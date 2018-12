Dha Yurt Bülteni-13

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:03



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:03

BATMAN'DA İŞ YERİ BASAN KIZLARA TAHLİYEBATMAN'da geçtiğimiz Mayıs ayında, dedikodularını yaptığı iddiasıyla arkadaşları İpek D.'nin çalıştığı iş yerini basarak dövüp hakaret ettikleri ve bunu cep telefonu ile kayıt altına aldıkları suçlamasıyla tutuklanan Zeynep Y. ile Seyhan K. yargılandıkları davanın bugünkü duruşmasında tahliye edildi.Batman merkezde geçtiğimiz 25 Mayıs'ta İpek D.'nin işyerini 3 kız arkadaşı kendileri hakkında 'dedikodu yapıyor' iddiasıyla bastı. İddialara göre 3 kız İpek D,'yi dövdü, hakaret edip ardından da olayın görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Olayı Gerçekleştiren Zeynep Y. Seyhan K. ve olayı görüntüleyerek kaydeden Hande Ö. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece Zeynep ile Seyhan tutuklanırken, Hande Ö. tutuksuz yargınlanmak üzere serbest bırakıldı. Batman Savcılığı'nca sanıklar hakkında 'hürriyetten yoksun bırakma, silahla tehdit, iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçlarında dava açıldı.DENETİMLİ SERBESTLİK ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİLER5'inci Asliye Ceza Mahkamesi'ndeki görülün davanın duruşmasına görüntüleri çektiği belirtilen tutuksuz sanık Hande Ö. tutuklu sanıklar Zeynep Y. ve Seyhan K. ile saldırıya uğrayan İpek D. katıldı.Mahkemenin bugün görülen duruşmasında İpek D.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine tutuklu olarak yargılanan Zeynep Y. ile Seyhan K. hakkında denetimli serbestlik şartı uygulanarak tahliye kararı verildi. Duruşma 2 tanığın dinlenmesi için 3 Ocak tarihine ertelendi.Mayıs ayında İpek D.'nin tartaklanması ve arkadaşlarının küfür ederek hakaret ettiğini gösteren videolar tüm haber kanalları ve internet sitelerinde yayımlanmış ve tüm Türkiye'de tepkilere neden olmuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)Adliyeye götürülürken detaylarBATMAN, -============================AİLE HEKİMİ, TAKLA ATAN ARAÇTAN YARA ALMADAN ÇIKTISİVAS'ta traktör ile çarpışan otomobil takla atarak devrildi. Araç sürücüsü aile hekimi Semih Dinç, olayı yara almadan atlattı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. Semih Dinç(40) yönetimindeki 06 SN 752 plakalı otomobil ile Sami Evci idaresindeki 58 AP 553 plakalı traktör bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak devrildi. Aile hekimi olan otomobil sürücüsü Semih Dinç, yolda ters dönerek duran araçtan sağlam çıktı. Traktör sürücüsü Evci de kazayı yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü:-Olay yerinden görüntüler-Araçların görüntüsü-Yara almadan kazayı atlatan hekimin görüntüleriHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,================================GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCUYA 7 GÖZALTIGAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Vatan Mahallesi'ndeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 700 gram esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 tüfek ile fişekler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Operasyona katılan polislerPolislerin evlere girişiEvlerde yapılan aramalarEle geçirilen uyuşturucuGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA================================GAZİANTEP'TE, ARAÇ HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMAGAZİANTEP'te, 2 otomobil ve içerisindeki teypleri çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'te çalınan araçların bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında son zamanlarda kentte çalınan 2 otomobilin izine ulaşıldı. Polislerin düzenlediği operasyonda çalınan 2 araç ile bu araçlardaki teyp ve hoparlörler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 3'üncü şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesiŞüphelilerin polis aracına konulmasıGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA=====================================KARABÜK MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 10 GÖZALTIKARABÜK merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük ile birlikte, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alındı.Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -==================================RESTORE EDİLEN CAMİLERİN ÇATISI AKINCA 'YAĞIŞLI HAVA' AYARI YAPILDIBİTLİS Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen 5 cami ve 1 külliyenin çatıları, yağmurlarla birlikte su akıtmaya başladı. Sorun giderilemeyince cemaat, çareyi camilerin içine leğen yerleştirip, halıları toplamakta buldu. Ancak bu da çözüm olmadı. Yağışlı havalarda camilerin ibadete kapatılmasına karar verildi.Bitlis merkezde bulunan Şerefiye Camisi ve külliyesi 3 yıl önce, Dört Sandık, Kale Altı, Kureyşi ve Aynel Barit camileri de geçtiğimiz yıl aslına uygun restorasyonları tamamlanarak, ibadete açıldı. Yaz döneminde ibadetin sorunsuz yapılabildiği camilerde, kış dönemiyle birlikte sıkıntılar ortaya çıktı. Camilerin tavanları, yağışlı havalarda su akıtmaya başladı. Görevliler ve vatandaşlar da çare aramaya başladı. İlk olarak cami içlerinde su gelen noktalara, leğen konuldu. Ancak akan su fazla olduğu için halıların toplanması gerekti. Camilerin imamları durumu müftülüğe bildirdi. Müftülük, yağışlı günlerde camilerin kapalı tutulması talimatı verdi.'RESTORASYONDAN SONRA OLDU'Vatandaşlar duruma tepki gösterirken Taş Mahallesi Muhtarı İrfan Küsem, daha önce Dört Sandık Camisi'nin ibadete açık olduğunu, üzerinde de kış şartlarına uygun çatı bulunduğunu belirterek, "Cami restorasyona alındı. Çatı tertibatı kaldırıldı. Ancak şimdi cami, çatı akması sebebiyle ibadete kapatılıyor. Bunu yetkililer kontrol etmeli. Biz camilerin bölge şartlarına göre restore edilmesini talep ediyoruz" dedi. Bu duruma vatandaşlar da tepki gösterdi. Yıllara meydan okuyan eserlerin bir bir restore edildiğini ancak restorasyon sonrasında her birinde farklı sorunlar meydana geldiğini öne süren vatandaşlar, bu sorunlara bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.Cemaatten Fahrettin Kara, 500 yılık Şerefiye Camisi'nin restorasyona alınmadan önce böyle bir sıkıntı yaşamadığını belirtirken, Ahmet Şimşek de restorasyon çalışmaları sırasında namazlarını dışarda kıldıklarını, çok sıkıntılar çektiklerini anlattı. Şimşek, "Ne yazık ki bundan 7-8 yıl önce Bitlis merkezdeki camiler, restorasyon çalışması adı altında restore edilmeye başlandı. Restorasyon tamamlandıktan sonra, sevinçle, camilerimize kavuştuk derken, şu an gördüğünüz gibi yağmur nasıl dışarıda yağıyorsa caminin kubbesinden de aynı şekilde içeriye akıyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Allah rızası için şu camilerimize bir el atın. Camimizde şu an namaz kılamıyoruz. Halılar tamamen kaldırıldı. Diğer tarihi camilerimiz de aynı şekilde damlıyor. Bizi bu halden, camilerimizi de bu rezaletten kurtarmanızı istiyoruz" diye konuştu. Konuyla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden açıklama yapılmazken, müftülük yetkilileri ise imama havanın yağışlı olması halinde camiyi kapatma yetkisi verdiklerini belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Camiden genel ve detay görüntüler-Caminin kapısındaki uyarı yazısından detay-Caminin içinden detaylar-Cami içerisine bırakılmış leğenlerden detaylar-Camninin halılarının toplanması-Cemaatten detay görüntüler-Vatandaşlardan Ahmet Şimşek ile röportajÖzcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-=================================ENGELLİ KOMŞULARINDAN HABER ALAMAYINCA POLİSE HABER VERDİLERİZMİT'te, evde yalnız olan engelli komşularından haber alamayanlar polise haber verdi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren 112 Acil ekibi yatağında bulunan Emine Şükriye Akbar'ı sağlık kontrolünden geçirerek evden ayrıldı.Olay öğle saatlerinde, İzmit Hacı Hızır Mahallesi Haci Ali Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın zemin katında yaşayan Hasan Akbar, sabah saatlerinde hastaneye gitti. Engelinden ötürü yatağa bağımlı yaşayan Emine Şükriye Akbar'a ulaşamayan komşuları, polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması ile içeriye giren sağlık ekibi engelli kadını muayene etti. Emine Şükriye Akbar'ın sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-İtfaiye ekiplerinin kapıyı açması-Sağlık ekiplerinin içeri girişi-Evden görüntüler-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),