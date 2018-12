Dha Yurt Bülteni-13

Kaynak: DHA

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HER AN TERÖRİSTLERİN TEPESİNE ÇÖKEBİLİRİZ (1)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili. "Suriye operasyonuna her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamladı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen 99 yatırımın toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Ankara- Konya seferini yapan yüksek hızlı tren kazasına değindi.YHT KAZASIÖlenleri Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, "Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar kapsamında hesaplarının sorulacağından emin olun. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken her türlü tedbirler alınacaktır." dedi.Toplu açılış töreninde Konya'da 99 yatırımın açılışın yapılacağını belirten Erdoğan, yapılan yatırımları anlattı."SURİYE OPERASYONUNA HER AN BAŞLAYABİLİRİZ"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenindeki konuşmasında Suriye'de Fırat'ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılması planlanan operasyona değindi.Suriye'de 1 milyon insanın katledildiğini ifade eden Erdoğan, Suriyeli 4 milyon insana Türkiye'nin kuçak açtığını belirtti. Suriye'de sadece Türkiye tarafından operasyon yapılan yerlerin güvenli olduğunu ifade eden Erdoğan, " Suriye'de sadece Cereblus'ta, Afrin'de huzur var. Okulları yaptık, hastaneleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında her yerde zulüm var, tehdit var. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler hala oradalar. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bugün Konya'dan bir daha söylüyoruz. 3 ayrı operasyon icra ettik. Şimdi sırada Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröre alenen himaye edenlere sesleniyorum, yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağımızı alenen ilan ettim. Sayın Trump ile görüştük. Kendileri olumlu cevap verdi. Bölgede son teröristi etkisiz hale getirene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Yeni Anayasaları hazırlanana kadar, özgürce seçimler yapılana kadar, Suriye'de terörle mücadelemiz, sürecek." diye konuştu.Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun her an başlayabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:" Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca özellikle ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye operasyonuna her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamladı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz." dedi.Erdoğan, teröristlerin güya tünel kazıp önlemler aldıklarını medyadan gördüklerini belirterek, "Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim askerlerimiz ve kendi topraklarını savun Özgür Suriye Ordusu'nun cengaverleri hepsi, teröristleri o çukura gömmekten kaçınmayacak. Bu hainlerin tepesine binmemiz an meselesi." dedi.BARIŞMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEN ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADIADANA'da Üzeyir Y. (40), barışma teklifini kabul etmeyen boşandığı Elif Avcılı'yı (34), sırtından bıçakla yaraladı.Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Üzeyir Y., bir süre önce kendisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Elif Avcılı'nın evine gitti. Üzeyir Y., Avcılı'ya yeniden bir araya gelmeyi teklif etti. Avcılı, teklifi geri çevirince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Üzeyir Y., yanındaki bıçağı çekip, Avcılı'yı sırtından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Avcılı'nın çığlıklarına komşuları yetişti. Çağırılan ambulansla Elif Avcılı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Üzeyir Y.'yi yakalamak için çalışma başlattıGörüntü Dökümü----------------------------Yaralı kadının ambulanstan indirilmesiSedye ile acile getirilmesiHastanenin arşiv görüntüleriSÜRE: 31" BOYUT: 58 mbHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,================================================3)SU DOLU ÇUKURA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDIMUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yarısı su dolu olan çukura düşen sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Seydikemer'de yaşayan 38 yaşındaki Demet Pınarbaşı, dün (pazar) sabah, Girmeler Mahallesi'ndeki evinin yakınında köpek sesi duydu. Pınarbaşı, sesin, evinin yanındaki atıl durumdaki su çukurundan geldiğini fark etti. Kontrol ettiği yarısı su dolu olan çukurda bir sokak köpeğini görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çukura giren itfaiye görevlisi, köpeği dışarı çıkardı.