıERZURUM merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin hijyen-gaybubet-ışıkevlerine yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda FETÖ/PDY mensuplarının darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturulan bu evlerde 8 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Polislerin eve baskın yapması-Ev içerisinde arama yapılması-Ele geçirilen dijital materyaller-Gözaltına alınan şüpheliHaber-Kamera: ERZURUMSÜRE: 01.05 BOYUT: 121 MB===================================Mahkeme kararına rağmen işlerine dönemeyen işçiler, Valiliğe yürüdüBATMAN'da, Beşiri Belediyesi'nde çalışırken 4 yıl önce işten çıkarılan, mahkeme kararıyla işe iade edilmelerine rağmen henüz işbaşı yaptırılmayan 24 işçiden 17'si, yaklaşık 9 kilometre yol yürüyerek sorunlarını Batman Valiliği'ne iletti.Beşiri Belediyesi'nde çalışırken 2014 yılında Demokratik Bölgeler Partili (DBP) yönetim tarafından işten çıkarılan 24 işçi, aynı yıl açtıkları hukuk mücadelesini kazanmalarına rağmen, 4 yıldan beri işbaşı yapamadı. Kayyum atanan belediyedeki işlerine dönmek isteyen işçilerden 17'si bugün sabah saatlerinde Beşiri Hükümet Konağı önünde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Valiliğe yürüyüşe geçen işçiler, ilçe çıkışında basın açıklaması yaptı. İşçiler adına konuşan Fevzci Çiftçi, şöyle dedi:"2014 yerel seçiminden bu yana hakkımızı arıyoruz. Daha önce belediyede çalışıyorduk. DBP, yerel yönetime geldikten sonra bizleri işten çıkardı. Siyasi nedenlerden dolayı 4 yıldır işsiz olarak hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha sonra hakkımızı aramak için mahkemeye başvurduk. Aynı yıl mahkeme lehimize karar vererek, işe iade kararı aldı. Yargıtay'ın da onadığı kararı maalesef bugüne kadar kimse dinlemedi. Yıllardır aile besliyoruz, çocuk okutuyoruz, kirada olan arkadaşlarımız var. Beşiri'den yola koyulduk, Ankara'ya yürümek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız sesimizi duyuncaya kadar yürüyeceğiz."Yaklaşık 9 kilometre yürüyen işçiler Batman Valiliği'ne giderek, sorunlarını iletti. Çözüm için işçi temsilcilerinin Valilik yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin devam ettiği belirtildi.Görüntü Dökümüİşçilerin Beşiri Batman karayolunda yürümesiİşçilerin tür bayraklarıyla yürümesiPolisin kontrol edilmesiişçi sözcüsü Fevzi Çiftçi ile röportajGenel ve detay görüntülerHABER-KAMERA: ARİF ARSLAN-REŞAT YİĞİZ/BATMAN,278 MB=============================Tedavileri tamamlanan kara akbaba ve çulluk kuşu doğaya bırakıldıELAZIĞ'da 1 ay önce doğada yaralı halde bulunduktan sonra Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba ile çulluk kuşu, doğaya bırakıldı.Elazığ'da 1 ay önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kara akbaba ve çulluk kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parkla Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen yaralı kuşlar, burada tedavi altına alındı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba ve çulluk kuşu, ekipler tarafından yeniden doğaya bırakıldı.Görüntü DökümüKuşun kutudan çıkarılmasıKuşun doğaya bırakılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, -