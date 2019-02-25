Dha Yurt Bülteni-13

Kaynak: DHA

1)BAKAN VARANK: AMACIMIZ DÜNYA İLE REKABETÇİ BİR SANAYİ ALTYAPISI KURMAKSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bolu ziyareti kapsamında Bolu Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Bakan Varank, burada işyeri sahipleriyle sohbet edip, insansız hava aracı(İHA) dağıttı. Varank, daha sonra Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika sahipleriyle toplantı yaptı. Toplantıda fabrika sahiplerine hitap eden Bakan Varank, AR-GE'den başlayıp, ürünün ticarileşmesine kadar süren tüm aşamaları destekleyen mekanizmalarının olduğunu ifade ederek, "Aslında tüm çabalarımız, milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla, dünya ile rekabetçi bir sanayi altyapısı kurmak ve teknolojiyle kalkınan Türkiye hedefine ulaşmak. Dolayısıyla sanayicinin yüklerini azaltmak, yatırımları teşvik etmek ve teknolojik yetkinliklerimizi artırmak için çok çalışıyoruz. Görüş ve önerileriniz bizler için önemli. Bu yüzden yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çözüm odaklıyız, fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak en temel önceliğimiz. Sizden beklentimiz; işgücünüzü sahiplenip üretim faaliyetlerinize daha güçlü devam etmeniz. Sanayi üretimindeki eğilimin yakın takipçisiyiz. Gerekli adımları ekonomi yönetimi olarak atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bakın son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Asgari ücret desteği ve 5 puanlık prim indirimi desteğimiz devam ediyor. OSB'lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB'lerde yapı ruhsatını almasına rağmen; işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık, bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık.ö dedi."YERLİ KAYNAKLARIMIZDAN EN İDEAL ŞEKİLDE YARARLANIP, ÜRETİMDE TAM BAĞIMSIZLIĞI HEDEFLİYORUZöYerlileşme alanında atacakları adımlar olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğinde. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabi yerli katma değer konusunda; hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten, hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız. Üzerinde çalıştığımız bir diğer konu, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Kamu olarak oluşturacağımız ölçek, sanayimizin nitelik ve nicelik açısından gelişmesine liderlik edecek.Görüntü Dökümü------------------------Sanayi esnafı ziyaretleri-Bakan Varank açıklamalar-DetaylarSüre: 05.03-Boyut: 566 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,==========================================================2)DENİZLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU ŞÜPHELİLERİNDEN 5'İ TUTUKLANDIDENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram esrar, 105 uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği ve uyuştucu satışından elde edildiği sanılan bir miktar para ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 12 şüheli'den 5'i tutuklandı. Diğer 7 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik geçen 23 Şubat sabahı operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako'da kullanıldı. Çako bir evdeki aramalar sırasında elbise dolabına tepki verdi. Bunun üzerine burada yoğunlaşan polis, elbise dolabının içine yapılan gizli bölmede 1.5 kilogram esrar ele geçirdi. Diğer adreslerdeki aramalarda da toplam 105 uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ile 500 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü------------------------Operasyon anı polis kamerası görüntüleri-Narkotik köpeği Çako'nun yatak odasında adrama yapması-Çako'nun elbise dolabına tepki vermesi-Polislerin gizli bölmeyi bulması-Gizli bölmede esrarın ele geçirilmesi(Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,=========================================================3)AMANOS DAĞLARININ EN YÜKSEK ZİRVESİNE YÜRÜDÜLEROSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Amanos dağlarının en yüksek zirvesi olan Düldül Dağına, kar yürüyüşü etkinliği düzenlendi.Bu yıl şehitler anısına 2'ncisi yapılan kış zirve faaliyetine 44 kişi katıldı. Genellikle orta zorluk derecesindeki yaklaşık 12 kilometrelik dik parkur içeren faaliyet, çok fazla çığ riski olduğu için her zaman kullanılan rota değiştirilerek küçük zirve faaliyeti şeklinde 6 saatte tamamlandı. Araçlarla Çağşak Yaylası mevkiine gelen katılımcılar, tırmanış için gerekli malzemelerle birlikte, kar kalınlığının zaman zaaman 2 metreyi bulduğu parkuru yürüyerek tamamladı. 2 bin 274 rakımlı zirvenin yamaçlarına ulaşan ekip, burada Düldül Dağının eşsiz manzarası izleyip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk bayrağı açan katılımcılar, şehitler anısına saygı duruşunda bulunup, istiklal marşı okudu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağcılık Eğitmeni ve ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan, bu yıl şehitler anısına Osmaniye'nin en yüksek dağına gerçekleştirilen zirve tırmanışı ve kar yürüyüşü etkinliğinin sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.Yücel Erdoğan, en önemli kurallarının, grup birliğine uymak, doğaya sadece ayak izimizi bırakmak ve dönüşte sadece çekilen fotoğraf ve videolarla dönmek olduğunu sözlerine ekledi.Düldül Dağı zirve tırmanışı faaliyeti sonrasında, doğa sporcuları, Düziçi Karasu şelalesini de gezdi.Görüntü Dökümü-----------------------Katılımcıların kar yağışı altında yürümeleri-Dağın yamacında zirveye tırmanma-El çubuğuyla tırmanış yapan katılımcı-Düldül dağından geniş detay-Dağın zirvesinde Türk bayrağının açılması-ODAK Genel Sekreteri Yücel Erdoğan'ın konuşması-Saygı duruşunda bulunulmasıBOYUT: 92.4 MB SÜRE: 02'58"Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,=========================================================4)TAVŞLANLI'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALIKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Tavşanlı ilçesi çevreyolu Çukurköy sanayi kavşağında meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden Bilal Ilgın (40) idaresindeki Ceza İnfaz Kurumuna ait 43 AJ 660 plakalı minibüs ile Hasan Yılmaz'ın (58) kullandığı 43 UF 527 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Ilgın ve Yılmaz ile İbrahim Uğraş (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulanslara yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:--------------------Kaza yapan araçlar-Ambulans ve yaralılar-Çevreden görüntü-Güvenlik kamerası kaza görüntüsü-Genel görüntülerHaber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya)================================================4)TAMİR İÇİN SANAYİYE BIRAKILAN OTOMOBİL YANDIYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi.Olay, Sorgun Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sahibinin tamir için sanayiye bıraktığı 66 LH 148 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen aracın yandığını gören çevredeki esnaflar, itfaiyeye haber verdi. Gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------------------------Alev alev yanan otomobilden görüntü-İtfaiye ekiplerinin gelişi-DetayHaber: Halit YILMAZ/SORGUN(Yozgat),