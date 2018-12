Dha Yurt Bülteni-13

11 Aralık 2018 Salı 16:42



11 Aralık 2018 Salı 16:42

DHA YURT BÜLTENİ-13ŞAMPİYON DANSÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIADANA'da, arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Türkiye Salsa Şampiyonu, Avrupa ve dünya 3'üncüsü 25 yaşındaki Cem Demir'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 yıl önce kanserden yaşamını yitiren annesinin de kabrinin bulunduğu Karaburgaz Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.Adana'da bir dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkan Cem Demir, geçen 9 Aralık'ta, arkadaşlarıyla birlikte geceyi geçirmek için Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. İddiaya göre, dairede bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, balkona çıktı. Dairedekiler kısa süre sonra dışarıdan gelen sesler üzerine balkona çıkıp aşağıya baktıklarında, Demir'i kanlar içinde yerde yatarken görüp polise ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, şampiyon dansçının öldüğünü tespit etti. Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Türkiye'de yapılan dans yarışmalarının salsa kategorisinde 4 kez şampiyon olan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda da yine yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü seçilen ve ünlü sanatçıların kliplerinde de oynayan Demir'in düşerek mi öldüğü, intihar mı ettiği yoksa balkondan birileri tarafından mı itildiği konusu gizemini korurken, polisin soruşturması sürüyor.Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından, genç dansçının tekne kaptanı olan babası Asım Demir tarafından alınan cenazesi, dün (pazartesi) Bodrum'a getirilip, Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na konularak bekletildi. Demir için bugün öğlende, Merkez Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Demir'in babası Asım Demir, nişanlısı Melisa Sahra Katılmış, dansçı arkadaşları, yakınları ve öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı. Cenaze töreninde Demir'in aynı zamanda dans partneri olan nişanlısı Melisa Sahra Katılmış ve dansçı arkadaşları gözyaşı döktü."İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM"Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan babası Asım Demir, oğlunun intihar ettiği iddialarına inanmadığını belirtip, "Acımı yaşayıp, oğlumu defnettikten sonraki günlerde bu olayın peşine düşeceğim. Olayla ilgili gerek inceleme gerekse de tetkikler sürüyor. Otopsi zaten yapıldı. İfadelerin alınmasına devam ediliyor. Oğlumu tanıyorum, bazı şeyler yazıldı, çizildi, ancak bunlar bizim ağzımızdan çıkan şeyler değil. 'Çocuk bunalımda' falan denildi. Böyle bir şey yok. Adana'ya gideceği gün Cem'i ben uyandırdım. Hiçbir sıkıntısı, derdi yoktu. 20 Temmuz'da düğününü yapacaktık. Bodrum'daki düğün yerini tutup, sözleşmesini imzaladım. Yani psikolojisinin bozuk olmasını gerektirecek bir durum yoktu. En önemlisi nişanlısı Melisa da yanındaydı. Cem nişanlısını o halde bırakıp, öyle bir şey yaşayacak bir çocuk değil. Tanıyan arkadaşlarına sorun Cem'in kendini balkondan atıp, intihar ettiğine inan bir kişi bile çıkmaz" dedi.Gazetecilerin, oğlunun "Baba parası ile yaşamak istemiyorum" yazılı not bıraktığı ile ilgili iddiaları hatırlatması üzerine ise Demir, "Böyle bir şey yok. Bu yaşta ben bile babamdan para istiyorum. Cem'in askerlik parasını bile yatırdık. 20 Aralık 2019'da askere gidecekti. Düğün için gerekli kaporalar da ödenmişti. İstanbul'da otomobil almak için araştırma yaptım. Döndüğümde otomobil alacaktım. Çünkü Cem Tuzla'da oturuyor, mesafeler uzak olduğu için düğün öncesi gidip gelmesi zor olacaktı. Kaptanım ben. Teknemi karaya çektim. Bu olay olmasaydı, bugün kardeşimi de alıp, araçta İstanbul'a gidecektim. Cem, karıncayı bile incitmeyen bir çocuktu" diye konuştu.Daha sonra kılınan cenaze namazın ardından Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu yaklaşık 300 metre mesafedeki Bodrum Kaymakamlığı önüne kadar omuzlarda taşınıp, burada cenaze aracına konuldu. Demir'in cenazesi, uzun bir araç korteji eşliğinde, 1 yıl önce kanserden kaybettiği annesi Sibel Demir'in de mezarının bulunduğu Karaburgaz Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.Görüntü Dökümü------------------Cem Demir'in fotoğrafı-Baba Asım Demir ile röp.-Cenaze töreninden görüntü-Cenaze törenine katılardan görüntü-Cenaze namazının kılınmasından görüntü-Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutunun omuzlarda taşınmasından görüntü-Cenazenin kortej eşliğinde mezarlığa götürülmesi-Demir'in nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ın görüntüsü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),=================Yangında ölen minik Atakan'ın kapı önündeki ayakkabıları ağlattı (2)YANGINDA ÖLEN MİNİK ATAKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIYozgat'ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında, dumandan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu, Yozgat merkeze bağlı Yenice köyünde ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Yozgat Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından, minik Atakan'ın cenazesi Yenice köy kabristanlığına getirildi. Burada cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına, Uslu ailesi, yakınları ve köylüleri katıldı.Görüntü Dökümü:---------_Ceneze namazından genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,==================BOTLARI ALABORA OLAN KAÇAK GÖÇMENLER İÇİN SELÇUKLULAR SEFERBER OLDUİzmir'in Selçuk ilçesinden umuda yolculuğa çıkan, ancak botları alabora olunca korkulu anlar yaşayan 44 kaçak göçmen, kendi imkanlarıyla karaya dönebildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri bu zor anlarında Selçuklular ortada bırakmazken, topladıkları kıyafet ve yiyeceklerle yardıma koştu.Göçmen kaçakçılarıyla kişi başı 1000 dolara anlaştıkları öğrenilen kaçak göçmenler, İstanbul'dan İzmir'in Selçuk ilçesine geldi. Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmek için, Klaros- Zeytinköy arasındaki bölgeden lastik botla denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1'i İran ve 43'ü Afganistan uyruklu toplam 44 kaçak göçmen, yola çıktı. Ancak çok fazla ilerleyemeden lastik bot alabora oldu. Kıyıya kendi imkanlarıyla dönen kaçak göçmenler, yolda rastgeldikleri bir kamyon şoförünün aracına bindi. Kamyon şoförü durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kaçak göçmen grubunu, ilçe merkezine getirdi. Belediye restoranına alınan kaçaklara insani yardım yapıldı. Karınları doyuruldu, ısınmaları sağlandı. Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise sosyal medyadan göçmenler için yardım çağrısı yaptı. Konudan haberdar olan Selçuklular, Türk halkının konukseverlik ve dayanışma örneklerinden birini sergiledi. Kaçak göçmenleri bu zor anlarında kaderleriyle başbaşa bırakmayan vatandaşlar, temin ettikleri çocuk bezinden giysiye, ayakkabıdan yiyecek ve içeceğe kadar, gerek duyulabilecekleri ne varsa beraberlerinde getirdi. Selçuk Belediyesi personeli yapılan yardımlarda etkin rol aldı.Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2'nci Başkanı Selçuk Özgür Aydoğan, "43 Afgan, 1 İranlıdan oluşan ve aralarında çok sayıda çocuk bulunan göçmenler, botlarının devrilmesi sonucu ölümle burun buruna geldiler. Yürüyerek Zeytinköy yakınlarına gelen grup bir kamyonete binerek kurtulmaya çalışırken, polis yardımlarına yetişerek ilçe merkezine getirdi. Islak, yorgun ve zor durumdaki göçmenlere çevreden yetişen insanlar, Belediye çalışanları ve oda yöneticilerimiz yardım ederek, acil ihtiyacın karşılanmasını sağladılar. Daha sonra çağrımız üzerine birçok esnafımız giysi, elbise ve oyuncak gibi malzemeler ulaştırarak zor durumdaki insanlara yardım eli uzattılar. Şu an fazlasıyla erzak olduğundan, yeni bir katkıya gerek kalmadı. Duyarlılık gösteren, çağrımıza canla başla cevap veren değerli esnafımıza teşekkür ederiz" dedi.Görüntü Dökümü--------Kaçak göçmenlerden görüntüYardımlardan görüntüHaber: Kadir ÖZEN- Taylan YILDIRIM- Kamera: İZMİR,====================KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN ÜNİVERSİTELİ TOPRAĞA VERİLDİNEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şerife Boztepe'yi (20) av tüfeğiyle öldürüp, intihar eden üniversite öğrencisi Recep Oğuzhan Altunok (20), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi.Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Recep Oğuzhan Altunok, kendisinden ayrılmak isteyen aynı üniversitede Sivil Havacılık Kabin İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi kız arkadaşı Şerife Boztepe ile son kez konuşmak için buluştu. Altunok, Boztepe'yi alarak arkadaşına ait 81 AAK 696 plakalı otomobil ile Ürgüp yakınındaki Damsa Baraj Gölü yakınına gitti. Burada Recep Oğuzhan Altunok ile Şerife Boztepe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Altunok, araçta bulunan tüfeği alıp, Şerife Boztepe'ye ateş ederek öldürdü. Altunok, ardından aynı silahla intihar etti.Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Recep Oğuzhan Altunok'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Altunok'un cenazesi Hunat Camiin'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi.Öldürülen Şerife Boztepe'nin ise memleketi Ankara'da toprağa verileceği ifade edildi.Görüntü Dökümü:---------Cenaze namazından genel görüntü-Cenaze namazının kılınması ve cenazenin taşınması-Diğer genel detay görüntüler-Öldürülen Şerife Boztepe ve İntihar eden Recep Oğuzhan Altunok opak resimleri1 dakika 11 saniye/84 MBHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)=================ENGELLİNİN AKÜLÜ ARACINI ÇALIP YAKTILARBalıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi'nde oturan engelli Gülcan Arabacı'nın (32) kullandığı akülü aracı, oturduğu apartmanın girişinden geçen cuma günü çalındı. Çalınan akülü araç, pazar günü yanmış halde polis tarafından bulundu. Polisce başlatılan soruştur sonucu akülü engelli aracın, yaşları 10-14 arasından değişen suça sürüklenen 2 çocuk tarafından çalındığı belirlendi. Emniyet yetkilileri engelli araç ve çok sayıda bisikletin çalışmasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, şüpheli olarak yakalan iki çocuğun da adli makamlara sevk edildiğini belirtti.Aracının çalınmasının ardından derin üzüntü yaşadığını belirten bedensel engelli Gülcan Arabacı, aracının olamaması nedeniyle 1 haftadır sokağa çıkamadığını ve eve mahküm olduğunu belirterek hırsızların cezasını çekmesini istediğini söyledi. Arabacı, "Onsuz dışarı çıkamıyorum. Çalmışlar çok üzüldüm içim acıdı. Böyle bir şey ilk defa yaşadım. Ben aracımla dışarı çıkıp gezebiliyorum, hava alıyorum. Aracım olmayınca eve mahkum oluyorum" dedi. Anne Hatice Arabacı da akülü aracın çalışması konusunda yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:"Cuma gecesi çalınmış sonra emniyeti çağırdık, tutanak tuttular. Pazar günü de çocuk bürodan çağırdılar orada da arabanın durumunu gördüm. Aracın akülerini ayrı satmışlar kalan kısmını da yakmışlar herhalde hurdaya satmak amacıyla. Aracımızı o şekilde gördük. Görüntüsünü kızımla da paylaştım. Bulundu diye sevinmiştik ama durumunu görünce hüsrana uğradık. Aracımızı her zaman apartman girişinde merdiven altına koyuyorduk. Araç şarj halindeydi. Fişi çıkarmışlar kabloyu da çekmişler ama fiş evde takılı olduğu için çıkartamamışlar. Oradan alıp gitmişler, kimse de görmemiş. Biz aracı yakılmış halde gördük görünce de inanamadık."'DERNEĞİMİZE AİT KAFEMİZ KAPATILMASA AKÜLÜ ARACI HEMEN ALIRDIK'Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, dernek kurulduğundan bu yana Gülcan Arabacı'nın üyeleri olduğunu belirterek olayı duyar duymaz yardımcı olmak için devreye girdiklerini aktardı. Uçar, "Aslında bizim daha önceden çadır kafemiz vardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatıldı. Eğer o olsaydı bugün araçla gelip kendisine aracı hediye edebilirdik. Diğer kurumlarla irtibata geçtik en geç 1 hafta içinde bu mağduriyeti gidereceğiz. Hırsızlık genel olarak kötü ama bir engellinin hayatın içinde yer almasını sağlayan akülü aracın çalınması bana göre çok kötü bir şey. Bencillikte son noktaya gelindiğini gösteriyor. Bandırma'da bugüne kadar bu kadar kötü ve zorlayıcı bir olayla karşılamadık. Böyle sorumsuz ve vicdansız inşaların Bandırma'da olması hepimiz için sıkıntılı bir durum" diye konuştu.Görüntü dökümü;-------------Apartman girişi-Annenin aracın çalındığı yeri tarif etmesi-Engelli Gülcan Arabacı konuşma-Anne Hatice Arabacı konuşması-Dernek başkanı Hüseyin Uçar konuşması-Aracın yanmış halinin görüntüsüSüre: 3 dakika 8 saniye, Boyut: 122 MBHaber-Kamera: Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR),================ÇALDIKLARI 3 KİLO ALTINI BEBEK ARABASINA KOYUP KAÇTILARKocaeli'nin Gebze ilçesinde, girdikleri evden kasayı açarak 650 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan, altınları bebek arabasına koyarak kaçan 2 kadın hırsız Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.19 Kasım günü, Gebze Beylikbağı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki eve giren hırsızlar, çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 3 kilo altını çaldı. Polis evde incemelerde bulunurken, güvenlik kameraları ve mobese kamerası kayıtları tek tek incelemeye alındı. Altınların çalındığı daireden çıkan hırsızların dikkat çekmemek amacıyla bebek arabasıyla ayrıldıkları, daha sonra bir araca bindikleri belirlendi. Polisin yaptığı araştırmaların ardından kimlikleri belirlenen 2 kadının Kırıkkale'de bulundukları tespit edildi. Polisin, Kırıkkale'de düzenlediği operasyonla Y.A. ve S.Ö. yakalanarak gözaltına alınarak Gebze'ye getirildi. Yaklaşık 650 bin TL değerinde olduğu belirtilen altınlar ise bulunamadı.Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Y.A. ve S.Ö. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bir kadının kucağında bebeği bulunurken, diğer kadının elinde ise bebeğin eşyalarının olduğu çanta olduğu görüldü.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının bebek arabası ile ile sokaklarda yürümeleri, sonradan yanlarına bir kişinin daha katıldığı görülürken, hırsızlık anında sadece bebek arabasının kullanıldığı, altınların bebek arabasına konulduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü-------------------Güvenlik kamerası görüntüleriAdliyeye sevk edilmeleriHaber-Kamera: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),=================AK PARTİ VE BURDUR BELEDİYESİ ÇORBA DAĞITTIAK Parti Burdur İl Başkanlığı ile Burdur Belediyesi tarafından salı pazarına ayrı noktalara konulan kazanlarda alışveriş için gelen vatandaşlarla tezgah açan satıcılara çorba ikram edildi.Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ve eşi Fatma Kurt ile teşkilat üyeleri salı pazarına gelen vatandaş ve satıcılara tarhana çorbası dağıttı. Volkan Mengi, "Bugün salı pazarımızda teşkilatımız ve Belediye Başkan Adayımız Deniz Kurt ile birlikte sıcak bir tarhana çorbası dağıtıp, gönülleri ısıtmak istedik. Gönüllere dokunmak istedik. Yerel seçimler yaklaşıyor. Çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde onlarla buluşup hasbihal ediyor ve sorunlarını dinliyoruz. Bugün de Deniz Başkanımla birlikte salı pazarında vatandaşlarımızın gönüllerini ısıttık" dedi.Ak Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt da "Vatandaşlarımızın içini ısıtmak için çorba ikramımız oldu. Biz sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman vatandaşın yanında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise İl Başkanı İzzet Akbulut, Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Oğuzkan ve partililerle birlikte çorba dağıtımı yaptı. Başkan Ercengiz, "Burdur Belediyesi'nin geleneksel hale getirmeye çalıştığı, kimi gün süt kimi gün sıcak çorbayla vatandaşımızın içini ısıtmaya çalıştığımız sosyal projemize devam ediyoruz. Vatandaşımıza sıcak çorba getirdik. Vatandaşımıza bu soğuk kış gününde belediyesinin yanında olduğunu hissettirmeye çalıştık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Salı pazarı genel görünüşÇorba dağıtan ak partililerÇorba dağıtan belediye başkanıBelediye Başkanı ile röportajÇorba dağıtımıVolkan Mengi ile röportajÇorba dağıtımıDeniz Kurt ile röp.237 MB/// 04.01"HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,=================ÇEKİRDEKTEN FİDE ÜRETECEKLERBurdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde anasınıfı öğrencilerinin de dahil olduğu ve meyve çekirdeklerinin kullanılan pet şişelere dikilerek fide yetiştirilmesinin amaçlandığı 'Çekirdekten Fideye' projesi hayata geçirildi.Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi biyoloji öğretmeni Dilek Küçükiğci koordinatörlüğünde 9 ve 11'inci sınıf öğrencileri tarafından başlatılan 'Çekirdekten Fideye' isimli projeyle tüketilen meyvelerin çekirdeklerinin kullanılan pet su şişelerine dikilerek fide yetiştirilmesi amaçlanıyor. Proje ekibindeki öğrenciler okulun uygulama anaokulundaki öğrencilerle birlikte kullanılan pet su şişelerine çeşitli meyvelerin çekirdeklerini dikti. Projeyle anasınıfı öğrencilerine küçük yaşta çevre bilinci verilmesi de hedefleniyor.Proje Koordinatörü Dilek Küçükiğci, "Tüketici olduğumuz bir toplumda yaşıyoruz. Dünyada her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Bu konuda öğrencilerimizle tüketici olunan toplumda artık çok daha fazla tüketmememiz gerektiğinin farkına varmak için bu ekip harekete geçti. Günlük tükettiğimiz plastik su şişelerine okulumuz bahçesinden toprak dolduruyoruz ve tükettikleri gıdaların çekirdeklerini buraya dikerek yetiştiriyorlar. Projeyle öğrencilerimiz hem okulun bir parçası olduklarının hem de tükettikleri şeyleri kendilerinin üretebileceklerinin farkına varacaklar. Küçükten bilinçlendirme yapıyoruz" dedi.Okul Müdürü Özlem Karpuz da "Öğretmenimiz ve öğrencilerimiz toplum yararına bir proje yapmak amacıyla yola çıktı. Allah'ın bize verdiği nimetleri israf etmemek ve kıymetini bilmek için okulumuz bünyesindeki uygulama anaokulu öğrencilerini küçük yaşta bilinçlendirmek için onları da projemize dahil ettik. Yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini, içtiğimiz pet su şişelerini çöpe atmıyoruz. Meyvelerin çekirdeklerini dikerek fidan olmasını bekliyoruz. Meyveyi kendi yetiştirdiğimiz daldan yiyoruz sloganı belirledik. Çocuklarımızın toplum yararına çalışma yapmalarını destekliyoruz" diye konuştu.Daha sonra proje ekibindeki öğrencilerle anasınıfı öğrencileri meyve çekirdeklerini plastik şişelerin içine dikti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Okul müdürünün ana sınıfı öğrencilerine anlatımıLise öğrencileriyle anasınıfı öğrencilerinin çekirdekleri dikmesiÖzlem Karpuz ile röportajDetayDilek Küçükiğci ile röportajDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,=================TMSF'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI UÇAKLAR ALICI BEKLİYORTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık A.Ş'ye ait satışı çıkardığı 5 uçaktan 2'si Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Havalimanı'nda alıcılarını bekliyor.15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında soruşturma başlatılan, FETÖ bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık A.Ş.'ye İstanbul 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, şirketin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle şirkete TMSF'den kayyum atanmasına karar verdi. TMSF, yaptığı çalışmadaşirkete ait 5 uçağını muhammen bedeli 1 milyon 560 bin 600 liradan, uçakların yanı sıra muhammen bedeli 60 bin lira ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ile uçak bakım onarım alet ve edavat malzemeleri ile bilgisayar kasalarını da satışa sundu.Satışa çıkarılan uçak ve çeşitli menkuller için 14 Aralık saat 17.00'ye kadar teklif verilebileceği, birden fazla teklifin bulunması halinde 17 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00'da açık artırma usulü ihale düzenleneceği bildirildi. TMSF'nin satışa çıkardığı uçaklardan 2'si Çorlu Havalimanı'nda park halinde alıcılarını bekliyor.SATILACAK UÇAKLARTC-TAY 1989 Model PIPER PA-28-236 S/N 28-11032TC-IHM 1978 Model CESSNA 152 S/N 1528158 9TC-FCK 1980 Model C172 RG S/N 172RG0408TC-TEB 1977 Model FR172K S/N FR17200607TC-EMS 1977 Model R1722615GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Uçaklardan detaylarDHA muhabiri Mehmet Yirun'un anonsu-Uçakların içlerinden detaylar-Havaalanı tabelasıHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-