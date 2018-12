Dha Yurt Bülteni-13

13 Aralık 2018 Perşembe 15:27



1)HAKKARİ'DE ÜS BÖLGELERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 6 ASKER YARALIHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, iki gündür etkili olan gök gürültülü yağmur sırasında 3 ayrı üs bölgesine yıldırım düştü. Yaralanan 6 asker, hastanede tedaviye alındı.Çukurca'da dünden beri etkili olan gök gürültülü yağmurla birlikte, farklı 3 üs bölgesine yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterlerle bölgeden alınıp, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ile birlikte hastaneye gelerek yaralı askerleri ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Akbıyık, bir süre sohbet ettiği askerlerin sağlık durumları hakkında da doktorlardan bilgi aldı.Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -====================================================2)PKK/PYD'NİN RASULAYN'DA KAZDIĞI TÜNELLER ÇÖKTÜŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi.Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD'li teröristin öldüğü öne sürüldü. Meydana gelen göçükler sonucu bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu.Görüntü Dökümü--------------------------------Kazılar sonucu çöken evÇökmenin yaşandığı alanda toplanan insanlarSilahlı teröristlerRasulayn'de çökmelerin yaşandığı çeşitli bölgelerÇökmelerden dolayı çatlakların olduğu evlerGenel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 731 MB=====================================================3)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYATTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Görüntü Dökümü---------------------------Çok sayıda askeri aracın İskerderun'dan Reyhanlı istikametine giderken görüntüsüSÜRE: 02'22" BOYUT: 267 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,==================================================4)BİLİRKİŞİ, MEHMET ALİ'NİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KAPININ HATALI YAPILDIĞINI ÇARPICI SÖZLERLE ANLATTIKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler'in üzerine 200 kiloluk okul bahçe kapısının devrilerek ölmesi ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu savcılık dosyasına girdi. Rapora göre, 7 yaşındaki Mehmet Ali'nin ölümü ile ilgili olarak okul müdürü ve nöbetçi öğretmen ile birlikte 6 kişi kusurlu bulunurken, kapının projeye uygun yapılmadığı "Bunu anlamak için mühendis veya mekanikçi olmak gerekmez" sözlerine yer verildi.4 Ekim tarihinde yaşanan olayda, Derince'de bulunan Turgut Reis İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), bahçede oyun oynadığı sırada okulun 200 kilo ağırlığındaki bahçe kapısı üzerine devrildi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınan küçük çocuk, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında okul yöneticilerinin ifadeleri alındı. İfadeler sonrasında herhangi bir ihmal bulgusuna ulaşılamaması üzerine, savcılık dosyaya bilirkişi atadı. Yapılan bilirkişi incelemesinin ardından dün savcılık dosyasına giren rapora göre, okulun sürgülü demir kapısı projeye uygun şekilde imal edilmedi. Bu nedenle yerinden çıkarak çocukların üzerine devrildi.KAPIDAKİ EKSİKLİK İÇİN BİLİRKİŞİ YORUMU: 'BUNU ANLAMAK İÇİN MÜHENDİS VEYA MEKANİKÇİ OLMAK GEREKMEZ'Kazanın kapıyı tutan parçanın yerinde olmamasından kaynaklandığını belirten bilirkişi raporunda, "Okuldaki sürgülü demir kapının çocukların oyun amacıyla yaptıkları kapıyı sallama eğlenceleri ile çalıştığı ray üzerinden fırlayarak ve kapının açılma son noktasında kapının devrilmemesi için mutlaka olması gereken kapalı mesnetin eksik bırakılması neticesinde veya diğer bir tanımlama ile sürgülü demir kapının projeye uygun imal edilmemesi nedeniyle yerinden fırlayarak çocukların üzerine düşmüştür. Bu kapının mevcut hali ile ortalama bir düşünme yeteneği ile kapı tam açıldığında kapıyı ray üzerinde tutan sadece geçiş noktasındaki ana mesnedi ve onun istikamet rölesi haricinde herhangi bir metal eleman tarafından tutulmadığı kolaylıkla görülebilir. Bunu anlamak için mühendis veya mekanikçi olmak gerekmez. Kazanın temel sebebi budur" ifadelerine yer verildi.Aynı bilirkişi raporunda, olayın yaşandığı gün okulda nöbetçi öğretmen olarak görev yapan T.A. yüzde 10 kusur ile tali kusurlu bulunurken, okul müdürü U.E. ise yüzde 15 kusur ile tali kusurlu bulundu. Kapının montajını yapan inşaat firmasının sahibi H.E. yüzde 15 kusur ile tali kusurlu sayılırken, inşaat teknikeri T.T. yüzde 25, elektrik mühendisi A.C. yüzde 17,5 ve elektrik mühendisi M.D. yüzde 17,5 kusurlu sayıldı. Olay sırasında okulda bulunan müdür yardımcısı V.A. ise kusurlu bulunmadı.SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİKocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturma kapsamında okul müdürü U.E.'nin başka bir okulda görevine devam ettiğini öğrendiklerini aktaran Baba Selahattin İşler, "Yaklaşık 2 ay önce Derince ilçesinde, Turgut Reis ilköğretim okulunda talihsiz bir kaza sonucu, ihmal sonucu oğlumuzu kaybettik. 200 kiloluk bir kapı altında kaldı oğlumuz ve kaybettik. 2 ay gibi bir süre içerisinde herhangi bir işlem yapılmadı. Görevden alma yok, yargılama yok. Dün akşam İl Milli Eğitim Müdürü ile görüştüm. İhmali olan kadronun görevden alındığını söyledi. Fakat hiçbiri görevinden alınmamış. Sadece müdür, başka bir okula gönderilmiş. Onu da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğrendim. Şu an görevde kendisi. Yani bu olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Ne bekliyorlar 2 ay gibi bir süredir? Bir vali ya da bir kaymakamın oğlu olsaydı bu kadar uzar mıydı bu süre? Burada sınıf ayrımı muamelesi mi var? Bizi çok yaraladılar. Bir an önce sorumluların görevden alınmasını istiyoruz. Gereken yapılsın bir an önce. Mehmet Ali, uzun bir tedavi sürecinden sonra, 16 yıl aradan sonra tedaviler sonucu dünyaya geldi. Ondan sonra bir çocuğumuz daha oldu. Şu anda 3 yaşında. Biz aile olarak şu an yıkılmış vaziyetteyiz. Hayatımızı idame ettiremiyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Dağılmış vaziyetteyiz. Devletimizden bir an önce bu işin gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz bu ülkenin adaletine, hukukuna güveniyoruz. Burada baştan sona kadar büyük bir ihmal var. Gereken yapılsın. Bunu istiyoruz. Mehmet Ali'nin vefat etmeden 1 hafta önce doğum gününü kutladık. Akabinde böyle talihsiz bir kaza sonucu kaybettik. İhmal çok, ben buna kaza demiyorum. Bu bir cinayettir. Çok büyük ihmaller var. Validen ve İl Milli Eğitim Müdüründen bir an önce bunların görevden alınmasını istiyoruz. Bu olay bizi kahrediyor bir an önce sonuçlansın" dedi.AVUKATTAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZİşler ailesinin avukatı Şehmus Keleş ise, "Küçük Mehmet Ali İşler vefat ettiğinde 7 yaşındaydı. Ailesinin kendisini güvenle göndermiş olduğu okulunda 200 kiloluk bir okul kapısının altında kalarak can vermiştir. Burada bir gelişme söz konusu, dosyaya bir bilirkişi raporu sunuldu. Bu bilirkişi raporunda 6 kişi kusurlu bulundu. Bu kusurlular arasında okul müdürü, nöbetçi öğretmen ve kapının yapılmasından sorumlu teknik heyet yer almaktadır. Ancak bizim dosyaya sunduğumuz itirazda da belirttiğimiz üzere, sadece okul müdürü ve nöbetçi öğretmen değil, aynı zamanda çocuğun sınıf öğretmeni ve o esnada okulda bulunan müdür yardımcısının da bu sorumlular arasında olduğunun kanaatindeyiz. Ne yazık ki, dün İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde tarafımıza okul müdürü ve nöbetçi öğretmenin görevden alındığına dair bir bilgilendirmede bulunuldu. Ancak bugün İlçe Milli Eğitim'den almış olduğumuz bir evrakta, okul müdürünün görevden alınmadığını, sadece yer değiştirildiğini öğrendik. Bu aile açısından, çocuğu bir kez daha öldürmekten başka bir şey değildir. Bu tür davalarda, en çok yapılan ihmallerden biri de budur. Eğer yargılamayı hızlı bir biçimde gerçekleştirmezseniz, sorumlular görevden alınmazsa, o zaman aile burada bir kez daha çocuğunun ölümü ile yüzleştirilmiş oluyor. Bu çok acı bir durum. Bundan ötürü itirazımızı dosyaya sunduk. Bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Küçük çocuğun katilleri hak ettikleri cezayı alana kadar adalet mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Baba ve avukatın adliye önünde görüntüsü-Baba ile röp.-Avukat ile röp.-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=====================================================5)BAKAN YARDIMCISI ERDİL: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE TÜRKİYE, AVRUPA'DAN DAHA BAŞARILIİÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede Avrupa'dan daha başarılı olduğunu belirterek, 1 yıl içerisinde Avrupa'daki 6 ülkeden daha fazla miktarda uyuşturucunun Türkiye'de ele geçirildiğini söyledi.İnceleme ve denetlemede bulunmak üzere Tunceli'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil başkanlığındaki İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı Erdil, İZDES bünyesinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bugüne kadar 27 kentte incelemelerde bulunduklarını anlatan Erdil, 2 bin 750 kişi ve 460 sivil toplum kuruluşuyla görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yönetim biçimiyle alakalı olarak yürürlüğe konulan ve geliştirilen bir projedir. Buradaki amaç devletin ürettiği hizmetleri vatandaşlara sunulmasıdır. Bu istikamette bir yıla yakın bir süredir bu projeyi sürdürüyoruz. Bugüne kadar Tunceli ile birlikte 27 ili ziyaret ettik. Bakan yardımcıları, bakanlık bürokratları ve yöneticileri olarak hep birlikte sahadayız. Bu ziyaretler kapsamında 2 bin 750 vatandaşımızla bire bir buluştuk. Yaklaşık 460 sivil toplum kuruluşuyla görüşüp onları dinledik. Bakanlığımızın bünyesindeki kuruluşlardan hizmet alan 380 aileyi evinde ziyaret ettik" dedi.'TERÖRLER İLGİLİ SAĞLANAN BAŞARI SÜRDÜRÜLECEKTİR'Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Erdil, "Bizim en temel hizmetlerimizden birisi İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'deki güvenlik yönetimine yönelik hizmetlerin sürdürülmesidir. Bu çalışmalarımızın önemli noktaya geldiğini söylemek gerekir. Çok önemli bir eşikteyiz. Öncelikle terörler ilgili sağlanan başarı sürdürülecektir. Sağlana huzur ve asayiş ortamının kalıcı kılınması gerekiyor. Devletimiz bunun kalıcı olması için bütün imkanlarıyla sahada olmaya devam edecektir. Önümüzdeki süreçte böyle bir eğilime girilecektir ve sağlanan bu huzur ortamından Türkiye asla ödün vermeyecektir. Şu anda terörle mücadelede saha hakimiyeti tamamıyla güvenlik güçlerimizin denetimindedir. Özellikle terör konusunda bakanlığımız çalıştığı gibi diğer birçok alanda da bakanlığımız her zaman çalışmalarına devam etmektedir" diye konuştu.'BİN 380 UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ'Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede, Avrupa'dan daha başarılı olduğunu dile getiren Erdil, son yıllarda düzenlenen bin 380 uyuşturucu operasonunda, 20 bin 500 kişinin tutuklandığını belirterek, şöyle konuştu:"Mala karşı işlenen suçlarda geçen yıla oranla yüzde 11 düzeyince iyileşme oldu. Yine trafik kazalarında yüzde 16 civarında iyileşme oldu. Yine uyuşturucu maddesine ilişkin bin 380 operasyon yapılmıştır. Bin 800 den fazla gözaltı, 20 bin 500 civarında kişi ise tutuklanmıştır. Avrupa'da bir yılda toplam 6 ülkede ele geçirilen uyuşturucu miktarından daha fazla uyuşturucuyu Türkiye tek başına bir yılda toplamıştır. Özellikle sentetik uyuşturucuda Türkiye çok önemli ve risk altındadır. Buna yönelik yüksek kapasite ile daha kapsamlı çalışmalar sürdürüyoruz. Sentetik uyuşturucular bugün çok kolay elde edilebiliyor. Güvenlik anlamında okullarımızda güvenlik kameraları ile kurulan sistemle kritik yerlerdeki okullarımız her zaman izleniyor. Türkiye'de 800'den fazla okul kamera denetimi yapılmaktadır. Bu rakam giderek artırılıyor."Görüntü dökümü:-------------------------------------İZDES heyetinin valiliğe gelişiValilikte basın toplantısıErdil'in açıklamalarıAçıklamadan detaylarİZDES heyetinin bakanlık birimlerindeki denetimleriDenetimlerden görüntüSTK temsilcileriyle toplantıToplantıdan görüntüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ - DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 581 MB=====================================================6)DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ, 2 BİN 800 LİRAİZMİR'de, asgari ücreti tespit sürecine ilişkin taleplerini açıklayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını istedi.DİSK Ege Bölge Temsilciliği, milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2019 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen 'Yaşanabilir Ücret Yaşanabilir Memleket' kampanyası çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan olan taleplerini açıkladı. Konak'taki Kemeraltı Çarşısı girişinde yapılan açıklama sırasında, 'Asgari ücretten vergi alınmasın', 'Krizin faturasını işçiler değil, sermaye ödesin', 'Bizi unutanları biz de unutacağız' yazılı dövizler taşıyan grup "Susma sustukça sıra sana gelecek", "İnsanca bir yaşam istiyoruz" ve "Susma hayır sefalete hayır" sloganları attı.DİSK olarak Türkiye'nin her yerinde bu açıklamayı yaptıklarını belirten Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, konuşmasında asgari ücret tespitinin 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendirdiğini söyledi. Asgari ücret seviyesindeki artışın genel ücret artışlarını da etkilediğini belirtti. 2019 yılı asgari ücretinin ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarı, "Asgari ücret ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmıştır. Ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler milli gelirden pay alamamıştır. Son 20 yılda ülkemizde eşitsizlik işçiler aleyhine büyümüştür. Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir. Ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir" dedi. Açıklamasında TBMM lokantasındaki milletvekillerinin yemek listesini paylaşan Memiş Sarı, "2 kişilik dana kavurma pilav 12 lira, 2 kişilik kutu kola 4 lira, 2 kişilik tarhana çorbası 2 lira, 1 kişilik bademli keşkül 2 lira, 1 kişilik fıstıklı tel kadayıf 5 lira, 2 kişilik çoban salata 2 lira, 2 kişilik küver 1 lira. Milletvekilleri 'biz aynı geminin yolcusuyuz, bu krizi de birlikte atlatacağız' diyordu. Yani bunlar asgari ücretle yaşamlarını sürdüren ve aynı gemideyiz diyen milletvekillerinin listesidir. Milletvekili maaşı 25 bin lira. Bunu bizlere reva görenleri alkışlarla, ıslıklarla protesto ediyoruz" diye konuştu."ASGARİ ÜCRETİ 3 SENDİKA SOKAKTA MÜCADELEYLE BELİRLEYELİM"Avrupa'da asgari ücretin 1 kişi üzerinden belirlendiğini ifade eden DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Türkiye'de ise asgari ücretin 4 kişilik aile üzerinden belirlendiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi rakamlara göre açlık sınırının bin 9 lira olduğunu dile getiren Sarı, belli bazı sendikaların asgari ücretin bin 603 lira olmasına 'bu kadarı yeter' dediğini belirterek, bunu kınadıklarını söyledi. DİSK olarak asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını istediklerini kaydeden Sarı şunları ifade etti:"Çarkların dönmesi için işçilere ücretleri yükselteceksiniz ki satış yapamadığı için dükkanlarını kapatan esnaf ve konkordoto ilan ederek işçi kıyımı yapan patronlar da bu ücretlerden alışverişini yapacak. Kriz böyle aşılır. Yoksa sizinle ne aynı gemideyiz, ne aynı trendeyiz. O geminin dümeninde de siz varsınız, batıracak olanlar da sizlersiniz. Biz o gemiye hiç binmedik, binmeyeceğiz. DİSK olarak asgari ücret için eylemlilik kararı üzerine Türk İş Genel Başkanı ve Hak İş Genel başkanını ziyaret ettik. Gelin asgari ücreti 3 sendika sokakta mücadeleyle belirleyelim diyoruz. Bu çağrımızı yeniliyoruz. 1 gün genel grev yapıp kimin güçlü olduğunu sokakta hükümete de işverenlere de gösterelim."TEK ASGARİ ÜCRET İSTEDİLERMemiş Sarı son olarak taleplerini şöyle sıraladı:"İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. İşveren ve hükümetin ittifakıyla asgari ücretin belirlenmesi demokratik değildir. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Uyuşmazlık durumunda grev de dahil toplu eylem hakkı tanınmalıdır. Asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır."Görüntü Dökümü-----------------Meydandaki gruptan görüntü,-Sloganlardan görüntü,-Memiş Sarı'nın konuşmasından görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,====================================================JANDARMA, OTOMOBİLDEN YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR (2)7)ALMAN FİRMA, OTOMOBİLİN BİLGİLERİNİ VERMİYORBolu'da 'imdat' sinyali' gönderen otomobilin arama çalışmaları, Almanya'dan verilen koordinatlar doğrultusunda 5 kilometrelik alanda 30 personel ile sürdürülüyor. Ancak üretici Alman firması, jandarma ekiplerine, 'imdat sinyali' verilen otomobilin plakası, şase bilgisi ve motor numarası ile araç sahibinin kimlik bilgilerini, 'kişisel bilgileri korunma' gerekçesiyle paylaşmıyor. Alman firma, Bolu Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Berlin Cumhuriyet Savcılığı ile irtibata geçilip, gerekli izinlerin alınmasının ardından istenilen bilgilerin verilebileceğini bildirdi. Jandarmanın, firma yetkililerini ikna çabaları sürerken, AFAD ekipleri ve köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor.Bolu'da bir otomobilden gönderilen imdat sinyali üzerine Alman firma, İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçmiş, bildirdiği koordinatlar doğrultusunda Tokadi Hayrettin ve At Yaylası civarında arama çalışması başlatılmıştı. Yardım çağrısında bulunan sürücüye henüz ulaşılamazken, jandarma ekipleri, bölgede drone ile havadan kontrol de yaptı.Görüntü Dökümü-----------------Jandarmanın aramalarından görüntüler-Ormanlık alandan görüntülerSüre: 01.13-Boyut: 136.8 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,==========================================8)ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İKİZ KIZLARINI YARALADIELAZIĞ'da Mehmet Hilmi A., tartıştığı eski eşi Aynur Top'u tabancayla vurarak öldürdü, ikiz kızlarını da yaraladı.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Mehmet Hilmi A., bir süre önce boşandığı Aynur Top'un evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Hilmi A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve ikiz kızlarına ateş etti. Anne ve kızları kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, anne ve kızlarını kanlar içinde buldu. Aynur Top ve iki kızı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Top, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İkiz kardeşlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Hilmi A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü----------------------Olay yeri ekiplerinden görüntüEkiplerin binaya girişi-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: ERKAN BAY/ELAZIĞ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB=====================================================9)80 YAŞINDAKİ ESKİ BOKSÖR EVLENDİADANA'da, çeşitli turnuvalarda şampiyonlukları bulunan eski boksör Turgut Doğan (80) ile gönlünü kaptırdığı Rukiye Okutan (48), '3. EV'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları'nda evlendi.Bu yıl 3'üncü kez düzenlenen EV'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları, 74 firmanın katılımıyla TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Mobilya, aksesuar, dekorasyon, zücaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, beyaz eşya, ev elektroniği, düğün organizasyonu, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin bir arada olduğu fuarların açılış kurdelesini, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile eşi Zeynep Sözlü, TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, çeşitli oda temsilcileri ve kent protokolü kesti. Fuarın açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, fuarın sadece evlilik hazırlıkları ile sınırlı olmadığını belirterek, "Konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, beyaz eşya, ev elektroniği gibi geniş bir yelpazede görücüye çıkmış olması ve hitap ettiği kitleyi genişletmesi de üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir başka husustur" diye konuştu.Açılışın ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çeşitli turnuvalarda şampiyonlukları bulunan eski boksör Turgut Doğan ile gönlünü kaptırdığı Rukiye Okutan'ın nikahını kıydı. Çiftin nikah şahitliğini Vali Mahmut Demirtaş yaptı. Başkan Sözlü'nün eşi Zeynep Sözlü de Rukiye Okutan'a altın taktı. Daha sonra çift, birbirine pasta yedirdi. Rukiye Okutan, evlilik nedeniyle heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Turgut Doğan ise daha önce Rukiye Okutan'ı ailecek tanıdıklarını, bir süre sonra da evlenmeye karar verdiklerini belirterek "Bu işte duygu olmaz. Yaşamak olur. Güzel yaşayabiliyorsak duygular oradadır" dedi. 3. EV'leniyoruz ve Kişisel Bakım Kozmetik Fuarları 16 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.Görüntü Dökümü----------------------Adana valisi mahmut demirtaş konuşmasıNikah kıyılmasıFuardan genel ve detay görüntülerSÜRE: 05'06" BOYUT: 565 MBHaber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,================================================10)MİRAÇ'IN KÖK HÜCRE TEDAVİSİ İÇİN YARDIM KAMPANYASIŞIRNAK'ta 11 aylıkken geçirdiği havale sonucu kronik solunum yetmezliği nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Miraç Külter (5), kök hücre tedavisiyle sağlığına kavuşmayı bekliyor. Miraç'ın durumunu 2 yaşından beri takip eden Şırnak Esnaf ve Sanatkar Odası Genel Sekreteri Ekrem Ertaş, sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlatarak gerekli olan 150 bin lirayı toplamaya çalışıyor.Bahçelievler Mahallesi'nde kirada oturan 7 yıllık evli Kamil ve Selma Külter çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Miraç, 11 aylıkken havale geçirdi ve beyninde hasar oluştu. Kronik solunum yetmezliği nedeniyle cihaz olmadan nefes alamayan küçük Miraç, yatağa bağımlı kaldı. Geçirdiği operasyonların ardından ailesine sesle ve mimikleriyle tepki vermeye başlayan Miraç, solunum cihazıyla yaşamını sürdürüyor. Gündelik işlerde çalışan baba Kamil Külter, Miraç'ın kök hücre tedavisi için 150 bin lira gerektiğini söyledi.Miraç Külter'in durumunu 2 yaşından beri takip eden ve ziyarette bulunan Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Ekrem Ertaş, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile çocuğun kök hücre tedavisi için gerekli 150 bin lira parayı toplamayı hedefliyor. Miraç Kütleri evinden ziyaret eden Ertaş, çocuğu tedavi ettirip, gelecek sene okula göndereceklerini söyledi.'GEREKİRSE KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ'Resmi olarak izin alıp, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Miraç Külter için kampanya başlattıklarını anlatan Ertaş, "Anaokuluna giden oğlum Muhammed ile kahvaltı yaparken, telefondan haberlere baktım. O sırada karşıma Miraç bebeğin fotoğrafı çıktı karşıma. Bir anda empati kurdum kendi kendime. Kendimi onun ailesinin yerine koydum ve kendi kendime dedim ki bu çocuk 150 bin lira ile iyileşebiliyor. Bu miktar bir kişi için fazla bir miktardır ama biz bunu paylaşırsak 150 kişi dahi olsak fazla bir şey değildir. Miraç bebek 5'inci yaşını bitirdi. Şuanda yanındayız. Miraç kocaman bir bebek olmuş. Başlattığımız kampanya amacına ulaştığı zaman tedavisine başlayacağız. Niyetimiz seneye Miraç bebeği okula göndermektir. İnşallah sağlığına kavuşacaktır. 150 bin lira çok büyük bir meblağ değil. Sorunlar sıkıntılar paylaşınca inşallah bu yük hafifler. Ellimizden ne geliyorsa ve ne gerekiyorsa biz onun için yapacağız. Gerekirse kapı kapı dolaşacağız Miraç bebeğimizi sağlığına kavuşturacağız. Aldığımız haberler iyi. Miraç'ın tedavisi mümkün. Miraç'ın tahlilleri kök hücre tedavisine uygunmuş. Gerekli kişiler, büyüklerimiz buna duyarsız kalmayacaktır. Şırnak halkı Miraç bebeğine sahip çıkacaktır" dedi.ANNE: AYAĞA KALKMASINI ÇOK İSTİYORUMAnne Selma Kütler ise kampanyadan dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Kampanyayı başlatan ağabeymize çok teşekkür ederim. İnşallah amacımıza ulaşacağız. İnşallah bu kök hücre ona iyi gelir. Kampanyaya destek veren ve vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. İnşallah seneye Miraç'ı anaokulunu göndermeyi istiyorum. İnşallah bu amacıma kavuşurum. Onun ayağa kalkmasını, yürümesini, anne demesini çok istiyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------Ekrem Ertaş'ın miraç bebeği ziyaret etmesi-Miraç bebekten detaylar-Ekrem Eraş ve Selma Külter'in konuşması-Genel veDetay GörüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 438 MB