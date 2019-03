Dha Yurt Bülteni-13

Kaynak: DHA

1)ERDOĞAN: BU TAKLACIYA ÖYLE BİR DERS VERİN Kİ KARŞINIZA ÇIKMAYA YÜZ BULAMASINCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da, İçişleri eski Bakanı olan Saadet Partisi'nin (SP) Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin'e yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza aykırı düşen birisi, utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek, oy devşirmeye çalışıyormuş. Yani arkadaşlar, beraber yola çıkarsın; ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya, 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" dedi. Suriye konusuna da değinen Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırmakta karalıyız. Başka türlü Suriye meselesinin kalıcı çözümünü sağlayamayız. Başka türlü ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyelinin kendi ülkelerine dönüşünü temin edemeyiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, 19 Eylül Stadyumu'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hilmi Güler karşıladı. Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde halka hitap etti. Ordululardan 31 Mart yerel seçiminde desteklerini sürdürmelerini isteyen Erdoğan, rekor beklediği kente son 17 yılda 21 katrilyonu aşan yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, Orduluların, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Güler'e tam destek vereceğinden şüphesi olmadığını kaydetti.'TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLANLA NE MUHABBETİMİZ NE DOSTLUĞUMUZ OLUR'Konuşmasında, SP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İdris Naim Şahin'e yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi, utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek, oy devşirmeye çalışıyormuş. Yani arkadaşlar, beraber yola çıkarsın; ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu, ona ne deneceğini çok iyi bilir. Deniz üstü piyade, muhabbetten ziyade, ölüm var ayrılık yok bizim için dünyada. Bizim dostlarımız burada. Bizde dostluk, muhabbet pazara kadar değil; mezara kadar mezara. Terör örgütüyle bir olup, bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz olur ne de dostluğumuz olur. Seni alacağım, belediye başkanı olduğum zaman yanımda genel sekreter yardımcısı yapacağım sonra seni milletvekili yapacağım sonra bakan yapacağım ve ondan sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Sattıktan sonra da utanmadan, sıkılmadan ve kalkacaksın sağda solda pazarlamaya yelteneceksin. Ordulu kardeşlerim onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Gereken dersi ona 31 Mart'ta veriyor musunuz? Allah sizlerden razı olsun. Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler; en başta Ordu'ya sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya, 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın."'KARABASAN GİBİ ÜLKEMİZİN BAŞINA ÇÖKMEYE HAZIRLANIYORLAR'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Güler'le partiyi beraber kurduklarını ve ayrılık olmadan birlikte yürüdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Dava adamı olmak, sıradanlaşmak değildir. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. İşte aynı şekilde arkalarına terör örgütlerinin karanlık güçlerini alan birileri, her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak, seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsizleri sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz. Ordu'da Hilmi Güler kardeşime ve diğer ilçelerde adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? İşte Hilmi Güler kardeşimizle partiyi beraber kurduk, bakın beraber yürüyoruz. Hiç ayrılma olmadı. Niye? Dava adamı olmak budur da onun için. Ordu, 'cumhur ittifakı'nı zafere taşıyor muyuz? Maşallah, Ordu'ya rekor kırmak yakışır. Seçim gecesi Ordu'nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim" diye konuştu.Hükümetin Ordu'ya yatırımlarından da bahseden Erdoğan, kentte 20 bin seyirci kapasiteli stadyum yapımında sona gelindiğini, gelecek sezon hizmete açacaklarını duyurdu.'CUMHUR İTTİFAKI PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR'AK Parti ve MHP'nin 'cumhur ittifakı'nı oluşturduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ittifak nerede başladı? 15 Temmuz, o FETÖ'nün yaptığı devletimize darbe girişiminden sonra 7 Ağustos'taki 'Yenikapı ruhu'yla başladı. O bizim beka mücadelemizdi. Ne dedik biz? 'Cumhur ittifakı' pazara kadar değil mezara kadar, dedik. Onun için AK Parti'li kardeşlerim bölünmeyeceğiz, birliğimizi ve beraberliğimizi asla bozmayacağız. MHP'li kardeşlerim bölünmeyeceğiz, birliğimizi ve beraberliğimizi asla bozamayacağız. AK Parti ve MHP olarak 'cumhur ittifakı'nın içinde konsolide olacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız; hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.'BAY KEMAL SEN KUYRUKÇUSUN'Dünyada ve bölgede en gelişmişinden en geri kalmışına kadar tüm ülkelerin sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada her gün dengeler bozuluyor, yeni dengeler kuruluyor. Bu sancıların en acı, en dramatik, en kanlı, en vahşi sonuçları bölgemizde tezahür ediyor. Türkiye böyle çalkantılı bir süreçte maruz kaldığı tüm saldırılara ve tehditlere rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarının sahibi kim biliyor musunuz? Sizsiniz siz, benim aziz milletim. Sizin desteğiniz olmasa bu fakir ne yapar ya? Siz arkamızda oldunuz, yanımızda oldunuz; biz dik durduk. Ülkemizin gücünün, birliğinden kaynaklandığını görenler, bu seçimlerde doğrudan oraya saldırıyor. Başını CHP'nin çektiği bazı kesimler maalesef bu oyuna gönüllü figüranlık yapıyor. Aslında onlar da ne olup bittiğini görüyor" diye konuştu.'KÜRESEL GÜÇLERE GÖZ KIRPIYOR'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:?"Dün CHP Genel Başkanı çıkmış, ne diyor biliyor musunuz? 'Nereye gitti bu 35 milyar dolar' deyip, esip gürlüyor. Onun oynayacak mecali mi var ya? O anca tankların arasından kaçıp, gider; Bakırköy Belediyesi'nde kahve yudumlar. Onun durumu bu. Ondan bir şey olmaz. Kimdi SSK'nın Genel Müdürü? Bay Kemal, kuyruklardan bahsediyor. İşte kuyruklar burada bay Kemal. Sen kuyrukçusun bay Kemal, kuyrukçu. İlaç kuyruklarında ve ölenlerin rehine alındığı hastane kuyruklarında genel müdür sendin bay Kemal. Şimdi şehir hastanelerine bak bay Kemal, burayı gör. Yöneticilik budur. Şimdi 14 Mart'ta, Ankara Bilkent'te 3 bin 300 yatak kapasiteli şehir hastanesini açıyoruz bay Kemal. İş bilenin, kılıç kuşananın. '35 milyar nereye gitti' diyor. 35 milyar Suriyelilere yapılan harcamalara gitti. Güya bizi sıkıştıracak. ya sen kimi sıkıştırıyorsun? Türkiye'nin Suriye politikasını değiştireceğini ima ederek bölge ile ilgili hesapları olan küresel güçlere göz kırpıyor. Asıl gayesi, Türkiye'nin PKK/PYD örgütüne yönelik kararlı tavrından rahatsız olanlara sinyal vermek. Bay Kemal sen Kandil'in yandaşısın, Kandil'in desteklediğiyle el ele, kol kolasın."'ÇOK MERAKLIYSAN HADİ GÜLE GÜLE, ORADA YAŞARSIN'Konuşmasında HDP'ye yönelik de eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:"Ne diyor? 'Bizim arkamızda PKK var' diyor, 'PYD var' diyor. Ey kadın, bizim arkamızda işte benim milletim var, halkım var. Biz Hakk'a sırtımızı dayadık Hakk'a. Bizi tükürükle boğacakmış. Ne diyor? 'Temmuza kadar terör kanunu çıkmazsa savaş çıkar'. Ne oldu? Temmuz memmuz geride kaldı, sizi gömdük, gömüyoruz. Cudi'de gömdük, Gabar'da gömdük, Tendürek'te gömdük, Kandil'de gömdük; gömmeye devam ediyoruz. Terörle mücadelede bu işi sonlandırmakta kararlıyız. Milletimizin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. Ne diyorlar? Utanmadan 'Kürdistan' diyorlar. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge yok. Ben sana bu bölgeleri sayayım. Bizim Doğu Anadolu'muz var, Güneydoğu Anadolu'muz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, Orta Anadolu'muz var, Ege'miz var, Marmara'mız var. Çok meraklıysan Irak'ın kuzeyinde de 'Kürdistan' var. Hadi güle güle, orada yaşarsın. Türkiye'de böyle bir bölge yok. Bu tür heveslere de akılları hangi dilden anlarlarsa öyle cevap veririz; ama en güzel dersi milletim 31 Mart'ta verecek."'GÜÇLÜ OLACAĞIZ Kİ BÖLGEDE SÖZ SAHİBİ OLABİLELİM'Bölgede Türkiye'ye sorulmadan karar verilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Milletimiz şu gerçeği çok iyi bilmeli. Suriye'de Mehmet'imiz gereğini yaptı mı? Afrin'de yaptı mı? Cerablus'ta yaptı mı? İdlib'de yapıyor mu? Biz gayretimizle her türlü adımımızı atıyoruz ve bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan karar verilmez. Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı yardım hazineye yük değildir. Biz tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak şekilde yapıyoruz. ya biz silahımızı almak istiyoruz. Güya bizim stratejik ortağımız, bin 500 polisimize Glock marka tabanca alacağız, 'Kongreden izin çıkmadı2 diyor. İHA istiyoruz, 'Kongreden izin çıkmadı' diyorlar. Ama ne oldu? Karadeniz'in bir uşağı İHA yapıyor mu? SİHA yapıyor mu? Şimdi de daha büyüğünü yapıyor. Şimdi savunma sanayiinde belirli bir güce geldik. Savunma sanayiinde 2,5 milyar dolar ihracatımız var. Göreve geldiğimizde biz savunma sanayimizin yüzde 20'sini hallediyorduk şimdi yüzde 65'ini halleder hale geldik. Güçlü olacağız ki bölgede söz sahibi olabilelim" dedi.'BİZ DE AVRUPA DAHİL BÖLGEMİZ DE RAHAT EDEMEZ'Türkiye'nin geleceğinin, bölgenin geleceği gibi büyük ölçüde Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Kafası bu işlere basmaz. CHP sadece bu ülkeye sığınan mazlumları şehit edileceklerini bile bile Boraltan Köprüsü'nde olduğu gibi kaderine terk etmekten anlar. Bu konuları idrak etmek için önce yüreğiniz temiz olacak, kalbiniz pak olacak, gönül gözünüz açık olacak. Gönül gözü kapalı olanın, dünya gözü işte her şeyi böyle para olarak görür, siyasi çıkar olarak görür, menfaat olarak görür, rant olarak görür. Türkiye'nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi büyük ölçüde Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlıdır. Şayet Suriye meselesini, kendi sınır güvenliğimizi ve Suriye halkının huzurunu, güvenliğini, refahını sağlayacak şekilde çözemezsek ne biz ne de Avrupa dahil bölgemiz rahat edemez" diye konuştu.'FIRAT'IN DOĞUSUNU TERÖRİSTLERDEN ARINDIRMAKTA KARALIYIZ'Suriye konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:?"Geldiğimiz noktada çözümün ancak Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu bölümlerinde güvenliği ve huzuru doğrudan kendimizin sağlamasıyla mümkün olacağını gördük. 911 kilometre bizim sınırımız var. Diğer ülkelerin orada sınırı yok. bizim sınırımızın güvenliğini kim sağlayacak? ABD mi, Rusya mı, İran mı? Biz sağlayacağız. Onun için tedbirlerimizi aldık. Onun için Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık, onun için Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptık, onun için şu anda İdlib'de inisiyatif aldık. Bunun için Münbiç'in teröristlerden arınması için ve ülkemizin gözetiminde yeniden yapılandırılması konusunda ısrarlıyız. Bunun için Fırat'ın doğusunu teröristlerden arındırmakta kararlıyız. Başka türlü Suriye meselesinin kalıcı çözümünü sağlayamayız. Başka türlü ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyelinin kendi ülkelerine dönüşünü temin edemeyiz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirdiğimiz bölgelere şu ana kadar 315 bin kişi geri döndü ve bu sayı her gün artıyor. Diğer bölgelerde de aynısını yapmak zorundayız. Şimdi Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanması, serbest seçimlerin yapılması konusunu içeren siyasi süreci sağlıklı bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingin sonunda Ordu Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleşti. Açılan yolla birlikte 40 dakikalık şehir içi geçiş süresi, 10 dakikaya düştü. Gündüz, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulası ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. Tedaviye alınan Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ellerinde, 'Mahkumlara verilen sözler tutulsun' ve 'Oğlumu istiyorum' yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, 'af' yazan pankartın arkasında basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Deniz Aytan, "Biz duruşumuzdan vazgeçmiyoruz. Seçimden önce af çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından grup üyeleri af çıkarılması için kendi besteledikleri şarkıyı hep bir ağızdan okudu. Burada toplanan partililere seslenen Temelli, "Iğdır bizimdir yarın da bizim olacak. 31 Mart'ta sandıklara giderek yerinden yönetimi bir kez daha getireceğiz" dedi.Temelli, "Demokrasi ve barış için bu mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz. Leyla Güven'e de selam olsun. Tam 116 gündür açlık grevinde. Neden? Bu ülkeye hukuk gelsin, adalet gelsin, demokrasi gelsin diye" diye konuştu. Temelli, şunları söyledi:"Bu gün 8 milyon emekli geçimini sağlamak için çalışmak zorunda. Emekliler sosyal hayatın içinde olmalı, geçmişin birikimlerini gençlere aktarmalı, çalışmak sorunu kalmamalı. Türkiye'de emeklilik yaşını erkelerde 60, kadınlarda 55 yapacağız. Siyasete de emeklilik yaşı getireceğiz. 31 Mart'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasetten emekli edeceğiz."