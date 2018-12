Dha Yurt Bülteni 13

01 Aralık 2018 Cumartesi 21:44



KADINI ZORLA OTOMOBİLE BİNDİRMEK İSTEYEN ŞÜPHELİLERİ, POLİS YAKALADISİVAS'ta, E.P. adlı kadını cinsel içerikli mesajlar atarak taciz edip, zorla otomobile bindirmek isteyen şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı. Sivas 'ta yaşayan E.P. isimli kadın, bazı kişilerin kendisini cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araştırma sürerken, şüphelilerin E.P.'yi buluşma amacı ile çağırması üzerine ekipler takibe geçti. Mevlana Mahallesi'ne otomobille gelen şüpheliler T.B. ve Y.E., buluştukları E.P.'yi kolundan tutarak zorla araca bindirmek istedi. Şüpheliler bu sırada otomobili hareket ettirdi. Kadın, ayaklarını yerden kaldırarak bir süre araçla birlikte gitti. Olay yerinde önceden tedbir alan polis ekipleri müdahale ederek aracı durdurdu. Araçtan indirilen şüpheliler, gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (amatör kamera)-------------------------------Olay yerinden görüntüPolislerin şüphelileri gözaltına alışıHaber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,===================================ORDU'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE 64 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU - EK GÖRÜNTÜYLEORDU'nun Altınordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu'nda, 64 öğretmen ve öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Olayla ilgili ihmalleri olan kamu görevlileri dahil olmak üzere bunlarla ilgili yasal işlem yapılacaktır" dedi.Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu'nda önceki gün öğlen yemeği sonrası öğrenci ve öğretmenlerde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti başladı. Öğrenciler ve öğretmenler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bugün de hastaneye götürülen öğretmen ve öğrencilerle birlikte sayı 64'e ulaştı. Tedavileri tamamlanan bazı öğrenciler taburcu edilirken bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin ise tedavileri sürüyor. Öğretmen ve öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alınırken, Ordu Valiliği de olayla ilgili inceleme başlattı.VALİ: YASAL İŞLEM YAPILACAKOrdu Valisi Seddar Yavuz, tedavisi süren öğretmen ve öğrencileri hastanede ziyaret etti, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vali Yavuz, "Çok üzücü bir olay meydana geldi. Tahmin ettiğimiz kadarıyla bir gıda kaynaklı rahatsızlık olduğu anlaşılıyor. İlk günden itibaren bütün tahliller, bütün numuneler alınmış durumda. Alınan yemek ve su numunelerinin tahlilleri yapılıyor. Muhtemelen pazartesi günü olayın nedeninin netleşeceğini düşünüyoruz. 64 civarında kardeşimizin sağlık kurumlarına müracaat ettiğini gördük. Sonradan gelenler oluyor. Şu anda 14 civarında yatan kardeşimiz var. Aldığımız bilgiler çerçevesinde, herhangi bir hayati riski olan kardeşimiz söz konusu değil. Ağırlıklı olarak ishal ve karın ağrısı şikayetleri var" dedi.Gıda alımının bir şirket aracılığıyla yapılmadığını, okul idaresi tarafından malzemelerin temin edilerek yemek pişirme işleminin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yavuz, "Şüphelendiğimiz bir durum söz konusu. Bir gün bekletilen bir gıdanın tüketimine dair bilgi ya da duyum var. Muhtemel ondan olabileceği yönünde değerlendirmemiz var. Elde somut bilgi, belge olmadan kesin konuşmak, sağlıklı durum değildir. Önemli olan şu anda kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşması ve bunun takip edilmesidir. Olayla ilgili ihmalleri olan kamu görevlileri dahil olmak üzere bunlarla ilgili yasal işlem yapılacaktır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Acil servis önündeki ambulans detayıHastanede yatanlardan ve ziyaretten fotoğraflarHaber: Nedim KOVAN/ORDU,================================Hastane bahçesinde silahlı kavga : 5 yaralıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir hastane bahçesinde iki akraba arasında çıkan silahlı kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay, bugün saat 17.15 sıralarında Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. isimli kişi hastane bahçesinde husumetli oldugu akrabaları ile karşılaştı. Bunun üzerine, C.T. akrabaları ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin kısa sürede artmasıyla C.T., yanında taşığı tabancayı çıkartıp akrabalarına ateş açtı. Olayda H.Ç.(Hamdullah Çelik) (32), C.Ç.(Cevdet Çelik) (45), Ü.Ç. ( Ümit Çelik ) (41), M.Ş.S.(M.Şerif Sayhan ) (55) ve hastane bahçesinde oturan S.S. ( Serkan Sakarya ) (43) yaralandı. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri olayların yaşandığı bölgelere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Polis, olaya karışarak olay yerinden kaçan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayda H.Ç. ile bir şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Olay yerinden genel görüntülerHaber-Kamera: : Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,==========================Arıza yapan bariyer trafiği karıştırdıAYDIN'ın Söke İlçesinde hemzemin geçitteki bariyer kısa süreli takılı kalınca oradan geçmeye çalışan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler bariyerin açılmasını beklerken, bazı sürücüler ise ters istikametten hemzemin geçitten geçmek zorunda kaldı.Olay, saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi ile Yeni Camii Mahallesinin kesiştiği hem zemin geçitte meydana geldi. Tren geçtikten sonra hemzemin geçitteki bariyer arızalanarak takılı kaldı. Kapalı kalan bariyer nedeniyle her iki taraftan gelen otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir süre bekleyen sürücüler bariyerin açılmadığını görünce ters istikametten karşıya geçmeye çalıştı. Bazı süsücüler ise bariyerin açılmasını bekledi. yaklaşık yarım saat takılı kalan bariyer daha sonra açıldı. Takılı kalan bariyer nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------Kapalı kalan hemzemin geçitteki bariyerTers istikametten geçmeye çalışan otomobillerGenel ve detayHaber-Kamera: Burhan CEYHAN/Söke/ AYDIN,=============================== Palandöken 'de meşaleli startDünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de sezon başladı. Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 'in de katıldığı açılış töreninde kayakçılar meşaleli gösteri yaptı.Kayakçıların şov yaptığı geceyi havai fişek gösterileri aydınlattı. Kayakseverleri Palandöken'e davet eden Vali Okay Memiş, Türkiye 'de kayak sezonunu ilk olarak Erzurum 'un başlattığını belirterek, tüm kayakseverleri Erzurum'a beklediklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Palandöken'in karla kaplı pistlerinin yaklaşık 4 kilometrelik bölümünü ışıklandırdıklarını ifade ederek yapılan gece kayağının doyumsuz olduğunu belirtti. Gece yaklaşık 3 bin metre rakımdaki Küre Kafe'de verilen yemekle sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Palandöken kayak merkezi önünde toplanan vatandaşlar-Müzik eşiliğinde oynayan vatandaşlar-Açılış öncesi kayak pistinde düşen vatandaşa müdahale edilmesi-Ambulansa bindirilmesi Kar üstü araçların pisti ezmesi-Meşaleli kayak gösterisi-Vali Okay Memiş ile röp.-Havai fişek gösterisi-Drone ile çekilen görüntülerHaber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,SÜRE: 05.50 BOYUT: 670 MB==================================KATO DAĞI'NDA AÇ KALAN AYI, ASKERİ ÜS BÖLGESİNE GİRDİŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı 'nda, karla kaplı bölgede yiyecek bulamayan ayı, dikenleri telleri tırmanarak aşıp, askeri üs bölgesine girdi. Askerlerin konserve ve ekmek verdiği ayının dikenli telleri aşması saniye saniye görüntülendi.Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda kar nedeniyle yiyecek bulamayan bir ayı, askerlerin bulunduğu üs noktasına geldi. Ayı, üs noktasındaki dikenli telleri tırmanarak aştı. Ayı, burada yiyecek ararken, onu fark eden askerler, konserve ve ekmek verdi. Ayının dikenli telleri tırmanarak üs bölgesine girmesi ise kameralara saniye saniye yansıdı. Ayının verilen yiyecekleri yedikten sonra üs bölgesinden ayrıldığı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kato DağıAskeri üs bölgesiAyının telleri tırmanmasıAyının üs bölgesine girmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: ŞIRNAK-DHA=====================================