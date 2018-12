Dha Yurt Bülteni-13

16 Aralık 2018 Pazar 17:19



16 Aralık 2018 Pazar 17:19

Tarihi hamamda soba faciası: 1 ölü, 3 yaralı (EK)1)HAMAM İŞLETMECİSİ İLE OĞLU GÖZALTINDA Bursa 'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından 1 kişinin zehirlenip yaşamını yitirdiği, Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nın işletmecisi Osman Doğan ile aynı zamanda hamam çalışanı olan, hastanede tedavisi tamamlanan oğlu Ahmet Faruk Doğan, gözaltına alındı. Baba ile oğlunun emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.BURSA/DHA=================================================2)POLİS, DURDURDUĞU KAMYONETTEN KAÇAN KOYUNLARI GÜÇLÜKLE YAKALADI Adıyaman 'da, sürücüsünün kaçmaya çalıştığı kamyonet, yolu kesen polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada kamyonetin kasasından atlayıp yola çıkan koyunlar, polis tarafından yakalanırken, muayene tarihi geçtiği için kaçtığı belirlenen sürücüye ceza yazıldı. Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde bugün öğle saatlerinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, İbrahim Özbay yönetimindeki 27 LB 646 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, Özbay, yoluna devam etti. Kamyonet, biraz ileride, telsiz anonsuyla yolu kesen polisler tarafından durduruldu. İçinde 5 kişinin bulunduğu kamyonette yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. Sürücünün aracın muayenesi geçtiği için kaçtığı ortaya çıktı.Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan 2 koyun atlayarak yola çıktı. Polislerin ve araçtakilerin çabasıyla güçlükle yakalanan hayvanlar tekrar kamyonete bindirildi. Polis kamyonet sürücüsüne aracın muayenesi geçtiği için para cezası yazdı.Görüntü Dökümü---------------------------------Olay yeriAracın durdurulmasıAracın aranmasıAraçtan kaçan koyunlarPolislerin koyunları yakalamasıAraç ve sürücü sorgulaması yapılmasıGenel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB=================================================3)SİNOP'TA ÖDÜLLÜ LAKERDA YARIŞMASI Sinop 'ta torik, palamut gibi balıklardan dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle yapılan lakerda için yarışma düzenlendi. 31 kişinin katıldığı yarışmada en lezzetli lakerdalar seçilmeye çalışıldı.Sinop Kültür ve Turizm Derneği tarafından kentte düzenlenen '3001 lakerda yarışmasında' en lezzetli lakerdalar belirlendi. Yarışmaya Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül , Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, vatandaşlar ve yarışmacılar katıldı. 31 yarışmacının bulunduğu programda jüri tadım yaparak en lezzetli lakerdaları belirlemeye çalıştı. Torik, palamut gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura edilmesiyle yapılan lakerdaların yarıştığı programda renkli görüntüler oluştu.Programda konuşan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, lakerdanın Sinop'ta çokça yapılan bir yiyecek olduğunu belirterek "Lakerda olayında Sinop'taki herkes yarışmacı aslında. Herkes Jüridir. Çünkü herkesin evinde Lakerda yapılır. Sinop'ta da böyle bir yarışma ilk defa düzenleniyor. İnşallah bunun devamı da çok güzel bir şekilde gelir" dedi.Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya ise, bu etkinlikle amaçlarının Sinop'u balığın başkenti yapmak olduğunu söyleyerek "Sinop'ta yakalanan balıkların en üst katma değer erişmesini lakerda ile sağlayabiliriz. Bu Sinop ekonomimize büyük bir katkı sağlayabilir. Amacımız önümüzdeki yıllarda bunu uluslararası bazda yapabilmek" diye konuştu. Yarışmada dereceye girenlere tam, yarım ve çeyrek altın hediye edileceği belirtildi.Görüntü Dökümü:-----------------------Yarışma öncesi görüntüler-Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül açıklamaları-Lakerda tadımları-Jüri üyeleri-Detaylar-Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya açıklamalarıHaber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,=============================4)19 TONLUK DEV KÖROĞLU HEYKELİ 65 METRE YÜKSEKLİĞE KONULDU Bolu 'da, Kazakistan 'da yapılan ve parçalar halinde getirilen 19 tonluk dev Köroğlu heykeli 65 metre yükseklikteki yerine konuldu. Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alanda inşa çalışmaları süren Uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan'da yapıldıktan sonra üç parça halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, vinç yardımıyla birleştirildi. 10 gün süren montaj işleminin tamamlanmasının ardından, 19 ton ağırlığındaki bronz heykel, kaide ile yaklaşık 65 metre yüksekliğe vinç yardımıyla konuldu. Kentteki en yüksek noktalardan birine konulan heykel TEM Otoyolu ve kentin neredeyse tamamından görülebilecek. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, "Böyle bir eseri Bolu'ya kazandırmak harika bir duygu. Allah bize bunları yaşattığı için çok şükrediyorum. Kazakistan'daki atölyede bu boyutta yapıldı. Daha sonra kaidesi geldi. Sonra da parçalar halinde atın kendisi ve Köroğlu geldi. Onu oraya çıkarmak için gerçekten heyecan içindeydik. Nasıl olacak? Nasıl bitecek? diye. Şimdi çok şükür yerine oturdu. Gerekli ışıklandırmanın ardından her yerden görülebilecek." dedi. Parkta ayrıca at çiftliği, kafe, restoran ve bir müze de yer alacak.Görüntü Dökümü:-----------------------Heykelin konulması-Emine Davarcıoğlu ile röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=============================5)KADINA BIÇAKLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde U.S. adlı kadın, sokak ortasında tartıştığı eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Şenol Bilici tarafından bıçaklandı. Saldırı anının bir işyeri kamerası tarafından kaydedildiği olayda ağır yaralanan kadın hastanede tedaviye alınırken, Şenol Bilici tutuklandı.Olay, önceki akşam Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde meydana geldi. Şenol Bilici, sokak ortasında tartıştığı U.S.'ye bıçakla saldırdı. Yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda U.S.'yi defalarca bıçaklayan Şenol Bilici daha sonra park halinde duran otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Şenol Bilici'nin ayrılmasının ardından çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içerisinde yatan U.S.'nin yanına geldi. Ağır yaralanan U.S., 112 ambulansı ile Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk mücadelesi acil serviste yapılan U.S., durumunun ağır olması nedeniyle sevk edildiği Bilecik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Genç kadının hayati tehlikesini devam ettiği belirtilirken Şenol Bilici, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü dökümü:-Güvenlik kamerası görüntüsünde kadının bıçaklanma anı bulunuyor.)Haber-Kamera: BOZÜYÜK,(Bilecik)/ DHA=====================================================6)ZİRVEDE SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİGeçtiğimiz yıl kayak yapmak için Adana 'dan Kayseri 'ye gelen ve burada Merve Burçin Kervan ile tanışan Yusuf Özarslan, evlenme teklifini de ilişkinin başladığı Erciyes Kayak Merkezinde yaptı.Kayak sezonunun başlamasıyla renkli görüntülere sahne olan Erciyes'te hafta sonu sürpriz bir evlenme teklifi yaşandı. Geçtiğimiz yıl Adana'dan grup olarak Kayseri'ye gelen ve Erciyes Kayak Merkezinde Merve Burçin Kervan ile tanışan Yusuf Özarslan, kayak pisti korumalıklarına Seni Seviyorum, Benimle Evlenir misin afişi asarak Kervan'a çiçek ve yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Evet, cevabı ile romantik anların yaşandığı Erciyes'te kayakseverler bu mutluluğa ortak oldu. Yusuf Özarslan yaptığı açıklamada " Çok güzel bir duygu. İlişkimiz zirvede başlamıştı ve zirvede devam etti. Adana geldiğimiz ve sürekli Kar hayal ettiğimiz için evlenme teklifinin Erciyes'te daha güzel olabileceğini düşündüm ve böyle bir evlenme teklifi sürprizi hazırladım" dedi.Merve Burçin Kervan ise çok mutluğu olduğunu belirterek " Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk içindeyim" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------- Sürpriz evlenme teklifinden görüntü- Evlenme teklifinden detaylar- Genç çift ile röportaj- Diğer genel detay görüntülerHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZELDosya 2 dakika 02 saniye/122 MB=====================================================