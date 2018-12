Dha Yurt Bülteni -13

07 Aralık 2018 Cuma 16:16



Kazdağlarında kar manzarasıBalıkesir ve Çanakkale illeri arasında kalan Kazdağları kar yağışıyla beyaza büründü. Karla kaplanan Kazdağları'nda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.Mitolojide tanrıların dağı olarak anılan Kazdağları'na kış geldi. Yazın oksijeniyle turistlerin gözde ziyaret yerlerinden olan Kazdağları'na karla birlikte sessizlik çöktü. Kış mevsiminin beyaz örtüsüne bürürünen Kazdağları'nda mevsimin beyaz güzellikleri tadına doyumsuz manzaralar yarattı. Balıkesir'in Döşemedere mevkiinde bu manzaraların en güzel ortaya çıktığı yerler arasında ve görenleri adeta büyülüyor. Kazdağları'ndan inen dereciklerin oluşturduğu küçük çağlayanların donduğu görülürken; sessizlik ve romantizm manzaranın yeni yüzü oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Kazdağlarındaki kar manzalarından genel ve detay görüntü.Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),===============Vergi dairesinde 'rüşvet' alan memur adliyeye sevk edildiNiğde'de, vergi dairesinde bir kişiden 500 TL rüşvet alırken suçüstü yakalanan memur Mustafa Ç., adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen R.B., Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde çalışan memur Mustafa Ç.'nin yapılacak işlemlerle ilgili rüşvet istediğini iddia ederek, şikayette bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, çalışma başlatan polis, Mustafa Ç.'yi, R.B.'den 500 TL rüşvet aldığı sırada suçüstü yakaladı. Mustafa Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Niğde Adliyesi'ne sevk edildi.Görüntü Dökümü------------Şüphelinin araçtan indirilmesi-Şüphelinin polis eşliğinde adliyeye getirilmesi-Adliyeden görüntü-Vergi dairesi binasından görüntüSüre: 01'10" Boyut: 77 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,=============Mahçiçek: Expo'nun 1.2 milyar dolarlık katkısı olacakKahramanmaraş'ın merkez Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023'ün şehre 1.2 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.Olimpiyatlar ve dünya kupasından sonra en büyük uluslararası organizasyon olan Expo, Türkiye'de Antalya'dan sonra 2023'te Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek. 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Expo'yu alan ilk ilçe belediyesi olarak da tarihe geçen Onikişubat Belediyesi'ne iyi niyet ziyaretleri, Almanya Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel ile başladı. Wessel'i makamında ağırlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje hakkında bilgi verip videosunu izlettirdi.Ziyaretin sonunda değerlendirmelerde bulunan Konsolos Wolfgang Wessel, Kahramanmaraş'a dün akşam geldiğini ve şehrin potansiyelinden, endüstriyel alt yapısından çok etkilendiğini söyledi. Expo projesini de çok beğendiğini ifade eden Wessel, "Projeden çok etkilendim. Başlangıç seviyesinde olmasına rağmen çok etkileyici, alanı güzel bir proje" dedi.Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise konsolosun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken, Expo 2023'ün şehre çok önemli katkıları olacağını söyledi. Mahçiçek, "Bizim öngörülerimize göre 2 milyon civarında hem yurt dışından, hem yurt içinden insanlarımız gelecek. Kahramanmaraş'a bir dünya kenti olgusu getirecek Expo 2023. hepimiz biliyoruz ki Kahramanmaraş'ın tanıtımında eksiğimiz var. O tanıtımımızdaki eksiğimizi, turizmimizdeki eksiğimizi, ekonomik alandaki gelişmişliğimizi çok önemli ölçüde etkileyecek çok devasa bir proje, muhteşem bir proje. İnşallah bunları göreceğiz bunların getirdiklerini zaman içerisinde. Düşünün ki bir proje bir memlekete 1 milyar 200 milyon dolar civarında bir ekonomik katkı sağlayacak. Böyle büyük projeler inşallah bizi uluslararası alanda ok daha iyi noktalara taşıyacak diye düşünüyorum" diye konuştu.Ziyaretin sonunda Mahçiçek, Wessel'e el işi Maraş oyma sandığı hediye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hanefi Mahçiçek'in Wolfgang Wessel ile sohbet etmesiProje videosunu izlemeleriWessel ve Mahçiçek'in açıklamasıMahçiçek'in Wessel'e sandık hediye etmesiExpo 2023'ün düzenleneceği alanGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 718 MBHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)=============Niğde, 5 milyon TL çıkan talihliyi konuşuyorSÜPER Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilerek, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazanan Niğdeli talihli, kentte merak konusu oldu.Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 6 bilerek, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazanan Niğdeli talihli henüz ortaya çıkmadı. Büyük ikramiye çıkan kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Soner Akdoğan, "Çıkana hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel yerlerde kullanır. Bizi de ziyaret etmesini bekliyoruz. En azından yabancı değil Niğdeli olduğundan adım gibi eminim. Çok insan gelerek, ikramiyenin kime çıktığını soruyor" dedi.Görüntü-dökümü------------------Bayiden görüntü-Bayide oyun oynayanlardan görüntü-Detay görüntü-Sokaktaki vatandaşlardan görüntü-Bayinin sahibi Soner Akdoğan'ın açıklamasıSüre: 01'48" Boyut: 119 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,===============Narkotik köpeği 'Odin'in büyük başarısıErzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün şüphe üzerine durdurdukları TIR'da 1 ton 271 kilo ele geçirilirken, operasyonlarda aktif olarak yer alarak hassas burnu ile araçta arama yapan narkotik köpeği Odin, 4 yıldır emniyet teşkilatında başarılı görevlere imza atıyor.Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Erzincan-Erzurum Karayolu Akyazı Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları TIR'da şu ana kadar tek seferde 1 ton 271 kilo ile en büyük miktarda eroin ele geçirdi. O gün 11 polisin görev yaptığı kontrol noktasında rutin denetimlerini yapan emniyet güçleri, durdurdukları TIR'dan şüphelendi. Araçta bulunan şahısların şüpheli ifadelerinin ardından olay yerine getirtilen narkotik köpeği 'Odin' yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramada sakatat etlerin arasına gizlenmiş halde 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi.NARKOTİK KÖPEĞİ ODİN 4 YILDIR GÖREV BAŞINDAOperasyondaki katkısıyla Erzincan Emniyeti'nin gözbebeği haline gelen narkotik köpeği 'Odin' düzenli olarak yol kontrollerinde görev yapıyor, hassas burnu sayesinde emniyet güçlerine yardımcı oluyor. Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde Eğitmen Polis Memuru Muhammet Oğuz Alan, Belçika Kurdu cinsinde olan Odin'in gerekli eğitimlerin ardından 4 yıldır emniyet teşkilatında görev yaptığını söyledi. Alan, "Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'ne yavru olarak getirilen köpekler testin ardından bomba, ceset, arama kurtarma ve narkotik branşlarına ayrılarak eğitimleri veriliyor. Sınavların ardından görev köpeği olmaya hak kazanıyor. İlk aşamada polis arkadaşlarımız araçtan şüphelenerek arama noktasına alıyorlar. Ardından Odin ile yaptığımız arama da tepki vermesi üzerine arkadaşlarımız TIR içerisinde gizlenmiş haldeki uyuşturucu maddeye ulaştılar" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Arama noktasından genel detay görüntü-Araçların durdurulması-Polis köpeğinin araçlarda arama yapması genel detay görüntü-Polis köpeğinden genel detay görüntü-Eğitmen polisin açıklaması(566mb)Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,==================Mevlana'yı anma törenleri 'Selam Vakti' yürüyüşüyle başladıMevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'Selam Vakti' temalı yürüyüşle başladı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı.Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'yı anma törenlerinin bu yıl 81'incisi gerçekleşerek. 'Selam Vakti' temasıyla düzenlenecek olan 'Hz. Mevlana'nın 754'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' 'Selam Vakti' yürüyüşle başladı. Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı. Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaretin ardından Valilik binası önünden yaklaşık 500 metre ilerideki Mevlana Müzesi önüne kadar Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğu öncülüğünde yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Büyükşehir Belediyesi atlı zabıta ekipleri ile Yörük dernekleri de eşlik etti. Müze önündeki meydanda ise Nevbe merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) yapıldı. Ardından Mevlana Müzesi'ne geçilerek Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) yapıldı.Bugün düzenlenen törenler saat 20.00'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Sema Ayini ile sona erecek. 'Hz Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' boyunca her gün sema gösterileri, sergiler, seminerler, atölye çalışmaları, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi dersleri ile sürecek. Törenler 17 Aralık günü düzenlenecek 'Şeb-i Arus' programıyla sona erecek.(Görüntü Dökümü--------------Şems-i Tebrizi türbesi ziyaretiSelam vakti yürüyüşüMevlana Müzesi önünde törenMüze ziyareti ve Gülbank duasıHaber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))==============Dikili'de 95 kaçak göçmen yakalandıİzmir'in Dikili ilçesinden bindikleri lastik botlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 95 göçmen yakalandı.Geçen Salı günü saat 09.10 sıralarında, Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarını alan sahil güvenlik botundaki görevliler, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki 10'u erkek, 13'ü kadın, 22'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sahil güvenlik botuna alınarak kıyaya getirildi.Aynı gün saat 20.55'te yine Madra Çayı önlerinde, sahil güvenlik botundaki görevliler tarafından fark edilen lastik bot durduruldu. Lastik botta 18'i erkek, 14'ü kadın,18'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 50 göçmen yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler karaya getirildi.İki operasyonda yakalanan toplam 95 Afgan göçmen, kimlik tespiti işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.İZMİR, -