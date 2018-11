Dha Yurt Bülteni 13

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:03



Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (7)KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak yaralanan Kani Öztürk isimli işçi saat 14.40 sıralarında enkaz altından çıkarıldı. 112 Acil ekibinin müdahalesinin ardından yaralı işçi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Enkaz altında kaldığı söylenen Mehmet Canpolat isimli işçinin yakınları ise olay yerinde gözyaşları içerisinde çalışmaları takip etti. AFAD, UMKE, itfaiye ve arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan çok sayıda kurtarma ekibi, enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.================================================Batman'da şehit polis memuru Öztekin törenle uğurlandı (EK)BAKAN SOYLU, ŞEHİT KIZININ GÖZYAŞINI ELİYLE SİLDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Birol Öztekin'in cenaze töreni sonrası, şehidin çocukları Başak (19), Ramazan (17) ve Özgenur Öztekin (10) ile yakından ilgilenerek, onları teselli etmeye çalıştı. Bakan Soylu, tören sonrası Türk bayrağı ve şehit emanetlerinin bulunduğu kutuyu şehidin oğlu Ramazan Öztekin'e verdi. Bakan Soylu, şehidin on yaşındaki kızı Özgenur'un gözyaşlarını elleriyle silerken, Başak Öztekin'i de teselli ettiği görüldü. Bakan Soylu, şehidin kızı Özgenur'un gözyaşını silerken çekilen fotoğrafını ise sosyal medya hesabından paylaştı.Şehit polis memuru Birol Öztekin'in babası Ali Öztekin'in 2008 yılında, annesi Güler Öztekin'in ise 2018 yılında vefat ettiği belirtildi.DİYARBAKIR/DHA===========================================EDİRNE OĞULPAŞA KÖYÜ'NDE SELDE KAYBOLAN 78 YAŞINDAKİ VEYSEL EVREN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIEdirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (6)Edirne'nin Oğulpaşa köyünde selde kaybolan Veysel Evren(78), evinin bahçesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekiplerince ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Evren'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.AFAD, EVDE MAHSUR KALAN 4 KİŞİYİ KURTARDIEdirne'de etkili olan sağanak yağış ve sel nedeniyle mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişiyi Tekirdağ'dan takviye gelen AFAD ekipleri kurtardı.Edirne'nin İskenderköy yolu üzerinde evlerinin yanlarından iki derenin taşması sonucu mahsur kalan Balcı, ailesinin yardım istemesi üzerine bölgeye Tekirdağ'dan gelen AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan Fırat Mert Balcı(3), 3 aylık Asine Balcı, anneleri Gamze Balcı(23) ve yaşlı bir kadını kurtardı. Rahatsız oldukları belirlenen çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenazenin ambulansa konulmasıVeysel Evren'in bulunduğu yerEvren'in evinden detaylarHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,============================BURSA'DA AYAKKABI DÜKKANINDAKİ PATLAMA VE YANGIN KAMERALARDABURSA'da geçtiğimiz gece 6 katlı apartmanın en alt katında bulunan ayakkabı dükkanında çıkan yangın ve patlamanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşların apartmanı boşaltması ve alevlerden kaçması dikkatlerden kaçmadı.Yangın, önceki gece Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki ayakkabı dükkanında meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede işyerini kapladı. Duman ve gazın etkisiyle mağazanın camları patlayarak çevreye sıçradı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yangın çıkan dükkanın üst katlarında oturan apartman sakinlerinin patlama sesini duyup, alevleri fark etmesi üzerine kendilerini sokağa atması da görüntülere yansıdı. Yangın çıktığı sıralarda olay yerinin yanındaki dükkanda olduğunu belirten mahalle esnaflarından Necati Aydın, yangının başladığı sıralarda meydana gelen patlamayla mahalle sakinlerinin büyük bir tedirginlik yaşadığını belirtti. Aydın, "Gece 01.30 civarlarında yandaki dükkandan alevlerin yükseldiğini gördüm. İşyeri sahibini arayarak bilgi verdim. Apartman sakinleri telaş içerisinde kaçışmaya başladı. Aşağıya inemeyenler çatıdan, diğer apartmana geçerek oradan indiler. İlk önce cam patladı. Patlama esnasında bütün komşular camlara, balkonlara çıktı. O sırada itfaiye ekipleri de geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. "dedi."CANIMIZI ZOR KURTARDIK"Yangın çıkan binanın birinci katında oturan Nurdan Sertkan ise evinin yangında anında büyük zarar gördüğünü belirterek, "Patlamalarla yatağımızdan uyandık. Büyük bir korkuyla çocuklarımı, eşimi aldıktan sonra canımızı zor kurtardık. Yanan dükkanın üst katında oturuyorum. Evimin dış taraftan görünen hasarı dışında içinde de hasar var. Eşyalarım hasar gördü. Şu ana kadar gelen giden olmadı. Sabahtan beri eksper bekliyorum. Şu ana kadar kimse kapımı çalmadı. Zararım var ama ilgilenen yok. Konuyla ilgilenen yetkililerden yardım bekliyoruz. Çocuklarımın kitapları zarar gördü. Dün okula gidemediler. Gece boyunca kitaplarını sildik. Çocuğum o şekilde okula gitti" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------Olay anı güvenlik kamerası-Vatandaşların kaçışmasıSÜRE: 2 dakika 25 saniye BOYUT: 325 MBHABER & KAMERA: Halil ÖZÇOBAN======================KARADENİZ'DEKİ GEMİLER FIRTINA ÖNCESİ İNEBOLU LİMANI'NA SIĞINDIKARADENİZ açıklarında avlanan dev balıkçı tekneleri ve kuru yük gemileri meteorolojinin şiddetli fırtına ve poyraz uyarısı nedeniyle İnebolu Limanı'na sığındı.Batı Karadeniz Bölgesi'nde Çarşamba gecesi başlaması beklenen fırtına öncesi Karadeniz'de seyir halinde olan ve İnebolu açıklarında bulunan yük gemileri İnebolu Limanı'na sığındı. Balık sezonu nedeniyle denize açılan tekneler fırtına ve yağmura yakalanmamak için İnebolu Limanı'na demirleyerek avlanmaya mola verdi. Hava şartlarının kötü olduğu için İnebolu Limanına sığındıklarını belirten Yücel Aynacı, "Şuanda denizde poyraz olduğu için denize açılamıyoruz. Havalar tekrardan düzeldiğinde denize açılacağız. Bu yıl balık sezonu bereketli geçiyor, palamut sezonu çok bereketli geçti, şimdi de hamsi sezonun bereketli geçeğini ümit ediyoruzö dedi.Görüntü Dökümü:Liman içerisinde gemilerin görüntüleri,balıkçılarla röportajlar,detaylarGörüntü Süresi: 01.58// Görüntü Boyutu: 141 MBBarış İLYASOĞLU/İNEBOLU, (KASTAMONU),======================================EDREMİT'TE TARİHİ BİNA FIRTINA VE YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKTÜBALIKESİR'in Edremit ilçesinde iki gündür etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle tarihi bir bina çöktü.Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde tarihi taş ve kerpiç bina yağış deneniyle çöktü. Binanın yola bakan yüzeyinde çöken duvar nedeniyle sokak kapandı. Çökme sırasında kimsenin sokaktan geçmemesi olası bir faciayı önledi. Görgü şahitleri binanın yağış ve fırtınanın etkisiyle büyük bir gürültü ile çöktüğünü ifade etti.Tarihi binada incelemelerde bulunan Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, çöken binanın koruma altında bir yapı olduğunu ve gerekli tespit çalışmalarının ardından molozların kaldırılacağını açıkladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYıkılan tarihi evden görüntü.Yıkılan istinat duvarından görüntü.Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),=======================================MUĞLA'DA, HIV VİRÜSÜ İLE İLGİLİ İDDİANIN ASILSIZ OLDUĞU BELİRTİLDİMUĞLA'da fuhuş yapan yabancı uyruklu bir kadından 14 kişiye HIV virüsü bulaştığı iddiası emniyeti harekete geçirdi. Polis tarafından yapılan araştırmada, iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.Merkez ilçe Menteşe'nin üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi'nde, bir süre önce, yabancı uyruklu bir kadından 14 kişiye HIV virüsü bulaştığı söylentisi kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. İddia üzerine, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Kötekli'de yapılan araştırmalar ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, "İddialar sadece dedikodudan ibaret. Böyle bir şey olsa bizim haberimiz olur. Muğla'da her şehirde olduğu gibi HIV virüsü taşıyanlar tabii ki var. Fakat bu sayıda bir artış söz konusu değil. Bu iddialar üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Kasım'da HIV/AIDS Farkındalık Paneli düzenleyeceğiz. Saat 16.00'da başlayacak panelimize herkesi davet ediyoruz" dedi.Cavit AKGÜN/MUĞLA, -==============================================