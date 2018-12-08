Dha Yurt Bülteni -13

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:57



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:57

ŞEHİT POLİS OĞLUNU, 'KUZUM SANA DOYAMADIM' DİYEREK UĞURLADIKONYA'da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, başka bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke (37), yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi Rukiye Teke, "Kuzum ben sana hiç doyamadım" diyerek gözyaşı döktü.Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış Caddeleri'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bir ihbar üzerine olay yerine giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin içinde bulunduğu araca, kavşakta, Muhammet Ali Toraman'ın (25), kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaşar Orman'ın(37) kullandığı 42 DIB 73 plakalı olay yeri inceleme aracı yan yattı. Kazada evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve beraberindeki Muazzez Yılmaz (30) yaralandı. Yaralılar, çeşitle hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Ali Teke'nin kazayı duyup olay yerine gelen mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.Şehit polis memuru Ali Teke'nin Konya Numune Hastanesi morgundan alınan cenazesi ilk olarak Selçuk Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada Teke için helallik alındı. Daha sonra ise cenaze törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı içerisindeki namazgaha götürüldü. Cenaze kortejine meslektaşları, ekip araçlarıyla eşlik etti.'HEP SEN BANA BAKTIN, BEN SANA BAKAMADIM'Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin'in yanı sıra şehit polisin mesai arkadaşları ile sevenlerinin katıldığı törende şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Rukiye Teke, "Kuzum ben sana hiç doyamadım. Hep sen bana baktın, ben sana bakamadım. Sen, 2 çocuğunu bana bırakıp da mı gittin kuzum ? Sen kırmızı bayraklara sarılıp mı gelecektin ? İçim yanıyor kuzum. Genç yaşında bizi bırakıp gittin. Seni Allah'a emanet ediyorum. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye feryat etti. Şehit oğlunun meslektaşları tarafından sakinleştirilmek istenilen anne, "Ben oğlumun yanından ayrılamam. Siz gidin" diyerek, bir süre tabutun yanına konulan Ali Teke'nin fotoğrafına konuştu. Baba Sabri Teke de oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Şehit Polis memuru Ali Teke, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Konya Polis Şehitliği'ne defnedildi.Görüntü dökümü:-------------------------Annenin tabutun başından ağlamasıAnnenin konuşmalarıCenaze namazının kılınmasıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA======================================================KAZADA ÖLEN DEDE VE TORUNLARI TOPRAĞA VERİLDİDÜZCE, - CEZAEVİNDE tutuklu bulunan damadını ziyaretten dönerken Ankara'da trafik kazasında yaşamını kaybeden Emin Balıkçı (58) ile torunları Naime (8) ve Betül Civelek (3) Düzce'de toprağa verildi. FETÖ'den tutuklu bulunan Enes Civelek cezaevinden jandarmalar tarafından getirilerek cenazeye katıldı.Kaza dün, Ankara Mamak Gökçeyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Keskin Cezaevi'nde FETÖ'den tutuklu olan damadını ziyaret ederek Düzce'ye dönen Emin Balıkçı'nın hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada, Düzce'de imamlık yapan Emin Balıkçı, dünürü Havva Civelek, torunları Naime ve Betül Civelek yaşamlarını kaybederken, küçük kızların annesi Hatice Civelek (32) ise yaralandı. Düzce Aziziye Mahallesi Günlü Camii'nde imamlık yapan Emin Balıkçı ile torunları Naime ve Betül Civelek'in cenazeleri bugün Günlü Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Enes Civelek jandarmalar eşliğinde cezaevinden getirilerek, cenaze namazına katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDede ve torunlarının fotoğrafıCenazelerden görüntüCenaze namazından görüntüBabanın jandarma eşliğinde getirilirken görüntüsüBabanın jandarmalarla namaz kılarken görüntüsüCenazelerin cenaze aracına alınırken görüntüsü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===============================EŞİNİN POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN VE BABASI TOPRAĞA VERİLDİANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Topluca (31) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Emine Topluca (25) ve babası Bekir Metin, gözyaşları içinde toprağa verildi.Olay, dün akşam Saray Mahallesi, 686 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Emine Topluca, iddiaya göre bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 yaşındaki oğlunu da yanına alıp, villada bahçıvan olarak çalışan babası Bekir Metin'in evine sığındı. Villanın önünde pusu kuran Ahmet Topluca, asgari ücretle çalıştığı işyerinden servisle gelen boşanma aşamasındaki eşi Emine Topluca'ya pompalı tüfekle ateş etti. Ahmet Topluca, kapıda kızını beklerken silah sesini duyarak koşan ve kendisine müdahale etmek isteyen kayınpederi Bekir Metin'e de ateş etti. Ahmet Topluca, daha sonra aynı silahı çenesine dayayarak ateşledi.Emine Topluca, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Topluca ve kayınpederi Bekir Metin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekir Mutlu da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Topluca'nın tedavisi ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.BABA VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİBekir Metin ve kızı Emine Topluca için, Kahramankazan'a bağlı Satıkadın Mahallesi'ndeki Ulucami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, 3 çocuk babası Bekir Metin'in vatani görevini Samsun'da er olarak yapan oğlu İbrahim Metin de izin alarak katıldı. İbrahim Metin, annesi ve kardeşleriyle cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü. Baba ve kızının cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazlarından sonra Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cenaze töreninden detay görüntürler-Cenazelerin omuzlarda taşınmasıHaber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara),===============================TARAFTAR GRUBU LİDERİ, HALI SAHA MAÇI SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜTOKAT'ta Emre Şenol (26), halı sahada futbol maçı yaptıktan sonra geldiği evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.Kentte oyun salonu işleten ve Tokatspor taraftar grubu lideri olan Emre Şenol, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı yaptı. Maçın ardından evine gelen Şenol, duş alıp salona geçti. Ancak aniden fenalaştı. Ailesi, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şenol, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şenol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emre Şenolün cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.SON YOLCULUĞUNA UGURLANDITokat Devlet Hastanesin'de otopsi işlemlerinin ardından Emre Şenol'un cenazesi ailesine teslim edildi. Emre Şenol'un cenazesi kent merkezinde Behzat Camisine getirildi. Şenol'un tabutun baş ucuna arkadaşları bordo-beyaz Tokatspor bayrağı koydu. Cenaze namazına, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokatspor taraftarları ve yakınları katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Emre Şenol'un cenazesi Şeyhi Şirvani Mezarlığında toprağa verildi.Görüntü Dökümü:-Cenaze namazından görüntüler-Cenazenin uğurlanmasıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, DHA============================Saati sorduğu kişinin cep telefonunu alıp kaçtı (2)TUTUKLANDIÇanakkale'de saati sorduğu İ.A.'nın (41) elindeki cep telefonunu alıp kaçan ve polis tarafından yakalanan Fikri Umut Canpolat (25), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.ÇANAKKALE================================DİDİM'DE DEVE GÜREŞİ HEYECANIAYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 8'ncisi düzenlenen deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Güneşli havada yapılan festivalde izleyiciler bir taraftan güreşlerin heyecanını yaşarken, diğer yandan mangal keyfi yaptı.Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Belediyespor Kulübü yararına düzenlenen Didim 8. Deve Güreşi Festivali'nde heyecanlı müsabakalar yaşandı. Didim'in Akyeniköy Mahallesi, Söke- Milas karayolu Dalyan Kavşağı'nda kurulan alanda düzenlenen etkinlik için güreşseverler sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki güreşlerde daha önce arenaya çıkmış 120 devenin katıldığı festivali, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güneşli havada yapılan festivalde, izleyiciler bir taraftan güreşlerin heyecanını yaşarken, diğer yandan mangal keyfi yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Güreşen develerden görüntüİzleyenlerden görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın),