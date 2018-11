Dha Yurt Bülteni-13

29 Kasım 2018 Perşembe 15:51



(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)1)DENİZDEKİ HORTUMUN ARDINDAN GELEN SAĞNAK YAĞMUR VE DOLU BODRUM'U VURDUMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde oluşan ve 15 dakika süren hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Özelikle dere kenarındaki mahallerde bulunan ev ve işyerleri sel suları ile dolarken, Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı. Bodrum ile Yunanistan 'ın İstanköy Adası arasında saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Denizde Bodrum'a doğru ilereyen hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü sağnak yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle, Bodrum ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez Ortakent ve Konacık Mahallesi'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde su tahliye çalışmalarına başladı.Görüntü Dökümü--------------------Bodrum ilçe merkezindeki suyla dolan cadde ve sokaklardan görüntü-Genel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM ( Muğla ),==============================================2)GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİÇANAKKALE'nin, Kuzey Ege Denizi 'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Bugünde Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri kuvvetli fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale 'de saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulan poyraz fırtına hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Fırtına nedeniyle Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. Bugün kuvvetli fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilmişti. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle, Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, yarın Gökçeada'dan saat 07: 00, Kabatepe'den saat 09: 00 ile yarın Bozcaada'dan saat 07: 45 ve 10: 00, Geyikli 'den ise saat 08: 00 ve 11: 00'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılabiliyor.Görüntü Dökümü------------------------Çanakkale boğazındaki feribot seferlerinden görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,==================================================LİSELİ, ARKADAŞINI KENDİSİNİ DÖVDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ (2)3)R.T. TUTUKLANDIR.T.', savcılıktaki sorgusunun ardından okul arkadaşı Cihan Haylaz'ı 'kastan adam öldürme suçu' işlemekten mahkemeye sevk edildi. 16 yaşındaki zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kastamonu Cezaevi 'ne gönderildi.KASTAMONU/DHA================================================4)VALİ BEKTAŞ: KAÇAK MADEN OCAKLARINDA ÖLMEK, İŞÇİLERİMİZİN KADERİ OLAMAZZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş , 21 Kasım'da 3 işçinin ölümünün ardından tekrar gündeme gelen, ruhsatsız işletilen kaçak ocaklarla ilgili "Kaçak maden ocaklarında ölmek; işçilerimizin, insanımız kaderi olamaz. Buna 'kader' diyorlar. Adam dinamitle patlata patlata gidiyor, ocağın havalandırması yok. Bu, nasıl bir kaza? Bu, kaza olmaz. Bu, bile bile lades demek. Kimsenin hayatını göz göre göre feda etmesine göz yumamayız" dedi. Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, 7 Kasım'da göreve başlayan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Bektaş , 21 Kasım'da 3 işçinin ölümünün ardından tekrar gündeme gelen, ruhsatsız işletilen kaçak ocaklarla ilgili gerekli mücadelenin yapılacağını söyledi. Bektaş, 3213 sayılı 'Maden Kanunu' kapsamında ruhsatsız üretim yapanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verildiğini ayrıca infazın tamamlanmasından itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacaklarını açıkladı.Kaçak ocaklarla ilgili çalışma yapacaklarını kaydeden Vali Bektaş, "Kaçak maden ocaklarında ölmek; işçilerimizin, insanımız kaderi olamaz. Buna 'kader' diyorlar. Bu işin kaçak olmayan yollardan yapılma şekli var ve getirisi az değil. Madencilik iyi bir iştir. Devletimiz yeterince fedakarlık yapıyor. Burada belli maliyetleri sübvanse ediyor. Burada birtakım boşluklardan yararlanarak, hayatımız pahasına ruhsatsız, hiçbir tedbir almadan madencilikte ısrar etmek çok makul bir iş değil. Ona müsaade etmemek için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.'BUNA KAZA DEMİYORUZ'Vali Bektaş, ruhsatsız ocakların, yasa gereği gerekli şartlar yerine getirilmediği için kaçak duruma düştüğünü ve böyle üretim yapıldığını söyledi. Devletin yasalara uyan ruhsatlı ocaklara izin verdiğini dile getiren Vali Bektaş, şunları söyledi:"Ne demek kaçak? Ruhsat yok. Niye? Ruhsat almak için gerekli şartları yerine getirmiyor. Nedir bu şartlar? İşçi güvenliği için gerekli şartlar. Yani diyor ki 'Ocağa hava bir yerden girip diğer yerden hava çıkması lazım'. Yani havalandırma bacası olması lazım. Yapmamış. Ondan sonra orada ölmüş. Ondan sonra ne diyoruz? 'Takdir-i ilahi' diyoruz, 'Kader' diyoruz. Hayır. Öyle bir şey yok. Neyin kaçağı? Tedbirin kaçağı. Yani tedbirin sağladığı gerektirdiği işleri yapmamanın maliyetinin kaçağı. Devlet ruhsatlı ocağa müsaade ediyor. Her türlü sistemi kurmuş. Üretilen ürünün alıcısı var. O zaman herkes kuralına uyacak. Biz bu işin üzerine düşeceğiz. Düşmemek vebaldir. Düşmek görevimizdir. Kaza her yerde olabilir ama bu bahsettiğimiz kaza değil ki. Buna 'kaza' demiyoruz biz. Adam dinamitle patlata patlata gidiyor, ocağın havalandırması yok. Bu nasıl bir kaza? Bu, kaza olmaz. Bu, bile bile lades demek. Kimsenin hayatını göz göre göre feda etmesine göz yumamayız."Görüntü Dökümü------------------------Vali Erdoğan Bektaş'ın açıklaması-Kaçak ocaklardan detaylarSüre: (5.20) Boyut: (598 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,