Dha Yurt Bülteni -13

02 Aralık 2018 Pazar 21:53



02 Aralık 2018 Pazar 21:53

NİĞDE'DE İKİ DAĞCININ ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ: 1 KAYIP, 1 MAHSUR (3)NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptıkları sırada üzlerine çığ düşen iki dağcıdan biri çığ altında kaldı. Kendi imkanıyla kar kütlesinin altından kurtulan Hilal İşcan, telefonla ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı.KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADIDemirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İçcan ile ismi öğrenilemey erkek arkadaşı, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İçcan kat kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, erkek arkadaşına ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İçcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İşcan ile çığ altında kalan arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı.Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ==============================='BİYONİK KULAK' AMELİYATI İÇİN BEKLEYEN MİNİK ZEYNEP İÇİN KONSER DÜZENLENDİGümüşhane'de işitme kaybı yaşayan ve 'biyonik kulak' olarak bilinen 'koklear implant' temin edilemediği için ameliyat olamayan 3,5 yaşındaki Zeynep Mine Koyun için konser düzenlendi. Konserden elde edilen gelirle Zeynep'in biyonik kulak ameliyatı masraflarına destek sağlandı.Gümüşhane'de oturan Ozan Koyun'un işitme kaybı yaşayan 3,5 yaşındaki kızı Zeynep Mine, sağlığına kavuşmayı beklerken, firmalar ile hastanelerin uzlaşamamaları sonucu biyonik kulak ameliyatı iptal edildi. Asgari ücretle geçinen Koyun ailesi, 150 bin TL'yi bulan ameliyat masraflarını karşılayamadı. Bakanlığın yaşanan anlaşmazlığın giderildiğini duyurması ile yeniden ümitlenen aile, çocuklarının ameliyat olacağı günü bekliyor. Bu bekleyiş sürerken gönüllü bir grup, Zeynep Mine Koyun'un ailesine destek için konser düzenledi. Gümüşhane Kültür Merkezi'nde Karadenizli sanatçı Yasin Aydın'ın sahneye çıktığı konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Sanatçı, sevilen türküleri Zeynep Mine için seslendirdi. Sahneye çıkarılan minik Zeynep Mine, herkesi duygulandırdı.Sanatçı Yasin Aydın, "Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Minik Zeynep'in ameliyatı olabilmesi için elimden geleni yapacağım "dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Konserin yapılacağı salonun giriş görüntüleriKonser salonundaki dinleyicilerden görüntülerKonserden görüntülerDetaylarBOYUT: 248 MB - SÜRE: 03: 19Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,=======================================KAZA TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADIESKİŞEHİR'de '112 Acil Hizmetler Haftası' kapsamında trafik kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta temsili yaralılar sağlık ve kurtarma ekipleri tarafından ambulanslara taşındı.Sakarya Caddesi'nde bulunan Anıt Park önünde 112 Acil Servis, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekiplerini katılımıyla kaza tatbikatı yapıldı. Tatbikatta temsili kaza sonucu 2 minibüste sıkışan yaralılar, ekipler tarafından kurtarıldı. Yüzlerine kırmızı boya sürülen temsili yaralılar ambulanslara taşındı. Kazada ölen bir kişinin üzeri sağlık ekiplerince örtüldü.Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Veli Görkem Pala, Acil Hizmetler Haftası etkinlikleri kapsamında trafik kazası tatbikatı yaptıklarını belirterek "Bu senaryo çerçevesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. 5 ambulansımız, birer AFAD ve itfaiye kurtarma aracımız, 112 Acil Servis personelinin yanı sıra Dorlion Arama Kurtarma ekibi tatbikatta yer aldı. Acil Hizmetler Haftası süresince etkinliklerimiz devam edecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Tatbikattan,-Araç içerisinde sıkışan temsili yaralının kurtarılması,-Yaralıların ambulanslara taşınması,-Tatbikat gereği ölen bir kişinin üzerinin örtülmesi,-Ambulansların,-Tatbikata katılan ekiplerin toplu halde,-Dr.Veli Görken Pala'nın konuşmasıHaber-Kamera: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,========================================SOFYA'DAKİ KİMSESİZLERE YARDIM KERMESİNE TÜRKİYE'NİN STANDI DAMGA VURDUBULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da 60 ülkeden kadınların kimsesizler için düzenlediği geleneksel yılbaşı kermesine Türkiye'nin açtığı 39 metrelik stant damga vurdu.Sofya'da yaşayan yabancı ülkeden kadınların, kimsesizlere yardım için bu yıl 24'üncüsünü düzenlediği kermes İnter Expo Center Fuar Merkezi'nde, 'Dünya ayağına geliyor' sloganıyla düzenlendi. Sofyalıların büyük ilgi gösterdiği kermeste Sofya Büyükelçiliği ile Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği'nin girişimiyle 39 metrelik Türk masası kuruldu. Masa bu yılın en büyük masası oldu. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un da katıldığı kermeste, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin yanı sıra el işi, süslemeli seramik tabak ve çiniler, cam eşyalar, tekstil ürünleri ve hazır giyim ürünleri sergilendi. Türk standına büyük ilgi gösteren ziyaretçilere, özellikle, Marmara Bölgesi'nin zeytini, Kapadokya usulü saçta pide, yaprak sarması, pilav, aşure ve daha birçok özel yiyecek satışa sunuldu. Yemeklerin çoğu ise Sofya'da yaşayan Türk kadınları tarafından hazırlandı. Yardım amaçlı düzenlenen kermese, Türk Bulgar Kadınları Dostluk Derneği çatısı altında katılan Türk kadınları, ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.Kadınlar Derneği'nin Onursal Başkanı ve Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy, hayırsever girişimlere gösterilen destekten dolayı mutluluğunu dile getirip, zengin Türk kültürünü burada tanıttıklarını söyledi. Didem Ulusoy, "Türkiye yıllardan beri geleneksel olarak buraya katılıyor. Bu sene biz 39 metrelik stant açmış bulunuyoruz. Gelmiş geçmiş en büyük stant olduğu gibi, kermesin de en büyük standı. Şu an en büyük katılımcı Türkiye. Kocaeli'nden pişmaniye, Bursa'dan kestane şekeri, Kütahya'dan, İznik'te çini ve diğer güzel şehirlerimizden yiyecekler getirdik" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Didem Ulusoy ile röp.Türk standından detaylarKadınlar stant başındaBüyükelçi Ulusoy'un standı ziyaretiÜrünlerden detaylarTanıtıma katılan kadınlarEtinlikteki eğlencelerÇocukların şarkı söylemeleriStantlardan detaylarHaber-Kamera: SOFYA(Bulgaristan),=================================TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN ASKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden asker Tayfur Akcan (20), Çine'de toprağa verildi.Kaza, dün akşam saat 17.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara'da askerlik yaptığı öğrenilen Tayfun Akcan, izin alarak memleketi Muğla'ya doğru otobüsle yola çıktı. Otobüs, Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde mola verdi. Otobüsten inen Akcan, yolun karşısına geçmeye çalışırken Denizli istikametinden gelen Mustafa Egemen yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Mustafa Egemen ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazadan sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Akcan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı. Akcan, babasının yaşadığı Çine ilçesinde ikindi namazında düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Camiden detay görüntüler-Cenaze namazından detay-Askerlerin cenazeyi almaları ve omuzlarında götürmeleri-Annesinin feryatları ve cenazenin ardından el sallaması-Cenaze aracı ile mezarlığa götürülüşüHaber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın),==============================================*Otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybettiADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen tarım işçisi Meryem Şahin (28), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Kadirli Karayolu Bulduklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.A.'nın yönetimindeki 01 RZ 252 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen tarım işçisi Meryem Şahin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahin'in öldüğü belirlendi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından evli ve 4 çocuk annesi Şahin'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, otomobil sürücüsü E.A.'yı gözaltına aldı.Haber: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),==================================