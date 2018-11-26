Dha Yurt Bülteni 13

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpmasıyla şehit olan polis için tören (2)ŞEHİT POLİS BERÇİN TOPRAĞA VERİLDİGiresun'un Bulancak ilçesinde, Hükümet konağı önünde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru İmdat Berçin'in cenazesi karayoluyla memleketi Ordu'ya getirildi. Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde baba ocağına getirilen Berçin için burada helallik alındı. Şehit polis memuru İmdat Berçin'in naaşı daha sonra Ulubey ilçe merkezine götürüldü. Cenaze törenine, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit polis memuru İmdat Berçin'in cenazesi, Ulubey Kent Meydanı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Sayaca Mahallesi kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.Cenaze töreni sırasında, şehidin annesi Durdiye, eşi Fatma ve çocukları Seda Nur, Mehmet Efe, Mustafa Sıraç Berçin, gözyaşlarına hakim olamadı. "Ah yavrum neredesin yavrumö diyerek gözyaşı döken anne Durdiye Berçin, oğlunun tabuta sarılarak teselli aradı. Şehit oğlunun çerçeveli fotoğrafını eline alıp öpen acılı anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCenazeden görüntülerAcılı aileden görüntülerCenaze namazıHABER: Nedim KOVAN - KAMERA : Ali YAZAN/ORDU-DHA====================65 YIL ÖNCE CENAZE NAMAZI KILINAN GAZİ, 89 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİMERSİN'in Anamur ilçesinde kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Mustafa Ataş, son yolculuğuna uğurlandı.Kore'de esir düşen ve 3 yıl boyunca kendisinden haber alınamayan Ataş için 65 yıl önce de gıyabi cenaze namazı kılındığı öğrenildi.16 çocuk babası Gazi Mustafa Ataş, tedavi gördüğü Anamur Devlet Hastanesi'nde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Ataş için hastanede düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Cengiz Cantürk, Belediye Başkanı Mehmet Türe, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Müftü Zeynal Abidin Çınar ve askeri erkanla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Dualar eşliğinde omuzlara alınan Ataş'ın naaşı, Kızılaliler Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Öte yandan gazinin oğlu Recep Ataş, "Babam Kore'de 3 yıl esir kalmış. O dönemde kendisinden haber alamayanlar babamın gıyabında cenaze namazı kılmışlar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------- Tabutun taşınmasıNaaşın mezara indirilmesiAskerin tabut üzerindeki bayrağı toplamasıGenel ve detay görüntülerOğlu ile röportaj(BOYUT: 90 MB) (SÜRE: 03.00 DK)Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),========================CİNLERDEN KORUNMAK İÇİN DUA OKUTARAK DEFİNE ARARKEN YAKALANDILARNİĞDE'de izinsiz define aradıkları alanda cinlerden korunmak için hoca tutup kazı yapanlara polis operasyon düzenledi. Kaçak kazıya dualarıyla eşlik eden biri hoca, 10 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde izinsiz define arandığı ihbarı üzerine hareket geçti. Polis, geniş güvenlik önlemi altında eski bir evin bodrumunda kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı alanında yapılan aramada dedektör, kazma, kürek, Kuran'ı Kerim ve 2 dua kitabı ele geçti.CİNLERİ UZAK TUTMAK İÇİN HOCA TUTMUŞLARŞüphelilerin ayrıca bulmayı düşündükleri definenin cinler tarafından korunuyor olabileceğini değerlendirerek bunun içinde bir hoca tuttukları ortaya çıktı. Kazı yapılırken hocanın eski evin bodrumunda dua edip, Kuran'ı Kerim okuduğu belirlendi. Polis, 5'i kazı sahibi, 4'ü işçi, 1'i hoca, 10 kişiyi sorgulamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Kazı yapılan alanlardan görüntü-Kazı içerisinden görüntü-Kazının yapıldığı eski binadan genel görüntü-Kazıda kullanılan malzemelerden detay-Kaçak kazı yaparken yakalananların emniyetten hastaneye sağlık muayenesine götürülmesiSÜRE: 03'03" BOYUT: 97,4 MBHaber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,======================AK PARTİ İL BAŞKANI: İLÇE ADAYLARI 10 GÜNE KADAR AÇIKLANACAKAK Parti Kahramanmaraş il başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici, ilçe belediye başkan adaylarının 10 güne kadar açıklanacağını söyledi.Ak Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya milletvekilleri ile birlikte katılan Ömer Oruç Bilal Depgici, yeni dönemde aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İlçe başkan adaylarının 10 güne kadar açıklanacağını belirten Depgici, şöyle dedi:"Kahramanmaraş'ta büyükşehirle birlikte 106 aday adayı müracaat etmişti. Büyükşehir belediyemizde bir aday değişikliği oldu ve bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ediyorum. Bayrak el değiştiriyor ve daha iyi hizmetler oluşması için hizmet yarışına giriliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hayrettin Güngör olarak açıklandı. İlçe belediye başkan adaylarımız da 10 güne kadar açıklanacaktır. Kimler aday olursa bizler onlarla beraber yol yürüyeceğiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Toplantıya katılanlar- Ömer Oruç Bilal Depgici'nin konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 361 MB=================================BAKANLIĞIN, TÜRKİYE'NİN TEK BİYOSFER REZERV ALANINDA HES'İ DURDURMA KARARI ÇEVRECİLERİ SEVİNDİRDİÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın tarım alanlarına, biyoçeşitliliğe ve ekosisteme zarar vereceği gerekçesiyle Artvin'in Borçka ilçesi Camili Köyü'nde yapımı planlanan Camili Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini sonlandırması kararı, çevrecileri sevindirdi. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olduğu belirtilen bölge, UNESCO tarafından 'Dünya Biyosfer Rezerv Alanı' ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Artvin'in Borçka ilçesinde çevrecilerin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktığı, UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Camili köyünde yapımı planlanan Camili Regülatörü ve HES projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini sonlandırdı. Bakanlık, ÇED sürecini sonlandırma kararında projenin tarım alanlarına, bölgeye has 'Kafkas Irkı Arı Popülasyonu'na, biyoçeşitliliğe ve doğal yaşlı ormanların yer aldığı ekosisteme vereceği bütüncül zararlar dolayısıyla telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı kanaatine vardı.KARAR SEVİNDİRDİBakanlığın, Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanında HES'i durduran ÇED sürecini sonlandırma kararı çevrecileri sevindirdi. Macahel Vakfı kurucusu Halit Zengin, HES projelerinde şirketlerin ÇED raporu almasının zorunluluk olduğunu hatırlattı, bakanlığın bazen 'ÇED gerekli değildir' ya da 'ÇED olumlu' kararı verebildiğini söyledi. Zengin, "Bakanlığın verdiği ÇED süreci sonlandırma kararı çok nadir görülen bir durumdur. Bakanlık orada projenin uygulanması için verilmesi gereken ÇED raporunu uygun bulmadı ve onay vermedi. Güzelde bir karar verdi. Emsal olabilecek bir karar. O bölgede yapılabilecek diğer HES'ler için de bu karar emsal olabilecek" dedi.'BAKANLIK BİZİMLE AYNI FİKİRDE'Avukat Yakup Okumuşoğlu da "Çevre ve Şehircilik Bankalığı uzun aradan sonra ilk defa doğru bir karar verdi. Macahel bölgesi UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv alanı ilan edilmiş Türkiye'deki tek biyosfer rezerv alanıdır. Camili'de 8 HES projesi var. Geçmişte, 3 HES için 5 dava açtık. 8 tanesinden 3'ü gündeme gelmişti. Sonuncusu da Camili HES projesiydi. ÇED sürecinin sonlandırılması ile bakanlık bizimle aynı fikirde karar verdi. Bu önemli bir gelişmedir. Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.CAMİLİ BÖLGESİCamili havzası, Artvin ili, Borçka ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Havza, Borçka ilçesine 45 kilometre uzaklıkta, Gürcistan sınırındadır. Camili; Dünya Bankası ve Küresel Çevre Fonu tarafından belirlenen biyolojik açıdan zengin ve tehdit altında olan dünyadaki 25 karasal ekolojik bölgeden birinde yer alır. Camili havzası, Kafkas Ekolojik Bölgesi içerisinde WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından uygulanan 'Yüksek Koruma Değerli Ormanlar Projesi' kapsamında WWF tarafından izlenmektedir. Ayrıca 'Karçal Dağları Önemli Bitki Alanı'nın da bir parçası olan ve UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Camili havzası Türkiye'nin de tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyor. Camili, saf Kafkas arı ırkının varlığını sürdürdüğü bir alandır. Ayrıca, en önemli süzülen kuş göç yollarından birisi üzerinde bulunduğu için küresel öneme sahiptir. Türkiye'nin ilk ve öncü biyosfer rezervi olan Camili de Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi projesi yürütülmektedir.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCamili bölgesi Drone detaylarıHaber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA