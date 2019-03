Dha Yurt Bülteni -13

Kaynak: DHA

TBMM Başkanı Şentop, memleketi Tekirdağ'daTürkiye Büyük Millet Meclesi (TBMM) Başkanlığı'na seçilen Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, ilk yurt ziyaretini yaptığı memleketi Tekirdağ'da büyük ilgi ile karşılandı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk ziyaretini yaptığı memleketi Tekirdağ'a üzerinde Türk Cumhuriyeti yazılı açıkla Çorlu Havalimanı'na indi. Şentop'u Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ile çok sayıda vatandaş ve partililer karşıladı. Tekirdağ'a geçen Şentop, Eski Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilere yaptığı kısa açıklamada,doğduğu, büyüdüğü şehirde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Ankara'daki işler bittikçe Tekirdağ'a gelerek hemşehrileri ile birlikte olacağını söyledi.Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla da selamlaşan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Bundan aşağı yukarı iki hafta önce yine Tekirdağ'daydık, yine programlar vardı. Ankara'ya gittik, Ankara'da Pazar günü mecliste yapılan seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildim. Tekirdağ benim memleketim, burada doğdum, aşağı yukarı üniversiteye gidene kadar 1968'den 1986'ya kadar buralarda bilhassa bu yolda bu camide çok vaktimiz geçti. Benim dedem bu caminin müezziniydi, 35 yıl kadar burada müezzinlik yaptı. Onunla beraber, küçüklüğümüz çocukluğumuz daha sonra gençliğimiz buralarda geçti. Buradaki esnafın babaları ile dedeleri ile tanışıklığımız, selamlaşmamız vardı, ellerini öptük, sarıldık bayramlaştık. Bu bakımdan Tekirdağ'da olmaktan sürekli memnun olduğum gibi meclis başkanı olarak ta burada bulunmaktan ve ilk defa Ankara dışında farklı bir şehirde ama ilk defa Tekirdağ'da olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Tanıdıklarımız çok, hepsi ile Cuma çıkışında, cami çıkışında selamlaştım. Şimdide tekrar programlarımız var, inşallah buradan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gidiyoruz. Oraya bir ziyaret arkasından valiliğe geçeceğiz daha sonra bugün burada biraz hasbi hal edeceğiz, hasret gidereceğiz ama bundan sonrada hafta sonları başta olmak üzere Ankara'da işlerimiz azaldığı zaman, bittiği zaman geleceğimiz ilk yer Tekirdağ olacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerimize, kardeşlerimize, komşularımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi teveccüh bakımından" dedi.TBMM Başkanlığı'nın çok önemli bir görev olduğunu söyleyen Şentop, "Cumhurbaşkanımızın bulunduğu protokol olarak sıradan sonra TBMM Başkanlığı ikinci sırada yer alıyor. Bir taraftan da temel üç erk biliyorsunuz, yasama, yürütme, yargı. Yasamanın başında meclis başkanı olmuş oluyor. Böyle bir görev, şeref, onur duyulacak bir görev tabi bu mecliste milletvekillerimizin oylarıyla oldu ama öncesindeki süreçte de Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile oldu değerlendirme yapıldıktan sonra. Benim adaylığım için bir kanaat ortaya koydular, ihsan ettiler. Onun içinde Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınız da çok teşekkür ediyorum. Bu tabi sadece şahsıma bir teveccüh değil, aynı zamanda Trakya'ya, Rumeli'ye, Tekirdağ'a bir teveccüh. Biliyorsunuz geriye dönüp baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı sadece Tekirdağ'da değil, Trakya'dan bir milletvekiline nasip olmuş değil. Bunun getirdiği sorumluluklar var, güçlü, tecrübeli ekibimiz var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun teveccühleri, tavsiyeleri her zaman yol göstericiliği çok önemli bizim için ama sizlerin de duaları, desteklerini biliyorum, bunları hissediyoruz. Her zaman bizimle beraber hep birlikte olacağız kimsenin buna şüphesi olmasın. Daha önce bu sokaklarda gezen kimse halen aynı kişi karşınızda bunda bir değişiklik olmadı, olmayacak bundan sonra" dedi.Esnafları da ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'ne geçti.Görüntü Dökümü---------Şentop'un cami önüne gelmesiAlınan güvenlik önlemleriŞentop'un karşılanmasıCami cemaati ile tokalaşmaCamiye giriş ve çıkışıŞentop'un açıklamasıŞentop'un esnaf ziyaretiEsnaf odası ziyaretiDetaylarHaber-Kamera: Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-=================Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Hatay'daÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Hatay'a geldi.Hatay Valiliğini ziyaret eden Bakan Murat Kurum, Vali Rahmi Doğan ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Hatay hakkında brifing alan alan Bakan Kurum, düzenlediği basın toplantısında Antakya ilçesindeki Emek ve Aksaray mahallelerinde yatay şehirleşmeye iyi bir örnek olduğunu söyledi.Hatay'daki stadın bu yıl içinde açılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şöyle konuştu:"Hataysporumuz Türkiye Kupasında çok güzel başarılar sergiledi. Bu başarılarından dolayı gerçekten yarı finale kadar gelme başarısı gösterdi. Hatayspor'u ve Hatayspora gönül veren tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Hataysporumuz'a yeni bir stat inşaatı yapıyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapılan inşaatın ekim ayı içerisinde tamamlayarak önümüzdeki sezonda Hataysporumuz yeni stadyumunda maçlarını icra edecekler. Eski stadın bulunduğu alanı da bizim 81 ile bir Millet Bahçesi yapma sözümüz var. Hatay'ımıza da şehir merkezinde çok önemli bir lokasyonda yaklaşık 46.000 metre karelik alanda bir millet bahçesi kazandırıyoruz."KENTSEL DÖNÜŞÜME 4 MİLYARLIK KAYNAK VE YÜZDE 50 HİBETüm valiliklere genelge göndererek riskli alanların tespit edilmesini istediklerini belirten Bakan Kurum şöyle devam etti:"Bu genelge kapsamında şehirdeki riskli alanların üç ay içerisinde tespit edilerek bakanlığımıza bildirilmesi talimatını verdik. Valiliklerimiz bu noktada tüm şehir genelinde en riskli alanlardan başlamak üzere bu tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Biz de yılda 300 bin, önümüzdeki beş yıl içerisinde 1.5 milyon konut yapacağımızı ifade etmiştik. Yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutumuzu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmek suretiyle Türkiye'mizde riskli bina olsun istemiyoruz. Bu kapsamda kentsel dönüşüme kredi vermek üzere İller Bankası Genel Müdürlüğümüzde geçtiğimiz günlerde yasalaşan kanun kapsamında kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50'ye kadar hibe desteği kredi desteği vermek suretiyle yaklaşık 4 milyar liralık kaynağı yine kentsel dönüşüm projelerine aktaracağız. Bu projeler belediyelerimiz ile birlikte yürüteceğimiz bizim Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 35-40 bin konutun haricinde. Yine 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm sürecini de başlatmış olacağız.Görüntü Dökümü-----------Bakan Kurum'un protokol tarafından karşılanmasıValilik şeref defterini imzalamasıToplantıdan görüntüBakan Kurum'un konuşmasıSÜRE: 05.53 BOYUT: 659 MBHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,================Bakan Dönmez: 5 bin metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayızEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Antalya son dönemde bizim Fatih gemimize ev sahipliği yapıyor. Şu anda 5 bin metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Doğalgaz veya petrol varlığı var ya da yok bilgisini o zaman sizlerle paylaşmış olacağız. Öyle temenni ediyorum ki bir hidrokarbon kaynağına Antalyamızda ulaşmış oluruz" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile AK Parti ve MHP milletvekillerinin de yer aldığı ziyaret sonrası Bakan Dönmez, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Dönmez, çalışmaları yerinde görmek için çalışma seyahatinde bulunduğunu anlattı. Doğalgazın Antalya'da büyükşehir merkez olmak üzere 6 ilçede kullanıldığını anlatan Dönmez, "Civar ilçelerden de yoğun talep var. Antalya turizm kenti, bu taleplere duyarsız kalmamız mümkün değil. Ekiplerimiz gerekli çalışmaları büyük oranda tamamladı. Plan doğrultusunda ulusal iletim şebekemize yakınlığına nüfus ve tüketim potansiyeline göre, diğer ilçelerimize doğalgaz götürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Alanya, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerimiz çalışma yürüttüğümüz ilçelerimizden. Zaman içerisinde diğer ilçelerimize de doğalgazı götürmüş olacağız. Antalya turizm potansiyeli kadar başta güneş olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek illerimizden biri" diye konuştu.Antalya'nın son dönemde Fatih gemisine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Şu anda 5 bin metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef derinliğimiz 6 bin metre. Öyle tahmin ediyorum birkaç hafta içerisinde hedef derinliğine ulaşmış olacağız. Tabi doğalgaz veya petrol varlığı var veya yok bilgisini o zaman sizlerle paylaşmış olacağız. Öyle temenni ediyorum ki bir hidrokarbon kaynağına Antalyamızda ulaşmış oluruz. Bulamasak da bu civarda potansiyeli yüksek görüyoruz, aramalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Antalya Valiliği ziyareti detaylarBakan Fatih Dönmez'in açıklamasıBakan ve beraberindeki protokolün valilik binasından ayrılmasıHaber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,===============Çalkaya: Belediyeciliğimin masa başında engellenmesini hazmedemiyorumİzmir'de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürülen Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Belediyeyi 15 yıldır çok düzgün yönettiğini söyleyen Çalkaya, "O soğukta insanlar 1 yaşındaki çocuğunu sarıp sarmalayıp benimle birlikte büro açılışına katılmışlarsa, iyi belediyecilik yaptığıma inanıyorum. Belediyeciliğimin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum" dedi.Balçova'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve dördüncü dönem için yeniden aday olan CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, YSK'ya yapılan itiraz üzerine düşürüldü. Konuya dair makamında gazetecilere açıklama yapan Çalkaya, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan ve 8 yıl hapis cezası alan Haşim Kaya'nın yaptığı itiraz üzerine adaylığının düşürüldüğünü söyledi. Çalkaya, "Benim belediye başkan adaylığım da papatya falına benzedi. 23 Şubat'ta İlçe Seçim Kurulu, benim adaylığımın önünü kesecek bir karar aldı. 25 Şubat'ta İl Seçim Kurulu karar aldı, aday olabileceğimi söyledi. 28 Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu aday olmayacağımı belirtti. Oluyor, olmuyor, oluyor, olmuyor. Bu biraz da papatya falına benzedi ama bu biraz da milli irade diye anlıyorum. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ben bir bedel ödedim" dedi.Adaylık sürecine dair de konuşan Çalkaya, şöyle dedi:"Hukuk ekibim, ciddi bir sorun olmayacağını, adaylık konusunda sorun yaşanmayacağını söyleyince, yolumuza devam ettik. 23 Şubat'ta ilçe başka bir karar verdi, il başka bir karar verdi, Ankara başka bir karar verdi. YSK'nın karar vermesini araştırdık. Hükümlü, dolandırıcılıktan cezaevine düşmüş, bir insanın seçme ve seçilme hakkının, böyle bir insan tarafından hiç sorgulanmadan doğru mu yanlış mı bakılmadan, böyle bir ihbar üzerine araştırma yapmadan, en azından kimlik numaralarından girseler adamın ne olduğu anlaşılır. Haşim Kaya, daha önce Fetullah Gülen davalarında ihbarcı. Kendisinin el yazısı ile yazdığı şeyler var."'İYİ BELEDİYECİLİK YAPTIĞIMA İNANIYORUM'Bu kişinin CHP'de kaydı olmadığını söyleyen Çalkaya, "Biz genel merkezden de araştırdık. CHP ile ilgisi yok. Bu işin parti ile ilgisi yok, bu milli irade ile ilgili" dedi. 15 senede çok düzgün belediye yönettiğini ifade eden Çalkaya, "O soğukta insanlar 1 yaşındaki çocuğunu sarıp sarmalayıp benimle birlikte büro açılışına katılmışlarsa, iyi belediyecilik yaptığıma inanıyorum. Belediyeciliğimin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum. Doğru olan o değil. Ben milli iradenin sandıktan çıkması gerektiğine inanıyorum. Bunların hepsi konuşulabilirdi, vatandaş sandıkta ne konuşuyorsa o olmalıydı" dedi.'O BENİ TANIMIYOR, BEN DE ONU TANIMIYORUM'Adaylığına itiraz eden kişinin sahte avukatlık belgesi düzenlediği ve davalara girdiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlandığını, karma karışık bir ilişki ağının bulunduğunu da savunan Çalkaya, "Fetullah davalarını takip eden avukatlarla da bağlantısı var. Cezaevinde de yatmış. O beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Birileri vatandaşa ciddi anlamda dosyayı paslamış. Adliyede tanınan biri. İzmir milletvekilinin biri de 'Bu işin başından beri takipçisiyiz' dedi. O vekilimin ismi bulunur, bu kişiyle de bağlantılı olan biri" diye konuştu.Çalkaya, CHP Genel Merkez'nin, aday olarak birini belirleyeceğini vurgulayarak "Hangi arkadaşım olursa, onun yanında duracağım. Onunla beraber koşturacağım" dedi. Buca'da Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesi ardından Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesinin hatırlatılması ve benzer bir durumun burada da yapılmak istendiğine dair soruya Çalkaya, "Genel merkezin böyle bir yola düşeceğine inanmıyorum. Buca farklı bir olay Balçova farklı bir olay. Sanırım burada bir sıkıntı yaşanmayacak, yaşanmaması için de elimizden geleni yapacağız" dedi. Çalkaya, "Yerinize eşinizi önerdiğiniz doğru mu" sorusuna da "Ben kimseyi önermem. Genel merkez yapması gerekeni yapar" yanıtını verdi. Çalkaya'nın avukatları, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.Görüntü Dökümü------------Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın makamından görüntü-Çalkaya'nın açıklaması-Gösterdiği belgeler-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Umut KARAKOYUN- Melis KARAKUZULU / İZMİR, -================Kırklareli'de çiftçinin tesadüfen bulduğu tarihi su tünelleri, arkeolojik SİT alanı ilan edildiKırklareli'de tarlasını süren çiftçinin tesadüfen bulduğu 10 metre derinliğindeki tarihi su yolu tünelleri, 1'inci Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescil edildi.Kırklareli'de geçen aralık ayında Dereköy yolu üzerinde tarlasını traktörle süren çiftçi, büyük bir taşın altında derin bir kuyu olduğunu farkederek, durumu Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem'e bildirdi. Çidem, İstanbul'dan kente gelen Galeri Mağara Araştırma grubu üyeleriyle konuyu paylaştı. Grup üyelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Hakan Eğilmez ile inşaat mühendisi Metin Albukrek, özel kıyafetlerle girdikleri kuyuda yaklaşık 1 saat süren incelemelerde bulundu. Ardından Kırklareli Müze Müdürlüğü uzmanlarıyla yeniden tünele giren araştırma grubu, yaklaşık 300 metre ilerleyen tünelin 7 ayrı girişi olduğunu belirledi. Ekipler, çökme tehlikesi bulunan tünelde ayrıca haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen kablo ve tellere rastladı. Su yolu boyuncu yapılan incelemede, bacaların askeri onarım gördüğü, dönemin tuğla ve malzemelerinin kullanıldığı, orijinal bacalarında ise taş örgü sisteminin kullanıldığı belirlendi. Helenistik, Roma, Bizans dönemlerinde şehre su sağlamak amaçlı zemin suyunun tonozlu tünel sistemiyle taşıyan kanat sisteminin ise Kırklareli su tünellerinde de mevcut olduğu belirlendi. Yaklaşık 400 metre hat boyunca su yolu ve tünellerinin daha sonra askeri amaçlı su temini ve haberleşme amaçlı olarak kullanıldığı da ortaya çıkarıldı.Kırklareli Müze Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tellakzade Mahallesi'nde bulunan su yolu ve tünellerinin 1'inci Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescil edilmesine karar verdi.Görüntü Dökümü------------Arşiv görüntülerHaber: Gurbet GÖKÇE/KIRKLARELİ, -===================CHP'nin yeni Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras olduCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının İl Seçim Kurulu tarafından düşürülmesinin ardından, yeni başkan adayı emekli yarbay Ahmet Aras oldu. Saruhan'ın listesinde meclis üyesi olan Aras'ın istifasının ardından İlçe Seçim Kurulu'na Belediye başkan adaylığı başvurusunun yapılacağı belirtildi.AK Parti tarafından geçen 19 Şubat'ta, CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın hakkındaki daha önce verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağı dair Bodrum İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, aynı gün Saruhan'ın adaylığında bir sakınca olmadığı yönünde karar verdi. Bunun üzerine ertesi gün Muğla İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. İl Seçim Kurulu, Saruhan'ın Yalıkavak Belde Belediye Başkanı olduğu dönemdeki bazı uygulamaları nedeniyle 'Görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandığı 3 ayrı davadan, toplam 13 ay 10 gün hapis cezası aldığını, bu kararların kesinleşerek yargılama faslının bittiğini tespit edip, geçen 26 Şubat'ta adaylığını düşürdü. Aynı gün CHP Bodrum İlçe Teşkilatı ve Saruhan'ın avukatları tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz'da bulunuldu. YSK, ertesi gün değerlendirmesini yapıp, itarazları reddetti. Böylelikle Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti.Bunun üzerine CHP'de yeni aday arayışı başladı.CHP Genel Merkezi'nin, CHP Muğla milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı ve adaylığı düşürülen Mustafa Saruhan arasında geçen yoğun görüşme trafiğinin ardından, emekli yarbay Ahmet Aras ile işadamı Refik Ülgen'in isimleri gündeme geldi. CHP Genel Merkezi, bu iki isimden Bodrum Belediye Başkan adayı olarak Ahmet Aras'ın ismini CHP Bodrum İlçe Başkanlığı'na bildirdi. Saruhan'ın listesinde meclis üyesi adayı olan Aras'ın bulunla ilgili istifasının ardından, İlçe Seçim Kurulu'na Belediye başkan adaylığı başvurusunun yapılacağı belirtildi.CHP'nin 8 aday adayından biri olan Ahmet Aras, Saruhan'ın listesinde ise birinci sıra meclis üyesi adayıydı.Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),====================Antalya'nın fethinin 812'nci yılı kutlanıyorSelçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev'in 1207 yılında fethettiği Antalya'da, fethin 812'nci yıldönümü kutlamaları başladı. Antalya'nın 812 yıldır Türk ve İslam toprağı olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "812 yıldır bu şehirde sancağımız ve bayrağımız dalgalanıyor. 812 yıldır bu şehirde özgür ve hür bir şekilde nefes alıyoruz" dedi.Antalya'nın fethinin 812'nci yıldönümü kutlamaları, AKM'de düzenlenen törenle başladı. Törene Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.Kutlamalar kapsamında AKM Fuaye alanında, 'Selçuklu Sikkeleri Sergisi', 'Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi' ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü 'Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi'nin açılışları da yapıldı. Vali Karaloğlu ve protokol üyeleriyle katılımcılar sergileri gezdi. Sergiler bir hafta süreyle açık olacak.TEBLİĞLER KİTAPLAŞTIRILACAKAntalya'nın fethinin 812'nci yıldönümü kutlamalarının içerik bakımından bu yıl daha zengin ve coşkulu olacağını belirten Vali Karaloğlu, geçen sene olduğu gibi bu sene de kongrede sunulacak tebliğlerin kitaplaştırılacağını açıkladı. Geçen seneki tebliğlerden çok güzel dersler çıktığını söyleyen Karaloğlu, "Geçen seneki kongremizin teması Selçuklu'dan Cumhuriyete Antalya'da Sosyal Bilimlerdi. Bu yılki temamız Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri olacak. Bu konuda hocalarımızın çok değerli tebliğleri olacak. Geçen sene sunulan tebliğlerden ilin valisi olarak çok istifade ettim, çok yeni şeyler öğrendim. Bu sene de yine Antalya'yla ilgili hiçbirimizin belki duymadığı, bilmediği konuları öğrenme ve kitaplaştırarak tarihe not düşme şansımız olacak" dedi.812 YILDIR TÜRK-İSLAM TOPRAĞIAntalya'nın 812 yıldır Türk ve İslam toprağı olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, "812 yıldır bu şehirde sancağımız ve bayrağımız dalgalanıyor. 812 yıldır bu şehirde özgür ve hür bir şekilde nefes alıyoruz. Elbette ki bunu sağlayan bu şehri fetheden başta Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev, onun değerli ordusu ve Antalya'nın ilk valisi meslektaşım Mübarizeddin Ertokuş bey 17 yıl Antalya'da valilik yapmış. Antalya, Burdur ve Isparta'da bugün ayakta olan Selçuklu eserlerinin büyük bölümünü inşa eden Vali Ertokuş bey. Antalya'nın fethinde, Antalya burçlarına ilk sancağı diken Antalya'nın Ulubatlısı Hüsamettin Yavlak Arslan Bey gibi bütün kahramanlarımızı minnetle, şükranla yad etmemiz gerekir" diye konuştu.812'NCİ YIL MUTLULUĞUAntalya'nın fethinin 812'nci yıldönümünü büyük heyecanla kutlayacak olmanın mutluluğunun yaşandığını belirten Başkan Menderes Türel, "Bir milletin bireylerini ortak bilinçle birbirine bağlayan tarih aynı zamanda o milletin kimliğidir. Bu yüzden tarihimizi iyi bilmek ve ona sahip çıkmak kimliğimize de sahip çıktığımızı gösterir. Geçmişimizi bilmeden bugün üzerinde yaşadığımız bu toprakların kıymetini anlamamız mümkün değildir. Bu nedenle, Antalya'yı Antalya, Türk vatanı yapan Gıyeseddin Keyhüsrev'e ve torunu İzzeddin Keykavus'u bu anlamlı günde minnetle yad ediyoruz. Onlar sadece bir şehri fethetmediler, aynı zamanla mekanla birlikte zamanı da fethettiler" dedi.GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAYAN ÖNCE GELECEĞİNİ KAYBEDERToprakların gönüllere kurulan medeniyetle fethedildiğini dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, "Ecdadımız Anadolu'yu yurt tutarken her bir köşesini inşa etmekle kalmamış, ilim, irfan, kültür, sanat ve medeniyetle bu toprakları oluşturmuş, şehirlere kimlik kazandırmıştır. İşte bu kimliği koruyabilmek ve yarınlara aktarabilmek hayati öneme sahiptir. Özellikle gençlerin geçmişi hatırlaması, Anadolu'yu kuran manevi ruhu tanıması, bu ülkenin geleceğini de koruyacaktır. Çünkü geçmişine sahip çıkamayan önce geleceğini kaybeder" diye konuştu.ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİAçılış programında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun 'Türkiye'de Şehir Tarihi Araştırmaları' konulu konferansı da yapıldı. Türkiye'de Osmanlı tarihiyle ilgili ilk ciddi çalışmaların Turgut Özal zamanında başlatıldığını dile getiren Prof. Dr. Afyoncu, 100 milyon belgenin 50 milyonunun tasnif edildiğini, bu sayede Osmanlı arşivinin bugün dünyanın en iyi arşivlerinden biri olduğunu dile getirdi. Bu sayede yüzlerce Osmanlı tarihçisinin de yetiştiğini anlatan Prof. Dr. Afyoncu, Turgut Özal'ın Osmanlı arşivlerini açtırmasıyla Türkiye'de 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren şehir tarihi araştırmalarında da patlama yaşandığını söyledi.KUTLAMA PROGRAMIBu yılki kutlama programında 1-2 Mart tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 'Antalya'da Türk İslam Medeniyetinin İzleri' konulu 2'nci Uluslararası Antalya Kongresi, yurtiçi ve yurtdışından akademisyenlerin katılımıyla başladı. 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Antalya Spor Salonu'nda 2'nci Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluk Yarışması yapılacak. 3 Mart Pazar günü saat 08.45'te 14'üncü Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu, saat 14.00'te Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Ardından, 'Solo Türk'ün' özel gösterisi ve 'Uğur Işılak' konseri yapılacak. 4 Mart Pazartesi günü 09.00- 12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı- Karaalioğlu Parkı arasında 1207 Fetih Koşusu yapılacak.PANELLER DÜZENLENECEKFetih kutlamaları kapsamında 4 Mart Pazartesi günü AKM Perge Salonu'nda saat 13.30'te 'İslami Sikke Temalı Pul Sergisi' ve Türkiye'de ilk kez 'Türkiye'de İslami Nümismatik Çalışmalar üzerine Tartışmalar ve Öneriler Paneli' yapılacak. 5 Mart Salı günü saat 14.00'te AKM Aspendos Salonu'nda Antalya'nın Fethi konulu Milli Eğitim yarışma ödül töreni, saat 14.20'de Fetih 1207 (Teatral Gösteri) düzenlenecek. Kutlamalar Anka Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik tarafından verilecek 'Antalya'nın Fethi' konulu konferans ile sona erecek.Görüntü Dökümü---------------Fuayede açılan sikke ve resim sergisinden görüntüAçılış kurdelasının kesimiSergiyi gezenlerden görüntüProtokolün sergileri gezmesiSalondan görüntüProtokolün görüntüsüVali Münır Karaloğlu'nun konuşmasıProf. DR. Erhan Afyoncu'nun konuşması608 MB -- 05.29 /// HDHaber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,