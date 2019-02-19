Dha Yurt Bülteni-13

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İdlib'e beton blok sevkiyatıSuriye'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderiliyor. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü:---------------Beton blok yüklü TIR'lar Cilvegözü'ne gelirken-TIR'lardaki beton bloklar-Gümrük sahasına girerken-DetaylarHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),==============Cemre havaya düştü, Demre'de doğa canlandıAntalya'nın Demre ilçesinde baharın müjdecisi cemrenin havaya düşmesiyle baharı andıran görüntüler ortaya çıktı. Ağaçlar ve bitkilerin çiçek açtığı ilçede güneşli hava etkisini gösterirken, anasınıfı öğrencileri doğaya çıkıp çiçek topladı.Cemre'nin havaya düşmesinin ilk gününde, Demre'de baharı andıran güneşli bir gün yaşandı. Badem ağaçları bulut gibi çiçek açarken, hava sıcaklığı öğle saatinde 19-20 dereceye yükseldi. Doğanın her yerinde renk renk çiçekler açmaya başladı. Badem çiçeklerinin üzerinde arılar dolaşmaya başladı.Havanın güzelleşmesine en çok sevinen çocuklar oldu. Anaokulunda eğitim öğretim gören minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte doğanın içinde çiçek tarlasında gezdi ve çiçek topladı.Minik öğrencilerden Hatice Su Öztürk, "Güneş açtı. Çiçekler açtı. İlkbahar geldi. Ben ilkbaharı çok seviyorum" dedi.Öğrencilerden Afra Bozoğlu da "Havalar ısındı. İlkbahar geldi. Ben ilkbaharı çok seviyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Çiçeklerden ve badem ağaçlarından görüntüAğaçlarda arılar ve bir kelebekÇiçek açan doğada öğrencilerÇocuklar şarkı söylerken ve çiçek toplarkenÇocuklarla röportajlarDHA Muhabiri Ahmet Acar'ın anonsuHaber-Kamera: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),============================Çanakkale Savaşı'nda öğretmen ve öğrencileri şehit olan okul 'şeref madalyası' istiyorÇanakkale Savaşı'nda yaklaşık 200 öğrencisi ve öğretmeni şehit olan Yozgat Lisesi'ne, şeref madalyası verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit tarafından 1895 yılında yaptırılan ve o zamanki adı Yozgat Mekteb-i Sultani olan okulun öğrenci ve öğretmenleri, 1914 yılında seferberlik ilan edilince, Çanakkale Savaşı'na katıldı. O dönem öğretmen ve öğrencileri cephede şehit olan okul, 3 yıl mezun veremedi. Şehit olan öğretmen ve öğrencilerin anısını yaşatmak amacıyla TBMM tarafından Yozgat Lisesi'ne Devlet Şeref Madalyası verilmesi için imza kampanyası başlatıldı.'LİSEMİZİN 200'DEN FAZLA ŞEHİDİ VAR'Tarihi lise önünde başlatılan kampanyaya öğrenciler imza atmak için uzun kuyruk oluşturdu. İmza kampanyası tertip komitesi üyesi Araştırmacı Yazar Osman Karaca, Yozgat Lisesi'nin öğrencilerinin 1914 yılında seferberlik ilanı ile birlikte gönüllü olarak silah altına girdiğini söyledi. Silah altına alınan öğretmenlerin subay olarak, öğrencilerin yedek subay olarak Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı mücadele ettiklerini anlatan Karaca, "Lisemizin 200'den fazla şehidi var. Biz istedik ki; Yozgat Lisesi'nin bu kahramanlığı madalya ile onurlandırılsın ve şehitlerimizin adı unutulmasın. Yozgat Lisesi'ne verilen bu şeref madalyası, şehitlerimizin Yozgat'taki abidesi olacaktır" dedi.Karaca, imza kampanyasının Cumhuriyet Meydanı'nda 4 gün süreceğini ifade ederek, "TBMM'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası verilmesini istiyoruz. Hedefimiz 10 bin imza toplamak. 18 Mart'ta Yozgat Lisesi'ne şeref madalyası verilmesini ve burada da bütün Yozgat Lisesi'nden mezun olan kişileri davet ederek Yozgat'ta bir şölen düzenlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü-----Tarihi Yozgat Lisesi bina görüntüsü-İmza kampanyası-Öğrencelerin imza atması-Araştırmacı yazar Osman karaca'nın kampanya hakkında bilgi vermesi-Öğrencelerin konuşmalarıHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,===============Tekirdağ'da kan ve kök hücre bağışına yoğun ilgiTekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi'nin birlikte organize ettiği 'öne çık, hayat kurtar' başlıklı kan ve kök hücre bağış kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Tekirdağ Büyükşehir belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Kızılay'ın Lösemili hastalara destek olmak için ortaklaşa düzenlediği 'öne çık, hayat kurtar" kan ve kök hücre bağış kampanyası belediye binasının yanında oluşturulan seyyar çadır ve kan bağışı otobüsünde başladı. Kampanyaya yoğun başvuru olması memnuniyetle karşılandı.Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi Başkanı Hamiyet Çizen, "Başvurular gayet iyi oluyor. Yoğun ilgiden mutlu olduk. Bugünkü organizasyon özellikle kan ve kök hücre bağışlarının yaygınlaştırılması adına önemli bir çalışma gerçekleşecek. Katılım oldukça yoğun ve bu yoğunluğunda akşama kadar daha da artacağını düşünüyoruz. Akşam çıkacak sonuçları, kaç ünite kan ve kök hücre bağışlanmış. Bunu da sizlerle paylaşacağız" dedi.Görüntü Dökümü---------------Kan bağışı otobosüsü ve çadırı-Bağışta bulunmak için form dolduranlar-Belediye personelinin kan bağışlaması-Başvuru yapan vatandaşlar-Kızılay başkanının açıklaması-Detay görüntüleriHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-