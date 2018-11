Dha Yurt Bülteni-13

25 Kasım 2018 Pazar 18:20



BAŞKAN AKTAŞ, SEÇİM ÇALIŞMALARINA START VERDİ31 MART'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Alinur Aktaş, Bursa'yı daha iyi konuma getirebilmek için yoğun çalışma içerisinde olacaklarını söyledi. Seçim çalışmalarının startnı bugün veren Aktaş, "Şu kardeşinizin bu gemiyi limana sağ salim yanaştırmaktan başka hiçbir derdi ve niyeti yok" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da yapılan toplantıda 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Aktaş, partisinin il başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katılım gösterdiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş eşi Sevinç Aktaş ile beraber geldi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi için 5 tane aday adayının başvurduğunu, Osmangazi başta olmak üzere diğer ilçe belediyelerinde de göreve talip olan arkadaşlarının olduğunu söyledi. Saha yoklamaları ve anketlerden alınan pozitif sonuçlar neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle yeniden Büyükşehir Belediyesi için aday olduğunu belirten Aktaş, "Hizmete talip olmak önemlidir, bu talebin sonunda aday gösterilmek onur vericidir. Ben biliyorum ki benim partimin, parti büyüklerimin ve gerçekten bu işin uzmanı, duayeni konumundaki Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çok ciddi tecrübeleri var. Mevcut belediye başkanı olmam sebebiyle de deyim yerindeyse biri bizi gözetliyor. Nihayetinde yaptığımız çalışmalar değerlendirildi ve şahsımla alakalı bir karara varıldı" dedi."TEK BİR KALP DAHİ KIRMAYACAĞIZ"Bursa'yı daha iyi yerlere getirebilmek için yoğun gayret içerisinde olacaklarını hatırlatan Aktaş, "Bu yolu koşarken tek bir kalp bile kırmadan hedefe varmalıyız. Haksız yere tek bir gözyaşının bile akmasına asla müsaade etmemeliyiz. Çünkü biz gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve bize inanan, inanmayan herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz. Samimiyet bizim olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı."DAHA HIZLI KOŞMAMIZ GEREK"Şehrin her köşesine hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını hatırlatan Aktaş, Bursa'nın daha güzel yarınlara koşabilmesi için 31 Mart sabahına kadar teşkilat olarak büyük bir gayretle çalışacaklarını belirtti. Bugün itibariyle seçim çalışmalarına başladıklarını söyleyen Aktaş şöyle devam etti:"Bize verilen bu emaneti, hayırlısıyla bir gün bizden çok daha iyi yapacak arkadaşlara teslim etmenin derdi ve heyecanı içinde olacağız. Şu kardeşinizin bu gemiyi limana sağ salim yanaştırmaktan başka hiçbir derdi ve niyeti olmadığını özellikle burada ifade etmek istiyorum. 31 Mart çok önemli bir kırılma noktası. Çünkü 31 Mart sonra 4,5 yıl genel seçim, 5 yıl da yerel seçim yok. Bizim çok daha hızlı koşmamız gerekiyor. Bir taraftan belediye faaliyetleri hızla devam ederken bir taraftan da gelecek yarınlara çok daha güzel hazırlanmak için bu adaylık sürecini en güzel şekilde değerlendireceğiz."Görüntü Dökümü:--------------------Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın konuşması-Toplantı detay görüntüleriSüre: 5.04 dakika Boyut: 568 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA/ DHA========================================KIZILCAHAMAM'DA 'KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR' YÜRÜYÜŞÜANKARA'nın Kızılcahamam illçesinde, Kızılcahamam Meslek Yüksek Okulu ve Kadın Platformu öncülüğünde '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle yürüyüş düzenlendi.Kızılcahamam Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska ve Kızılcahamam'da bulunan sivil toplum kuruluşları ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesinde konuşan Kızılcahamam Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska, ilçede farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ise şunları söyledi:"Lafa gelince kadınlar hep bizim baş tacımızdır ama maalesef gerek bizim ülkemizde gerekse dünyanın farklı yerlerinde istemediğimiz ve arzu etmediğimiz şekilde kadına karşı şiddet söz konusu ki bugün burada bu farkındalığı artırmak için toplanmış bulunuyoruz. Bunu gidermenin en önemli etkenlerinden bir tanesi eğitimdir. Eğitime önem verirsek inşallah bu tarz olumsuzluklarla bundan sonra mücadele etmek zorunda kalmayız."Etkinliğe katılanlar Kızılcahamam Belediyesi önünden Soğuksu Milli Parkı'na kadar yaklaşık 5 kilometre yürüdü.Görüntü Dökümü:-Kızılcahamam Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska konuşma-Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız konuşma-Yürüyüşten görüntülerHaber-Kamera: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), -=====================================TEKİRDAĞLI KADINLAR, KADINA ŞİDDETİ 'SİMGE AYAKKABILARLA' KINADITEKİRDAĞ'DA Süleymanpaşa Kadın Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, şiddete uğrayan kadınları simgeleyen ayakkabıları sergileyip, mor balon uçurarak kadına yönelik şiddeti kınadı.Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı'nda toplanan Süleymanpaşa Kadın Platformu üyesi kadınlar, 'Kadına yönelik şiddete hayır. İtaat etmedik etmeyeceğiz' yazılı pankart açarak, ellerinde şiddete uğrayan kadınların fotoğraflarının olduğu döviz taşıdırlar. Yaklaşık 150 kadının bir araya geldiği Demokrasi Meydanı'nda şiddete uğrayan kadınları simgeleyen yaklaşık 80 çift kadın ayakkabısı sergilendi. Grup adına platformu üyesi Filiz Çetin açıklama yaptı. Kadınların huzurlu güvenli yaşayacağı bir dünya istediğini dile getiren Filiz Çetin, şunları söyledi:"Kadınlar, dünyanın dört bir yanında her türlü olumsuzluğa karşı dayanışma halinde olup seslerini yükseltiyorlar. Biz kadınlar huzur içerisinde güvenle yaşayabilecekleri bir dünya istiyoruz. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizlik sokmakta. Temel, hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Kadına şiddet son bulsun artık. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar derinleşerek devam etmektedir. Tüm dünya'da devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutunu ve dozajını artırmıştır. Böylesi gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı: Savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok sayılmasına karşı bir kez daha meydanlardayız."Yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar, sloganlar eşliğinde havaya mor balonlar bırakarak, dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Meydanda toplanan kadınlar-Kadınların ellerindeki pankartlar-Yere bırakılan kadın ayakkabıları-Filiz Çetin'in konuşması-Havaya balon bırakılması-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-=============================EDİRNE BELEDİYESİ, ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETMEYE BAŞLADIEDİRNE Belediyesi, 60 yıllık vahşi depolamaya son verip, Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde elektrik üretimine başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bu tesiste 1 yılda toplama 14 milyon 16 bin kilowatt saat elektrik üretmiş olacak. Bu rakam önümüzdeki yıl 28 milyon kilowatta çıkacak" dedi.Edirne Belediye Başkanlığı geçen yıl Kasım ayında hizmete aldığı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde bugünden itibaren elektrik üretmeye başladı. Tesisin açılışı törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tesisin ortaklarından Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, Atlas Sanayi ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Haberdar, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı.Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim tesisinin açılışında konuşan Atlas Sanayi ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Haberdar, kentin vahşi depolama sorununun çözüldüğünü ifade ederek, "Bu sayede Edirne'nin vahşi depolama sorununun çözümü sağlandı. Hemen ardından metan gazının atmosfere gelişi güzel salınımını önlemek için elektrik enerjisi üretim santralinin kurulum çalışmalarına hız verildi ve bugün ilk elektrik üretecek noktaya gelmiş bulunmaktayız. Toplamda tüm tesislerde 65 milyon Lira'lık bir yatırım yapmış olacağız" dedi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da vahşi depolama sorununa 18 ayda bir çözüm getirdiklerini ve Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerini kurduklarını belirterek, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda arkadaşlarımla beraber 16'ncı ayda bu gördüğünüz alanda düzenli depolama ve bertaraf tesislerinin proje ihalesini yaparak ilk önemli adımı atmış olduk. Akabinde 16 ay gibi bir sürede de tesisleri bitirdik. İkinci hedefimiz olan buranın işletilmesi ve ondan önemlisi artık çöpün çok değerli bir malzeme olduğunu bildiğimiz için bir işletme arayışıydı. Edirne'de yapmış olduğumuz bu tesis Türkiye'de 1397 belediye arasında bertaraf ücreti ödenmeyen tek tesistir. Ayrıca cirodan da Türkiye'de pay alan tek tesistir. Ben Atlas firmasına Edirne'ye yapmış olduğu bu 65 milyon liralık yatırım için bir kez daha Edirne, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Yapılamaz denileni yapmaktan, yalan söylüyor denileni gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.'AYDA 1 MİLYON 152 BİN KİLOWATT ELEKTRİK ÜRETECEK'Tesisin saatte 1600 kilowatt elektrik üreteceğini ayda ise 1 milyon 152 bin enerji üreteceklerini anlatan Gürkan, "Türkiye'de meskenlerin aylık tüketimi 100 kilowattır. Her saatte 16 bin evin 1 aylık ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu tesiste 1 yılda toplama 14 milyon 16 bin kilowatt saat elektrik üretmiş olacak. Bu rakam önümüzdeki yıl 28 milyon kilowatta çıkacak. Bu mutluluk ve heyecan tüm Edirne'nin herkese hayırlı olsun. Bunun devletimizin yenilebilir enerji teşvik kapsamında parasal boyutu var. Bugünkü rakamlarla yılda 1 milyon 864 bin dolarlık burada elektrik üretilmiş olacak" ifadelerini kullandı.Edirne Valisi Ekrem Canalp da çevre problemleri olduğu zaman herkesin gezegene karşı sorumlulukları olduğunu belirterek şunları söyledi:"Bugün burada açılan tesis de aslında kendi gezegenimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bir örneğidir. Katı atık dediğiniz zaman ortaya çıkan etkenlerden en önemlisi metan gazıdır. Bugün dünyada en çok konuşulan sorunlardan bir tanesi çevre sorunlarıdır. Amerika'daki, Avrupa'daki üniversitelerin ele aldığı konulara bakın, her zaman için en zirvedeki konulardan bir tanesidir çevre. Metan gazı da bu çevresel sorunlarda en tehlikeli etkendir. Bugün burada açılan tesis, sadece katı atıkların bertarafına yönelik değil, aynı zamanda ortaya çıkan bu metan gazını enerji üretimine dönüştürmek suretiyle onun da bertarafıdır. Dolayısıyla gezegenimiz için külfet olan bir hususunu net bir kazanca dönüştürüyoruz. Bu nedenle burası hem Dünya hem de Türkiye için de harikulade bir tesis."Ergene Nehri'ne de dikkat çeken Vali Canalp, artıkların bertarafıyla nehrin artık kirlilikle anılmayacağını belirterek, "Biliyorsunuz konu çevre kirliliği oldumu herkes Ergene'yle ilgili yorum yapar. İnşallah önümüzdeki sene Kuzey'de yer alan il ve ilçelerde yer alan bu nehre dökülmüş olan katı atıkların bertarafına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Bu sadece endüstriyel atıkların bertarafıyla ilgili değil kentsel atıkların bertarafı şeklindeki tesisleri de bünyesinde barındırıyor. Bu şekliyle derin deniz bertarafının da yapılmasıyla hem bu atıkların bertarafı yapılacak daha sonrasında da Marmara Denizi'ndeki derin atık sulara verilmesi suretiyle Ergene Nehri'nde belli bir temizlik sağlanmış olacak. İnşallah önümüzdeki yıllara Ergene Nehri'ni artık kirliliğiyle anılan bir nehir olarak değil, temiz, berrak sularıyla anılan bir nehir olarak göreceğiz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Vali Canalp, milletvekilleri, belediye başkanlarıyla birlikte tesisin açılış butonuna bastı. Tesis elektrik üretimine başladı.Görüntü Dökümü:-Elektrik üretecek tesis-Açılışa katılanlar-Recep Gürkan'ın konuşması-Vali Ekrem Canalp'in konuşması-Tesisin açılışı-Tesisten genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-=============================BİNGÖL'DE 5 DAKİKALIK DOLU YAĞIŞI, HAYATI FELÇ ETTİBİNGÖL'de şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı etki oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, hasara yol açtı.Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı. 5 dakika kadar süren dolu yağışı nedeniyle birçok işyerinde hasar meydana geldi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde, bir işyerinin önündeki demir profiller de zarar gördü. İşletme sahibi Mustafa Artan, dolu yağışından dolayı işletmesinin önündeki demir profillerin, kaynaklyerlerinden kırıldığını belirterek, "Yaklaşık 5-6 dakika dolu yağışı devam etti. Demir profillerimizi bile yerinden çıkaran bir şiddetle yağarak maddi hasara yol açtı. Hava durumunda da bildirilmişti ama bu kadar şiddetli olacağını düşünmüyorduk. Demir profilleri kaynak yerinden söküp yıkacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralanan olmadı. Cana geleceğine mala gelsin. Bu duruma da şükrediyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-Caddelerde biriken su detayları-Maddi hasar gören işyerlerinden detaylar-Yağmur yağışından kaçmaya çalışan insanlar-İşyeri zarar gören işletme sahibinden detaylar-genel ve detay görüntülerHABER-KAMERA: AZİZ ÖNAL-MESUT BUDRAÇ/BİNGÖL,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 177 MB=============================DRİFT ATAN İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜNE 10 BİN LİRA CEZADÜZCE, - DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, drift atan 2 araç sürücüsüne 10 bin lira para cezası uygulandı.Yığılca'da drift atan iki sürücü vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. Polis ekiplerinin yaptığı Mobese incelemeleri sonucunda Hebeler mevkiinden Yığılca Entegre Hastanesi istikametine gelerek hastane önünde drift atan araçlardan 14 GG 259 plakalı araç sahibi Şenol Taşçan'a Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı, ayrıca sürücünün belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yapılan kamera incelemelerinde aynı mevkide drift attığı görülen 14 EY 172 plakalı araç sahibi Hasan Göçen'e de yine aynı şekilde 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı. Bu araç sahibinin de ehliyetine 60 gün el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi. Her iki aracın drift görüntüleri de Mobese kameralarına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMobese kameraları görüntüsüDrift yapan iki aracın görüntüsü ve detaylarHABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,