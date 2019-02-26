Dha Yurt Bülteni-13

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Akşener: Kocamaz ile Ankara'da görüşeceğim, 2 formülü kendisine sunacağızİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayan Burhanettin Kocamaz ile Ankara'da görüşme yapacaklarını, kendisine önerdiği 2 formül olduğunu belirterek, "Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. O seçenekler kendisine aittir. O nedenle onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Akşener daha sonra partisinin Düzce il başkanlığını ziyaret ederek gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, Burhanettin Kocamaz ile akşam saatlerinde Ankara'da görüşme yapacaklarını açıklayarak, "Biz Mersin'de bir komployla karşı karşıya kaldık. Önlemlerini almaya çalıştık. Hukuk, hukuk olmuş, yüzde 100 sayın Kocamaz haklı olmasına rağmen YSK hatta YSK Başkanı Sadi Güven, bizim temsilcimizle dalga geçerek 'Git Genel Başkanına söyle çok gayret ettim' gibi gayri ciddi bir tavırla karar aldı. Sayın Erdoğan için bu bir fırsattı. Niye fırsattı? Hukukun ilk kez uygulanacağı bir fırsattı, bu fırsatta netice itibarıyla sayın Kocamaz, sayın Tuna, Vahap Seçer, 3 aday var. 3 aday arasında bir yarışma var. Dolayısıyla yarıştan bir adayın çekilmesi demek haksız bir rekabetin ortaya çıkması demektir. Dolayısı ile Cumhur İttifakı adayı, CHP adayı ve İYİ Parti'nin adayı rekabet edilecek alan buydu. Kimin seçileceğine ise Mersinli karar verecekti. Hukuk işlemesi için buna örnek gösterilecek bir fırsattı. Bu fırsatın tepildiğini nereden anlıyoruz? AK Parti'nin, YSK'da ki temsilcisinin çok şecaat gösteren tavrından anlıyoruz. Tarafsız kalmak yerine taraflı bir tutum gösterilmiştir. Hukukun olmadığı, çarpıtıldığı bir memlekette mücadele ettiğimizi biliyoruz, yaşadıklarımız meydanda. Dolayısı ile bu kumpasın bu ihanetin kimsenin yanına kar kalmayacağı aşikardır. Benim bizzat sayın Kocamaz'a önerdiğim iki formül var. Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. O seçenekler kendisine aittir. O nedenle onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil. O nedenle paylaşamıyorum" dedi.Akşener, Kocamaz'ın aday olamaması ile ilgili olarak İYİ Parti Genel Merkezi içerisinde de ihanet olup olmadığı sorusunu şöyle cevapladı:"Bizim seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, yerel seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız bir gün evvel bütün illeri tek tek kendileri aradılar. Bütün prosedürler kendi içinde tamamlandı. Genel sorun şu; orada arkadaşlarımız bir konsensüsle iş başına geçtiler. Yani sadece benim yada bir başka arkadaşımın atadığı bir insan grubu değil. Orada bizim milletvekillerimizin de onayı alınarak, çünkü biz 24 Haziran sonrası istifa ettirildik. Bütün teşkilatlarımız dahil. Genel merkezin düğmeye bastığı bir konu, böyle bir düşünce bile burada ki komployu, burada ki para iddialarını burada ki açık hava toplantılarında Burhanettin Kocamaz'ı İYİ Parti'den aday olamaz diyenleri gölge altına almak anlamını taşır. İl Başkanınıza güvenemeyeceksiniz, kimse güveneceksiniz? Öğreniyorsunuz. Bu o kadar berbat bir durum ki gittikçe paranoyak durumuna gitmeniz demek kötü bir şey. İl Başkanı ne demek? Kale komutanıdır. Siz il başkanınıza güvenmeyeceksiniz, onun önerdiği şahsa yetki belgesi vermeyeceksiniz, nasıl yapacaksınız? Biz yeni bir partiyiz. Birbirimize güvenerek yola çıktık. 3 yıllık bir mücadele sonunda buradayız. Çok kötü şeyleri birlikte yaşadık. Bu arkadaşlarımız bugün ortaya çıkmış arkadaşlarımız değil. MHP Genel Başkan adaylığı sürecinden bu yana yol yürüdüğümüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir kumpas var, burada bir ihanet var, doğrudur. Burada para iddiaları var, burada komplo var. Genel Merkeze doğru itildiği zaman burayı örtüyorsunuz. Fail belli, buradan kim kazançlı çıkacak."Görüntü Dökümü-----------Meral Akşener'in partiye gelişiPartiden görüntüAkşener'in açıAçıklamaları ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,==================Rüzgar bebek, annesi ve babasıyla kalacakAntalya'da annesinin hamile olduğu dönemde de uyuşturucu kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetini almak isteyen anneanne G.T., hukuk mücadelesini kaybetti.Antalya'da annesi hamileyken de uyuşturucu kullanmaya devam ettiği için bağımlı olarak dünyaya gelen Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne G.T., 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu. G.T, dava dilekçesinde kızı B.A. (22) ve damadı R.A'nın (26) uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlatarak, "Torunum bağımlı doğdu. Tedavisi sürüyor, düzenli kontrole götürüyorum. Basın aracılığıyla yaptığımız yardım çağrısını yetkililer duydu. Kızım ve kocasının, tedavi olmaları için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'ne yatışları yapıldı. Ancak hastanede sadece bir gece kaldılar" dedi.Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada anneanne, torununun uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirterek, velayetin davalılardan alınarak, kendisine verilmesini talep etti. G.T., velayetini alarak torununa iyi bir gelecek hazırlamak istediğini de belirtti. Ancak anneannenin talebini mahkeme reddetti.Mahkeme gerekçeli kararında, küçüğün anne babasının reşit olduğunu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıklarını belirterek, "Velayet altındaki küçüğe vasi tayin edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir" dedi.DÖNEMİN BAKANI EL ATMIŞTIRüzgar bebeğin doğumuyla, konu basına yansımış, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla da Antalya Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri B.A. ve R.A. ile temasa geçmişti. Çift ve bebekleri Rüzgar E.A. hastaneye götürülerek, kontrolden geçirilmiş, çiftin AMATEM'e yatışı yapılmıştı. Ancak çift bir gece kaldıkları AMATEM'den ertesi gün ayrılmıştı.Görüntü Dökümü----------------------Anne baba ve çocuğun ARŞİV görüntüleriAnneanne Gülnur T. görüntüR.E.A.'dan görüntüRöp: Gülnur T.Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, -===================='Öğretmenin kızıp, yanağını sıktığı öğrenci okula gitmek istemiyor' iddiasıSakarya'nın Geyve ilçesinde eğitim gören birinci sınıf öğrencisi Y.A.'nın (7) anne ve babası, öğretmeninin ödev nedeniyle kızdığı çocuklarının yanağını sıkarak kızarttığını, korkan kızlarının da okula gitmek istemediğini iddia etti. Çift, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürü ise iddiayı kabul etmedi.Geyve Şehit Atanur Bulut İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Y.A., iddiaya göre, geçen hafta perşembe günü verilen ödevi sınıfta okuyamadı. Bunun üzerine sınıf öğretmeni kız öğrencinin yanağını eliyle sıktı. Okuldan eve ağlayarak gelen Y.A., anne ve babasına olayı anlattı. Anne Nigar ve baba Erkan A., okul müdürü ve Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne öğretmen hakkında şikayette bulundu.Okul müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün şikayeti dikkate almadığını iddia eden çift, bu kez Geyve Cumhuriyet Savcılığı'na öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan Y.A., daha sonra yüzünde darp ve cebir izinin olup olmadığının tespiti için Geyve Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kızın yapılan muayenesinde doktor tarafından darp ve cebir izine rastlanmadığına dair rapor verildi.KORKUDAN OKULA GİTMEK İSTEMİYORAnne Nigar A. kızının okuldan eve ağlayarak geldiğini ifade ederek, "Kızım ağlayarak kapıdan içeri girince ne olduğunu sordum. Bana öğretmeninin verdiği ödevi okuyamadığı için yanağına çimdik attığını ve bağırdığını söyledi. Yanağı kırmızı ve tırnak izi vardı. Okul müdürünü ve öğretmeni aradım, şiddet olmadığını söylediler. Kızımın yanağının fotoğrafını çektim. Eşim okula gidip müdüre durumu anlatmış ama ilgilenmemiş. Sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gitmiş, orada da ilgilenilmemiş. Biz de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyet Savcılığı bizi polise gönderdi. Polis, pedagog ve avukat eşliğinde kızımın ifadesini alıp, darp, cebir izi var mı yok mu diye doktora sevk etti. Doktor darp, cebir izi olmadığı yönünde rapor verdi. Öğretmenden şikayetçiyiz, çocuğumuzun sınıfının veya okulunun değiştirilmesini istiyoruz" dedi.Baba Erkan A. ise kızının öğretmen korkusundan olayın yaşandığı günden itibaren okula gitmediğini ve gitmek istemediğini belirterek, "Kızımın psikolojisi bozuldu. Okula gitmek istemiyor. Nereye müracaat ettiysek sonuç almadık. Bize yardım edilmesini istiyoruz" diye konuştu. Öğrenci Y.A. da öğretmenin ödevi okuyamadığı için yanağını çimdikleyip bağırdığını, çok korktuğunu ve okula gitmek istemediğini söyledi. Geyve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Atanur Bulut İlkokulu Müdürü ise Y.A. ile anne ve babasının iddialarını kabul etmedi.Görüntü Dökümü-----------------Anne Baba ve çocuk ile röp-Babanın kızı Y.A yı okula götürmesiSAKARYA/DHA===============Malatya'da, cezaevi firarisi kamyonet kasasında yakalandıMalatya'da, jandarma, 2016 yılında cezaevinden firar eden, aradan geçen sürede 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararları çıkarılan Kasım U., kamyonet kasasında yakaladı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2016 yılında Doğanşehir Cezaevi'nden firar eden Kasım U.'nun peşine düştü. Firari olduğu dönemde gerçekleştirdiği 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım U.'nun kaldığı adresi belirleyen jandarma buraya baskın düzenledi. Evde yapılan aramada firari bulunamazken, 210 gram esrar ele geçirildi.Aynı dakikalarda evin yakınında park halinde bulunan bir kamyonet hareket etti. Jandarma tarafından durdurulan kamyonetin sürücüsü tedirgin davranışlar sergiledi. Bunun üzerine aranan kamyonetin kasasında firari Kasım U. bulundu. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasım U. tutuklanarak, cezaevine konuldu.Görüntü Dökümü------------------Şüphelinin adliyeye getirilişiJandarmanın şüpheliyi götürmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 25 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA================Fırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdiHatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen dev hurma ağacı, park halindeki 2 araçta maddi hasara neden oldu.İskenderun'da dün geceden beri etkili olan şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi'nde Hamidiye Camii'nin arka bahçesinde bulunan hurma ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayark devrildi. Dev ağaç, park halindeki 31 TY 672 plakalı otomobil ile bir kargo şirketine ait 01 AEH 07 aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.Görüntü Dökümü--------------------------Ağacın devrilmiş görüntüsü-Arabaların görüntüsü-Vatandaşlarla röp.-Çocuk ve kadınların ağacın altından geçmeleriSÜRE: 2'33" BOYUT: 117 mbHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),=================5 yıl önce çalınan otomobili bulunduİstanbul'da galericilik yapan Bayram Ayyıldız'ın 5 yıl önce çalınan otomobili Bolu'da polis tarafından bulundu. Aradan 5 yıl geçtikten sonra çalınan otomobiline kavuşan Bayram Ayyıldız, "Biz araçtan ümidimizi kesmiştik. 5 yıl sonra aracın bulunması bize sürpriz oldu" dedi.İstanbul'da otomobil alım-satım işiyle uğraşan Bayram Ayyıldız'ın otomobili 2014 yılının Ekim ayında satış yaptığı oto galeriden çalındı. Çalınan otomobile aynı marka ve modele ait başka bir plaka takıldı. İkiz plakalı çalıntı aracın plakasına 2 ay önce İstanbul'da hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza uygulandı. Ceza plakanın asıl sahibine gitti. Aynı marka ve modeldeki otomobilin sahibi, cezaya itiraz edip o tarihte orada bulunmadığını kanıtladı. Aracın ikiz plaka takılmış başka bir otomobil olduğu tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu plaka, il ve ilçe giriş-çıkışlarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi'ne çalıntı araç olarak kaydedildi. Çalıntı ve ikiz plakalı aracın 1 ay önce Bolu'dan geçtiği belirlendi. Bunun üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracın bulunması için çalışma başlattı. Otomobil, 2 gün önce Alpagut Mahallesi'nde bulundu. Yapılan incelemede otomobilin evraksız olarak ucuz şekilde başka birine satıldığı belirlendi. Polis otomobili satın alan ve satan kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, durum otomobilin sahibi Bayram Ayyıldız'a haber verildi.5 yıl önce çalınan otomobilinin bulunmasını sevinçle karşılayan Bayram Ayyıldız, otomobili almak üzere Bolu'ya geldi. Bayram Ayyıldız'a otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde teslim edildi. Bayram Ayyıldız otomobilinin bulunmasında emeği geçen polislere teşekkür ederek, "Araç 2014 yılı 10'uncu ayında çalınmıştı tezgahımızdan. 2 gün önce müjdeli bir haber aldık. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok teşekkür ederiz. Aracımızın bizzat bulunduğu söylemek için bizi aradılar. Gerekli prosedürlerle ilgili de bilgi verdiler. Evraklarımız hazırdı. Aracımızı teslim almaya geldik. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim için uğraştılar. İnşallah bu vesile ile piyasada bulunan şebekenin ve hırsızlarında da üstesinden gelirler. Diğer hırsızlara da bu ders olsun. Bu bir haktır. Bu insanların hakkıdır emeğidir. İnsanların emeklerine saygılı olsunlar. Halkımızın emeği milli servettir. Büyük bir çabayla, büyük bir operasyonla emniyetimizin aracımızı buldu." diye konuştu.ARAÇTAN ÜMİDİMİZİ KESMİŞTİKÜzerinden 5 yıl geçtikten sonra aracının bulunmasının kendisi için sürpriz olduğunu belirten Ayyıldız, "5 yıl sonra biz araçtan ümidimizi kesmiştik. Dolayısıyla 5 yıl sonra aracın bulunması bize sürpriz oldu. Helal malmış demek ki. Helal kazançmış. Bize tekrar geri döndü. Birilerine haram lokma girmeden aracımıza kavuştuk mutluyuz." dedi.Aracını teslim alan Bayram Ayyıldız, otomobiline binip sevinçle kornaya basarak İstanbul'a doğru yola çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Araçtan görüntüler-Anahtarın sahibine teslim edilmesi-Röportaj-Bayram Ayyıldız'ın 5 yıl sonra kavuştuğu aracına binip gitmesi-DetaylarSüre: 02.28-Boyut: 277 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=================Osmaniye'de balık avlama yasağı 1 Mart'ta başlıyorOsmaniye'nin Kadirli İlçesinde balık avlama yasağının 1 Mart'ta başlayacağı bildirildi.Kadirli Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, 2019 - 2020 yılları av dönemlerine ait, Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 ve 4/1 Numaralı Tebliğler kapsamında Osmaniye'de balık av yasağının 1 Mart'ta başlayıp 31 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı. Özeser, "1 Mart - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanarak, ağ ve diğer av malzemelerine el konulacaktır. Sadece Arslantaş Barajı balık avlama zaman yasağı 1 Nisan - 31 mayıs 2019 tarihi arasındadır. Balık ürünlerinin devamlığı ve Balıkçılarımızın uzun yıllar yıllar mesleklerini sürdürmesi açısından av yasağına uymak önem arz etmektedir" dedi.Görüntü Dökümü-----------ARŞİVKadirli Baraj GölüBalıkçıların Ağı toplamasıBalıkçıların Ağdaki balıkları kasaya boşaltmasıTekne'nin içindeki BalıklarBalıkların tekneden Traktöre taşınmasıBalıkların taşındığı TraktörBalıkların üzerine Buz serpilmesiBaraj gölünden genel ve detaylarSÜRE: 03'28" BOYUT: 385 MBHaber: Efendi erkayıran-Kamera: Eser PAZARBAŞI/KADİRLİ,(Osmaniye)===================