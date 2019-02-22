Dha Yurt Bülteni -13

Kaynak: DHA

Baba cinayeti sanığı çocuk: Niyetim öldürmek değildiANTALYA'da, babası Murat U.'yu (41) tabancayla başından vurup öldüren H.U. (14), dedesine ait silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldığını, niyetinin öldürmek olmadığını söyledi.Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan Aysun- Murat U. çiftinin iki çocuğundan 8'inci sınıf öğrencisi H.U., geçen 5 Ekim günü sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Silah sesine uyanan anne Aysun U., eşini kan içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi. Cinayet Büro ekiplerinin ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi. Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı. H.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan H.U., oldukça tedirgin göründü. Mahkeme başkanına, "Benim niyetim babamı öldürmek değildi" diyen H.U. olay anını şöyle anlattı:"Babam bize zulmediyordu. Bir seferinde annemin boğazını sıkmıştı. Kardeşimi de dövüyordu. Olaydan bir gün önce dedemin silahını almıştım. Tuvalet ihtiyacımı karşılamak için kalktığımda aklıma silahı temizlemek geldi. Balkona da silahı temizlemek için çıktım. Silahı öylesine ileriye doğru uzattım. Tam geri çekerken de ateş aldı. Niyetim öldürmek değildi" dedi. H.U. emniyetteki ifadesini ise o anki psikolojiyle verdiğini, doğru olmadığını öne sürdü. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.ARŞİV GÖRÜNTÜLERLESüleyman EKİN/ANTALYA,=============Hayvan damında ölü bulunan imam ve eşi toprağa verildiMANİSA'nın Gördes ilçesinde, hayvan damında ayakları bağlı halde ve av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulunan imam Hasan Arslan (52) ile eşi Fatma Arslan (49) gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, Fatma Arslan'ın cep telefonundan ağabeyinin kızına "İntiharımızdan kimse sorumlu değildir" yazılı mesaj gönderilmiş olması ve ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çifte ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Gördes'in kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, dün (perşembe) saat 08.30 sıralarında, evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki hayvan damlarında, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını belirledi. Soruşturma başlatan jandarma, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan aynı gün saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına "İntiharımızdan kimse sorumlu değildir" yazılı bir mesaj gönderildiği, notu sabah uyandığında farkeden yakınlarının da önce evlerine, ardından hayvan damına kontrol için geldiklerinde çiftin cesetlerini gördükleri belirlendi. İmam Hasan Arslan'ın otomobilinin de damın önünde olduğu anlaşıldı. Ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölen çiften Fatma Arslan'ın aslen Benliali Mahallesi'nden, eşi Hasan Arslan'ın ise Doğanpınar Mahallesi'nden olduğu belirtildi.Arslan çiftinin, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeleri, bugün öğlende Gördes'teki Ulu Cami'ye getirildi. Buradaki törene Arslan çiftinin yakınları ve sevenleri katıldı, gözyaşları sel oldu. Cuma namazı sonrası çiftin cenaze namazını, Manisa Müftüsü Sinan Cihan kıldırdı. Kılınan namazın ardından Arslan çiftinin Gördes İlçe Mezarlığı'na götürülen cenazeleri, toprağa verildi.Öte yandan, ölümleri şüpheli bulunan çiftle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Cenazeden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet İNCE/ GÖRDES (Manisa), DHA)===============Kamyonette 55 kilo esrar ele geçtiGAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gizli bölmelerinde 55 kilo esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak arama yaptı. Polisler tarafından yine şüphe üzerine durdurulan plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında eğitimli köpek yardımıyla yaptığı aramada, gizli bölmelerde 28 paket içerisinde 55 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan ekiplerin gözaltına aldığı kamyonet sürücüsünün emniyette sorgulanmasına başlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Köpeğin kamyonette arama yapmasıGizli bölmede bulunan esrar paketleriGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)======================Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1 yaralıOSMANİYE'de, otomobiliyle deneme sürüşüne çıkan Ertuğrul Kaya, (27) seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ağır yaralandı.Ertuğrul Kaya, Küçük Sanayi Sitesinden ki yeni aldığı 34 GUC 34 plakalı üstü açık spor otomobiliyle Güney Çevre Yolu'na çıkarak deneme sürücü yapmak istedi. İddiaya göre, havanın da yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan zeminde otomobilinin hakimiyetini kaybeden Kaya, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Kaya, Osmaniye Belediyesi Kurtarma Ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Ağır yaralanan Kaya, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortadan ikiye bükülen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Sedyeye alınan yaralıya sağlık görevlilerinin müdahalesiYaralının sedye ile kaldırılması, ambulansa konulmasıAmbulanstan detayDireğe çarpan araçtan detaylarSÜRE: 01'02" BOYUT: 32.2 MBHaber- Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,===================CHP'li Öztunç: Seçildiğimde ilk işim Aksu Çayı'ın temizlemekCHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, Aksu Çayı'nın kirli olduğunu belirterek, seçilirse ilk işinin burayı temizlemek olduğunu söyledi.Bölgedeki fabrika atıkları nedeniyle siyah renkte aktığı öne sürülen Aksu Çayı'ndaki kirliliğin herkes tarafından bilindiğini söyleyen Ali Öztunç, "Herkes biliyor ki Aksu Çayı temiz değil, kirli. Belediye başkanı seçilirsem ilk işlerimden biri Aksu Çayı'nı temizlemek olacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Atıkların olduğu çayAli Öztunç'un açıklamasıVatandaşların konuşmasıGenel ve detay görntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)======================Erciş'te işkence edilen köpeklere, öğretmen ve öğrenciler sahip çıktıVAN'ın Erciş ilçesinde, kulakları kesilerek işkence edilen 2 köpeğin de aralarında bulunduğu 10 yavru köpeğe sahip çıkıldı. Kulakları kesilen 2 yavru köpek belediyenin veteriner hekimine teslim edilirken, diğerlerini ise öğretmen ve öğrenciler sahiplendi.Erciş ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişilerce 2 yavru köpeğe, kulakları kesilip işkence edildi. Bu köpeklerle 8 yavru köpeğe Sezai Karakoç Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri sahip çıktı. Kulakları kesilen yavru köpekler, olay yerine çağrılan Belediye Veteriner Hekimi İhsan Çiftçi'ye teslim edilerek tedaviye alınırken, diğer yavru köpekler ise okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından sahiplenildi. Veteriner Hekim Çiftçi, köpeklerin kulaklarının kesilmesinin vahşet olduğunu söyledi.Köpekleri sahiplenen rehber öğretmen Tuğba Turan ise "Öğrencilerimiz ile birlikte sahipsiz kalan yavru köpeklerin okul bahçesinde oluşturduğumuz küçük kulübelerde bakımını ve beslenmesini yapmaya gönüllü olarak talip olduk. Önce bu yavru köpeklerin kulaklarını kesen, çocuk olduğunu düşündüğümüz insanların eğitilmesi ve hayvan sevgisinin onlara verilmesi gerekmektedir. Ben elimden geldiğince okulda öğrencilere bu konuda eğitici uygulamalar vererek, bunu yapmaya çalışıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Köpekleri kucaklarına alan öğretmen ve öğrenciler-Yavru köpeklerden detaylar-Öğretmen ve öğrencilerle röportaj-Kulağı kesilen köpekler-DetaylarBarbaros KUL/ERCİŞ (Van),=========================