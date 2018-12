Dha Yurt Bülteni -13

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:34



DHA YURT BÜLTENİ -13VAN- BAHÇESARAY YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜVan- Bahçesaray karayolu çığ düşmesi nedeniyle kapandı. Bölgeye giden Karayolları ekipleri, yoğun tipi ve çığ düşme tehlikesi nedeniyle dönmek zorunda kaldı.Van- Bahçesaray karayolunun 30'uncu kilometresine yoğun kar ve tipi nedeniyle çığ düştü. Karayolunun çığdan temizlenmesi için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 kepçe, 3 greyder ile 10 kişilik ekip sevk edildi. Fakat yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ekipler, dönmek zorunda kaldı. Yolda kimsenin kalmadığnı belirten ekipler, sürücüleri de çığ düşmelerine karşı uyardı.Bölgede hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, Van'ın Bahçesaray, Başkale ve Muradiye ilçelerinde toplam 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandığı belirtildi. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım veOnarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Görüntü Dökümü--------GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bahçesaray yolundan genel-Ekiplerin çalışması-Yoğun tipi ve yolHaber: Gülay KUYUCU/BAHÇESARAY (Van), -================İZNİK BEYAZA BÜRÜNDÜ, KIZAĞINI ALAN KAYMAYA İÇİN ÇIKTIBursa'nın İznik ilçesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar, karda kayarak doyasıya eğlendi. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İznik ilçesinde de kendisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte ilçenin özellikle yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışını gören İznikliler kendilerini dışarıya attı. İlçenin en yüksek tepesinde yer alan Hacıosman mahallesine gelen vatandaşlar, kar yağışının keyfini doyasıya yaşadı. İznikliler, yanlarında getirdiği kızaklarla kayarken, renkli görüntüler oluşturdu.Görüntü dökümü;--------------------------Kızakla kayan vatandaşlardan görüntülerSüre: 59 saniye, Boyut: 111 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),===============Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı (2)ARAÇLAR YOLDA KALDIKars'ın Arpaçay ilçesi ile Ardahan'ın Çıldır ilçeleri arasındaki Taşbaşı köyü mevkiinde kar ve tipi nedeniyel çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Öğle saatlerinden sonra yoğunlaşan kar, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kara saplanan bazı araçlar, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü bölgede, ulaşım güçlükle sağlanıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------Yolda kalan araçlar-Araçların iteklenmesi-Şoförlerle röp.-Kar yağışıHaber-Kamera: Suat İNCEDERE/ ARPAÇAY, (Kars),====================BİLECİK'TE, KÜÇÜK SANAYİ'NDE YANGINBilecik'te, Küçük Sanayi Sitesi'nde tarım ilaçları ve gübresi satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde İsa Öztürk'e ait, tarım ilaçları ve gübresi satan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.İş yeri sahibi İsa Öztürk, yangın sırasında başka bir yerde bulunduğunu belirterek, "Haberi duyar duymaz geldik. İtfaiyemizden Allah razı olsun, zamanında yetişmişler, yangına müdahale etmişler. Allah'tan gelen bir şey şu anda sebebini bilmiyoruz. İlgililere teşekkür ediyoruz. İçeride tarım ilaçları, gübre vardı" dedi.İş yerinde maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-İtfaye ekiplerinin yangına müdahesi,-Küçük Sanayi Sitesi Müdürü Gürsel Pakel'in yangınla ilgili bilgi vermesi,-Görgü tanığının konuşması,-İş yeri sahibi İsa Öztürk'ün kouşması,-İtfaiye ekiplerinin çekilen görüntü bulunuyor.)Haber: Cafer ELMAS/BİLECİK, -================HAVRAN'DA ÖĞRENCİLERE 6 TON MEYVE DAĞITILDIBalıkesir'in Havran ilçesinde Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilere 6 tona yakın meyve dağıttı.Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası, Tutum-Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle, ilçede eğitim gören 5 bin öğrenciye, kese kağıdı içinde elma, portakal ve mandalina ikramında bulundu. Ömer Çavuş Anaokulu'nda düzenlenen törende, Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve protokol üyeleri, çocuklara kumbara ve kese kağıdı içerisindeki meyveleri verdi.Anaokulu öğrencilerinin gösteri sunduğu törende konuşan Kaymakam Aydın, "Çocuklarımıza tutumlu olmayı, yerli, yerelde üretilen malları öğretmemiz lazım. Çocuklarımızın sahip oldukları nimetlerin kıymetini bilip, ona göre bilinçle bu nimetleri tüketmelerini öğretmemiz lazım" dedi.HAVRAN'DA KESE KAĞIDI KULLANILACAKİlçe Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Murat Hançer ise yerli malının değer ve önemini çocuklara anlatmak istediklerini söyledi. Yerli malı tüketiminin özendirilmesi gerektiğini belirten Hançer, "Aralık ayının sonundan itibaren de poşet olayını tamamen ortadan kaldırıyoruz, kese kağıdına dönüyoruz. Doğa dostu kese kağıtlarını ön plana çıkaralım istedik. Eğitime bir katkı verelim dedik. Hep birlikte meyve yiyelim dedik. İlçe ve köylerde olmak üzere tüm öğrencilerimize 5 bin meyve paketi dağıtımı gerçekleştirdik" diye konuştu.Dağıtılan meyvelerin paketleme işini, kapalı pazar yerinde Havran Anadolu Lisesi ile Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bir grup öğrenci yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Protokolün anaokulunda öğrencilerle buluşmasıHavran Kaymakamı Şeref Aydın'ın öğrencilerle diyaloguÖğrencilere Kumbara Dağıtımı ve Meyve DağıtımıProtokolün dağıtılan kumbaralara para atmalarıKaymakam Şeref Aydın ile röportajHavran Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Murat Hançer ile röportajÖğrencilerle röportajÖğrencilerin müzik eşliğinde oynamasıSüresi: 11 Dakika 13 Saniye, Boyutu: 851 MB.Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/HAVRAN (Balıkesir),==============PLASTİK TORBALARIN ÜCRETLİ OLMASINA DESTEKTürkiye Çevre Eğitim Vakfı'nca (TÜRÇEV) Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde, 12'nci Mavi Bayrak Eğitim Toplantısı düzenlendi. Gelecek kuşağın rezervlerinin kullanıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır, kaynakların tükenmeye başladığını vurguladı. Toplantıda, yılbaşından itibaren marketlerde plastik poşetlerin ücretli olması desteklendi.TÜRÇEV tarafından Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlenen Mavi Bayrak Eğitim Semineri, bugün başladı. 3 gün sürecek seminere; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı Türkiye yetkilileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan bakanlık yetkilileri, çevre ve doğanın korunması adına yapılan çalışmaları anlattı, sıfır atık projesi hakkında bilgi verdi. Konuşmacıların tümü yıl başından itibaren marketlerde plastik torbaların ücretli olmasını destekledi.AVRUPA'DA ATIK ORANI TÜRKİYE'NİN AKSİNE GERİLEDİTÜRÇEV Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, vakıflarının 25'nci yılı olduğunu belirterek, kutlama yerine, elde edilen başarıya daha fazla katkının sağlanması için bu eğitimi düzenlediklerini söyledi. Gelecek kuşağın rezervlerinin kullanıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hülya Çakır ise kaynakların tükenmeye başladığını belirtti. Çakır, "Türkiye'de şu anda oluşan atık miktarımız 31 milyon ton. 2023 yılında bunun 38 milyona ulaşmasını öngörüyoruz. Avrupa ülkelerine baktığımızda ise son 10 yılda yüzde 5 azalma görüyoruz. Bir strateji belirlediler ve uyguluyorlar. Bizde ise ne yazık ki, her geçen gün atık miktarı artıyor. Atıkların değerlendirilmesini incelediğimizde, birçok ülkenin atıklarını geri dönüştürdüğünü görüyoruz. Bizim ülkemizde ise iller bazında geri kazanım yüzde 30 seviyesinde" dedi.SIFIR ATIK PROJESİYLE 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAMBakanlığının geçen yıl başlattığı 'Sıfır Atık' projesiyle ilgili bilgi veren Çakır, "Bakanlığımızda uyguladığımız sıfır atık projesiyle 18 ayda sadece bizim binamızdaki 200 ton değerlendirilebilir atık topladık. Bunların 120 tonunu kağıt oluşturuyor. Böylece 2 bin 57 ağacı kurtarmış olduk. Sıfır atık uygulamasını tüm ülkeye yaydığımızda 100 bin kişiye istihdam olanağı sağlanıyor. 1 yılda 20 milyar liralık bir ekonomik kazanç söz konusu. Her yıl 10 hektar orman alanından tasarruf yapılıyor. Cari açıkta yüzde 8 bir azalma sağlanacak. İstanbul'un 1 yıllık elektrik ve su ihtiyacına denk geliyor bu çalışma. Tüm bunlar için sadece tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz ve atıklarımızı ayrıştırmamız yeterli" diye konuştu.Doğal Hayatı Koruma Vakfı temsilcisi Fevzi Özgökçe ise dünyada plastik atıkları denize atan ülkelerin başında gelen Çin'in bu yılbaşında radikal bir karar aldığını, tek kullanımlık plastik ithalatını durdurduğunu söyledi. Özgökçe, yılbaşından itibaren uygulamaya konulacak ücretli poşet projesini desteklediklerini kaydetti. Dünyada her yıl 500 milyon ton atığın denizlere döküldüğünü hatırlatan Özgökçe, "Okyanuslarda Kıbrıs büyüklüğünde plastik adaları oluşmaya başladı. 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik atık olacak. Ne yazık ki bu korkutucu tablo sadece okyanuslarda değil, artık Akdeniz'de de başladı. Özellikle dünyada, mikroplastik yoğunluğunun en fazla olduğu deniz haline geldi. Akdeniz'de 2010 verilerine göre en fazla denize plastik atık veren ülke ise Türkiye. İkinci İspanya. Sadece Avrupa'da yılda 60 milyon ton plastik üretiliyor. Açığa çıkan 27 milyon ton plastik atığın ise sadece üçte biri dönüştürülüyor. Dünya genelinde 344 canlı türü plastik tehlikesi altında" dedi.Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise, "Doğa onunla birlikte yaşamayı öğrenmez, ona zarar verirsek intikamını çok kötü alıyor. Kuşadası olarak, geçtiğimiz ekim ayında kasırga tehlikesi atlattık. 20. paralelin kuzeyinde bu tür kasırgaların oluşması bugüne kadar mümkün değildi. Bu çevreyi o kadar kötü kullanıp, o kadar hor kullandığımızın sonucu. Doğa artık bizden intikam almaya yelteniyor. İçinde bulunduğumuz doğa ve çevreyi koruyup kollamamız gerekiyor" dedi.Üç gün sürecek toplantıda katılımcılara, mavi bayrakla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeler, konu uzmanları tarafından anlatılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Toplantıdan görüntüSıfır Atık Proje sorumlusu Hülya Çakır'ın konuşmasından görüntüKonuşmacılardan görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),==================MENTEŞE'DE ÇINTAR FESTİVALİMuğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen çıntar festivali ilgi gördü.Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Çıntar Festivali, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 250 kilogram çıntardan pide, ekşileme ve ızgara yapılarak halka ikram edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı ise, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde 'yenen ve zehirli mantarlar' konulu söyleşi yaptı.Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, "Çıntar yüksek besin değeri olan ve doğanın bizlere kendiliğinden sunduğu bir besin. Geçtiğimiz yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz çıntar festivali gündem olmuştu. Çıntar satışı yapan üreticilerimiz, festivalle satışlarını arttırdığını söyledi. Bizim de amacımız zaten bu. Çıntarımızı tanıtmak ve üreticimize destek olmak. Adana'nın kebabı, Karadeniz'in hamsisi varsa, bizim de çıntarımız var. Hepinize afiyet olsun" dedi.Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün ise "Festival sayesinde çıntarımızı tüm Türkiye tanıyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Festivalden görüntüMantarda çıntar közlenmesinden görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera; Cavit AKGÜN/ MUĞLA,=================GAZİANTEP'TE AYAKKABI FUARI AÇILDIGaziantep'te, 28'inci Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı düzenlenen törenle açıldı.Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 28'incsi düzenlenen fuarın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, iş adamları ve davetliler katıldı.250 firma ve bin markanın yer aldığı fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Davut Gül, "28 defa yapmak burada bir kümeleşmenin bir devamlılığın olduğunu gösteriyor. Şundan emin olalım Türkiye'nin yarını bugünden daha parlak. Bugünü de dünden daha iyi. Hiç bir şey geriye gitmiyor. Bir ekonomik saldığı altında kaldık ama çok şükür hem Gaziantep hem Türkiye bunu çabuk atlattı. Diğer ülkelerden daha da çabuk atlattı. Bizim özellikle ihracat yapan firmalar için de bir avantaj doğdu. Özellikle döviz kurundan dolayı belli bir avantajımız var şu anda. Bu daha çok ihracat demek, daha çok üretim demek, daha çok kendimizi yenilememiz demek. Bunu da en iyi Gaziantepliler yapıyor" dedi.Fatma Şahin ise fuarların önemine dikkat çekerek yurt dışındaki bazı şehirlerin fuarcılık sayesinde ülke ekonomisinden daha çok büyüdüğünü dile getirdi. Şahin, "Projelerimizi yabancı yatırımcılara göstermek için gittiğimiz Cannes'da burada bir şehir ekonomisinin nasıl ülke ekonomisinin on katına çıkabildiğini gördük. Tek yaptıkları şey fuarcılık. Ayda bir dünyanın en büyük fuarını yapıyorlar. Kırmızı halıda dünyanın en büyük film yıldızlarını getiriyorlar, 1 ay sonra MIPIM'de dünyanın en büyük gayrimenkul satıcılarını getiriyorlar, tek yaptıkları şey bu. Şehir ekonomisi ülke ekonomisinin 10 katı üzerine çıkıyor. Böyle bir dünya var. Önce dünyayı çok iyi anlamamız lazım. Biz bölgemizin Cannes'i olabiliriz hiçbir eksiğimiz yok. Elbette sınırımızdan kaynaklı risklerimiz var ama risk eşittir rızk. Eğer her krizi fırsata dönüştüremezsek, sürekli mazeret üretirsek bugün hiçbirimiz burada olmazdık. Zaten yeterince mazeretimiz var. Zaten dibimizde bir istikrarsızlık var. Zaten 500 bin mültecimiz var. Zaten bir sürü sıkıntımız var. Ama asıl olan şey bu coğrafyada ekmeğini taştan çıkaranlarındır" diye konuştu.GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise her geçen gün ihracat rakamlarının arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:"Üretim gücü, ihracatı ve güçlü ekonomisi ile Türkiye'nin lokomotif kenti olan Gaziantep her koşulda ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyor. Geniş bir yelpazede üretim yapan şehrimizden Kasım ayında 665 milyon 637 bin dolar ihracatla tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Böylesi zorlu bir dönemde rekor kırdık. Türkiye'nin kamış ayı ihracatı yüzde 9,4 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 13,4 oranında arttı. Hani 2011 yılından önce hep Türkiye'nin iki katı büyüyorduk ya, yine o günlerin yaklaştığının habercisi olduğuna inanıyorum bu rakamın. 11 aylık dönemde ise 6 milyar 356 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirdik ve yıl sonu hedefimiz olan 7 milyar dolara Allah'ın izniyle ulaşacağımıza inanıyorum."Konuşmaların ardından davetliler kurdelesi kesilen fuardaki stantları dolaştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Fuara katılanlarVali Davut Gül'ün konuşmasıBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmasıGSO Başkanı Adnan Ünverdi'nin konuşmasıFuarın açılmasıStantların gezilmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 431 MBHaber: Eyyüp BURUN - Kamera: Mustafa KANLI - GAZİANTEP - DHA)==================ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ, ERTEKİN'İN ÇOCUKLUK ARKADAŞI ÇIKTIRize'de makamında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, TMSF tarafından el konulan Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'in çocukluk arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Ertekin, sosyal medya hesabından şehit Verdi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Kardeşim, çocukluk arkadaşım, kızlarımın amcası" diye hitap ederek baş sağlığı diledi.Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin pazar günü Akhisar maçını izlemek üzere Kayseri'ye geleceğini planladığını belirterek, "Kardeşim, çocukluk arkadaşım, kızlarımın amcası, hani Pazar Akhisar maçına Kayseri'ye gelecektin. Ben, Rize'ye gelmiştim, sen Kayseri'ye gelmeden niye 2'nci kere Rize'ye geliyorum. Allah'ım, Leyla'ya, Ertuğrul amcaya minik Almira'ya sabır ver. Şehadetin mübarek olsun kardeşim" notunu yazdı.Verdi'yi son yolculuğuna uğurlayanlar arasında olan Ertekin'in, "Yer ağladı, gök ağladı, koca Rize ağladı. Mekanın cennet olsun kardeşim. Güle oynaya Rize'ye uğurladık. Al bayrağa sarılı tabutta Mersin'e geri getiriyoruz" diye yorumlar yaptığı görüldü.'2 AY ÖNCE O KALLEŞ SALDIRIYA UĞRADIĞI ODASINDA BİZİ AĞIRLAMIŞTI'Alpaslan Baki Ertekin'in kızı Esra Tuğba da sosyal medyadan Şehit Altuğ Verdi ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşarak, "'Benim ilk kızım Esra' derdi hep. Daha 2 ay önce, o kalleş saldırıya uğradığı odasında, her zamanki gibi tüm neşesiyle bizi ağırlamıştı. Şimdi elimde kalan bize yaptığı gezi planı ve birkaç fotoğraf. Allah onu cennetiyle mükafatlandırsın. Seni çok seviyorum Altuğ abim. 15 Temmuz'da teröristleri def ettin, elimiz yüreğimizde haber bekledik, tam rahata erdin diye seviniyordum, bir hain tarafından odanda şehit edildin. Allah'ım bizlere sabır ver. Allah'ım bu haini kahret!" diye yorum yaptı.Öte yandan, Boydak Holding de şehit müdür Verdi için, başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar dileriz. Geride kalan acılı ailesinin, emniyet teşkilatımızın ve milletimizin baş sağ olsun" denildi.Haber: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, -