Dha Yurt Bülteni 13

22 Kasım 2018 Perşembe 17:24



22 Kasım 2018 Perşembe 17:24

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: PKK, FETÖ, DEAŞ, HER TERÖR ÖRGÜTÜ ÜLKENİN BAŞINA BELADIR (5)** KOCA PİRİ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ'NİN 40'INCI YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI** "DOĞU AKDENİZ'İN, KKTC'NİN MENFAATLERİNE, ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINA AYKIRI HER TÜRLÜ OLDU BİTTİYİ TÜRKİYE ANINDA KARŞILIK VERİRİ VE GEREĞİNİ YAPAR."TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzurumlular Federasyonu İzmir il binasının açılışını yaptıktan sonra Erzincan Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret etti. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, basına kapalı olan bu ziyaretlerden sonra Sabancı Kültür Merkezi'ndeki Koca Piri Reis Araştırma Gemisi'nin 40'ıncı yıl dönümü etkinliğine katıldı.Binali Yıldırım burada Piri Reis gemisinden çalınan sirenle karşılandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın müzik dinletisinden sonra üniversitenin tanıtım filmi gösterildi. Enstitü Müdürü Prof. Dr. Günay Çiftçi'nin açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, şunları söyledi:"Üniversitemizin Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne bağlı dört araştırma gemisinden biri olan Piri Reis, ülkemizin denizcilik alanındaki bilimsel araştırmalarını geliştirmek ve stratejik öneme sahip konularda devletimizin ilgili kurumlarına destek olmak amacıyla 1978 yılında denize indirildi. Ülkemizin bilimsel deniz araştırmalarındaki ilk gemisi olan Piri Reis, aradan geçen 40 yılda ulusal birçok görevi başarıyla icra etti. Üniversitemiz bünyesinde dünyanın farklı noktalarına da gidip uluslararası alanda bilim insanlarımızın başarılı araştırmalar yapmasını sağladı. Türkiye'nin denizcilik alanındaki marka yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, deniz jeolojisinden canlı deniz kaynaklarının araştırılmasına, kıyı mühendisliğinden sualtı arkeolojisine kadar, oşinografi ve su dünyasıyla ilgili birçok alanda tecrübeye ve birikime sahip bir kurumdur. Günün şartlarına ve teknolojisine uygun şekilde inşa edilen gemimiz, yıllar içinde ihtiyaçları karşılayacak şekilde revize edilmiş, böylece hareket kabiliyeti sürekli iyileştirilerek yeni araştırmalar için göreve hazır halde tutulmuştur. Buradaki temel amaç, üniversitemiz ve bilim dünyası adına her zaman daha iyisini yapabilmek olmuştur."'PİRİ REİS GEMİSİ DE HAFIZASI OLAN GEMİDİR'TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Piri Reis gemisi için "Denizlerimizin yaşlı kurdu" benzetmesinde bulurken "Biz artık Dokuz Eylül Üniversitesi'ne abone olduk. Son 2 ay içerisinde 4'üncü ziyaretimiz. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin düzenlediği bu etkinlik kadirşinaslık örneğidir" dedi.Piri Reis Gemisi'nin Türkiye'ye geldiği yılları anlatan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:"O dönemlerde tersanede gemi inşaatı yapıyordum. O dönem yine bir kriz vardı. Ege Denizi'de yaşanan bu krizin doğal sonucu olarak Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla böyle bir yola gidilmişti. Denizleri yeniden keşfetmek, imkan ve kabiliyetlerimizi ortaya çıkarmak için Almanya'da inşa ettirilen bu gemi o günlerde büyük heyecanla Türkiye'ye getirildi. O yıllar Soğuk Savaş yılları. Almanya bugünkü gibi değil batı - doğu diye ikiye ayrılmış. Dünyada kapitalist ve komünist sistem diye iki kutuplu vaziyet var. Sovyetler Birliği henüz dağılmamış, bugün o gün olduğu gibi Yunanistan kıta sahanlığı konusunda aymaz, uzlaşmaz tutumunu sürdürüyor. Koca Piri Reis Gemisi o şartlarda zor şartlarda yaptırdığı yürekli bir gemi, hafızası olan bir gemi. Sadece insanların hikayesi olmaz. Evlerin de elbiselerin de gemilerin de hikayesi vardır. Hatıraları canlandırırlar. Geçirdikleri tarihi evreler o eserlere anlam kazandırır. Koca Piri Reis Gemisi de hafızası olan gemidir. Ekonomik değeri yanında tarihi fonksiyonlara sahip. Tıpkı Nusret Mayın gemisi gibi, Gazi Mustafa Kemal'in Savanora'sı gibi. Denize indirildiğinden Türk Yunan ilişkileri tarihin en gerilimli noktaya taşınmıştı. Ortaya çıkan kriz uluslararası kuruluşların devreye girmesiyle durduruldu."'BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'KKTC' ile birlikte Akdeniz'de yapılan araştırmalara da değinen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şöyle dedi:"Bugün Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi uluslararası hukuka aykırı olarak Türkiye'nin deniz yetki ve menfaatlerini gasp etmek yolunda aynı şekilde hareket ediyorlar. Kıbrıs Adası'nın etrafında bulunan hidrokarbonların ortaya çıkarılması meselesinde ciddi bir kriz yaşanıyor. Denizler insanlığın ortak mülküdür. Dolayısıyla bunu tek taraflı olarak bir ülkenin, tolumun sahiplenmesi ve bundan menfaat elde etmesi asla ne ulusal ne uluslararası hukuka uyan bir şey değildir. Dolayısıyla Kıbrıs Adası etrafında münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka KKTC ile güneyin anlaşması gerekir. Bu bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri, ayağını denk almak mecburiyetindedir. Doğu Akdeniz'in, KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldu bittiyi Türkiye anında karşılık veriri ve gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizde bir milim bile geri atmayacağımız cümle alem bilmelidir" dedi. Denizlerin önemini de vurgulayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Biz denizlerimizin fakir bekçileri değil zengin sahipleri olmaya devam edeceğiz. Bugün denizlerimizin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri kirliliktir. Aynı tehdit bütün dünya denizleri için geçerlidir. Denizleri temi tutmak hem de deniz dibindeki kaynakları ortaya çıkarmak mecburiyeti vardır. Yunanistan ile aramızda örneğin kıta sahanlığı ve denizlerimiz sorunu var. Okyanuslardaki deniz kime ait herkese ait. Bunları ortaya çıkaracak teknoloji kimde var, bir avuç ülkede var. Bu nedenlerden dolayı uluslar arası anlaşma bir türlü imzalanamıyor, yürürlüğe giremiyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Toplantıdan görüntü.TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarıHaber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR=========================KAZA SONRASI BURSA-ANKARA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI (1)Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkisinde seyir halindeki 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı kaza sonrası Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Çok sayıda yaralı var. Yaralılar, ambulaslarala çevredeki hastanelere sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKaza yerinden detaylarBURSA=================ŞANLIURFA BİRECİK'TE ARAZİ KAVGASI: 6 YARALI, 11 GÖZALTIŞANLIURFA'nın Birecik İlçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.Birecik'in Özveren Mahallesi'nde oturan Yılmaz ile Eryoldaş aileleri arasında öğleden sonra arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi ihbarla gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahallede önlem alarak soruşturma başlatan jandarma ise olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Jandarma ekiplerinin önlem almasıHastanenin acil servisiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 62 MB======================MARMARİS'TEKİ HORTUMLAR 35 YATTA HASARA YOL AÇTIMARMARİS'te, dün 10 dakika arayla meydana gelen iki hortumda, değeri 2 milyon ile 35 milyon lira arasında değişen 35 yatta hasar oluştu. Marmaris merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Yalancı Boğaz mevkisinde, dün, 10 dakika arayla iki hortum meydana geldi. Hortumlarda, marinada bağlı bulunan tekneler hasar görürken, açıktaki dalış teknesi battı. Yaralananın olmadığı hortumlarda, değeri 2 milyon ile 35 milyon lira arasında değişen 35 yatta hasar meydana geldi. Fırtınaların ardından jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri ile marina işletmecileri, marinada hasar tespit çalışmalarına başladı.Karada tahta oturaklar üzerinden devrilen 3 yelkenli ve 2 motoryat, vinçle kaldırılarak, yerlerine oturtuldu. Marina dışında ve içinde kullanılamaz hale gelen park halindeki 8 araç da çekiciyle kaldırılıp, sanayiye götürüldü. İkinci hortumda batan 'Tayland' adlı dalış teknesinin ise hala deniz dibinde olduğu belirtildi. Marinanın hasar gören beton platformlarının tamiratı da başlatıldı.Kaymakam Celalettin Yüksel, hortumların ardından yapılan çalışmalara ilişkin "Görevli ekiplerimiz ve marina işletmecileri hortum sonrası hasar tespit çalışmalarına devam ettiriyor. Bizim için en büyük sevinç, böyle büyük iki hortumda can kaybının yaşanmaması oldu. İncelemelerimiz devam etmektedir" dedi.Görüntü Dökümü-------------------Hortumlardan görüntü-Hasar gören yatlardan görüntüAli GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), -===============================================YARDIM ETMEK İSTEDİ, FALÇATALI SALDIRIYA UĞRADIÇORUM'da İsmail Hakkı T. (18), iddiaya göre, yaralı olduğunu sanarak yardım etmek istediği A.T.'nin (17) falçalatalı saldırısında yaralandı. İsmail Hakkı T. hastanede tedaviye alınırken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.T. polis tarafından yakalandı.Gazi Caddesi'nde gezen İsmail Hakkı T., dün öğle saatlerinde iddiaya göre, yerdeki A.T.'nin yaralı olduğunu sandı. Yardım etmek için yaklaştığı sırada A.T., elindeki falçatayı İsmail Hakkı T.'ye savurdu. Boğazından yaralanan İsmail Hakkı T., kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan ise polis tarafından yakanıp, gözaltına alındı.'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'Tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edilen İsmail Hakkı T., "Öğrenciyim, çarşıda gezindiğim sırada üzeri kanlı ve yaralı birini gördüm. 'Geçmiş olsun yardımcı olayım' dedim. Birden elindeki falçatayla saldırdı ve falçata boğazıma isabet etti. Tek amacım yardımcı olmaktıö dedi.'BUNU NEDEN YAPTI'Olayda yaralanan İsmail Hakkı T.'nin babası Fazlı T. ise "Bir kişiye yardım etmek istemiş ama falçata ile saldırıya uğramış. Doktorlar 'bir santim daha ileri gitse şah damarına gelecekmiş' dediler. Şükür ki bir şey olmadı. Bunu oğluma neden yaptı anlamış değilimö diye konuştu.'NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'Tedavisinin tamamlanması üzerine taburcu edilen İsmail Hakkı T., "Öğrenciyim, çarşıda gezindiğim sırada üzeri kanlı ve yaralı birini gördüm. 'Geçmiş olsun yardımcı olayım' dedim. Birden elindeki falçatayla saldırdı ve falçata boğazıma isabet etti. Tek amacım yardımcı olmaktıö dedi.'BUNU NEDEN YAPTI'Olayda yaralanan İsmail Hakkı T.'nin babası Fazlı T. ise "Bir kişiye yardım etmek istemiş ama falçata ile saldırıya uğramış. Doktorlar 'bir santim daha ileri gitse şah damarına gelecekmiş' dediler. Şükür ki bir şey olmadı. Bunu oğluma neden yaptı anlamış değilimö diye konuştu.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü:Boğazı kesilen genç ve babası açıklama-Acil önü-Detaylar(SÜRE: 1.20 Dk ) (BOYUT122 MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA========================OTOMOBİLDEN İNERKEN HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI GENÇ ÖLDÜ (3)GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDIİzmir'in Bayraklı ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilerle konuşmak için, arkadaşının yolun sağına çektiği otomobilden inen ve bu sırada arkasından gelen, sürücüsünün tartışmayla herhangi ilgisi olmadığı hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden Tunay Şenay, Bayraklı Merkez Camii'nde, ikindide kılınan ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın da katıldığı cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şenay'ın, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi olan babası Ali Şenay ile annesi Ayten Şenay ve akrabaları, talihsiz genç için uzun süre gözyaşı döktü.Görüntü Dökümü------------------Cenaze namazından görüntüAğlayanlardan görüntüTabutun taşınmasından görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,=======================================DEAŞ ÜYELİĞİNDEN YARGILANAN SANIK: DEAŞ'LI DEĞİLİM, ÖSO SAFLARINDA SAVAŞIYORDUMKAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid (42), DEAŞ üyesi olmadığını, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında savaştığını öne sürdü. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid'in silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Semir Abdulhadi El Hamid'i gözaltına aldı. El Hamid, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. El Hamid hakkında 'DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu' iddiasıyla dava açıldı.4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid ve avukatı hazır bulundu. 7 çocuk babası Semir Abdulhadi El Hamid, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, "Kesinlikle DEAŞ'lı değilim. 1 saat bile onlar için çalışmadım. DEAŞ oğlumu öldürdü. Halepliyim, orada zirai aletlerin tamirini yapardım. Herhangi bir şekilde DEAŞ ile uzaktan yakından alakam yoktur. Tam tersine 22 yaşındaki oğlum Abdulhadi El Hamid, DEAŞ tarafından öldürüldü. Akrabalarım, amca çocuklarım, oğlum ve ben Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında savaşıyorduk, oğlum da DEAŞ tarafından savaşta öldürüldü. Ailemi orada bırakıp, çalışmak için geldim, insan kaçakçıları bir araç ile bizi getirdi, yanımda bulunan diğer kişileri tanımıyorum, onlar da kaçak gelen Suriyelilerdiö diye konuştu.Mahkeme başkanı, El Hamid'e cep telefonundaki Türk Bayrağı'nın indirilip, DEAŞ'ın sözde bayrağını dikmeye çalışan kişilere ait video kayıtları ve kardeşinin pasaportunu taşıması soruldu. El Hamid, "Üzerimde bulunan telefonu İdlib'ten ikinci el almıştım. O videodaki kişilerin kimler olduğunu bilmiyorum, videodan da haberim yok. Kimliğim olmadığı için de kardeşim Adbdulkerim'e ait pasaportunu taşıyordum, kız kardeşim Fehime, Kayseri'de yaşadığı için buraya geldimö diye cevap verdi.Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Heyet, El Hamid'in tutuklu bulunduğu Bünyan 2 Nolu F Tipi Cezaevi Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, sanığın Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi'ne sevk edilip, kaydının yapılması ve sanığa ait kimlik kartının çıkarılarak bir kopyasının mahkemeye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -=============================EĞİTİM MÜZESİ, EMEKLİ ÖĞRETMENLERİ DUYGULANDIRDIDÜZCE'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikle emekli öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Eğitim Müzesi'ni gezdi. Emekli öğretmenler, kendilerinin kullandığı eşya ve fotoğrafları görünce duygulandı.Konuralp Anaokulu tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda 40 emekli öğretmen, Düzce 15 Temmuz Anadolu Lisesi içerisinde kurulan Eğitim Müzesini ziyaret etti. Emekli öğretmenler müzede bulunan ve 1920 yılından bu yana Düzce'de eğitim ve öğretim veren okullardaki kara tahtalar, daktilo, öğrenci sıraları, öğretmen masaları gibi yaklaşık 400 eşya, fotoğraf ve belgenin bulunduğu müzeyi gezdi. Bazı öğretmenler kendilerine ait olan fotoğrafları ve kullandıkları eşyaları görünce duygulandı.Müzede kendisine ait olan ve göreve başladığı dönemdeki fotoğrafını gören Nevin Dokumacı, "Kütahya Kız Öğretmen okulundan mezun olduğum fotoğraf. Çok duygulandım, çok mutlu oldum eski günleri hatırladım. 27 sene öğretmenlik yaptım. Öğretmenliği özlüyorum. Bize eski günlerimizi yaşattılar. Çok teşekkür ederim." dedi.Emekli öğretmen Ahmet Gürel ise mutlu olduğunu belirterek, "Oldukça mutluyuz. Ben emekli olalı 32 sene oldu. Öğretmenlik günlerini özledik." diye konuştu.Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise emekli öğretmenlerin mutluluğunu görmekten onur duyduklarını ifade ederek, "Düzce Eğitim Müzesini geçen yıl açtık. Yaklaşık 400 kategoride bizim eserlerimiz var. Geçen yıl bütün okullarımızdan bunları topladık. Daha sonra burayı oluşturduk ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi bünyesinde açtık. Bugünde emekli öğretmenlerimizi getirmek istedik. Öğretmenlerimiz gelerek müzeyi gezdiler. Kendilerine ait özel anılar buldular. Kendi resimlerini görenler oldu, kendi malzemelerini gördüler. Onlar için mutlu bir gün, biz de onları mutlu ettiği için mutluyuz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜÖğretmenler müzeyi gezerken görüntüÖğretmenler ile röp.Milli eğitim Müdürü ile röp.Müzede bulunan eserlerden görüntü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===================================HUZUREVİNDE TANIŞIP, EVLENDİLERAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 78 yaşındaki Ali İhsan Çelik, ilk görüşte gönlünü kaptırdığı kendisi gibi Belediye Huzurevi'nde kalan 72 yaşındaki Huriye Şermin Çavdar ile evlendi. Çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı kıyarken, şahitler arasında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de yer aldı. Çiftin mutluluklarına Huzurevi'nin çalışanları ve buradaki arkadaşları da ortak oldu.Kuşadası Belediyesi Huzurevi'nde 1 yıl 4 aydır kalan Ali İhsan Çelik, 10 ay önce aynı kuruma gelen Huriye Şermin Çavdar'a ilk görüşte gönlünü kaptırdı. Çevik, bir arkadaşının aracılığıyla Çavdar'a tanışmak istediğini iletti. Tanışmalarından 8 ay sonra Çelik, Çavdar'a evlenme teklifinde bulundu. Çavdar, 2 çocuğunun karşı çıkmasına rağmen Çelik'in evilik teklifini kabul etti. Çift, bu birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Huzurevinde yapılan törende, çiftin nikahını CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı kıydı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de nikah şehitliği yaptı. Daha sonra, çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmayan huzurevi sakinleri ve davetliler çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.Başından daha önce 3 evlilik geçtiğini belirten Ali İhsan Çelik, "İlk eşim öldü. Diğer ikisi ile anlaşamayıp, boşandım. Huriye Şermin Hanım'ı huzurevine geldiği ilk gün görüp, aşık oldum. Uzun yılardır tatmadığım bir duyguydu. Onunla mutlu olacağımı düşündüm. Ardından da tanışıp, evledik. Yalnız yaşamak istemiyorum" dedi.Üç torun sahibi Huriye Şermin Çavdar da ilk evliliğimi 14 yaşında yaptığını belirtip, "Yaşım çok küçüktü. Eşimin de yaşı küçüktü. Çok zorluklar çektim. 18 yaşındayken eşim öldü. Dul yaşadım. Yalnızlığı sevmeyen bir insanım. Yıllarca çocuklarım için tek başıma yaşadım. Yıllar sonra ise aşkı, sevgiyi bir kez daha tatmak çok iyi bir duygu. Gençlere tavsiyem, ikinci, üçüncü demesinler evlensinler. Şanslarını bir daha denesinler" diye konuştu.Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da çifti tebrik edip, "Bu yaşta bu kararı almak bana göre gençlik işaretidir. İnsan her zaman hissettiği yaştadır. Aldığınız bu karardan dolayı sizleri kutluyor, nikahınızı kıymaktan onur duyuyorum" dedi.Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de "Mesleki ve özel hayatımda çok özel ve önemli bir an. Çiftimizi tebrik ediyor, mutlu olmalarını temenni ediyorum. Bu izdivaç geride kalanlar için örnek bir davranış. Normal şartlarda kadın ve erkek tek başına yarımdır. Kadın ve erkek bir yuva, bir çatı altında bir araya geldiklerinde bir tamı oluştururlar. Bu anlamda insanlar çift yaratılmışlardır. Çift yaşamak için yaratılmışlardır. Bunun da yaşı yoktur. Hatta bizim inanç ve kültürümüzde son anda da olsa nikahlanarak o nihai emaneti teslim etmek gerektir. Son yıllarda buna çok riayet edilmemeye başlandı. Ben bu nedenle sevgili büyüklerimize özellikle bu örnek davranışları dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çiftin nikahının kıyılmasından görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),