Dha Yurt Bülteni -13

Kaynak: DHA

Kırklareli'de yakılmış kedi ve köpek ölüleri bulundu(2)'ÇOK KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ'Kırklareli'nin İnece beldesinde çöplükte 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpeği yakılmış şekilde bulduğunu söyleyenhayvansever Dilek Tunador, "Ben İnece'de sokak canlarını besliyorum. Dün bana bir ihbar geldi çöplükte yanan köpekler var diye. Hemen çöplüğe geldiğimde 5 köpek ve 1 kediyi yanmış şekilde buldum. Hemen yanlarında da 2 köpek ölüsü buldum. Olayı jandarmaya bildirdim. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Bu caniliği kim neden yapar anlamış değilim. Çok sıkı bir araştırma var. Hala dumanları üzerindeydi. Hepsi diri diri yakılmış, o kadar belli. Çok korkunç bir görüntüydü. Benimde 60 yakın beslediğim köpeğim var. Çok korkuyorum geceden bu yana uyuyamıyorum. Bir an önce bunu yapanın bulunmasını istiyorum" dedi.'YAPILAN CANİLİK'İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Çok üzücü bir olay. Nereden geldiği belli olamayan, beldemize 1.5 kilometre uzaklıkta olan bir bölge. Sabah haberim oldu, araştırıyoruz. Jandarma ekipleri de işin takibinde bir daha böyle katliamların yapılmamasını temenni ediyorum. Bu yapılan caniliktir" şeklinde konuştu.Belde sakinlerinden Osman Gökçen, beldelerinde bu katliamı yapacak kimsenin olmadığını ifade ederek, "Beldemizde bu caniliği yapacak kimse yoktur. Bu katliamı dışarıdan gelen biri yapmıştır. Belde halkı çok sayıda köpeği besliyor. Bende dahil herkesin evinin bahçesinde köpek var" dedi.Görüntü Dökümü------------İnece tabelasıBeldeden detaySokak köpekleri ve kedileriDilek Tunador ile röp.Çöplükten genel detayMuhabir Ali Can Zeray, anonsDetay görüntüBelediye başkanı Şahabettin Vardar ile röpFarklı açılardan detayBelde halkı ile röp.İnece yukardan görüntüHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,======================İtfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledilerBursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Caddeden geçen vatandaşlar çıkan dumanı ve itfaiyenin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri İnegöl İtfaiyesine haber verdiler.Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki taraftan müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda çatı kullanılmaz hale geldi. Caddeden geçen vatandaşlar söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.Görüntü Dökümü-------------Çatı yangınından detaylar-Vatandaşlardan detaylarSüre: 1.36 dakika, Boyut: 10 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),=================Kazada yaralandı, korkan hamile eşini 'Bir şeyin yok' diye sakinleştirdiBursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol (31), hafif yaralandı. Demirkol, kaza sırasında büyük korku yaşayan 8 aylık hamile eşini "İyisin, bir şeyin yok" diyerek, sakinleştirmeye çalıştı.Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Karalar Mahallesi'nde oturan Eyüp Demirkol, rahatsızlanan 8 aylık hamile eşi Çiğdem Demirkol'u (23) hastaneye götürmek için 34 LHM 28 plakalı otomobille yola çıktı. Karalar Yolu'nda giden Eyüp Demirkol yönetimindeki otomobil ile ara sokaktan çıkan Cesim Özkan'ın kullandığı 16 M 06008 plakalı halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Demirkol, hafif yaralanırken, hamile eşi ise büyük korku yaşadı. Eyüp Demirkol, feryat eden Çiğdem Demirkol'u "İyisin, bir şeyin yok" diyerek, sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Demirkol çiftini ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-KameraYavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -================Domaniç'te kar yağışı ve tipiKütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı trafiği olumsuz etkilerken, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.Domaniç ilçesinde hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçicinde kar küreme çalışmalarına başladı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, kar yağışı trafiğe de olumsuz etkiledi.Görüntü Dökümü-------------Kocayayla geçidi-Araçların geçişi-Yoğun tipi-Karayolları ekipleri-Karın ortasında kalan köpek-Genel görüntülerHaber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),-==================Adana'da şafakta uyuşturucu operasyonu (2)38 KİŞİ GÖZALTINDAAdana'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 38 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Eş zamanlı olarak 600 polisle gerçekleştirilen operasyonda; şüphelilerin evlerinde uyuşturucu, silah ve av tüfeği ele geçirildiği belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü kaydedildi.Görüntü Dökümü-------------Operasyonda ele geçirilen malzemelerden genel ve detayEmniyet müdürlüğü tabelasıSÜRE: 01'12" BOYUT: 134 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,===================Otomobil takla attı: 1 yaralıAfyonkarahisar'da takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı. Ters duran otomobil ise polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla düzeltildi.Kaza, saat 08.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Adem Acar'ın (25) kullandığı 03 VD 257 plakalı otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde bulunan ve yaralanan Hatice Acar'ı (24) çıkardı. Daha sonra olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Hatice Acar'a ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü.TRAFİK EKİPLERİ ÖNLEM ALDIOlay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın meydana gelmemesi için trafik güvenliği aldı. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip de hazır bulundu. Takla atan otomobili polis ekipleri ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla kenara çekerek düzeltti. Daha sonra kaza yapan otomobil olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin kaldırılmasının ardından belediye temizlik işleri ekipleri yolu temizledi.Görüntü Dökümü-----------Takla atan otomobilden detayPolis ekipleri takla atan aracı düzeltirken detayGenel detayKurtarma aracından detayOlay yerindeki polis ekiplerinden detayİtfaiye ve temizlik detayKaza yapan otomobil kurtarma kamyonuna bindirilirkenHaber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,=================Şehit Fethi Bey Fethiye'de AnıldıTürk Hava Kuvvetleri'nin ilk şehidi olan Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 105. yıl dönümünde düzenlenen törenle isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde anıldı. Törende, Türk Hava Kurumu paramotor ve model uçak gösterileri yapıldı.Şehit Fethi Bey Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Bağımsız Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Türk Hava Kurumu (THK) eski Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Fethiye Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yılmaz Demirelli, TCSG-65 Bot Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan, THK genç kanatlar üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca Türk bayrakları va Atatürk'ün portresinin bulunduğu flamalar asılı olan paramotorlar ve model uçaklar uçuş yaptı.'SİLAHLI KUVVETLER SİYASETE ALET EDİLMEMELİ'THK eski Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Silahlı Kuvvetler hiçbir zaman siyasete alet edilmemeli. Çünkü siyaset, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni böldüğü zaman kendi arasındaki emir komuta ilişkisini kaybediyor ve Balkan Harbi gibi bir hezimete sebep oluyor ve bir imparatorluğu batırabiliyor. O nedenle bugünkü siyasilerin en çok dikkat etmesi gereken konu Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde yasama, yargı ve yürütmenin yetkileri nedir, onu ortaya koyup ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi mecrası, kendi yönetimi içinde serbest bırakmak ve ülkenin savunması için hazırlıklarını yapmasını sağlamaktır. Aksi takdirde, 'Benden olsun' diye Türk Silahlı Kuvvetleri ile oynanırsa bunun bedelini; imparatorluğu dağıttığımız gibi, bugünkü vatanımızın da parçalanmasına vesile olabilir. Halka moral vermek için düzenlenen hava seyahatinde şehit olan Fethi Bey'i minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün havacılığımızın temelinde binlerce şehidin ilki olan Fethi Bey'in mekanı cennet olsun" diye konuştu.'TARİHE SAHİP ÇIKMALIYIZ'Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, "Tarihten ders alırsanız, tarih sizi doğru yola götürür. Ama tarihi ciddiye almazsanız da hüsranla karşılaşırsınız. Kahramanlar, milletlerin tarih yolculuğunda deniz fenerleridir. Yol göstericileridir. Adını bir şehitten alan şehirde yaşamak bizler için onurların en büyüğüdür. Saygıdeğer Fethiyeliler çok vefalı insanlardır. Fethiyeliler, 1930'lu yıllarda kendi aralarında topladıkları parayla bir uçak alarak Türk Hava Kuvvetleri'ne hediye etmişlerdir. Bu milletin o yoklukta bile neler yapabileceğini en güzel göstergesidir. Kahramanlık, atılıp bir daha geri dönmemektir. Aynı Çin Sarayı'nı basan Kürşat gibi, Bağdat'ın kapısındaki Genç Osman gibi, İstanbul Surları'nda Ulubatlı Hasan gibi. En sonda 2016'da 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir gibi… Kahramanlarla aslında bu millet tarih yolculuğuna devam etmiş. Hollywood'a bakıyoruz ama Afganistan, ama Irak işgallerindeki sözde kahramanları filmleştirip bütün dünyaya bir şeyler izletmek istiyorlar. Halbuki bizim bir kahramanımızın yaptığı, onların bu anlamda ortaya koymak istediği bütün değerlerden çok daha fazla. Bu törenin ısrarcı olarak 2004 yılından itibaren devam etmesinin sebebi; işte bu göstergedir, bu vefa örneğidir. Bizim vefalı davranmamız, tarihimize sahip çıkmamız gerekir" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------Anma töreninden görüntü-THK eski Genel Başkanı Kürşat Atılgan'ın konuşması-Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),=================Tekstilcinin eski ve yeni eşinin 20 milyon TL'lik davasında 'Fındık' da haczedildiTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tekstil firması sahibi Cahit Ecesoy'un, 1994'te boşandığı ilk eşi N.B., 1 yıl sonra evlendiği ikinci eşi Pervin Ecesoy hakkında, nafakalarını tahsil edemediği gerekçesiyle 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Bazı eşyaları daha önce haczedilen Ecesoy'a, ikinci kez icra gelirken, evde bulunan golden retriever cinsi 'Fındık' isimli köpek de haczedildi.Ecesoy Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Ecesoy, ilk eşi N.B.'den 1994 yılında, aylık bin 300 dolar karşılığı Türk lirası üzerinden yoksulluk nafakası ödemeyi ve bu nafakanın o günkü enflasyon koşullarında her sene yüzde 50 artırılmasını kabul ederek, boşandı. Cahit Ecesoy, 1995'te Pervin Ecesoy ile evlendi ve 2 çocuğu daha oldu. Cahit Ecesoy, 2017'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, ilk evliliğinden olan kızları ile ikinci eşi ve ondan olan kızları arasında miras paylaşıldı.İLK EŞTEN 20 MİLYON LİRALIK İCRA TAKİBİCahit Ecesoy'un ilk eşi N.B., ikinci eşi Pervin Ecesoy ve ondan olan kızlarına karşı yoksulluk nafakasını tahsil edemediği iddiasıyla 20 milyon liralık icra takibi başlattı. Mahkeme kararından 24 yıl sonra başlatılan icra takibinde Pervin Ecesoy'un aracı bağlanırken, evine haciz konularak, eşyaları da haczedildi. Bunun üzerine Ecesoy, avukatı tarafından İstanbul 8'inci Aile Mahkemesi'nde takibi durdurma kararı aldırdı. Ancak mahkeme, N.B.'nin avukatının itirazı üzerine kararı bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi'nin değerlendirmesi için tedbiri kaldırdı.KÖPEĞE HACİZTedbirin kaldırılmasıyla aynı gün dosya, henüz İstinaf Mahkemesi'nde değerlendirilmeden N.B.'nin avukatları, Pervin Ecesoy'un evine giderek, buradaki eşyaları ikinci kez haczetti. Haczedilenler arasında, evde bulunan golden retriever cinsi 'Fındık' isimli köpek de yer aldı.'ADALETE GÜVENİYORUZ'Yaşadıklarıyla bir kez daha şok yaşadığını dile getiren Pervin Ecesoy, "Her şeyimizi haczettiler. Bize daha da acı yaşatmak için şimdi çocuğumuz gibi bakıp, büyüttüğümüz 'Fındık'ımızı elimizden aldılar. Devam eden bir mahkeme zaten var. Burada bizden son ay olarak istedikleri 600 bin lira gibi bir nafaka var. Ben ve çocuklarım adalete güveniyoruz. Adaletin er ya da geç tecelli etmesini istiyoruz" dedi.Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -