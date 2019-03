Dha Yurt Bülteni -13

Kaynak: DHA

Bakan Akar: Kürtler ve Suriyeliler bizim kardeşimizMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'da şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri şehit yakınlarının gözyaşlarının hesabını sordu, sormaya da devam etti. Bizim mücadelemiz teröristerle. Nasıl ki DEAŞ İslamiyet'in temsilcisi değilse, PKK ve YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik'in mücadelesi sadece ve sadece teröristledir. Bizim hiçbir şekilde bir ulusla kavga etmemiz mümkün değildi. Kürtler ve Suriyeliler bizim kardeşimizdir. Masum halkla hiçbir zaman bir hesabımız olmamıştır ve olmayacaktır" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Bakan Akar ve komutanları Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, Vali Süleyman Elban, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı karşıladı. Akar, ilk olarak Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti, Vali Elban'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.'MEHMETÇİK GİRİLEMEZ DENİLEN YERLERE GİRDİ'Bakan Hulusi Akar, ardından orduevinde şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle yemekte bir araya geldi. Bakan Akar, ailelerle bizzat ilgilenerek sıkıntılarını dinledi. Ardından yemeğe katılanlara seslenen Akar şunları söyledi:"Bölgemizde, çevremizde ciddi siyasi, askeri hareketlilik var. Birtakım oluşumlar, gerginlikler var. Hepimiz bunların farkındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizler de bunları devlet olarak, bunları yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Bütün bunların sonucunda ülkemize karşı yönelik bir terör tehdidi var içeride ve dışarıda. Bize düşen nerede olursa olsun asker- sivil birlik ve bütünlük içinde, omuz omuza elimizden gelenin en iyisini yapmak suretiyle, vatanımıza ve milletimize hizmete devam etmektir. TSK olarak bizler bundan önce olduğu gibi bugün de bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, karada, denizde, havada, büyük bir fedekarlık ve büyük bir kahramanlıkla Mehmetçik olarak hizmetimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 24 Temmuz 2015 tarihinde terörle mücadele harekatı geniş çaplı bir şekilde başlatıldı. Bu harekat büyük bir şiddetle, yüksek tempoda, teröristlere dağları dar edecek şekilde devam etti. Büyük başarılar kazandı Mehmetçik buralarda. O güne kadar girilemez denilen yerlere girdi, ulaşılamaz denilen yerlere ulaştı, bayrağımızı her yerde dalgalandırdı. Dağlarla Mehmetçik'le baş edemeyeceğini anlayan teröristler alçakça, haince, bizim kardeşlerimizi, oradaki masum insanlarımızı canlı kalkan olarak kullanmak suretiyle, onlara hayatı zehir etmek pahasına, onlara her türlü cefayı işkenceyi yapmak suretiyle çukur operasyonları başladı. Bu çukur operasyonları çerçevesinde bu hainler, bu alçaklar, çok şükür Mehmetçik karşısında duramadılar, kazdıkları çukurlara hepinizin bildiği gibi gömüldüler."Bunların hemen ardından Fırat Kalkanı Herakatı'nın başlatıldığını söyleyen Bakan Hulusi Akar, "Fırat Kalkanı Herakatı'nı unutmayın, hain darbe girişiminden sadece 15 gün sonra yapıldı. Mehmetçik bütün bu alçaklığa rağmen bir anda kendisini toparladı ve DEAŞ teröristlerine Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde orada araziyi dar etti. 3 binden fazla DEAŞ'lıyı orada etkisiz hale getirdi. Bu faaliyetler sırasında gerçekten büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla şehitlerimizin ve gazilerimizin bir tek damla kanını dahi yerde bırakmadılar. Şehit yakınlarının gözyaşlarının hesabını sordu, sormaya da devam etti. Bizim mücadelemiz teröristerle. Nasıl ki DEAŞ İslamiyet'in temsilcisi değilse, PKK ve YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. PKK, YPG teröristtir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik'in mücadelesi sadece ve sadece teröristledir. Bizim hiçbir şekilde bir ulusla kavga etmemiz mümkün değildi. Kürtler ve Suriyeliler bizim kardeşimizdir. Masum halkla hiçbir zaman bir hesabımız olmamıştır ve olmayacaktır" dedi.'TÜRKLER KÜRTLER KARDEŞTİR'Türklerle Kürtlerin etle tırnak gibi olduğunu belirten Bakan Akar, "Türkler ve Kürtler binlece yıldır bu coğrafyayı, yemeğini, suyunu, sütünü, kapısını, penceresini paylaşıyor. Çoluğu ve çocuğuyla omuz omuza yaşıyor. Bu hainler, bu hain teröristler bu birlikteliği bozmak için maşadırlar, başkalarının maşasıdırlar. Bunun için bizler uyanık olmalıyız. Kürtler ve Türkler omuz omuza bu ülke için birliktelik göstermemiz gerekir" diye konuştu.Konuşmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit çocuklarına oyuncak hediye etti ve beraber fotoğraf çektirdi. Müteahhit bırakıp gitmiş, yağmurda barajın kapaklarını açıyorlar, bütün köylünün çiftçinin ürünleri suyun altında kalıyor. Felaket bölgesi ilan edin, etmeyiz diyorlar. İyi de çiftçinin uğradığı zararı kim ödeyecek? Kim katlanacak? Sarayda oturanlar bu gerçeği göremezler. Sarayda oturmakla bu işler yürümez. Bu işler saraydan yürütülemez, halkın arasında olacaksın. Üç bin kişilik koruma ordusuyla 'ben halkın arasına giriyorum' dersen, sen halkın arasına vatandaş olarak değil, silahlı güç olarak giriyorsundur" dedi.EKONOMİK KRİZ TEPKİSİTürkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığını savunan CHP Lideri, sözlerini şöyle tamamladı:"Fabrikalar çalışmıyor, kriz reel sektörü vurmaya başladı. Diyarbakır'da belediyeye bir devlet memuru alacaklar, 7 bine yakın kişi başvurmuş. Şanlıurfa'da geçici işçi alacaklar, 6 ay çalışacak. 6 ay sonra yine işsiz, başvuru sayısı kırkbin. İşsizlik bu boyutlarda. Gençlerde işsizlik yüzde 50'ye vardı. Yaklaşık 7.5 milyon insan işsiz şu anda. İşsizliğin ne olduğunu biliyor mu sarayda oturanlar? İşsizlik nedir biliyorlar mı acaba? Evine ekmek götüremeyen bir babanın dramını biliyorlar mı? Çocuğuna akşam yemek yediremeyen bir annenin dramını biliyorlar mı? Okula giden çocuğuna harçlık veremeyen babanın dramını biliyorlar mı? İşsizlik nedeniyle Meclis'in duvarında kendisini yakan gencecik insanın dramını biliyorlar mı acaba? İşsizim tahammül edemiyorum diyerek, kendisini asan adamın dramını biliyorlar mı acaba? Bir elleri yağda bir elleri balda. Türkiye bu konumda ve ayın 31'inde oyumuzu kullanacağız. Ben sizden sadece bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Çiftçinin geldiği hale bakın Allah aşkına. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Mercimek, nohut, saman, canlı hayvan, her şey dışarıdan. Türkiye üretirse güçlü olur. İthalatta güçlü olan bir ülke yoktur. Türkiye üretimden koparıldı. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Beylerin aklına gelip, sormuyor; 'Yahu bu alanlar niye ekilmiyor?' diye. Benzine, mazota, elektriğe, gübre, ilaca zam yaparsın. Çiftçi ne kullanıyorsa hepsine zam yaparsın, fiyatlar niye yüksek? diyor. Ne yapsın adam, hal esnafını, bakkalı, soğancıyı terörist ilan ettiler. Eğer terörist arıyorsan, asıl zam yapan adam teröristtir kardeşim. Zam yapma bu kadar yahu. Her şeye zam yap, ondan sonra ucuza satacaksın. İndir gübrenin, elektriğin, doğal gazın, naylonun fiyatını, ucuz olur. Kim pahalıya satmak ister. Herkes ucuza satmak ister."Kılıçdaroğlu, konuşmasında Hatayspor'a başarılar diledi. Senet fotokopisi ile ödeme yaptığına diar dekontun fotokopisini eşeğin boynuna asan Nazlı, meydanda tur attı.Dikkat çekmek için eşeğin semerine akü koyup, reflektör lambası takan Bilal Nazlı şöyle konuştu:"Mağdur oldum, siz mağdur olmayın. Ödediğiniz senedinizi hiçbir yerde bırakmayın. Borcumu ödedim. Şimdi emekli oldum. Emekli ikramiyemi elimden almak için ödediğim senedi icraya koymuşlar. Elimden bir şey gelmiyor. Onun için sesimi bu şekilde duyurmaya çalışıyorum."Bilal Nazlı, daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Son günlerde güneşli geçen hava sayesinde hem söküm hem de yaz sezonu için yeni mahsulün ekim çalışması yapılıyor. Tarlada toprak altındaki patatesin kilogram fiyatı 2 lira 40 kuruş ila 2 lira 50 kuruş arasında satılırken rekoltenin düşüklüğüne dikkat çeken çiftçiler mazot, gübre ve ilaç fiyatlarından dert yanıyor.'AYNI TARLADAN 5 TON PATATES ALIRKEN 3 TONA DÜŞTÜ'Kendisine ait tarlada patates üretimi yapan çiftçi Mustafa Abacı, "14 yıldır patates üretiyorum. Şubat ayına kadar patatesin sökümü biterdi. Hemen aynı tarlada yeni mahsulün ekimine geçerdik. Bu yıl yağışlar nedeniyle üretici, patatesini sökemedi. Birçok tarlada toprak altında patates var. Son günlerde havalar güneşli. Sökümler sürüyor. Ayrıca bir yandan da yaz patatesi ekiyoruz. Girdiler çok pahalı, yağışlar fazla olunca rekolte düştü. Bu da üreticiyi olumsuz etkiledi. Bu yüzden patates fiyatları arttı. Girdi maliyetleri de arttı. Üretici sıkıntılı" dedi. Uygulamalı eğitimlerde yangınlara nasıl müdahale edileceği gösteriliyor.Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü toplumda gönüllü olarak afetlere müdahale için kurulan derneklerin üyelerine afet, yangın, trafik kazası ve enkazdan insan kurtarma gibi eğitim veriyor. 'Yangına müdahale teknikleri' adı altında verilen eğitimlerde itfaiyeci kıyafeti ile müdahale yöntemleri öğretildi. Oldukça zorlanan gönüllüler eğitimler sonunda itfaiye ve AFAD ekiplerine yardımcı personel olarak afet durumlarında görev alabiliyor.Eğitimlere katılan Melis Atan Eski, "Düzce afet bölgesi olduğu için bilinçlenmek istediğim için buradayım. Gerçekten zor bir iş ve biz en basit yoldayız." dedi.Gönüllü Kadir Kırlak ise olukça zorlandıklarını belirterek, "Hepimiz gönüllü olarak bugün ter döktük. Gerçekten çok zordu. Bir kıyafeti 1 dakikada giyip, kıyafete adapte olup, yangının içine girip güvenliği sağlamak gerçekten zor. İtfaiyecilerimize Allah kolaylık versin." diye konuştu.Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise amaçlarının bilinçli kişiler ve bilinçli toplum oluşturmak olduğuna dikkat çekerek, "Bizim en büyük amacımız daha bilinçli bir toplum oluşturmak. Her birey bu eğitimleri aldığında yada bir alt eğitimleri aldığında en azından kendisini korumayı öğreniyor sonrasında da çevresindekilere itfaiyeye, AFAD'a, ilgili kurumlara destek oluyorlar. 99 yılında depremlerde çok şeye şahit olduk. Ben enkazlarda çalışan birisiyim. Orada yaşanan eksiklikler şu anda tamamlanmış durumda. Ekip, ekipman bütün ihtiyaçlar karşılandı. Ancak afet büyük bir potansiyeldir. Ancak afetlerde sadece itfaiye, AFAD veya ilgili kurumlarla yüzde 100 başarı sağlanmaz. Toplumun desteği önemlidir. Bu eğitimler sonunda da bizlere destek olup daha etkin ve başarılı müdahaleler yapmamıza yardımcı olacaklar." dedi.